ОАСК просят обязать Минюст обратиться в суд о запрете "Партии Шария"
Окружной административный суд Киева просят обязать Министерство юстиции Украины обратиться в суд о запрете деятельности "Партии Шария", решается вопрос об открытии производства по данному иску.
Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, информирует Цензор.НЕТ.
"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Министерства юстиции Украины относительно непринятия решения по поводу несоответствия деятельности "Партии Шария" требованиям закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", - говорится в сообщении.
В то же время, истец просит суд обязать Минюст обратиться с иском в суд о запрете деятельности "Партии Шария" на территории Украины и отменить государственную регистрацию.
"Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному иску", - отметили в суде.
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9 год
шарий таки выложил видео последнего часа жизни убитого на Донбассе украинского бойца. Видео с его нагрудной камеры. Напоминаю, что тело нашего бойца забрали россияне. Где шарий взял видео? Очевидно, что у ФСБ.
А безмозглые шароголовые до сих пор не понимают, "что с шарием не так" и почему он пророссийский блогер, тесно сотрудничающий с российскими спецслужбами.
Политики могут быть всякие, а вот качество нашего государства - всенародное горе.
и выжигать остатки их под корень!и так и будет.дело времени
дуже жаль загиблих у боях з руськім миром. Їх смерті виявилися зайвими.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!