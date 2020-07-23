Спецпредставниця ОБСЄ Грау розповіла деталі досягнутої домовленості про повне припинення вогню на Донбасі

Спеціальна представниця чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Хайді Грау після чергових зустрічей ТКГ та її робочих груп у форматі відеоконференцій вітала досягнуту напередодні домовленість про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в заяві Грау.

Спецпредставниця ОБСЄ в ТКГ перерахувала заходи щодо посилення режиму припинення вогню, які передбачають видання і введення в дію з 00:01 (за київським часом) 27 липня 2020 року керівництвом Збройних сил України та керівництвом збройних формувань ОРДЛО і дотримання на весь період до повного всеосяжного врегулювання конфлікту відповідних наказів про припинення вогню, що містять такі заходи з підтримки припинення вогню.

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Так, ці заходи передбачають:

- заборону на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборону на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін;

- заборону на застосування вогню, включно зі снайперським;

- заборону на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їхніх околицях, насамперед на об'єктах цивільної інфраструктури, зокрема школах, дитячих садках, лікарнях і приміщеннях, відкритих для громадськості;

- ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатору ТКГ, який повідомляє про це всім її учасникам;

- створення і задіяння координаційного механізму щодо реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК у нинішньому складі;

- вогонь у відповідь у разі наступальних дій допускається лише в тому разі, якщо його відкрито за наказом відповідного керівництва Збройних сил України та керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використати вищезгаданий координаційний механізм. Про видання таких наказів буде повідомлено ТКГ;

- вищезгадані заходи не можуть бути повністю або частково дезавуйовані жодними іншими наказами, зокрема секретними.

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"Під наступальними діями слід розуміти будь-які спроби змінити позиційне розміщення військ, яке склалося на момент прийняття цієї заяви, включно з додатковим інженерним облаштуванням позицій, та/або будь-яке просування чи переміщення озброєних осіб у бік противника, зокрема з метою здійснення розвідувальних або диверсійних дій", - пояснюється в заяві Грау.

Також керівництво ЗСУ та збройних формувань ОРДЛО має публічно заявити про видання наказів з перерахуванням усіх зазначених заходів і підтвердити, що ці накази про припинення вогню відповідають цим заходам.

Згідно із заявою Грау, Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ сприятиме і надаватиме підтримку сторонам у виконанні цих заходів, погоджених ними, без шкоди встановленим процедурам інформування або будь-яким іншим аспектам повного виконання положень мандата місії.

"Я сподіваюся, що підтверджені заходи принесуть довгоочікувану тишу в зону конфлікту і більше спокою цивільному населенню", - зазначила вона.

Нагадаємо, на засіданні ТКГ домовилися про повне припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з 27 липня.

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