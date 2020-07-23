Оккупанты вырезали кости из тела погибшего под Зайцево медика Илина, а раненый морпех Журавель истек кровью, - штаб ООС

В командовании Операции Объединенных сил сообщили детали о погибшем военном медике Николае Илине и смерти раненого морского пехотинца Ярослава Журавля, которого не смогли эвакуировать с поля боя.

Об этом сообщает BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.

В командовании ООС рассказали BBC News Украина, что украинская сторона несколько раз обращалась через СММ ОБСЕ к террористам с тем, чтобы забрать раненого, который "имел соответствующие белые отметки (что свидетельствовало о его причастности к эвакуационной группе)". Однако противник отказывал, что не позволило вовремя провести поиски и эвакуацию.

"При этом враг самостоятельно осуществлял поиск и затягивал время. Сознательное затягивание противником времени привело к ужасным последствиям. Раненый военнослужащий не получил своевременной медицинской помощи, в результате чего истек кровью и умер", - говорится в ответе командования ООС.

Читайте также: Третий погибший под Зайцево воин – сержант 35 ОБМП Ярослав Журавель

Отмечается, что тела погибших на момент передачи украинской эвакуационной группе "Эвакуация-200" имели необратимые трупные изменения, а сами погибшие были без своей военной формы.

Кроме того, тело военного медика Николая Илина разрезали: "Непонятным и вопиющим является факт относительно вскрытия тела павшего военного медика".

Читайте также: Погибший медик Илин рвался вперед, чтобы использовать любой шанс на спасение командира разведвзвода Красногрудя, - Бутусов о последнем боевом выходе

"Кроме того, установить, из какого оружия был убит военный медик по результатам судмедэкспертизы было невозможно, потому что пораженные органы и кости, а также поражающие элементы были изъяты представителями российско-оккупационных войск в морге Горловки на временно оккупированной территории Донецкой области", - говорится в сообщении командования ООС.

Как сообщалось, 13 июля российские наемники обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе пгт Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.

Тела погибших и раненный военнослужащий остались на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего, погибшего 13 июля возле Зайцево, было возвращено с временно оккупированной территории.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ.

Смотрите также: Обстрел под Зайцево: Украинский воин, входящий в состав эвакуационной группы, оставался жив. ВИДЕО

Позже стало известно, что военный медик, погибший на Донбассе, был гражданином Эстонии.

Подробнее о Николае Илине и обстоятельствах его смерти читайте в статье на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна".