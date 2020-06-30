На Чернігівщині відбуваються випробування ударної модифікації вертольота Мі-2, - Міноборони. ФОТО
Поблизу с. Гончарівське на Чернігівщині випробувальною бригадою Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки спільно з ПАТ "Мотор Січ" проводяться спеціальні випробування вертольоту Мі-2МСБ, оснащеного дослідною системою стрілецького озброєння та серійною системою некерованого ракетного озброєння.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міноборони.
Мі-2МСБ є українською модернізованою версією багатоцільового вертольоту Мі-2. Мі-2МСБ в порівнянні з базовим вертольотом, отримав розширені льотно-технічні характеристики та став економнішим, що значно розширило його бойові можливості та фактично перетворило на легку ударну модифікацію. Це стало можливим за рахунок ремоторизації базового вертольоту та оснащення Мі-2МСБ повноцінною системою авіаційного озброєння, що дозволяє Мі-2МСБ виконувати ряд завдань на полі бою. Отримані спроможності надають можливість використовувати Мі-2МСБ в інтересах ЗСУ, ДПСУ, НГУ, МНСУ, СБУ.
За результатами випробувань фахівцями ДНДІ ВС ОВТ буде визначено основні льотно-технічні характеристики вертольоту, оцінено точність стрільби по наземних цілях, що дасть можливість відпрацювати відповідні зміни та доповнення до керівництва з льотної експлуатації вертольоту, а також методичні вказівки щодо бойового застосування систем авіаційного озброєння.
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От цей, свадєбни сарай, що ти показуєш, ну, що він розвідає в оперативці?
Це щось глобальне.
Скинь пруф, що то взагалі. Взагалі схоже на корабль обслуговування орбітальних аппаратів.
Корпус РЗК был построен в Румынии, а достройка на плаву осуществлялась головным подрядчиком - компанией "Вард Лангстен" в Норвегии. Кроме того, часть специального оборудования была установлена на корабль на базе ЦРУ США в Кэмп-Перри (штат Виргиния).
Длина РЗК 126 м, ширина 23,5 м.
Новый разведывательный корабль является четвертым по счету в ВМС Норвегии, носящим имя "Марьята".
Принят на вооружение в 2016 году.Google в помощь.
Мова про те, що зараз практично взагалі не фінансуються воєнні програми.
Но мы вам про них не расскажем...."(с)
Чому новий розвідувальний корабель України буде крутіший "Кольчуги"
https://defence-ua.com/news/chomu_novij_rozviduvalnij_korabel_bude_krutishij_kolchugi-802.html
Спасибо за хорошее настроение, давно так не смеялся перед сном.
В Черном море? Вообще оно там зачем?
Тоже остаточный хлам, по инерции.
Или НАТО, которое периодически их туда заводит.
Вот именно, периодически.
Или румын.
Не будет кораблей - не будет адмиралов ))))
Так панятна ???
http://russianships.info/razvedka/502.htm
Модернизации проекта
Плавучие казармы: Анероид
От же ж тупе потворо: сере а хєр стоїть)))
Украина - страна, теряющая научный и технический уровень, кроме того бедная. Её совр уровень серийного вооружения - минометы, стрелковое, ремонт/модернизация советского. Не путайте возможности экономики и ВПК производить серию и отдельные успехи групп энтузиастов - очень разные уровни.
С таким хоть на "Алигатра" , хоть против "Иглы" пойдешь. Но не далеко.
Ми-2
Главный конструктор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Миль, Михаил Леонтьевич . Первый полёт 22 сентября 1961 года.
Летают, а не воюют. Тут недавно видел в полете копию Альбатроса 1МВ, тоже летает. Не презентовали бы этот Ми-2МСБ как ударный - вопросов бы не было.
Воевали. Потери только большие были. Машина неплохая, но старая и транспортная, а не штурмовик. Точь в точь - как и Ми-2 : старая и не штурмовик.
Авиастроение - часть науки и промышленности. Чтоб строить свои вертолеты - нужно иметь куча смежных отраслей промышленности и науки: аэродинамика, металловедение, материаловедение, подшипники, металлоотработка, двигатели, измерения, сварка, литьё, технологии, испытания..... Без этого - отверточная сборка чужих моделей из покупных деталей и узлов. Если разваливать остальную промышленность, то откуда и для чего это всё возьмется? А промышленность легла - посмотрите структуру экспорта http://agroportal.ua/news/ukraina/top10-tovarov-ukrainskogo-eksporta-bolshinstvo--agroproduktsiya/ .
Хотя при наличии современной электроники и ми2 будет хороший.
Хороший - врядли, летать будет.... Возьмите авто 50-летней давности и попробуйте с совр узлами его модернезировать
Пам'ятаю як тут зебіли слюною сходили півроку тому що будемо купляти не менше ніж Апачі
Дядя ты дебил. Вопрос закрыт.
За 6 лет достигли нового совершенства. Радуйся дальше успехам вертолетостроителей.
И.... невольно вспоминаешь турков. Да нетушки, это не они ..турки, это мы ...турки.