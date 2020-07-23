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Зеленский верит в устойчивое прекращение огня на Донбассе с 27 июля

Зеленский верит в устойчивое прекращение огня на Донбассе с 27 июля

Президент Украины Владимир Зеленский верит, что после подписания решения о прекращении огня вдоль линии разграничения на Донбассе всеми сторона Нормандского формата с 27 июля наступит режим устойчивого прекращения огня в зоне конфликта.

Об этом он сказал на брифинге с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой в четверг в Станице Луганской, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас наши представители, которые постоянно находятся в переговорах Трехсторонней контактной группы, договорились об очень важном шаге для всей нашей страны по устойчивому прекращению огня. Мы сейчас ожидаем подписания этого документа всеми сторона Нормандской группы, и верю в то, что все стороны подпишут. Это Украина, Франция, Германия и Российская Федерация. И с 27 июля, верю в это, что может наступить тот момент, когда будет устойчивое прекращение огня", - отметил президент.

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Зеленский Владимир (20769) Донбасс (26956) перемирие (1683)


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Топ комментарии
+44
Зеленский верит в устойчивое прекращение огня на Донбассе с 27 июля - Цензор.НЕТ 3229
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23.07.2020 17:35
+41
Зеленский верит в устойчивое прекращение огня на Донбассе с 27 июля - Цензор.НЕТ 1220
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23.07.2020 17:36
+40
"...Насколько нам известно, президенту рассказали, что и выход разведвзвода одесской бригады, и последующие попытки забрать тела погибших и раненых не были санкционированы «высшим руководством». Дескать, это все «ястребы» виноваты. В результате очередное грубое нарушение Россией законов и обычаев ведения войны было использовано против Украины.
«Раньше это были слова и фарс, разведения всякие, видосики в ютубчике и фейсбучике, - говорит офицер одной из мехбригад Виктор. - Сколь-нибудь серьезных боевых действий бригады и так не ведут, сейчас там чистая позиционная война. Но теперь все будет иначе: потакая трусости верховного, нам планируют запретить даже минимальную деятельность на передке. При этом нас будут весьма серьезно контролировать - с открытием уголовных дел и, возможно, посадками. Но ладно мы. Но кто будет контролировать «ту сторону«?»
И в самом деле, кто будет контролировать выполнение договоренностей со стороны российских оккупационных сил - двух армейских корпусов, существование которых РФ никогда не признавала и признавать не собирается? Вопрос, увы, риторический.
В общем, речь явно идет о ползучей капитуляции, за которую кому-то (не будем показывать пальцем) однозначно придется ответить. Рано или поздно.
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23.07.2020 17:36
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Ну скажу коротенько , Зелепукін це помилка , яка переросла вже в проблему .
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24.07.2020 09:15 Ответить
То, що Зе вірить, то це ще не означає, що воно так. У нього інший рівень сприйняття подій. З кожним днем все більше і більше нарід розуміє, що той зовсім ні в чому не розбирається, особливо в політиці. Краще було б, щоб він туди не ліз і не коментував.
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24.07.2020 10:16 Ответить
воно самый опасный враг Украины. за 4 года правления зеленой плесени и Украины не будет.
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24.07.2020 10:19 Ответить
"И с 27 июля, верю в это, что может наступить тот момент, когда будет устойчивое прекращение огня." © Зе
https://censor.net/n3209832Шо ж такоє? Как же ш так? Невже вогонь досі не припинено?
А як же "Нада проста пєрєстать стрєлять"?
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24.07.2020 13:41 Ответить
А может он действительно идиот,а все думают,что просто придуривается?
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24.07.2020 15:31 Ответить
"Мы сейчас ожидаем подписания этого документа всеми сторона Нормандской группы, и верю в то, что все стороны подпишут. Это Украина, Франция, Германия и Российская Федерация." Подпись россии будет свидетельствовать о том, что она из нашего врага превратится в наблюдателя. Официально.
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27.07.2020 14:35 Ответить
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