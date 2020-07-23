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Зеленский: Когда по нам стреляют, мы всегда отвечаем, и очень мощно

Зеленский: Когда по нам стреляют, мы всегда отвечаем, и очень мощно

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что в случае обстрелов украинских военных на Донбассе они всегда отвечают, и "очень мощно".

Об этом он сказал на совместном брифинге с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой в Станице Луганской, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас в Украине никто ничего не ждет. Вы знаете, что когда по нам стреляют - мы всегда отвечаем, и очень мощно", - сказал Зеленский.

Таким образом президент ответил на вопрос журналиста о том, будут ли украинские военные отвечать на нарушение режима прекращения огня.

Также на Цензор.НЕТ: Спецпредставитель ОБСЕ Грау рассказала детали достигнутой договоренности о полном прекращении огня на Донбассе

Как сообщалось, накануне Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

Автор: 

Зеленский Владимир (20782) обстрел (27716)


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Топ комментарии
+53
В штаны.
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23.07.2020 17:58
+51
И не только. Его последний "мощный" ответ

Зеленский: Когда по нам стреляют, мы всегда отвечаем, и очень мощно - Цензор.НЕТ 1964
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23.07.2020 18:02
+43
А какой ответ был после выстрела в нашего врача? Мощный?
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23.07.2020 17:59
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Відповідають "ВОНИ"- захисники України.ти до Них не примазуйся! їдь ,шмаркля у Голівку,розважати терористів,як у 14-му!
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23.07.2020 20:26 Ответить
Да!..Особенно и очень мощно бросаете, своих раненых и мёртвых на поле боя, особенно показательно под Зайцевым. За четыре дня ***** -генералы не соизволили убрать раненного и погибших солдатиков с поля боя. Это так по- скотски и так по-Зеленски, что я даже почему-то не удивлен??!! Генералы -Вояки хреновы, под командованием Зеленского!! Да в ответ надо было сжечь всё вокруг и вглубь на десятки километров!! Что, что,.. . но при порошенко такого и близко не было!! Какой командующий такие и генералы-дебилы!!
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23.07.2020 20:43 Ответить
Мощно- это до с диезом?
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23.07.2020 21:03 Ответить
Зеленский: Когда по нам стреляют, мы всегда отвечаем, и очень мощно - Цензор.НЕТ 9323
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23.07.2020 21:08 Ответить
всё верно сказал.
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23.07.2020 21:14 Ответить
Пусть с родственниками погибших под Зайцево встретится и им расскажет - мощно так...
Он вообще хоть зелёное понятие имеет об этой войне?
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23.07.2020 22:28 Ответить
"ты"? - да нет, уважаемый, мы с Вами не на "ты".
Эт Вы Зеленскому ты-кайте...
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23.07.2020 23:17 Ответить
Вот из Вас и полезло что-то из "бильбиотеки"...
К счастью, таких "академиков", как Вы, здесь немного.
Хотя, "дермите" Вы как то по детски...
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23.07.2020 23:53 Ответить
Здорово Вы сами себе исключительно о себе вон там выше каждое слово написали.
Одобряю.
Всё, я победил в дискуссии.
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24.07.2020 02:02 Ответить
Ніхто по тобі ще не стріляв,а як ти відповів кадирці всі побачили.
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23.07.2020 21:41 Ответить
Кога это стреляли по ним? И когда ЗЕ шото мощно отвечал?

Обычно ЗЕ блеет, как овца кадыровская.
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23.07.2020 21:52 Ответить
Дятел нах!
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23.07.2020 23:01 Ответить
зе-нелюдь. мы тебе никогда не простим парня, воина морпеха, четыре дня пролежавшего раненым под солнцем, когда он ждал что его прийдут вызволить свои. без воды, без еды, так и умер недождавшись, герой, которого ты и ногтя не стоишь. а ты в это аремя поехал отдыхать на дачу правительственную. пока украинский воин лежал и умирал. ты их всех, украинскийх солдат взял в пушечное мясо-заложники
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24.07.2020 00:15 Ответить
Когда террористы убили нашего медика, четыре дня казнили страшной смертью украинского морпеха, Зе так мощно ответил, что на Бирючьем вымерло все живое, жуткая вонь стоит до сих пор. Это, наверное, от устриц и страха перед Кадыровым.
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24.07.2020 01:47 Ответить
Так а кто стреляет? Имя, сестра, имя?
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24.07.2020 07:37 Ответить
Господи, плакать хочется после каждого выступления этого клоунского недоразумения.
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24.07.2020 09:26 Ответить
ЗЕ, а покажи МОШНЫЙ ответ кадырке на его угрозы???? А???

Писеть, не мешки ворочать!
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24.07.2020 09:28 Ответить
зебаран опять смешит народ ))))) "мощный чувак", которого не котируют в стране. )))))
клоун, и этим все сказано))))
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24.07.2020 11:50 Ответить
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