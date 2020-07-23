Спецпредставниця ОБСЄ Грау розповіла деталі досягнутої домовленості про повне припинення вогню на Донбасі
Спеціальна представниця чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Хайді Грау після чергових зустрічей ТКГ та її робочих груп у форматі відеоконференцій вітала досягнуту напередодні домовленість про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в заяві Грау.
Спецпредставниця ОБСЄ в ТКГ перерахувала заходи щодо посилення режиму припинення вогню, які передбачають видання і введення в дію з 00:01 (за київським часом) 27 липня 2020 року керівництвом Збройних сил України та керівництвом збройних формувань ОРДЛО і дотримання на весь період до повного всеосяжного врегулювання конфлікту відповідних наказів про припинення вогню, що містять такі заходи з підтримки припинення вогню.
Так, ці заходи передбачають:
- заборону на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборону на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін;
- заборону на застосування вогню, включно зі снайперським;
- заборону на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їхніх околицях, насамперед на об'єктах цивільної інфраструктури, зокрема школах, дитячих садках, лікарнях і приміщеннях, відкритих для громадськості;
- ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатору ТКГ, який повідомляє про це всім її учасникам;
- створення і задіяння координаційного механізму щодо реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК у нинішньому складі;
- вогонь у відповідь у разі наступальних дій допускається лише в тому разі, якщо його відкрито за наказом відповідного керівництва Збройних сил України та керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використати вищезгаданий координаційний механізм. Про видання таких наказів буде повідомлено ТКГ;
- вищезгадані заходи не можуть бути повністю або частково дезавуйовані жодними іншими наказами, зокрема секретними.
"Під наступальними діями слід розуміти будь-які спроби змінити позиційне розміщення військ, яке склалося на момент прийняття цієї заяви, включно з додатковим інженерним облаштуванням позицій, та/або будь-яке просування чи переміщення озброєних осіб у бік противника, зокрема з метою здійснення розвідувальних або диверсійних дій", - пояснюється в заяві Грау.
Також керівництво ЗСУ та збройних формувань ОРДЛО має публічно заявити про видання наказів з перерахуванням усіх зазначених заходів і підтвердити, що ці накази про припинення вогню відповідають цим заходам.
Згідно із заявою Грау, Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ сприятиме і надаватиме підтримку сторонам у виконанні цих заходів, погоджених ними, без шкоди встановленим процедурам інформування або будь-яким іншим аспектам повного виконання положень мандата місії.
"Я сподіваюся, що підтверджені заходи принесуть довгоочікувану тишу в зону конфлікту і більше спокою цивільному населенню", - зазначила вона.
Нагадаємо, на засіданні ТКГ домовилися про повне припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з 27 липня.
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Ну вот нахрена откровенную туфту гнать. Тебе напомнить Дебальцево и Илловайск?
То кацапи вже спостерігачі, разом з обсє?
Їм уже набридло "підтримувати демократію" в Україні.
Америка ще буде давати якусь допомогу, доки Україна хоч якусь шкоду завдаватиме РФ.
Мнения / Общество 23-июл, 05:469 3 415 0
Давайте без эмоций. Просто подведем итоги нескольких дней. Просто факты.
Зеленский показал всему миру и нам, что служить в армии Украины и воевать, защищая ее Независимость, - это плохо. Родина тебя кинет, сынок.
Фактически он предал военнослужащих из расстрелянной эвакуации.
Просто "слил тему", написав постик, что берет ситуацию под личный контроль. И отправил туда двух своих приближенных. Импотентных в данных вопросах. Хомчака, которого считают трусом и не уважают ни в ВСУ, ни у противника (Заход в Иловайск, бегство из Иловайска и отправка колонны под удар, чтобы отвлечь внимание от своей машины), и зама главы ОП, который так же дупля не отбивает в происходящем.
Зеленский всему миру продемонстрировал, что быть военным в Украине, мягко говоря, не выгодно. Ни денег, ни славы. А случись беда, тебя все кинут.
После этого Зеленский, не вытащив умирающего раненого и тела погибших, отправился в очередной внеочередной отпуск. Вкусно есть, сладко пить и пилить фоточки в инсту. Ну, что умеем. Чем богаты, так сказать.
Раненого и убитых при защите Украины он же туда не посылал. Он же им ничего не должен.
Зеленский показал себя всему миру трусом, когда не отреагировал на заявление главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, который прямо вмешивается во внутренние дела Украины.
Глава офиса президента сказал, что "Каждый может высказывать и писать свое мнение". Но это касается только Кадырова. На все остальные высказывания сразу прилетает жесткая реакция. Человек назвал его гондоном - получи штраф. Запилили видео - получите статью.
Зеленский напрямую говорил с "террористом" и выполнил его смешные требования по рекламе фильма. После этого имитировали штурм. Уже после того, как «террорист» сдался.
Зеленский всему миру показал, что он готов выполнять требования террористов.
Это, кажется, первый в мире прецедент, когда президент страны мгновенно выполняет требования террористов.
Это кажется, что это мелочь. Ставки вырастут. И требования будут другими. Потому что Зеленский террористам всего мира продемонстрировал - украинский президент Зеленский ведет переговоры напрямую и мгновенно выполняет требования.
Отныне каждый террористический акт с выдвинутыми требованиями на совести Зеленского.
Все, кто погибнут от терактов, - это жертвы лично Зеленского.
Зеленский всячески подчеркнул, что быть террористом выгодно. Что требования террористов он выполняет сразу.
При этом Зеленский продемонстрировал всему миру постановочный штурм после того, как «террорист» сдался. Сейчас за границей не обсуждают «террориста».
Сейчас обсуждают - знал ли Зеленский о готовящейся постановке, или это инициатива Авакова.
Сразу после этого вводится усиление в 9 областях. Не в Киеве, где орлы Авакова опять разминировали урны. И не в Харькове, где якобы задержан якобы подельник «террориста» с арсеналом оружия. Усиления вводятся в областях, где рейтинги партии СН и Зеленского уязвимы.
Я вам пока одно скажу. Если Зеленский это все делает и придумывает сам (опыт работы в 95 квартале молотком не расклепаешь), то это враг государственности и государства Украины.
Он разрушает саму идею государственности. Он разрушает смысл патриотизма и самопожертвования во имя государства.
А вот если это делают его приближенные, советуя таким образом поднимать упавший рейтинг, то это еще хуже.
Это значит, что они уже работают на того, кто придет после Зеленского. И это не Порошенко, которым они его пугают.
И да, если сюда добавить поступление во все ВУЗы без ЗНО абитуриентов с оккупированных территорий, то быть террористом и коллаборантом еще выгоднее.
Роман Доник
23.07.2020 г.
"Нафтогаз" принял решение об увеличениии цены на газ для населения.
Причина проста - в последний день июля 2020 года "Нафтогаз" перечислил всю операционную выручку и дивиденды в государственный бюджет для закрытия огромной дыры в нем, в результате провала выполнения бюджетных показателей по доходной части (см. сообщение от 04.07.2020 г). Лишенный денег даже на оперативные расходы "Нафтогаз" вынужден подымать цены.
Зеленский объявил о "прорыве в реализации Минских соглашений" и полном прекращении огня с 27.07.2020 г. (это третье за период его президентства). теперь есть целых пять дней для трансляции изи всех "СМИ" о невиданных победах в мирном урегулировании. Россия пытается хоть как то сохранить видимость полезности Ермака.
22.07.2020 г.
Генеральній прокурор Украині Венедиктова заблокировала дело ОАСК, фактически отказавшись назначить прокурора для ведения дела.
В верхах ВС Украины грохнул конфликт. При всей своей лояльности Хомчак возмутился проводимыми в обход него, министром обороны Тараном и руководством Генштаба бюджетным сокращением ВСУ. После разговора в министерстве на повышенных тонах, где Хомчаку разъяснили, что сокращение "это указание сверху", Хомчак написал докладную Зеленскому. Вместо реакции Зеленского к нему пожаловал Ермак. Но разговора видимо не получилось, ибо вскоре он выскочил из кабинета под звон чего то разбитого.
Однодневный всплеск "терроризма" по всей стране. с дурацкими требованиями президенту что то озвучить (почему не сплясать, или повторить коронный номер с роялем ?) - это классический вариант имитации обострения с отслеживанием реакции Зеленского на это. Результат получен - Зеленский трусливо согласится на что угодно, но силовые структуры еще способны принимать самостоятельные решения. Кстати это важно. Если "завтра война", то Зеленский намеревается ее проиграть под предлогом "защиты жизней мирного населения ?
Около половины кредитов выданных государственными банками носят характер "проблемных" или "невозвратных". При том, большинство из них имеет статус "под государственные гарантии". Планируемая минфином закупка этими банками выпускаемых министерством ОВГЗ окончательно превратит их в пустые хранилища никому не нужной бумаги.Миссия технической поддержки МВФ завершила работу в Украине осуществлявшая консультативный мониторинг налогового законодательства в Украине прекратила работу и отключила канал видеосвязи.
то бишь мордор здесь ни при чем и его подписи под документом нет?
то что так упорно добивался крембль свершилось, теперь он ни при чем, признание агрессора не при делах....
заставили договариваться с хвостом бешенной кусающей собаки. ?
я так понимаю?
может кто из сведущих мне объяснит.
барыг, аферистов и свынарчуков, просьба не беспокоить.как и содержанок *******.
жрі-тє.