Зеленський вірить у стійке припинення вогню на Донбасі з 27 липня

Президент України Володимир Зеленський вірить, що після підписання рішення про припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі усіма сторонами Нормандського формату з 27 липня настане режим стійкого припинення вогню в зоні конфлікту.

Про це він сказав на брифінгу з президентом Швейцарії Симонетоюа Соммаругою в четвер у Станиці Луганській, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зараз наші представники, які постійно перебувають у переговорах Тристоронньої контактної групи, домовилися про дуже важливий крок для всієї нашої країни зі сталого припинення вогню. Ми зараз очікуємо підписання цього документа всіма сторонами Нормандської групи, і вірю в те, що всі сторони підпишуть. Це Україна, Франція, Німеччина та Російська Федерація. І з 27 липня, вірю в це, може наступити той момент, коли буде стійке припинення вогню", - зазначив президент.

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