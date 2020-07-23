"Укрзалізниця" відновлює послугу харчування в швидкісних поїздах

"Укрзалізниця" відновила послугу харчування в швидкісних поїздах. Також компанія почала реалізацію кондитерських виробів, води та інших холодних напоїв у поїздах далекого прямування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

Так, під час поїздки швидкісними поїздами "Інтерсіті+" і "Інтерсіті" пасажири можуть купити не тільки питну воду, холодні напої, а й продукти харчування в індивідуальній упаковці, готові страви, які попередньо розфасовані в щільно закриту тару і не вимагають нагрівання.

При цьому УЗ зазначає, що пасажири мають дотримуватися безпечної дистанції - у вагоні-буфеті можуть перебувати не більше двох осіб. Розносна торгівля з мобільного візка представниками кейтерингової компанії і доставка замовлення з вагона-буфета на місце поки не здійснюються.

У поїздах далекого прямування пасажири можуть придбати холодні напої та кондитерські вироби.

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