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армия (8254) испытания (376) оборона (5146) Черниговщина (1482) вертолёт (1065)

На Черниговщине проходят испытания ударной модификации вертолета Ми-2, - Минобороны. ФОТО

Вблизи с. Гончаровское на Черниговщине испытательной бригадой Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники совместно с ПАО "Мотор Сич" проводятся специальные испытания вертолета Ми-2МСБ, оснащенного исследовательской системой стрелкового вооружения и серийной системой неуправляемого ракетного вооружения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

На Черниговщине проходят испытания ударной модификации вертолета Ми-2, - Минобороны 01

Ми-2МСБ является украинский модернизированной версией многоцелевого вертолета Ми-2. Ми-2МСБ по сравнению с базовым вертолетом, получил расширенные летно-технические характеристики и стал более экономным, что значительно расширило его боевые возможности и фактически превратило в легкую ударную модификацию. Это стало возможным за счет ремоторизации базового вертолета и оснащение Ми-2МСБ полноценной системой авиационного вооружения, которое позволяет Ми-2МСБ выполнять ряд задач на поле боя. Полученные возможности позволяют использовать Ми-2МСБ в интересах ВСУ, ГПСУ, НГУ, ГСЧС, СБУ.

На Черниговщине проходят испытания ударной модификации вертолета Ми-2, - Минобороны 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вертолеты Ми-8МСБ-В морской авиационной бригады отработали удар неуправляемыми ракетами по колонне бронетехники. ВИДЕО

На Черниговщине проходят испытания ударной модификации вертолета Ми-2, - Минобороны 03

По результатам испытаний специалистами ГНИИ ВС ВВТ будут определены основные летно-технические характеристики вертолета, оценена точность стрельбы по наземным целям, что позволит отработать соответствующие изменения и дополнения к руководству по летной эксплуатации вертолета, а также методические указания по боевому применению систем авиационного вооружения.

На Черниговщине проходят испытания ударной модификации вертолета Ми-2, - Минобороны 04

Смотрите: Украина разрабатывает ударную версию вертолета с управляемыми ракетами дальностью 10 км, - КБ "Луч". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+17
Ігор, де ти? Розкажи нам яка це ***.ня... бо не маю часу сам читати
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30.06.2020 17:21
+13
Це жесть(((
Що наступне???
Танк "прориву" ( модіфікований) ІС-3, КВ-2, Т-34.......????
"покращена" снайперська гвинтівка Мосіна????
І це в Державі, яка була флагманом в виробництві ВОТ?????????
Це просто жах.................
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30.06.2020 17:29
+9
А Зоряний крейсер "Галактика"?
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30.06.2020 17:30
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Страница 2 из 2
Ну и что? Строят себе суда. И как это подтверждает "твое скрытные и маневренные"? Чуть выше тоже одна из серии "Марьят" , вот еще одна под корпус среднего сейнера. Ну и что?

На Чернігівщині відбуваються випробування ударної модифікації вертольота Мі-2, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8185
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30.06.2020 19:47 Ответить
Чувак, споконвіку кораблі радіоелектронної розвідки маскувались під всілякі сейнери, тральщики, та іншу лабуду.
От цей, свадєбни сарай, що ти показуєш, ну, що він розвідає в оперативці?
Це щось глобальне.
Скинь пруф, що то взагалі. Взагалі схоже на корабль обслуговування орбітальних аппаратів.
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30.06.2020 19:25 Ответить
Разведывательный корабль (РЗК) Marjata (Марьята) ВМС Норвегии предназначен для сбора, анализа и обработки информации о подводной, надводной и воздушной обстановке в том числе в условиях Крайнего Севера (в основном - это контроль деятельности вооруженных сил РФ в Арктическом регионе). Кроме того, он может использоваться для проведения гидрологических работ и научных экспедиций.
Корпус РЗК был построен в Румынии, а достройка на плаву осуществлялась головным подрядчиком - компанией "Вард Лангстен" в Норвегии. Кроме того, часть специального оборудования была установлена на корабль на базе ЦРУ США в Кэмп-Перри (штат Виргиния).
Длина РЗК 126 м, ширина 23,5 м.
Новый разведывательный корабль является четвертым по счету в ВМС Норвегии, носящим имя "Марьята".
Принят на вооружение в 2016 году.Google в помощь.
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30.06.2020 19:32 Ответить
«27 апреля 2017, 16:11 Разведывательный корабль Черноморского флота (ЧФ) Российской Федерации «Лиман», входящий в состав 519-го отдельного дивизиона разведывательных кораблей, получил пробоину и затонул у берегов Турции, столкнувшись с судном-скотовозом «Youzarsif H». В результате инцидента скотовоз не получил существенного ущерба и продолжает движение по своему маршруту».

