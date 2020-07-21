Вночі неподалік Харкова зламався електропоїзд "Інтерсіті": пасажири прибули до пункту призначення з двогодинним запізненням
Вночі 21 липня на станції Люботин неподалік Харкова вийшов з ладу рухомий склад швидкісного електропоїзда Hyundai №726 Київ-Харків.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Фахівці "Укрзалізниці" та Hyundai Rotem з'ясовують причини зупинки поїзда № 726 Київ-Харків. Цієї ночі рухомий склад зазначеного поїзда вийшов з ладу на станції Люботин, поблизу Харкова", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що пасажирів рейсу було доправлено до станції призначення за допомогою допоміжного локомотива із затримкою у 2 години.
"Укрзалізниця" просить вибачення за тимчасові незручності", - додали в компанії.
Топ коментарі
+8 Дилетант Дилетантов
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Зачем это нужно, если есть свои неплохие скоростные поезда от Крюковского завода?
Единственный адекватный вариант на тот момент был Siemens.
По ценам на тот момент хюндай - 26, Крюковский - 24, Siemens - 10.8.
У Сименса цена, по которой поезд продавался в разные страны, а не только в Украину под Евро12.
Я вёл этот проект, у меня и вся документация осталась с ценами.
Но колесников тогда публично соврал, что мол только хюндай предложил готовый поезд. Хотя у хюндая на тот момент тоже не было готового поезда, но они мощный индустриальный концерн, поэтому смогли его слепить. Довести до ума не смогли, но слепили. Ну и дальше информация для размышления: Три события прошли почти одновременно, подписание контракта на поезда, спонсорской соглашение с фк шахтер, и монополия такси хюндай в аэропортах. Совпадение?
Ну и все уже в курсе, что это нонсенс, когда два крупных участника контракта, проводят через латвийскую прокладку
Не воровать денег на мутках с новым и малоподходящим для наших ж/д-дорог.
Ферштейн? Или это так сложно для тебя?
Ну и отдельная тебе "благодарочка" за повышение цен за проезд.
Нажрался, гнида?
Просто еще 8 лет назад хотел высказать "благодарность" инициаторам этого безобразия. За эти 8 лет ситуация только ухудшилась. Изношены уже и "Хюндаи", а цены на билеты только растут.
Ну вот зачем ты врешь?
А что ездило по тому же маршруту, по которому теперь ходит "Хюндай" и называлось "Столичный экспресс" (кстати, за 5,5 часов можно было из Харькова прибыть в Киев, а сейчас - за 4,5, разница ****************, а вот билеты были намного дешевле; в салоне было 4 ряда кресел, сейчас 5 - т.е. тогда было комфортнее, туалет тоже был био и вообще салон очень похож).
В общем, подучи матчасть перед тем, как стучать по клавиатуре!
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Суть в том ,что Контику и прочей януковичской банде нужно было срочно где-то попилить бабло. Мутки с корейцами - это же гораздо лучше, чем у себя в Украине.
Еще тогда все умные предсказывали будущие проблемы с эксплуатацией. Все сбылось.
Но это все прошло мимо тебя... Кто ты - просто дурак или бот?
В техзадании к тендеру речь шла о поездах класса IC, которые на тот момент ни корейцы, ни крюковский завод, не выпускали. У крюковского завода были свои наработки, при чем довольно перспективные, но недоработанные.
Готовые решения готовы были предлагать несколько компаний, но только у Сименса был готовый поезд адаптированный к существующей колее и токоподаче.
Бомбардье и французский Альстом готовы были доработать свои готовые поезда, но колесников затягивал, и они отказались.
Он просто срубил бабло
За признание, что "Колесников просто срубил бало" - спасибо.
Смотрите, что они сделали. Имеющиеся поезда бросили на малоиспользующиеся пассажирами маршруты, а на самые "популярные" бросили малопригодные для украинских условий "Хюндаи" плюс сразу же существенно подняли цены на билеты.
Если помните видео, как старый локомотив тянет хюндай с выбитыми стёклами. Это был наш хюндай
За нами в итоге из Киева прислали другой Хюндай