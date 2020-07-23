Луческу стал новым тренером "Динамо"

Экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу возглавил футбольный клуб "Динамо".

Об этом сообщает сайт клуба, передает Цензор.НЕТ.

"Новым главным тренером футбольного клуба "Динамо" назначен известный румынский специалист Мирча Луческу", - говорится в сообщении.

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"Я соскучился по Украине. Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с великими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать. Я верю в то, что моей работой здесь будут довольны, равно как и теми результатами, которых я добьюсь во главе "Динамо". Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими великими традициями", - прокомментировал свое назначение Луческу.

Луческу 12 лет тренировал самого принципиального соперника бело-синих - ФК "Шахтер". Он покинул донецкий клуб в 2016 году.