"Укрзалізниця" відновлює послугу харчування в швидкісних поїздах
"Укрзалізниця" відновила послугу харчування в швидкісних поїздах. Також компанія почала реалізацію кондитерських виробів, води та інших холодних напоїв у поїздах далекого прямування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.
Так, під час поїздки швидкісними поїздами "Інтерсіті+" і "Інтерсіті" пасажири можуть купити не тільки питну воду, холодні напої, а й продукти харчування в індивідуальній упаковці, готові страви, які попередньо розфасовані в щільно закриту тару і не вимагають нагрівання.
При цьому УЗ зазначає, що пасажири мають дотримуватися безпечної дистанції - у вагоні-буфеті можуть перебувати не більше двох осіб. Розносна торгівля з мобільного візка представниками кейтерингової компанії і доставка замовлення з вагона-буфета на місце поки не здійснюються.
У поїздах далекого прямування пасажири можуть придбати холодні напої та кондитерські вироби.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль