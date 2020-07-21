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Вночі неподалік Харкова зламався електропоїзд "Інтерсіті": пасажири прибули до пункту призначення з двогодинним запізненням

Вночі неподалік Харкова зламався електропоїзд

Вночі 21 липня на станції Люботин неподалік Харкова вийшов з ладу рухомий склад швидкісного електропоїзда Hyundai №726 Київ-Харків.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Фахівці "Укрзалізниці" та Hyundai Rotem з'ясовують причини зупинки поїзда № 726 Київ-Харків. Цієї ночі рухомий склад зазначеного поїзда вийшов з ладу на станції Люботин, поблизу Харкова", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пасажирів рейсу було доправлено до станції призначення за допомогою допоміжного локомотива із затримкою у 2 години.

"Укрзалізниця" просить вибачення за тимчасові незручності", - додали в компанії.

Читайте також: У поїздах, що прямують до Києва і назад, продаватимуть всі місця, - "Укрзалізниця"

Вночі неподалік Харкова зламався електропоїзд Інтерсіті: пасажири прибули до пункту призначення з двогодинним запізненням 01

Автор: 

потяг (1978) Укрзалізниця (6890) Харків (5662)


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Топ коментарі
+8
Затея с этими поездами от Борьки-Контика изначально воняла коррупцией и была очевидно провальной.
Зачем это нужно, если есть свои неплохие скоростные поезда от Крюковского завода?
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21.07.2020 08:33
+7
Богачка Калєснікафф наварився. Чіста бізнес.
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21.07.2020 08:42
+5
Как это "великий хозяйственник" колесников,купивший это гуано под ЧЕ-2012 ещё не визжит про плохую власть,состоя в "жоппаплатформезасмерть"? Ахметка посоветовал затихариться пока?
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21.07.2020 09:02
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Затея с этими поездами от Борьки-Контика изначально воняла коррупцией и была очевидно провальной.
Зачем это нужно, если есть свои неплохие скоростные поезда от Крюковского завода?
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21.07.2020 08:33 Відповісти
Богачка Калєснікафф наварився. Чіста бізнес.
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21.07.2020 08:42 Відповісти
На тот момент у Крюковского завода не было своего поезда. Они его в спешке лепили, но на первых ходовых испытаниях у него лопнула рама. Да и цену они планировали €24 млн. Их активно лоббировал азиров, он буквально требовал их купить, из за этого азиров и колесников и поскандалили.
Единственный адекватный вариант на тот момент был Siemens.
По ценам на тот момент хюндай - 26, Крюковский - 24, Siemens - 10.8.
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21.07.2020 08:48 Відповісти
Как-то Сименс очень дёшево при том что лучше всех.
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21.07.2020 09:04 Відповісти
Неправильно сформулировано предложение )) Правильней задаться вопросом зачем остальные задрали цены.
У Сименса цена, по которой поезд продавался в разные страны, а не только в Украину под Евро12.
Я вёл этот проект, у меня и вся документация осталась с ценами.
Но колесников тогда публично соврал, что мол только хюндай предложил готовый поезд. Хотя у хюндая на тот момент тоже не было готового поезда, но они мощный индустриальный концерн, поэтому смогли его слепить. Довести до ума не смогли, но слепили. Ну и дальше информация для размышления: Три события прошли почти одновременно, подписание контракта на поезда, спонсорской соглашение с фк шахтер, и монополия такси хюндай в аэропортах. Совпадение?
Ну и все уже в курсе, что это нонсенс, когда два крупных участника контракта, проводят через латвийскую прокладку
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21.07.2020 09:14 Відповісти
Просто нужно было оставить то, что и так есть на маршруте.
Не воровать денег на мутках с новым и малоподходящим для наших ж/д-дорог.
Ферштейн? Или это так сложно для тебя?
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21.07.2020 10:34 Відповісти
Я понял, кто ты. Ты не дурак и не бот, а "человек, который вёл этот проект", т.е. участвовал в разворовывании госсредств посредством их растраты на ненужную пассажирам фигню.
Ну и отдельная тебе "благодарочка" за повышение цен за проезд.
Нажрался, гнида?
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21.07.2020 10:44 Відповісти
Я вёл проект от компании Siemens )))
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21.07.2020 10:54 Відповісти
А, ну тогда матюк назад.
Просто еще 8 лет назад хотел высказать "благодарность" инициаторам этого безобразия. За эти 8 лет ситуация только ухудшилась. Изношены уже и "Хюндаи", а цены на билеты только растут.
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21.07.2020 11:09 Відповісти
А итальянский полноценный скоростной поезд Пендолино стоил в два раза дешевле Хюндая!
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21.07.2020 10:20 Відповісти
У всех цивилизованных производителей стоимость нужного поезда была более, чем в два раза дешевле
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21.07.2020 10:53 Відповісти
На тот момент у Крюковского завода не было своего поезда.

Ну вот зачем ты врешь?
А что ездило по тому же маршруту, по которому теперь ходит "Хюндай" и называлось "Столичный экспресс" (кстати, за 5,5 часов можно было из Харькова прибыть в Киев, а сейчас - за 4,5, разница ****************, а вот билеты были намного дешевле; в салоне было 4 ряда кресел, сейчас 5 - т.е. тогда было комфортнее, туалет тоже был био и вообще салон очень похож).
В общем, подучи матчасть перед тем, как стучать по клавиатуре!

