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Новости Агрессия России против Украины
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На Черниговщине прошли сравнительные испытания четырех боевых модулей для БМП-1. ФОТО

На одом из военных полигонов Черниговской области прошли сравнительные испытания боевых модулей для БМП-1.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генштаба ВСУ.

На Черниговщине прошли сравнительные испытания четырех боевых модулей для БМП-1 01

"Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак совершил рабочую поездку на один из военных полигонов Черниговской области, где проводились сравнительные испытания БМП-1 с боевыми модулями "Парус","Копье","Шквал" и "Стилет", - говорится в сообщении.

Испытания проходили с привлечением специалистов Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники, который находится в Чернигове.

Также читайте: На Черниговщине проходят испытания ударной модификации вертолета Ми-2, - Минобороны. ФОТО

Автор: 

армия (8502) испытания (380) оборона (5227) оружие (10254) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+12
Куйте железо для нашей Победы, не подведите.
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23.07.2020 17:06
+7
Кстати если кто помнит то покупку движков для этих БМП инкриминуруют Гладковскому! Я так понимаю не было движков стояли бы БМП обеждвижимые!
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23.07.2020 17:08
+6
Что "Парус" что ""Копьё" что "Шквал" что "Стилет"-а на выходе всё равно ссыкливый клован.
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23.07.2020 17:08
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Куйте железо для нашей Победы, не подведите.
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23.07.2020 17:06 Ответить
Такие как хомчак куют железо не отходя от кассы...
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23.07.2020 17:23 Ответить
Кстати если кто помнит то покупку движков для этих БМП инкриминуруют Гладковскому! Я так понимаю не было движков стояли бы БМП обеждвижимые!
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23.07.2020 17:08 Ответить
Не купили бы в рашке, стояли бы там современные движки ивеко или еще какие...
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23.07.2020 19:03 Ответить
Ну ну постав не жигули мерседесовский движок. Даже англичанам из ТОп-Гира это не удалось!
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23.07.2020 21:05 Ответить
Почему топгировцы должны быть примером??? Посмотрите в ютубе - люди в домашних условиях на коленке ставят в нивы дизели и на горбатые запорожцы что хотят.
Уж поверьте, украинские инженеры справились бы с задачей установки движка и на этого старичка, при этом увеличив дальность хода и маневренность.
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24.07.2020 00:14 Ответить
Что "Парус" что ""Копьё" что "Шквал" что "Стилет"-а на выходе всё равно ссыкливый клован.
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23.07.2020 17:08 Ответить
Что только не сделаешь, чтобы кацапские братовья остались довольны... может им, наконец, "Копья" со "Стилетами", поперек ненасытной глотки, этой мрази, станут...
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23.07.2020 17:11 Ответить
При таком президенте модули должны оборудованы разноцветными воздушными шариками.
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23.07.2020 17:11 Ответить
Як по корпусам, то це "двієчки", а не "одинички".
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23.07.2020 17:34 Ответить
i не "двiйки", i тим бiльш не "одиницi"... бажано, щоб матерiали на вiйськово-технiчну тематику писали спецiалисти, а не третьокурсницi журналiстських факультетiв...
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23.07.2020 18:19 Ответить
Да? А на какой они базе?
Что-то дивное Вы рассказываете.
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23.07.2020 22:16 Ответить
та их пора на металл сдать вон приемки в гаражах и балке.. ппц ребята
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23.07.2020 19:32 Ответить
 
 