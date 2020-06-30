На Черниговщине проходят испытания ударной модификации вертолета Ми-2, - Минобороны. ФОТО

Вблизи с. Гончаровское на Черниговщине испытательной бригадой Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники совместно с ПАО "Мотор Сич" проводятся специальные испытания вертолета Ми-2МСБ, оснащенного исследовательской системой стрелкового вооружения и серийной системой неуправляемого ракетного вооружения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Ми-2МСБ является украинский модернизированной версией многоцелевого вертолета Ми-2. Ми-2МСБ по сравнению с базовым вертолетом, получил расширенные летно-технические характеристики и стал более экономным, что значительно расширило его боевые возможности и фактически превратило в легкую ударную модификацию. Это стало возможным за счет ремоторизации базового вертолета и оснащение Ми-2МСБ полноценной системой авиационного вооружения, которое позволяет Ми-2МСБ выполнять ряд задач на поле боя. Полученные возможности позволяют использовать Ми-2МСБ в интересах ВСУ, ГПСУ, НГУ, ГСЧС, СБУ.

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По результатам испытаний специалистами ГНИИ ВС ВВТ будут определены основные летно-технические характеристики вертолета, оценена точность стрельбы по наземным целям, что позволит отработать соответствующие изменения и дополнения к руководству по летной эксплуатации вертолета, а также методические указания по боевому применению систем авиационного вооружения.

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