---
Суть в том ,что Контику и прочей януковичской банде нужно было срочно где-то попилить бабло. Мутки с корейцами - это же гораздо лучше, чем у себя в Украине.
Еще тогда все умные предсказывали будущие проблемы с эксплуатацией. Все сбылось.
Но это все прошло мимо тебя... Кто ты - просто дурак или бот?
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21.07.2020 10:32 Відповісти
Ты слепил все в кучу, и все не в тему. В тех задании шла речь о скоростных поездах, а не о так называемых "ускоренных", в которых обычные локомотивы тянули обычные вагоны с сидячими сиденьями. Именно вагоны тогда сделали на крюковском заводе.
В техзадании к тендеру речь шла о поездах класса IC, которые на тот момент ни корейцы, ни крюковский завод, не выпускали. У крюковского завода были свои наработки, при чем довольно перспективные, но недоработанные.
Готовые решения готовы были предлагать несколько компаний, но только у Сименса был готовый поезд адаптированный к существующей колее и токоподаче.
Бомбардье и французский Альстом готовы были доработать свои готовые поезда, но колесников затягивал, и они отказались.
Он просто срубил бабло
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21.07.2020 10:52 Відповісти
Просто нужно было оставить тот поезд, что уже был. Он вполне подходил под украинские условия (и качество ж/д путей, и всего остального).
За признание, что "Колесников просто срубил бало" - спасибо.

Смотрите, что они сделали. Имеющиеся поезда бросили на малоиспользующиеся пассажирами маршруты, а на самые "популярные" бросили малопригодные для украинских условий "Хюндаи" плюс сразу же существенно подняли цены на билеты.
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21.07.2020 11:08 Відповісти
Он много чего начудил. Помимо жадности там ещё и недостаток образования
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21.07.2020 11:25 Відповісти
Щас Зеленского приплетут к электричке.
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21.07.2020 08:46 Відповісти
А раньше все электрички были ЗЕленые.
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21.07.2020 09:07 Відповісти
Ну если ты так просишь то сейчас твое Ослика дермецом обольем!
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21.07.2020 09:08 Відповісти
Секта свидетелей Порошенко никак не смирится что их пастор уже не президент.
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21.07.2020 09:12 Відповісти
Не хотите пастора в президенты будет вам кровавый пастор!
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21.07.2020 09:18 Відповісти
Уволить руководителя , но не стрелочника 😀😀😀
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21.07.2020 08:47 Відповісти
новость дня- в топ
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21.07.2020 08:53 Відповісти
давно не было...то мороз со снегом, щаз перегрелись
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21.07.2020 09:15 Відповісти
Бердянск-Киев 19 числа отправления опоздал на 7 часов.И никаких извинений от Укрзализници
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21.07.2020 08:59 Відповісти
В Бердянск-Киев слуги народа не ездят!
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21.07.2020 09:17 Відповісти
Как это "великий хозяйственник" колесников,купивший это гуано под ЧЕ-2012 ещё не визжит про плохую власть,состоя в "жоппаплатформезасмерть"? Ахметка посоветовал затихариться пока?
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21.07.2020 09:02 Відповісти
Яка ж це ніч? Це був початок одинадцятої години вечора.
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21.07.2020 09:03 Відповісти
А с гиперлупом такого бы не случилось!
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21.07.2020 09:07 Відповісти
так не случилось же...без "бы"
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21.07.2020 09:16 Відповісти
Э не.. дорогие. Прощение будете у святого Петра просить... Компенсацию давай.. да ?!
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21.07.2020 09:08 Відповісти
Мля бардак в УЗ! Люботин это станция на которой находится депо! Они локомотив в депо 2 часа искали?
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21.07.2020 09:10 Відповісти
В декабре 12 мы в чистом поле с выбитыми окнами четыре часа ждали хоть что нибудь. Хотя гугл мэп показывал, что мы относительно недалеко от нескольких крупных станций.
Если помните видео, как старый локомотив тянет хюндай с выбитыми стёклами. Это был наш хюндай
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21.07.2020 09:19 Відповісти
Я кто стекла выбил? Не на каждой крупной станции есть локомотивное депо. На станции Люботин есть. Это вам повезло что вы 4 часа ждали если судя по тому что возле депо ждали 2 часа!
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21.07.2020 09:22 Відповісти
Стекла выбила оборванная хюндаем тралея. Она зацепилась за токоприёмник, а ее конец болтался и выбивал стекла с обеих сторон.
За нами в итоге из Киева прислали другой Хюндай
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21.07.2020 09:26 Відповісти
вдоль проезда этого хундая, локомотивы в депо стоят и ждут, когда он сломается...скорая помощь, медицина катастроф
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21.07.2020 09:20 Відповісти
Нет в депо должен быть дежурный локомотив. Ну по логике должен быть!
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21.07.2020 09:24 Відповісти
он был...не только хёндэ такие ломкие в уз
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21.07.2020 09:32 Відповісти
Не для хундая кроме хундая там дохрена поездов ездит!
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21.07.2020 09:26 Відповісти
для локомотива, как и для самолета взлет и подготовка перед взлетом занимает много времени...2 часа это нормально...
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21.07.2020 09:35 Відповісти
Один Хюндай идёт 4.4 часа другие по 6.5 как обычный скорый. В чем преимущество?
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21.07.2020 09:46 Відповісти
На этот хиндай есть гарантия?
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21.07.2020 09:47 Відповісти
"Мудрий нарід" цікавить хто де впав, а хто де вкакався. А чому не цікавить,чому гинуть наші кращі сини в боротьбі з фашистською ордою.чаму не цікавить бездіяльність "нашого"президента і головнокомандуючого,чому фсбешник--медведчук навязує "дружбу" нам з терористами і фашистами? Чи цьому народу--"какая разніца"
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21.07.2020 10:10 Відповісти
 
 