На Чернігівщині відбуваються випробування ударної модифікації вертольота Мі-2, - Міноборони - Цензор.НЕТ 250
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30.06.2020 20:07 Ответить
И что ??? Надо равняться на РФ и тоже затонуть от скотовоза?
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30.06.2020 20:12 Ответить
Я тобі показав типовий: «Разведывательный корабль Черноморского флота (ЧФ) Российской Федерации «Лиман», входящий в состав 519-го отдельного дивизиона разведывательных кораблей,»
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30.06.2020 20:41 Ответить
Я тебе показал что строит современная Европа и к чему надо стремиться.
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30.06.2020 20:47 Ответить
Ти в курсі, що влада зараз припининила фінансування вже підготовленої у серію нової продукції?
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30.06.2020 20:55 Ответить
Это не новая продукция.
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30.06.2020 20:59 Ответить
Чувак, ти хитро вильнув дупою.
Мова про те, що зараз практично взагалі не фінансуються воєнні програми.
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30.06.2020 21:31 Ответить
Это не новая продукция.
На Чернігівщині відбуваються випробування ударної модифікації вертольота Мі-2, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1853
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30.06.2020 21:35 Ответить
Ты точно в этом уверен? Тебе показали состав начинки корабля и его ТТХ? Или тебе не нравятся формы корпуса? А я утверждаю, что там будет уникальной новейшее украинское оборудование пассивного обнаружения покруче знаменитой "Кольчуги". Не говоря уже про рашенские убогие поделки.
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30.06.2020 22:08 Ответить
" у нас есть ТАКИЕ приборы...
Но мы вам про них не расскажем...."(с)
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30.06.2020 22:11 Ответить
Читай, упоротое. Уже давно рассказали. Может и ты поумнеешь когда прочитаешь. Хотя судя по твоим тупым высерам -- вряд ли.

Чому новий розвідувальний корабель України буде крутіший "Кольчуги"

https://defence-ua.com/news/chomu_novij_rozviduvalnij_korabel_bude_krutishij_kolchugi-802.html
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30.06.2020 22:24 Ответить
.ua??? Ну естественно - себя не похвалишь, никто не похвалит.
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30.06.2020 22:30 Ответить
Это и все, что осилило выдавить? Негусто, вернее жиденько. Вижу, чтение так и не добавило тебе мозгов. Крепись.
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30.06.2020 22:42 Ответить
А что еще можно ответить на пустозвонство?Некий блохер Сергій Згурець -"Ми беремо найкращі процесори від американської фірми Virtex". На Чернігівщині відбуваються випробування ударної модифікації вертольота Мі-2, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8644 Virtex - поколение FPGA-микросхем фирмы Xilinx Inc.
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01.07.2020 00:52 Ответить
Ну а что еще можно ожидать от рашенского тела, которые даже приблизительных аналогов не имеют и не мечтают, и предел мечтаний которых -- дешевый китайский ширпотреб. Крепитесь. Санкции -- они вам полезные.
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01.07.2020 01:04 Ответить
Так Virteх и производятся в Китае и свободно продаются на алибабе. Хоть кому.
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01.07.2020 01:09 Ответить
Ага, это ты своим импортозаместителям расскажи. Может они и закупят это китайское дерьмо с Алибабы. Так оно у вас все и работает, как с Алибабы Спасибо, посмеялся от души, "шпециалист". Хоть не позорься так по тупому.
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01.07.2020 01:24 Ответить
Так вы сами там и купили эти микросхемы, даже не зная что есть такая фирма Xilinx. Выбрали по названию.
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01.07.2020 01:28 Ответить
Долго придумывало, алибабист? Самому не смешно от своей дремучей тупости? Ты о партнерских поставках что-нибудь слышало, как для союзника. О Джавелинах последнего поколения, например. Или о компонентах радарных систем7 У Рогозина расспроси, он расскажет..
Спасибо за хорошее настроение, давно так не смеялся перед сном.
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01.07.2020 01:39 Ответить
Ты своего блохера читай, но больше тебя знает.
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01.07.2020 12:33 Ответить
Знает, наверное. А тебе до него, как до Марса, алибасист. А ты своего Рогозина читай, он тебе все рассталкует. И про американцев и про импортозамещение. Заодно расскажет и о этих головках ГСН для абсолютно аналогичных изделий. Слева наша, справа ваша, родимая. Разницу видим?

