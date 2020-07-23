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Новини
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Швейцарія виділила 1,4 млн франків на очищення води для жителів Донбасу

Швейцарія виділила 1,4 млн франків на очищення води для жителів Донбасу

У 2020 році Швейцарія виділила 1,4 млн франків гуманітарної допомоги на очищення води для жителів Донбасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський зазначив, що це комунальне підприємство забезпечує питною водою близько чотирьох мільйонів мешканців Донецької області, серед іншого, українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. З 2014 року об’єкти КП неодноразово зазнавали обстрілів з боку незаконних збройних формувань, через що періодично припинялася подача води. Погіршився технічний стан інфраструктури підприємства, зросла нестача хімічних реагентів для очистки води та технологічного обладнання.

"За цих обставин для нас надзвичайно важливою стала гуманітарна допомога з боку Швейцарії. Десятки тисяч тонн хімічних реагентів для очистки, установки для знезараження питної води та багато іншого дали змогу запобігти гуманітарній катастрофі на Донеччині", – сказав Глава Української держави.

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Він привітав нову швейцарську Програму співробітництва з Україною на наступні три роки, відповідно до якої на потреби "Води Донбасу" у 2020 році виділено 1,4 млн швейцарських франків.

"Сьогодні ми з мадам Президентом зустрічаємо гуманітарний вантаж зі Швейцарської Конфедерації – це ще 17 вантажівок. 15 з них привезли хімікати та реагенти. Одна доставить засоби особистого захисту до центральної лікарні Слов’янська. А ще одна – гідролізні апарати для очищення води у Волноваху та Маріуполь. Сьогодні я щиро дякую нашим швейцарським друзям за важливу й цінну допомогу", – зазначив Президент України.

Голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко зауважив, що "Вода Донбасу" – найбільше підприємство на Донеччині, на ньому працює понад 11 тисяч осіб.

В рамках підвищення енергоефективності планується заміна старих труб на нові, пластикові. Також передбачається встановити нові насоси, що допоможе зменшити енергоспоживання в 1,5 рази.

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Своєю чергою, президент Швейцарії зазначила, що поставки питної води дуже важливі для подолання гуманітарних викликів. Це наочно продемонструвала коронакриза, оскільки вода означає гігієну.

Вона підкреслила, що Швейцарія надає гуманітарну допомогу населенню України на лінії розмежування, починаючи з 2015 року. За її словами, оскільки нинішня зима була теплою, для підготовки питної води довелося витрачати більше хімічних реагентів, і їхні запаси на складах закінчуються.

"Тому я дуже рада, що ми змогли передати 300 тонн допомоги для очищення води та відповідні прилади, які допоможуть людям отримати чисту воду. Пане Президенте, будьте впевнені, що це не остання гуманітарна допомога від Швейцарії – у вересні ми плануємо наступну велику партію. Швейцарський народ та уряд не залишать Україну", - сказала Соммаруга.

Автор: 

Зеленський Володимир (24250) Швейцарія (869) гуманітарна допомога (1002) вода (1181) Соммаруга Симонетта (17)


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Топ коментарі
+5
Не Львівщині, не Франківську, не Києву чи Дніпру, чи решті України, які несуть увесь тягар війни, а руськомірній наволочі, яка розв'язала цю війну, з Донбасу? Самі ж суки усе розїбашили, а тепер їм тре допомагати? Хай, гниди, з калюжі сьорбають!
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23.07.2020 15:07
+2
та не нам вони допомагають - а путіну
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23.07.2020 15:43
+1
Ну воду как воду а вот франки вычистят обязательно .
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23.07.2020 14:48
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Ну воду как воду а вот франки вычистят обязательно .
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23.07.2020 14:48 Відповісти
здается мне господа, это план "Б"..
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23.07.2020 14:49 Відповісти
Начальник подотдела очистки лично встречал грузовики...
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23.07.2020 14:50 Відповісти
Остальные стало быть из лужи попьют. Приводят к мысли, что сепаром быть выгодно. В следующий раз-все на создание народных республик.
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23.07.2020 14:51 Відповісти
Лучше пусть саму воду шлют, а то бабло клоуны попилят - не успеете моргнуть...

Швейцария выделила 1,4 млн франков на очистку воды для жителей Донбасса - Цензор.НЕТ 5868
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23.07.2020 14:51 Відповісти
Швейцария выделила 1,4 млн франков на очистку воды для жителей Донбасса - Цензор.НЕТ 9037
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23.07.2020 14:52 Відповісти
Не Львівщині, не Франківську, не Києву чи Дніпру, чи решті України, які несуть увесь тягар війни, а руськомірній наволочі, яка розв'язала цю війну, з Донбасу? Самі ж суки усе розїбашили, а тепер їм тре допомагати? Хай, гниди, з калюжі сьорбають!
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23.07.2020 15:07 Відповісти
ну теперь ещё и в Крым воду! и можно с мендель в Оман, пока сабаков АТОшников-террористов отлавливать будет
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23.07.2020 15:36 Відповісти
та не нам вони допомагають - а путіну
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23.07.2020 15:43 Відповісти
лучше бы ЕС выделил деньги на бактерии для профузного поноса... пусть все обопьются и обосрутся до обезвоживания...
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23.07.2020 15:51 Відповісти
Покажите мне на карте донбасс...Если там так плохо -чего там жить? И не надо про немощных стариков ,но имеющих силы совкодрочерствовать и голосовать за опзж....Если там гаманитарная катастрофа - долбите рашку в ООН чтобы обеспечивала - европа играет в псевдогуманность ,продлевая и затягивая конфликт до бесконечности .Мягкие поглаживания не вылечат гангрену !
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23.07.2020 16:07 Відповісти
им говна в рты налить надо террористам вот же зажравшиеся толерасты
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23.07.2020 19:22 Відповісти
Это, по сути, поддержка сепаратистов, воду чистят и подают на оккупированную территорию, пусть кипящую смолу пьют уроды, а ведь задекларируют, уже объявили, что это помощь Украине.
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23.07.2020 21:41 Відповісти
 
 