"Укрзализныця" возобновляет услугу питания в скоростных поездах
"Укрзализныця" возобновила услуги питания в скоростных поездах. Также компания начала реализацию кондитерских изделий, воды и других холодных напитков в поездах дальнего следования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.
Так, во время поездки скоростными поездами "Интерсити+" и "Интерсити" пассажиры могут купить не только питьевую воду, холодные напитки, но и продукты питания в индивидуальной упаковке, готовые блюда, которые предварительно расфасованы в плотно закрытую тару и не требуют нагрева.
При этом УЗ отмечает, что пассажиры должны соблюдать безопасную дистанцию - в вагоне-буфете могут находиться не более двух людей. Разносная торговля с мобильной тележки представителями кейтеринговой компании и доставка заказа из вагона-буфета на место пока не осуществляются.
В поездах дальнего следования пассажиры могут приобрести холодные напитки и кондитерские изделия.
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