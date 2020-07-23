Швейцарія виділила 1,4 млн франків на очищення води для жителів Донбасу

У 2020 році Швейцарія виділила 1,4 млн франків гуманітарної допомоги на очищення води для жителів Донбасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський зазначив, що це комунальне підприємство забезпечує питною водою близько чотирьох мільйонів мешканців Донецької області, серед іншого, українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. З 2014 року об’єкти КП неодноразово зазнавали обстрілів з боку незаконних збройних формувань, через що періодично припинялася подача води. Погіршився технічний стан інфраструктури підприємства, зросла нестача хімічних реагентів для очистки води та технологічного обладнання.

"За цих обставин для нас надзвичайно важливою стала гуманітарна допомога з боку Швейцарії. Десятки тисяч тонн хімічних реагентів для очистки, установки для знезараження питної води та багато іншого дали змогу запобігти гуманітарній катастрофі на Донеччині", – сказав Глава Української держави.

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Він привітав нову швейцарську Програму співробітництва з Україною на наступні три роки, відповідно до якої на потреби "Води Донбасу" у 2020 році виділено 1,4 млн швейцарських франків.

"Сьогодні ми з мадам Президентом зустрічаємо гуманітарний вантаж зі Швейцарської Конфедерації – це ще 17 вантажівок. 15 з них привезли хімікати та реагенти. Одна доставить засоби особистого захисту до центральної лікарні Слов’янська. А ще одна – гідролізні апарати для очищення води у Волноваху та Маріуполь. Сьогодні я щиро дякую нашим швейцарським друзям за важливу й цінну допомогу", – зазначив Президент України.

Голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко зауважив, що "Вода Донбасу" – найбільше підприємство на Донеччині, на ньому працює понад 11 тисяч осіб.

В рамках підвищення енергоефективності планується заміна старих труб на нові, пластикові. Також передбачається встановити нові насоси, що допоможе зменшити енергоспоживання в 1,5 рази.

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Своєю чергою, президент Швейцарії зазначила, що поставки питної води дуже важливі для подолання гуманітарних викликів. Це наочно продемонструвала коронакриза, оскільки вода означає гігієну.

Вона підкреслила, що Швейцарія надає гуманітарну допомогу населенню України на лінії розмежування, починаючи з 2015 року. За її словами, оскільки нинішня зима була теплою, для підготовки питної води довелося витрачати більше хімічних реагентів, і їхні запаси на складах закінчуються.

"Тому я дуже рада, що ми змогли передати 300 тонн допомоги для очищення води та відповідні прилади, які допоможуть людям отримати чисту воду. Пане Президенте, будьте впевнені, що це не остання гуманітарна допомога від Швейцарії – у вересні ми плануємо наступну велику партію. Швейцарський народ та уряд не залишать Україну", - сказала Соммаруга.