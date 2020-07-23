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Луческу стал новым тренером "Динамо"

Луческу стал новым тренером

Экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу возглавил футбольный клуб "Динамо".

Об этом сообщает сайт клуба, передает Цензор.НЕТ.

"Новым главным тренером футбольного клуба "Динамо" назначен известный румынский специалист Мирча Луческу", - говорится в сообщении.

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"Я соскучился по Украине. Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с великими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать. Я верю в то, что моей работой здесь будут довольны, равно как и теми результатами, которых я добьюсь во главе "Динамо". Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими великими традициями", - прокомментировал свое назначение Луческу.

Луческу 12 лет тренировал самого принципиального соперника бело-синих - ФК "Шахтер". Он покинул донецкий клуб в 2016 году.

Динамо (789) Луческу Мирче (70)


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Топ комментарии
+25
Да Суркисы, вы уже совсем докерувались до .... Луческу. Может Ахметке клуб продадите? Чего мелочиться.
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23.07.2020 15:09
+15
Ахметка сейчас сидит и дико ржет. До гыкавки.
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23.07.2020 15:13
+10
Тепер ДК - циганський клуб.
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23.07.2020 15:19
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Да Суркисы, вы уже совсем докерувались до .... Луческу. Может Ахметке клуб продадите? Чего мелочиться.
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23.07.2020 15:09 Ответить
да,ладно , тренер - результат и игру поставит.
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23.07.2020 15:19 Ответить
А Ракицкого, Спиридона и Тимощука в комплекте не хотите для постановки игры?
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23.07.2020 15:28 Ответить
очікую повернення в Динамо "солодкої парочки" Алієва-Мілєвського..

ГУЛЯТЬ ТАК ГУЛЯТЬ !!! ))))
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23.07.2020 15:54 Ответить
Спиридон уже есть вместе с Луческу
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23.07.2020 16:32 Ответить
Ждем остальных.
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23.07.2020 16:33 Ответить
сирника, лу-зібізяно, і навіть пелькінда з пенісовим.
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23.07.2020 21:00 Ответить
Луческу міг поставити гру команді лише з дорогих бразильців..

Динамо з досить ПОСЕРЕДНІМИ гравцями(виключення Вербіч,Миколенко,Циганков) Луческу зможе гарантувати виключно друге місце і деколи кубок України.
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23.07.2020 15:48 Ответить
дорого їх продавали,а купували дешево
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24.07.2020 11:17 Ответить
а лет сколько этому тренеру? 1945 года рождения. много он натренирует?
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23.07.2020 15:51 Ответить
Для того, щоб Мірча поставив гру, йому потрібні 5-6 недешевих бразильців... У Суркіса в останні роки грошей на футболістів нормальних не було!
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23.07.2020 19:41 Ответить
Луческу став новим тренером "Динамо" - Цензор.НЕТ 5750
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23.07.2020 15:20 Ответить
А що ще хтось дивиться той футбол, де олігархи граються своїми мавпочками?
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23.07.2020 15:41 Ответить
Я тепер точно не буду . Йо..ні пейси вже у всьому задовбали . Нехай блокують , банять , по х.. !
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23.07.2020 16:23 Ответить
опа... кто-то на форуме недавно угадал это ход и мне подсказал))
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23.07.2020 15:11 Ответить
Как только стало известно что Иихайличенка увольняют , с сразу написал что будет Ребров. Хохма в том, что у Суркисов главным претиндентом действительно Ребров рассматривался. Но у Сергея хватило ума отказатся.
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23.07.2020 15:28 Ответить
нее.. не Ребов, Суркис захотел вывести игру Динамо на качественно иной уровень, а значит иностранный специалист, а не бывшие динамовцы в спортивных костюмах, только Луческу это тоже уже отработанный материал.. что других не нашлось известных специалистов, Луческу пуп футбольной Украины?... (вопрос риторический)
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23.07.2020 15:32 Ответить
Реброва признали Лучшим тренером чемпионата Венгрии...
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23.07.2020 15:39 Ответить
чемпионат Венгрии не высок уровнем
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23.07.2020 16:00 Ответить
теперь не только суркис будет вызывать отвращение. пока, ДК.
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23.07.2020 15:11 Ответить
Да уж, мстя Рината будет страшна, это уже принципиально. Суркисы, вы шо себе позволяете?
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23.07.2020 15:12 Ответить
Ахметка сейчас сидит и дико ржет. До гыкавки.
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23.07.2020 15:13 Ответить
Дебилизм, что у нас в стране, что у нас в футболе. Какая страна, такой и футбол.
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23.07.2020 15:18 Ответить
та ну нах! маркевича краще б взяли
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23.07.2020 15:19 Ответить
Та ладно! Вспомни накал в противостояниях МХ и ДД и переход МБМ в Днепр после того, как развалили Металл
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23.07.2020 15:28 Ответить
угу, одразу після цього інтерв'ю: https://lb.ua/sport/2020/07/21/462308_miron_markevich_poradiv_dinamo.html Мирон Маркевич порадив "Динамо" змінити власника
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23.07.2020 15:43 Ответить
Тепер ДК - циганський клуб.
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23.07.2020 15:19 Ответить
Послематчевое ай-не-не?
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23.07.2020 15:26 Ответить
Суркіс , а ти не пі..р ? Думаю , що так . Тепер зрозуміло , що ця гнида просто розвалювала Динамо з початку 2000х . А всі казали , що він просто тупий чорт . Тепер треба пригадати цій істоті кравчуків з гордонами на трибунах . Чмо сране .
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23.07.2020 15:20 Ответить
Таким ієзуїтським способом вирішили помирити київських і донецьких?
Чи просто роблять з "Динамо" фарм-клуб "Шахтаря"?
Краще б Суркіс взагалі "Динамо" іншому власнику продали, ніж доводити "Динамо" до такої ганьби
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23.07.2020 15:21 Ответить
кому? медведчуку? чи бабломойському?він ім нах не потрібен фк потребує значних капіталовкладень які не повертаються Суркіси ******* Динамо але вони не розуміються на тренерах.
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23.07.2020 15:27 Ответить
Луческу з Ахметовим, з яким у нього дружні стосунки, погоджував своє призначення в Динамо Київ🤯🤪
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23.07.2020 15:22 Ответить
При Порошенко такого точно не было 😆😆😆
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23.07.2020 15:22 Ответить
дед ловко разводил ахмета на бабло теперь будеть делать то же с суркисятами почему не Вернидуб,Маркевич,Скрипник?
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23.07.2020 15:23 Ответить
Интересно в канторе была ставка?!
Коэффициент хороший был бы
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23.07.2020 15:24 Ответить
Хана Динамо . Добив молодший сурок , одним тупорилим ударом добив . Якщо люди вийдуть протестувати проти такого уродського діяння - буду в перших рядах , а ні то хай вдавить їх , чорти всрані .
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23.07.2020 15:56 Ответить
Хотелки Луческу ГазПром не потянул! Супкисы решили разорится?
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23.07.2020 15:26 Ответить
Луческу из Зенита (Бомжи) выгнали!
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23.07.2020 15:27 Ответить
Возможно толк и будет
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23.07.2020 15:27 Ответить
ну если накупят молодых бразильцев лет через 5 может и будет.
а нам оно надо воспитывать игроков для сборной Бразилии?
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23.07.2020 15:29 Ответить
Навряд ли.У суркисни грошей не хватит.
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23.07.2020 15:32 Ответить
не несіть маячні, різниця у трансферних витратах цих клубів не така вже й велика:
https://www.youtube.com/watch?v=nYNzlTTTAh4&t=277s
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23.07.2020 15:52 Ответить
Луческу 74 роки - може не дочекатися толку...
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23.07.2020 15:40 Ответить
ФутболЮа и другие сайты легли от цунами комментариев
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23.07.2020 15:29 Ответить
Читаю сейчас:

Заявление Ультрас ДК: Що ж, ми до останнього вірили, що це якийсь невдалий розіграш, але керівництво клубу втратило усі залишки здорового глузду, честі та гідності. Призначення 74-річного тренера, який неодноразово некоректно висловлювався на адресу Динамо - це плювок в очі усім вболівальникам Динамо, і суркіси мали б усвідомлювати, які наслідки це потягне за собою.
На даний момент ми звертаємось до всіх працівників Динамо Київ, у яких залишилась хоч крихта самоповаги: все, що вам залишається в нинішній ситуацій - написати заяву на звільнення. А всіх вболівальників, кому болить за Динамо так само, як і нам, просимо слідкувати за повідомленнями нашої спільноти - акції протесту не змусять себе довго чекати.



https://football.ua/ukraine/427322-oficialno-mircha-luchesku-glavnyjj-trener-dinamo.html
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23.07.2020 15:40 Ответить
пи..дою накрились Карпати... Внаслідок жлобства власників Димінського і Коломойського..
пи..дою накрилось,здається, і Динамо Сукісів....
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23.07.2020 15:52 Ответить
єто днище от сурков !!
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23.07.2020 16:52 Ответить
Осталось поменять игроков Динамо на игроков Шахтёра!
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23.07.2020 15:29 Ответить
Это точно.
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23.07.2020 15:34 Ответить
Поздравляю, наконец-то нормальный тренер
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23.07.2020 15:30 Ответить
История с Брагиным не пугает Суркисов?
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23.07.2020 15:34 Ответить
геніальний хід від суркісні: поставити тренера якого ніколи не сприймуть вболівальники і половина власної команди. хоча, може це такий хитрий план позбутися цієї половини команди...
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23.07.2020 15:36 Ответить
Фаны в запое от счастья!)
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23.07.2020 15:37 Ответить
Дедушке 74 года,ну то такэ,хз?
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23.07.2020 15:37 Ответить
Нормально же -- молодой перспективный, и в то же время опытный тренер. Да и праздник через недельку можно устроить -- "юноше" 29 июля исполнится всего лишь 75...
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23.07.2020 15:37 Ответить
Никогда не говори никогда)))
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23.07.2020 15:39 Ответить
WBC ультрас «Динамо»: «Луческу - это плевок в глаза болельщикам. Суркисы - от***есь от «Динамо»
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23.07.2020 15:40 Ответить
Почему Цензор умолчал период тренерства Луческу в 2016-2017 году ..думаете фанаты Динамо тако стерпят ?
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23.07.2020 15:42 Ответить
Бугага. А суркисня готова пол Бразилии скупить? Ведь с ПриватБанка не обломилось.)
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23.07.2020 15:42 Ответить
И шо? Опять "Усьо будет Донбасс"?
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23.07.2020 15:44 Ответить
а как республика будет называться? ведь КНР уже есть
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23.07.2020 15:44 Ответить
Луческу став новим тренером "Динамо" - Цензор.НЕТ 8542
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23.07.2020 15:45 Ответить
Шляпа упала ?
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23.07.2020 15:49 Ответить
Дефицит кадров и кадровый голод навис над Киевом прочно ..Встречайте новое лицо в украинском футболе ..
Мой знакомый не зря говорил что если человеку сказать 1000 раз что он дурак , то так и будет
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23.07.2020 15:52 Ответить
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23.07.2020 15:54 Ответить
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23.07.2020 15:59 Ответить
і тут мене забанять за неормативну лексику. У сідаша я вже отримав довічне.
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23.07.2020 15:56 Ответить
А вы говорили -- "клоун не станет президентом Украины"!

"Еще одно доказательство того, что возможно всё и, казалось бы, даже самые нелепые предположения могут быть очень даже реальны))"
https://football.ua/ukraine/427322-oficialno-mircha-luchesku-glavnyjj-trener-dinamo.html
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23.07.2020 15:57 Ответить
Срочно! Пожилой румын в шапке взял в заложники Суркиса в офисе Динамо Киев, и требует от Зеленского исполнить гимн ФК Шахтёр ! (с)
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23.07.2020 15:58 Ответить
Кадровий голод?
а ***** в преЗЕденти України не підійде? Чи виросте своє, з маленького *****?
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23.07.2020 16:00 Ответить
Суркіси непотріби і жлобяри. Розтринькали всю велич і славу Київського "Динамо" і доведуть справу до логічного кінця, до повного краху клубу. Луческу буде вимагати значних фінансових вкладів у відновлення клубу і перш за все у трансфери перспективних гравців. Та тільки це не про жидоморд суркісів. Луческу перекантується років зо два і пошле цих братів-акробатів на хер а яка доля чекає на клуб, одному всевишньому відомо.
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23.07.2020 16:01 Ответить
Когда-то читал эту новость и думал, что это происки врагов, поклеп. А теперь пазлы сошлись.

https://narodna.pravda.com.ua/discussions/5b7f2d2083874/
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23.07.2020 16:02 Ответить
хорошо что хоть не лёсик....циган хоть селекцию из бразил наладит толковую....
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23.07.2020 16:02 Ответить
Сукісу... Читайте за Зенит :

https://dynamo.kiev.ua/user/auto-drgoleador/actions/ Луческу став новим тренером "Динамо" - Цензор.НЕТ 4920

https://dynamo.kiev.ua/user/auto-drgoleador/actions/ Dr. Goleador

"Легендарный румынский специалист всего после года работы в питерском клубе покидает его, сообщает официальный сайт Зенита.

Руководство Зенита не желает продолжать сотрудничество с 71-летним тренером из-за неудовлетворительных результатов команды. Питерцы финишировали на 3-м месте в чемпионате России, которое не позволило команде побороться за выход в Лигу чемпионов".https://dynamo.kiev.ua/news/349612-mircha-luchesku-veryu-v-to-chto-i-moya-rabota-v-dinamo-i-rezultatyi-ponravyatsya-bolelschikam# + 0https://dynamo.kiev.ua/news/349612-mircha-luchesku-veryu-v-to-chto-i-moya-rabota-v-dinamo-i-rezultatyi-ponravyatsya-bolelschikam# - https://dynamo.kiev.ua/news/349612-mircha-luchesku-veryu-v-to-chto-i-moya-rabota-v-dinamo-i-rezultatyi-ponravyatsya-bolelschikam# ответить


Результаты работы в сборной Турции:

"Бывший тренер Шахтера Мирча Луческу и Федерация футбола Турции прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт организации.

Напомним, румынский специалист возглавил турецкую сборную летом 2017-го года. Под руководством Луческу Турция заняла 4 место в квалификации на чемпионат мира-2018, а также вылетела из дивизиона В Лиги Наций, заняв последнее место"
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23.07.2020 16:02 Ответить
Пока в Динамо у руля Суркисы толку не будет. Да и хозяина, там по моему Фирташ наибольший инвестор, хорошо бы поменять. Интересно где они деньги на румына нашли, на маленькие деньги Луческу не пошел бы???
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23.07.2020 16:08 Ответить
Так неприємно бути правим.... Деменція маразми обирає.
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23.07.2020 16:18 Ответить
Тре все зпоганити,бо євреї інакше не можуть.
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23.07.2020 16:23 Ответить
тю, а чё так пригорает многим.
Мистер поднял в свое время шахтер и довел команду до постоянных чемпионских регалий, хорошо горняки в ЛЧ выступали.
по сравнению с "динамовскими сердцами" этот человек хоть игру строить умеет или всем так хотелось снова динамовца в тренеры?
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23.07.2020 16:24 Ответить
Неужели до сих пор не понятно что Сурок не будет покупать таких игроков и за такие деньги как это делал татарин) Румын не из тех кто работает с тем что есть. Татарин куеву тучу бабла вбухал в клуб пока он хоть что-то начал показывать, сотни миллионов. Братья евреи такого делать не будут. Клубу нужен хороший тренер умеющий работать с молодежью. Тогда есть шанс получить ДК образца конца девяностых, через пару тройку лет...если повезет. Иных вариантов нет. Никто деньги вкладывать в клуб не будет. А "мистер" по другому работать не умеет.)
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23.07.2020 17:10 Ответить
а ты эксперт видимо)
как думаешь как они договаривались?) ставил ли Суркис цели, которых он хочет достич с клубом?) ставил ли мистер условия при которых возмется за дело?) И если они ударили по рукам и подписали контракт то договорились ли они до общего знаменателя или как?)
отвечать можешь в любом порядке)
П.С. и еще, мистер выстроил систему в шахтере и уже 2 тренера поменялось там но шахтер работает в этой парадигме и стал уже недосягаем для соперников в Украине. А есть ли система в Динамо? или достаточно просто накупить новых Мбокани по 13 лямов что б добиваться результата или нужна сначала системная работа клуба, а уже потом игроки?
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24.07.2020 09:45 Ответить
*обаный стыд
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23.07.2020 16:35 Ответить
Прощай ДИНАМО ти померло остаточно.
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23.07.2020 16:36 Ответить
Хочу поздравить фанов киевского Динамо - Луческу опытнейший тренер ! Не надо злораствовать, в Шахтере, как и в других командах он был ТРЕНЕРОМ !!! Нюх на молодых перспективных игроков и командной игры у него особый. Я был против его тренерства в Зените - НЕ ТА КОМАНДА, да и страна не та !!! Там он протренировал клуб каких-то полсезона. В Зените хотели всё и сразу - а так не бывает ! На России все всё "знают", вплоть до замены... За первый год любой тренер создаёт команду по своему принципу, а потом и результаты. Хотя и в первый год могут быть результаты, но это быстрее всего сочетание каких-то совпадений. Хочу напомнить, предложений от киевского Динамо было ежегодно по несколько раз. Он очень уважал всегда Динамо, и просто взятся он не хотел - у него своё видение.
Немного терпения, и вы увидите результат. А фаном киевского Динамо я являюсь ещё с советских времён. Удачи !!!
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23.07.2020 16:40 Ответить
Вот это поворот!
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23.07.2020 17:04 Ответить
У Сурков по ходу хобби, приглашать неудачников. ) Это просто епаный стыд. Хотя... для нынешнего ДК это нормально. Клуб умер вместе с Лобановским. Остальное - конвульсии. Может эти уроды таки додумаются продать клуб. Хоть кому-то.
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23.07.2020 17:04 Ответить
Приглашение Луческу - элегантное самоубийство «Динамо».

