На Черниговщине прошли сравнительные испытания четырех боевых модулей для БМП-1. ФОТО
На одом из военных полигонов Черниговской области прошли сравнительные испытания боевых модулей для БМП-1.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генштаба ВСУ.
"Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак совершил рабочую поездку на один из военных полигонов Черниговской области, где проводились сравнительные испытания БМП-1 с боевыми модулями "Парус","Копье","Шквал" и "Стилет", - говорится в сообщении.
Испытания проходили с привлечением специалистов Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники, который находится в Чернигове.
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+12 Александр Иванов #442761
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+7 Владимир Пономаренко #471653
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+6 Garry Grant
показать весь комментарий23.07.2020 17:08 Ссылка
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Уж поверьте, украинские инженеры справились бы с задачей установки движка и на этого старичка, при этом увеличив дальность хода и маневренность.
Что-то дивное Вы рассказываете.