На Чернігівщині відбуваються випробування ударної модифікації вертольота Мі-2, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1064
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01.07.2020 13:19 Ответить
Поразительно!.... что это фото только на украинских сайтах. Что показывает очередной пример пустого бахвальства.
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01.07.2020 14:09 Ответить
Правильно, а кто-же вам ненормальным нормальную элементную базу даст? Гранату не дают в руки обезьяны. Завидуешь? Нечего было быковать и не выкинули бы на задворки цивилизации. Теперь ваше все - вечное плешивое ***** и его Рогозин с батутом. Смейся дальше больше - попустит.
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01.07.2020 14:42 Ответить
А какое должно быть судно скрытной радиотехнической разведки и наблюдения?
В Черном море? Вообще оно там зачем?
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30.06.2020 21:53 Ответить
Спроси Рашу, они там аж три держат. Или НАТО, которое периодически их туда заводит. Или румын. Делать им наверное нечего.
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30.06.2020 22:00 Ответить
Спроси Рашу, они там аж три держат.

Тоже остаточный хлам, по инерции.
Или НАТО, которое периодически их туда заводит.
Вот именно, периодически.
Или румын.
Не будет кораблей - не будет адмиралов ))))
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30.06.2020 22:26 Ответить
Ага, они тебя забыли спросить, эксперда.
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30.06.2020 22:43 Ответить
Самі коробки з баксами підносили ?
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30.06.2020 18:10 Ответить
І що ? Якщо його оснастити розвід. обладнанням і устаткуванням ??
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30.06.2020 18:11 Ответить
Звісно! Якщо Вам на лоба приклеїти члена Ви одразу станете єдінорогом....
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30.06.2020 18:16 Ответить
Ріг твердий, з рогових тканин. Якщо у Вас, сер, такий, я Вашій дружиті незавидую.
Так панятна ???
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30.06.2020 18:29 Ответить
Долбо(пі-і-і-іп)! Друга спеціалізація сейнерів-траулерів цієї серії - корабель-розвідник. Це за ще радянськими нормами. Все залежить від фаршу.
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30.06.2020 19:26 Ответить
Друга спеціалізація сантехніка це генікологія. Мабуть твої пологи приймав сантехнік-гінеколог, бо той фарш що у твоїй голові не є мізками навіть за радянськими нормами.
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02.07.2020 11:55 Ответить
Тебе і робив, і приймав п'яний асенізатор. Вчи матчастину, якщо здатен - http://russianships.info/razvedka/502.htm
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09.07.2020 09:47 Ответить
Пропердівся трохи? Вся риба геть повспливала від твого пердєжу! З тих лоханок ще казарми робили плавучі. Але ********, це було півсторіччя тому. Гармати з ядрами будемо ставити чі взагалі таких довболюбів як ти зі списами напхаємо хай ті човни тикають і хряка прославляють, який з ****** в десна бється) У вас там на хвермі не дебіли залишились? Нє?
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13.07.2020 18:19 Ответить
У тому й справа, що - "нє!". Ні риба не поспливала (хіба що, у твоїй отруєній дженкемом уяві), ні гармат з ядрами, ні списів. Я ж тобі, довбо(пі-і-і-іп)у, цілком ясно пояснив, що все залежить від "фаршу" (для особливо розумово незграбних розшифровую - від обладнання, яке встановлено на кораблі). А сам корабель цілком відповідає завданням, які має виконувати і особливостям акваторії застосування. Якщо ж ти, задля понтів, хочеш мати щось **********, то й сам повинен виробляти не насіння соняшнику та кукурудзи, а "Теслу" і "Мерседес". Щось жодних офіційних звинувачень проти керівництва МО, ВМС України і Порошенка у зв'язку з цією закупівлею не висунуто. Не вважати ж такими твої висери. А посилання про плавучі казарми можеш навести, чи так - аби щось перднути?
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19.07.2020 10:41 Ответить
Знову наперділо) Ти тупе хоч прочитало те посилання що саме привело тупень мамкін? :
http://russianships.info/razvedka/502.htm

