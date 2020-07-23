Зеленский: Когда по нам стреляют, мы всегда отвечаем, и очень мощно

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что в случае обстрелов украинских военных на Донбассе они всегда отвечают, и "очень мощно".

Об этом он сказал на совместном брифинге с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой в Станице Луганской, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас в Украине никто ничего не ждет. Вы знаете, что когда по нам стреляют - мы всегда отвечаем, и очень мощно", - сказал Зеленский.

Таким образом президент ответил на вопрос журналиста о том, будут ли украинские военные отвечать на нарушение режима прекращения огня.

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Как сообщалось, накануне Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.