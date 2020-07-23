На Черниговщине прошли сравнительные испытания четырех боевых модулей для БМП-1. ФОТО

На одом из военных полигонов Черниговской области прошли сравнительные испытания боевых модулей для БМП-1.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генштаба ВСУ.

"Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак совершил рабочую поездку на один из военных полигонов Черниговской области, где проводились сравнительные испытания БМП-1 с боевыми модулями "Парус","Копье","Шквал" и "Стилет", - говорится в сообщении.

Испытания проходили с привлечением специалистов Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники, который находится в Чернигове.

Также читайте: На Черниговщине проходят испытания ударной модификации вертолета Ми-2, - Минобороны. ФОТО