Модернизации проекта
Плавучие казармы: Анероид
От же ж тупе потворо: сере а хєр стоїть)))
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22.07.2020 17:27 Ответить
Щоб тобі все було ясно, - я на тебе какаю. Якщо й так не ясно, - я НА ТЕБЕ щедро какаю. Облизуй!
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22.07.2020 18:16 Ответить
Ахахаха! Всралася потвора дупоголова?) Як здохнешь насру тобі на могилу)
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23.07.2020 10:06 Ответить
Суворо ти зі своєю мамцею. Очевидно, вона з тобою теж так.
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01.08.2020 09:45 Ответить
ми ми но 2!
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30.06.2020 18:00 Ответить
Я от думаю, якби баба Яга до ступи "пришпандьорила" ці ракети, то це б теж було б "оружіє" ?
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30.06.2020 18:07 Ответить
Так. Якщо б така ступа літала, то ...так.
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30.06.2020 18:31 Ответить
А как насчёт попадания ПЗРК "иглы" в двигатель этого вертолёта?
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30.06.2020 18:42 Ответить
точно так же как и попадание Иглы в двигатель Апача либо Ка-52
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30.06.2020 21:30 Ответить
Ну и к чему этот высер?
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01.07.2020 10:04 Ответить
Акцент нужно делать на дроны,а не пытаться усовершенствовать первобытную дубину.Но о поднятии обороноспособности на новый уровень никто как не думал,так и не думает
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30.06.2020 18:50 Ответить
Согласен. Но дроны это наукоемко и высокотехнологично.
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30.06.2020 19:23 Ответить
Вполне нам по силам,если деньги не красть или хотя бы красть меньше.Тем более легко наладить кооперацию.Шаги уже есть-посмотрим,как будет развиваться.
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30.06.2020 23:17 Ответить
Но о поднятии обороноспособности на новый уровень никто как не думал,так и не думает
Украина - страна, теряющая научный и технический уровень, кроме того бедная. Её совр уровень серийного вооружения - минометы, стрелковое, ремонт/модернизация советского. Не путайте возможности экономики и ВПК производить серию и отдельные успехи групп энтузиастов - очень разные уровни.
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01.07.2020 13:45 Ответить
первый полет базовой модели в 61 году
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30.06.2020 19:03 Ответить
Tc-c-c. Пусть это будет наш с тобой маленький секрет.
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30.06.2020 19:20 Ответить
Пепелац просто супер. Не, я серьезно, в 2020-м.
С таким хоть на "Алигатра" , хоть против "Иглы" пойдешь. Но не далеко.

Ми-2
Главный конструктор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Миль, Михаил Леонтьевич . Первый полёт 22 сентября 1961 года.
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30.06.2020 19:09 Ответить
У нас ми8 летают а эти чем хуже? Кроме размера? Тем более что мы их сами строить можем двигатели свои . Работа своим производителям должна быть в приоритете. Я не против бы закупить пару десятков Аппачей но денег на них врядли есть. Эти вертолеты хороши для пограничников и подчищять территории где нет ПВО возможно для ВМС подберут вариант и медицинский очень нужны.
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30.06.2020 20:56 Ответить
У нас ми8 летают а эти чем хуже?

Летают, а не воюют. Тут недавно видел в полете копию Альбатроса 1МВ, тоже летает. Не презентовали бы этот Ми-2МСБ как ударный - вопросов бы не было.
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30.06.2020 22:30 Ответить
Ми8 не воевали??? Ты не тупи на них на передку летали и летают и не один потеряли к сожалению. Или ты знаешь вертолеты которые не сбивали? И можешь их в войска передать?
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01.07.2020 00:10 Ответить
Ми8 не воевали???

Воевали. Потери только большие были. Машина неплохая, но старая и транспортная, а не штурмовик. Точь в точь - как и Ми-2 : старая и не штурмовик.
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01.07.2020 13:49 Ответить
Таки я и говорю что на Аппачей денег нет. Но если не заказывать своих вертолётов то утратим производство персонал.А так получат деньги на развитие и смогут развиваться и сделать что-то современный.Хотя при наличии современной электроники и ми2 будет хороший
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01.07.2020 18:35 Ответить
Но если не заказывать своих вертолётов то утратим производство персонал

Авиастроение - часть науки и промышленности. Чтоб строить свои вертолеты - нужно иметь куча смежных отраслей промышленности и науки: аэродинамика, металловедение, материаловедение, подшипники, металлоотработка, двигатели, измерения, сварка, литьё, технологии, испытания..... Без этого - отверточная сборка чужих моделей из покупных деталей и узлов. Если разваливать остальную промышленность, то откуда и для чего это всё возьмется? А промышленность легла - посмотрите структуру экспорта http://agroportal.ua/news/ukraina/top10-tovarov-ukrainskogo-eksporta-bolshinstvo--agroproduktsiya/ .

Хотя при наличии современной электроники и ми2 будет хороший.
Хороший - врядли, летать будет.... Возьмите авто 50-летней давности и попробуйте с совр узлами его модернезировать
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01.07.2020 19:45 Ответить
Як це нема?
Пам'ятаю як тут зебіли слюною сходили півроку тому що будемо купляти не менше ніж Апачі
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30.06.2020 22:42 Ответить
К чему такая ирония? Корпус там классический, а двигатели новые, оборудование новое, нехай летает...
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30.06.2020 19:13 Ответить
Про новые двигатели поподробнее, pls. Марка, год создания.
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30.06.2020 19:18 Ответить
Лакеев нет, сам погугли, или туп?
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01.07.2020 10:30 Ответить
Значиt не новые. Вопрос закрыт
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01.07.2020 13:49 Ответить
Вместо традиционных силовых установок ГТД-350 на него установлены современные и более мощные турбовальные газотурбинные двигатели АИ-450М производства «Мотор Сич».

Дядя ты дебил. Вопрос закрыт.
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01.07.2020 14:19 Ответить
Да, первый полет с новыми двигателями - 10 июля 2014.
За 6 лет достигли нового совершенства. Радуйся дальше успехам вертолетостроителей.
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01.07.2020 17:52 Ответить
Корпус классический древний. Скорость никакая, маневренность тоже. Бронезащиты нет. Одна "Шилка" и звена этих "ударных" вертолетов как не бывало...
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30.06.2020 19:28 Ответить
Шилка світиться як новорічна ялинка, тож їй самій не позаздриш
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30.06.2020 22:43 Ответить
Багато знатимеш - довго не житимеш, шпійон-самоучка.
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30.06.2020 19:27 Ответить
Грусть и тоска приходят во сне при виде энтого летающего чуда.
И.... невольно вспоминаешь турков. Да нетушки, это не они ..турки, это мы ...турки.
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30.06.2020 19:29 Ответить
а что турки ? турки очень очень долго были крупной империей, да и сейчас государство не из последних, так что нечего гнать на турков
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01.07.2020 14:35 Ответить
Хотя конечно пилотов жалко.
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30.06.2020 19:30 Ответить
Це смішно. У дусі зелі.
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30.06.2020 19:55 Ответить
Скоро будет ударная версия Ан-2суперджет, блекхоук(классификация НАТО --бешеная кукуруза)
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30.06.2020 20:18 Ответить
Ан-2 Камикадзе. На большее он не способен.
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30.06.2020 22:14 Ответить
Есть ли у нас в войсках настолько отбитые пилоты, которые бы согласились в этой капсуле смерти слетать отработать НУРами по какой то точке врага? Это же тупо самоубийство.

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01.07.2020 09:50 Ответить
Ну для... Украинская Хью кобра + Апач)
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01.07.2020 11:12 Ответить
Ми-2-ударный ?Они,что там в ВВСУ белены объелись? Если сию вертушку в ВВС использовать,то только как транспортник.
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01.07.2020 12:24 Ответить
так Ан-2 на 50метров.невидимка как стелс Ф-22.раета Томагавк на 50метров летит 200кг динамита,тоесть детск лепет.А Ан2 1.5тонні динамита.а турбированный Ан-3 3тонны.и в 10раз дешевле томагавка кот 2млн дол штука.взлет 170м асфальта или 200 грунта.топлива берет в 4р меньше Ми-8.скорость 250 в Ан2.глушитель и будет безшумный как сова,Ф-22 Раптор просто отдыхает
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06.10.2020 17:12 Ответить
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