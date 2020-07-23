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Новости
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Швейцария выделила 1,4 млн франков на очистку воды для жителей Донбасса

Швейцария выделила 1,4 млн франков на очистку воды для жителей Донбасса

В 2020 году Швейцария выделла 1,4 млн франков гуманитарной помощи на очистку воды для жителей Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский отметил, что это коммунальное предприятие обеспечивает питьевой водой около четырех миллионов жителей Донецкой области, среди прочего, украинцев, находящихся на временно оккупированных территориях. С 2014 года объекты КП неоднократно подвергались обстрелам со стороны незаконных вооруженных формирований, из-за чего периодически прекращалась подача воды. Ухудшилось техническое состояние инфраструктуры предприятия, возросла нехватка химических реагентов для очистки воды и технологического оборудования.

"В этих обстоятельствах для нас чрезвычайно важной стала гуманитарная помощь со стороны Швейцарии. Десятки тысяч тонн химических реагентов для очистки, установки для обеззараживания питьевой воды и многое другое позволили предотвратить гуманитарную катастрофу в Донецкой области", - сказал глава государства.

Он приветствовал новую швейцарскую программу сотрудничества с Украиной на следующие три года, согласно которой на нужды "Воды Донбасса" в 2020 году выделено 1,4 млн швейцарских франков.

"Сегодня мы с госпожой президентом встречаем гуманитарный груз из Швейцарской Конфедерации - это еще 17 грузовиков. 15 из них привезли химикаты и реагенты. Один доставит средства личной защиты в центральную больницу Славянска. А еще один - гидролизные аппараты для очистки воды в Волноваху и Мариуполь. Сегодня я искренне благодарю наших швейцарским друзьям за важную и ценную помощь", - отметил Зеленский.

Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко добавил, что с международной помощью планируется модернизация канала Северский Донец - Донбасс. Также предусматривается совершенствование работы водопровода для уменьшения зависимости от территории, где продолжаются боевые действия, и внедрение энергоэффективных технологий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Важно, что Украина пропускает гуманитарные грузы из Швейцарии на временно оккупированные территории, - президент Соммаруга

В рамках повышения энергоэффективности планируется замена старых труб на новые, пластиковые. Также предполагается установить новые насосы, что поможет уменьшить энергопотребление в 1,5 раза.

В свою очередь, президент Швейцарии отметила, что поставки питьевой воды очень важны для преодоления гуманитарных вызовов. Это наглядно продемонстрировал коронакризис, поскольку вода означает гигиену.

Она подчеркнула, что Швейцария оказывает гуманитарную помощь населению Украины на линии разграничения, начиная с 2015 года. По ее словам, поскольку нынешняя зима была теплой, для подготовки питьевой воды пришлось тратить больше химических реагентов, и их запасы на складах заканчиваются.

"Поэтому я очень рада, что мы смогли передать 300 тонн помощи для очистки воды и соответствующие приборы, которые помогут людям получить чистую воду. Господин президент, будьте уверены, что это не последняя гуманитарная помощь от Швейцарии - в сентябре мы планируем следующую большую партию. Швейцарский народ и правительство не оставят Украину", - сказала Соммаруга.

Зеленский Владимир (20769) Швейцария (616) гуманитарная помощь (1267) вода (919) Соммаруга Симонетта (17)


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Топ комментарии
+5
Не Львівщині, не Франківську, не Києву чи Дніпру, чи решті України, які несуть увесь тягар війни, а руськомірній наволочі, яка розв'язала цю війну, з Донбасу? Самі ж суки усе розїбашили, а тепер їм тре допомагати? Хай, гниди, з калюжі сьорбають!
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23.07.2020 15:07
+2
та не нам вони допомагають - а путіну
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23.07.2020 15:43
+1
Ну воду как воду а вот франки вычистят обязательно .
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23.07.2020 14:48
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Ну воду как воду а вот франки вычистят обязательно .
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23.07.2020 14:48 Ответить
здается мне господа, это план "Б"..
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23.07.2020 14:49 Ответить
Начальник подотдела очистки лично встречал грузовики...
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23.07.2020 14:50 Ответить
Остальные стало быть из лужи попьют. Приводят к мысли, что сепаром быть выгодно. В следующий раз-все на создание народных республик.
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23.07.2020 14:51 Ответить
Лучше пусть саму воду шлют, а то бабло клоуны попилят - не успеете моргнуть...

Швейцария выделила 1,4 млн франков на очистку воды для жителей Донбасса - Цензор.НЕТ 5868
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23.07.2020 14:51 Ответить
Швейцария выделила 1,4 млн франков на очистку воды для жителей Донбасса - Цензор.НЕТ 9037
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23.07.2020 14:52 Ответить
Не Львівщині, не Франківську, не Києву чи Дніпру, чи решті України, які несуть увесь тягар війни, а руськомірній наволочі, яка розв'язала цю війну, з Донбасу? Самі ж суки усе розїбашили, а тепер їм тре допомагати? Хай, гниди, з калюжі сьорбають!
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23.07.2020 15:07 Ответить
ну теперь ещё и в Крым воду! и можно с мендель в Оман, пока сабаков АТОшников-террористов отлавливать будет
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23.07.2020 15:36 Ответить
та не нам вони допомагають - а путіну
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23.07.2020 15:43 Ответить
лучше бы ЕС выделил деньги на бактерии для профузного поноса... пусть все обопьются и обосрутся до обезвоживания...
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23.07.2020 15:51 Ответить
Покажите мне на карте донбасс...Если там так плохо -чего там жить? И не надо про немощных стариков ,но имеющих силы совкодрочерствовать и голосовать за опзж....Если там гаманитарная катастрофа - долбите рашку в ООН чтобы обеспечивала - европа играет в псевдогуманность ,продлевая и затягивая конфликт до бесконечности .Мягкие поглаживания не вылечат гангрену !
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23.07.2020 16:07 Ответить
им говна в рты налить надо террористам вот же зажравшиеся толерасты
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23.07.2020 19:22 Ответить
Это, по сути, поддержка сепаратистов, воду чистят и подают на оккупированную территорию, пусть кипящую смолу пьют уроды, а ведь задекларируют, уже объявили, что это помощь Украине.
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23.07.2020 21:41 Ответить
 
 