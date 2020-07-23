Луческу став новим тренером "Динамо"
Екстренер "Шахтаря" Мірча Луческу очолив футбольний клуб "Динамо".
Про це повідомляє сайт клубу, передає Цензор.НЕТ.
"Новим головним тренером футбольного клубу "Динамо" призначений відомий румунський фахівець Мірча Луческу", - йдеться в повідомленні.
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ГУЛЯТЬ ТАК ГУЛЯТЬ !!! ))))
Динамо з досить ПОСЕРЕДНІМИ гравцями(виключення Вербіч,Миколенко,Циганков) Луческу зможе гарантувати виключно друге місце і деколи кубок України.
Чи просто роблять з "Динамо" фарм-клуб "Шахтаря"?
Краще б Суркіс взагалі "Динамо" іншому власнику продали, ніж доводити "Динамо" до такої ганьби
Коэффициент хороший был бы
а нам оно надо воспитывать игроков для сборной Бразилии?
https://www.youtube.com/watch?v=nYNzlTTTAh4&t=277s
Заявление Ультрас ДК: Що ж, ми до останнього вірили, що це якийсь невдалий розіграш, але керівництво клубу втратило усі залишки здорового глузду, честі та гідності. Призначення 74-річного тренера, який неодноразово некоректно висловлювався на адресу Динамо - це плювок в очі усім вболівальникам Динамо, і суркіси мали б усвідомлювати, які наслідки це потягне за собою.
На даний момент ми звертаємось до всіх працівників Динамо Київ, у яких залишилась хоч крихта самоповаги: все, що вам залишається в нинішній ситуацій - написати заяву на звільнення. А всіх вболівальників, кому болить за Динамо так само, як і нам, просимо слідкувати за повідомленнями нашої спільноти - акції протесту не змусять себе довго чекати.
https://football.ua/ukraine/427322-oficialno-mircha-luchesku-glavnyjj-trener-dinamo.html
пи..дою накрилось,здається, і Динамо Сукісів....
Мой знакомый не зря говорил что если человеку сказать 1000 раз что он дурак , то так и будет
"Еще одно доказательство того, что возможно всё и, казалось бы, даже самые нелепые предположения могут быть очень даже реальны))"
https://football.ua/ukraine/427322-oficialno-mircha-luchesku-glavnyjj-trener-dinamo.html
а ***** в преЗЕденти України не підійде? Чи виросте своє, з маленького *****?
https://narodna.pravda.com.ua/discussions/5b7f2d2083874/
https://dynamo.kiev.ua/user/auto-drgoleador/actions/
https://dynamo.kiev.ua/user/auto-drgoleador/actions/ Dr. Goleador
"Легендарный румынский специалист всего после года работы в питерском клубе покидает его, сообщает официальный сайт Зенита.
Руководство Зенита не желает продолжать сотрудничество с 71-летним тренером из-за неудовлетворительных результатов команды. Питерцы финишировали на 3-м месте в чемпионате России, которое не позволило команде побороться за выход в Лигу чемпионов".https://dynamo.kiev.ua/news/349612-mircha-luchesku-veryu-v-to-chto-i-moya-rabota-v-dinamo-i-rezultatyi-ponravyatsya-bolelschikam# + 0https://dynamo.kiev.ua/news/349612-mircha-luchesku-veryu-v-to-chto-i-moya-rabota-v-dinamo-i-rezultatyi-ponravyatsya-bolelschikam# - https://dynamo.kiev.ua/news/349612-mircha-luchesku-veryu-v-to-chto-i-moya-rabota-v-dinamo-i-rezultatyi-ponravyatsya-bolelschikam# ответить
Результаты работы в сборной Турции:
"Бывший тренер Шахтера Мирча Луческу и Федерация футбола Турции прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт организации.
Напомним, румынский специалист возглавил турецкую сборную летом 2017-го года. Под руководством Луческу Турция заняла 4 место в квалификации на чемпионат мира-2018, а также вылетела из дивизиона В Лиги Наций, заняв последнее место"
Мистер поднял в свое время шахтер и довел команду до постоянных чемпионских регалий, хорошо горняки в ЛЧ выступали.
по сравнению с "динамовскими сердцами" этот человек хоть игру строить умеет или всем так хотелось снова динамовца в тренеры?
как думаешь как они договаривались?) ставил ли Суркис цели, которых он хочет достич с клубом?) ставил ли мистер условия при которых возмется за дело?) И если они ударили по рукам и подписали контракт то договорились ли они до общего знаменателя или как?)
отвечать можешь в любом порядке)
П.С. и еще, мистер выстроил систему в шахтере и уже 2 тренера поменялось там но шахтер работает в этой парадигме и стал уже недосягаем для соперников в Украине. А есть ли система в Динамо? или достаточно просто накупить новых Мбокани по 13 лямов что б добиваться результата или нужна сначала системная работа клуба, а уже потом игроки?
Немного терпения, и вы увидите результат. А фаном киевского Динамо я являюсь ещё с советских времён. Удачи !!!
Мне жаль игроков «Динамо». Большая часть состава киевлян - собственные воспитанники. Они с пеленок видели, как Луческу побеждает их клуб на поле, а потом - разваливает в прессе. Без всякого уважения и стеснения. Ненависть или как минимум глубокая неприязнь к Мирче заложена в ДНК любого «динамовца». И это нормально. Румын многое сделал, чтобы градус вражды между клубами значительно повысился.
Мне жаль киевских болельщиков. Особенно ультрас. Не таким они представляли первого иностранного тренера во главе «Динамо». Трудно представить, каково это понять, что на твое мнение владельцам абсолютно плевать. Но украинским владельцам фанаты - не указ. Как теперь идти на сектор? Придется ждать еще неизвестно сколько времени, когда у команды появится тренер, способный тащить ее только вверх...(с)
Мне жаль великий клуб. Еще минимум сезон потерян. И восстановить все будет еще сложнее. А нам нужно сильное «Динамо». Это важно и для «Шахтера», и для всего украинского футбола.
Не жаль только сторонних болельщиков. Им как раз повезло. Они увидят красивое шоу с прекрасным и экстравагантным актером в главной роли. Будет весело, ярко, сочно, живо. Все как мы любим. «Динамо» будет самоубиваться элегантно и с фейерверками. А мы посмотрим с первого ряда.(с)
Пока это окончательно похоронят, можно выйти в высшую лигу.
Що ж, не здивуюся, якщо після міжсезоння частина з них відмовиться виступати за Динамо.
Хоча мені це пох, дивитися раніше було нецікаво, а тепер не буду принципово - хоч би там ЛЧ така "******" виграла.