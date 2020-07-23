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ОАСК просят обязать Минюст обратиться в суд о запрете "Партии Шария"

ОАСК просят обязать Минюст обратиться в суд о запрете

Окружной административный суд Киева просят обязать Министерство юстиции Украины обратиться в суд о запрете деятельности "Партии Шария", решается вопрос об открытии производства по данному иску.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, информирует Цензор.НЕТ.

"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Министерства юстиции Украины относительно непринятия решения по поводу несоответствия деятельности "Партии Шария" требованиям закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", - говорится в сообщении.

В то же время, истец просит суд обязать Минюст обратиться с иском в суд о запрете деятельности "Партии Шария" на территории Украины и отменить государственную регистрацию.

"Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному иску", - отметили в суде.

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Шарий Анатолий (227) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+19
Oleg Petrichenko
9 год

шарий таки выложил видео последнего часа жизни убитого на Донбассе украинского бойца. Видео с его нагрудной камеры. Напоминаю, что тело нашего бойца забрали россияне. Где шарий взял видео? Очевидно, что у ФСБ.

А безмозглые шароголовые до сих пор не понимают, "что с шарием не так" и почему он пророссийский блогер, тесно сотрудничающий с российскими спецслужбами.
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23.07.2020 17:31
+9
шарийцев/ватников/кацапов нужно в буквальном смысле 'запретить' в Украине!
и выжигать остатки их под корень!и так и будет.дело времени
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23.07.2020 17:31
+8
Зеля своих друзей трогать не будет
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23.07.2020 17:31
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Впевнений що відповідь буде негативною - "какая разніца"...
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23.07.2020 17:28 Ответить
та хто його знає як там воно буде, шмарій чим хороший, він ватну публіку дробив і відтягував наприклад у засмертів, а тепер, певно, хочуть мобілізувати всю 5 колону в одну колону
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23.07.2020 17:34 Ответить
Я сразу писал єтих ублюдков запретить как коммуняк !!! Нахер за поребрик
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23.07.2020 20:06 Ответить
І всіх, що ходять в червоних одежинах хапати і в кутузку...
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24.07.2020 18:08 Ответить
Это точно.
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23.07.2020 23:12 Ответить
Зеля своих друзей трогать не будет
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23.07.2020 17:31 Ответить
Oleg Petrichenko
9 год

шарий таки выложил видео последнего часа жизни убитого на Донбассе украинского бойца. Видео с его нагрудной камеры. Напоминаю, что тело нашего бойца забрали россияне. Где шарий взял видео? Очевидно, что у ФСБ.

А безмозглые шароголовые до сих пор не понимают, "что с шарием не так" и почему он пророссийский блогер, тесно сотрудничающий с российскими спецслужбами.
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23.07.2020 17:31 Ответить
Там вроде это на Дырляндия-ТВ показывали...
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23.07.2020 17:51 Ответить
Все верно, это видео уже показывали, так что Шарию его если и продали, то недорого. Вопрос не в том, откуда видео, а в том, что оно частично противоречит официальным заявлениям украинских военных, сделанным до того. Поскольку мы граждане Украины, то нас по идее должен волновать вопрос, врут ли нам наши власти, включая военных, или не врут?
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23.07.2020 18:23 Ответить
Так петушарий еще недавно вещал, что мертведчук плохой, а тут резко начал хвалить мертведчука и выступать на его каналах. Шо опять лошарик накормил говнецом своих адептов?
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24.07.2020 08:09 Ответить
Тут такое дело, что все политиканы говно, так что обсуждать моральный облик что Шария, что Пети или Кролика, смысла нет, а вот что они публикуют, так то есть смысл обсуждать. В данном случае опубликована запись нагрудной камеры погибшего, в которой противоречия с сообщением пресс-службы ООС вроде как такие: 1. Медик погиб не от обстрела, а подорвавшись на растяжке или другой мине. 2.На нем и окружающих не было белой каски, обычная военная форма. В связи с этим вопрос, то ли запись фальшивая, то ли официальные лица соврали до того. Кто то оспаривает в прессе подлинность этой записи, или дает трактовки, увязывающие видео с предшествующей официальной информацией?
Политики могут быть всякие, а вот качество нашего государства - всенародное горе.
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24.07.2020 08:23 Ответить
Ти довбень, це відео вже тиждень по ютубу гуляє, агов виповзай з підвалу а то все життя там просидеш.
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23.07.2020 20:18 Ответить
Говноед петушария, видео не могло неделю гулять в ютубе, поскольку убийство было совершено накануне.
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24.07.2020 08:10 Ответить
шарийцев/ватников/кацапов нужно в буквальном смысле 'запретить' в Украине!
и выжигать остатки их под корень!и так и будет.дело времени
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23.07.2020 17:31 Ответить
я коли взнав що цьому двинутому на усю макитру українофобу держава офіційно дає гроші на партійну розбудову зрозумів, щоцей нарід потребує лютого покарання за усю свою дурь казкову.
дуже жаль загиблих у боях з руськім миром. Їх смерті виявилися зайвими.
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23.07.2020 17:47 Ответить
К нашему берегу плывет не бревно, а всё больше щепа да говно.
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23.07.2020 17:32 Ответить
Что ОПЗЖ подали в суд на конкурента, чтобы эЛОХторат не отбивал?
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23.07.2020 17:50 Ответить
На черный роток не накинешь платок..
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23.07.2020 18:08 Ответить
В поговорке, на каждый роток не накинешь платок. Надо постоянно разоблачать его клевету, а не запрещать. Не надо забывать, что запретный плод сладок. Результатом запрета, будет его, ещё более высокий рейтинг.
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23.07.2020 19:54 Ответить
ОАСК просять зобов'язати Мін'юст звернутися до суду щодо заборони "Партії Шарія" - Цензор.НЕТ 2575
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23.07.2020 18:09 Ответить
А чому не можна написати скаргу в голандський уряд щодо того, що людина, якій вони надали політичний притулок, показує відео зі смертю людини? Хай його депортують нафіг!
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23.07.2020 18:25 Ответить
Лікуйся.
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23.07.2020 20:20 Ответить
Лікуватися треба тобі, якщо ти вважаєш це нормальним...
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23.07.2020 20:22 Ответить
Этого цуцыка по кличке шарик давно пора посадить на парашу.
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23.07.2020 18:29 Ответить
Люди не знають принцип м"ячика...в даному випадку шаріка...Чим сильніше по ньому б"єш - тим вище він підскакує...
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23.07.2020 18:42 Ответить
это смотря насколько сильно ушатать тебя по рылу, свинорус
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23.07.2020 21:06 Ответить
Гарний піар для партії пана Шарія.
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23.07.2020 20:16 Ответить
комуняк тоже запретили - и никакого пиара, их нет и все
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24.07.2020 01:00 Ответить
а кому они нужны?
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24.07.2020 01:16 Ответить
Вот именно, кому нахер нужна партия петушария в Украине, если его сторонники из беларуси, *********, германии
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24.07.2020 08:04 Ответить
Видимо нужна она вашим раз так подгорает, как от никого другого.
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24.07.2020 10:02 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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23.07.2020 21:12 Ответить
партия петуЩариев, точка!!!
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23.07.2020 21:22 Ответить
 
 