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"Укрзалізниця" відновлює послугу харчування в швидкісних поїздах

"Укрзалізниця" відновила послугу харчування в швидкісних поїздах. Також компанія почала реалізацію кондитерських виробів, води та інших холодних напоїв у поїздах далекого прямування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

Так, під час поїздки швидкісними поїздами "Інтерсіті+" і "Інтерсіті" пасажири можуть купити не тільки питну воду, холодні напої, а й продукти харчування в індивідуальній упаковці, готові страви, які попередньо розфасовані в щільно закриту тару і не вимагають нагрівання.

При цьому УЗ зазначає, що пасажири мають дотримуватися безпечної дистанції - у вагоні-буфеті можуть перебувати не більше двох осіб. Розносна торгівля з мобільного візка представниками кейтерингової компанії і доставка замовлення з вагона-буфета на місце поки не здійснюються.

У поїздах далекого прямування пасажири можуть придбати холодні напої та кондитерські вироби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі неподалік Харкова зламався електропоїзд "Інтерсіті": пасажири прибули до пункту призначення з двогодинним запізненням

Автор: 

залізниця (1517) Укрзалізниця (6895) їжа (432)


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шо ?, кофе по 50 гривень в интерсити оставили ?
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23.07.2020 17:01 Відповісти
бери с собой термос
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23.07.2020 18:43 Відповісти
Дык так и делаю. А когда розворачиваю "тормозок" , идёт приятный запах по вагоне, все носом шмыгают и оборачуются.
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24.07.2020 09:34 Відповісти
 
 