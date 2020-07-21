Вночі неподалік Харкова зламався електропоїзд "Інтерсіті": пасажири прибули до пункту призначення з двогодинним запізненням

Вночі 21 липня на станції Люботин неподалік Харкова вийшов з ладу рухомий склад швидкісного електропоїзда Hyundai №726 Київ-Харків.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Фахівці "Укрзалізниці" та Hyundai Rotem з'ясовують причини зупинки поїзда № 726 Київ-Харків. Цієї ночі рухомий склад зазначеного поїзда вийшов з ладу на станції Люботин, поблизу Харкова", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пасажирів рейсу було доправлено до станції призначення за допомогою допоміжного локомотива із затримкою у 2 години.

"Укрзалізниця" просить вибачення за тимчасові незручності", - додали в компанії.

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