Мне жаль игроков «Динамо». Большая часть состава киевлян - собственные воспитанники. Они с пеленок видели, как Луческу побеждает их клуб на поле, а потом - разваливает в прессе. Без всякого уважения и стеснения. Ненависть или как минимум глубокая неприязнь к Мирче заложена в ДНК любого «динамовца». И это нормально. Румын многое сделал, чтобы градус вражды между клубами значительно повысился.
Мне жаль киевских болельщиков. Особенно ультрас. Не таким они представляли первого иностранного тренера во главе «Динамо». Трудно представить, каково это понять, что на твое мнение владельцам абсолютно плевать. Но украинским владельцам фанаты - не указ. Как теперь идти на сектор? Придется ждать еще неизвестно сколько времени, когда у команды появится тренер, способный тащить ее только вверх...(с)
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23.07.2020 17:29 Ответить
пи.си.
Мне жаль великий клуб. Еще минимум сезон потерян. И восстановить все будет еще сложнее. А нам нужно сильное «Динамо». Это важно и для «Шахтера», и для всего украинского футбола.
Не жаль только сторонних болельщиков. Им как раз повезло. Они увидят красивое шоу с прекрасным и экстравагантным актером в главной роли. Будет весело, ярко, сочно, живо. Все как мы любим. «Динамо» будет самоубиваться элегантно и с фейерверками. А мы посмотрим с первого ряда.(с)
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23.07.2020 17:33 Ответить
А я давно предлагаю замутить какое-то динамо-2020.
Пока это окончательно похоронят, можно выйти в высшую лигу.
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23.07.2020 17:34 Ответить
Тепер зрозуміле мовчання ягнят - чому футболісти ДК не давали жодного інтерв'ю після звільнення Михайличенка. Напевне вони знали про будулая наперед...
Що ж, не здивуюся, якщо після міжсезоння частина з них відмовиться виступати за Динамо.
Хоча мені це пох, дивитися раніше було нецікаво, а тепер не буду принципово - хоч би там ЛЧ така "******" виграла.
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23.07.2020 17:54 Ответить
так поясните хтось -- кроты в трауре, или ржуть..???
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24.07.2020 00:22 Ответить
 
 