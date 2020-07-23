Окупанти вирізали кістки з тіла загиблого під Зайцевим медика Іліна, а поранений морський піхотинець Журавель стік кров'ю, - штаб ООС

У командуванні Операції Об'єднаних сил повідомили деталі про загиблого військового медика Миколу Іліна і смерть пораненого морського піхотинця Ярослава Журавля, якого не змогли евакуювати з поля бою.

Про це повідомляє BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.

У командуванні ООС розповіли BBC News Україна, що українська сторона кілька разів зверталася через СММ ОБСЄ до терористів з тим, щоб забрати пораненого, який "мав відповідні білі позначки (що свідчило про його причетність до евакуаційної групи)". Однак противник відмовляв, що не дозволило вчасно провести пошуки та евакуацію.

"При цьому ворог самостійно здійснював пошук та затягував час. Свідоме затягування противником часу призвело до жахливих наслідків. Поранений військовослужбовець не отримав своєчасної медичної допомоги, в результаті чого стік кров'ю та загинув", - йдеться у відповіді командування ООС.

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Зазначається, що тіла загиблих на момент передачі українській евакуаційній групі "Евакуація-200" мали незворотні трупні зміни, а самі загиблі були без своєї військової форми.

Крім того, тіло військового медика Миколи Іліна розрізали: "Незрозумілим і кричущим є факт розтину тіла полеглого військового медика".

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"Окрім того, встановити, з якої зброї було вбито військового медика за результатами судмедекспертизи було неможливо, через те, що уражені органи та кістки, а також вбивчі елементи були вилучені представниками російсько-окупаційних військ у морзі Горлівки на тимчасово окупованій території Донецької області", - йдеться в повідомленні командування ООС.

Як повідомлялося, 13 липня російські найманці обстріляли групу українських військових, які здійснювали евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі смт Зайцеве. Внаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець зазнав поранень, ще один - бойове травмування.

Тіла загиблих і поранений військовослужбовець залишилися на місці обстрілу. Було розпочато переговори з СММ ОБСЄ про їхню евакуацію. 15 липня тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня біля Зайцевого, було повернуто з тимчасово окупованої території.

Прокуратура Донецької області почала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством, представниками не передбачених законом збройних формувань РФ.

Пізніше стало відомо, що військовий медик, який загинув на Донбасі, був громадянином Естонії.

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