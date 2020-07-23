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Мы хотим расшифровки каждого пункта Минских соглашений, - Зеленский

Мы хотим расшифровки каждого пункта Минских соглашений, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина выполняет свою часть Минских договоренностей, и весь мир это видит. Другая сторона также должна продемонстрировать готовность их выполнять.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, информирует Цензор.НЕТ.

Относительно деталей достигнутых договоренностей о постоянном прекращении огня на линии разграничения на Донбассе, то, по словам Зеленского, их отдельно будет нарабатывать ТКГ в пределах Минского формата.

"Это обобщенное заявление, подробно по этому заявлению мы должны просто идти в Минском формате - такая есть договоренность. В Минском формате подробно все должно быть выписано: каждый человек, кто отвечает, когда, как передается эта информация. То есть, это будет отдельная история, она очень длинная ", - отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский верит в устойчивое прекращение огня на Донбассе с 27 июля

"Мы хотим расшифровки каждого пункта "Минска". Тогда мы будем видеть - мы в состоянии выполнить это, не в состоянии, как мы это будем делать, кто будет ответственный ", - пояснил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20769) Донбасс (26956) минские соглашения (3229) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+80
Начни с первого пункта.

И пока его не расшифруешь, ко второму не переходи
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23.07.2020 19:38
+45
расшифровка договорняка шмаркли с рашкой:
Уже есть текст, цитата оттуда:
«ответный огонь в случае наступательных действий* допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и (!) руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена ТКГ;».
Перевожу: если сепары идут в атаку - отвечать можно только тогда когда командование ВСУ согласует ответный огонь с орками. ЗБС.

С 27 июля нельзя использовать беспилотники, нельзя работать снайперам, нельзя ходить в разведку, и с артой там тоже всё нарядно.
Как вы думаете, сепары ж они ж конечно же всё это выполнят со своей стороны, да? Ну как до этого всё выполняли, прям тютелька в тютельку, да?
Эта жирная свинья ещё очень очень радуется что с 27 ещё будет дисциплинарное воздействие за невыполнение этих договоренностей. И вот тут я абсолютно уверен что как раз дисциплинарное воздействие будет. Хомчак и ко уже и так не сильно гнушаются «дисциплинарными воздействиями», только теперь они будут воздействовать за то, что армия воюет.
Нет, что вы, это снова ни разу "не похоже" на капитуляцию. Последствия этой непохожести мы уже видим почти каждый день, в сухих циферках обстрелов, 200-х и 300-х.
Но не отвлекайтесь, гораздо же интереснее попостить мемасики про Волынскую возню и посмотреть фильм «земля» 2005 года.
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23.07.2020 19:42
+32
зебил, минские закончились в декабре 2019.. а твоя шмаркля их СНОВА подписалО
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23.07.2020 19:43
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Ситуация с Минскими соглашениями , написанньіми в Москве (под диктовку Москвьі) , напоминает ситуацию с газовьім контрактом времен Тимошенко. Тогда Газпром принудил Нафтогаз Украиньі подписать свой типовой европейский контракт , в текст которого их юристьі внесли множество "предохранителей" , обеспечивающих вьіполнение хотелок Газпрома в любом возможном случае , за счет ущемления прав покупателя газа. Так они думали , пока грамотньіе юристьі , нанятьіе Нафтогазом , не подали иск в Стокгольмский Арбитраж. Результат известен . Аналогично Украина повела себя с Минскими соглашениями , только вместо арбитража используется Нормандский формат переговоров на вьісшем уровне. Поддержка позиции Украиньі со стороньі Франции и Германии естественна , т.к. отвечает их национальньім интересам , а Путин не может позволить себе игнорировать мнение ведущих государств ЕС , за которьіми стоит блок НАТО и США. РФ пока обьективно не готова к открьітой конфронтации с Западом , поєтому пока имеется возможность заставить РФ уйти с Донбасса , не применяя военную силу. Дай бог , чтобьі получилось !
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24.07.2020 23:27 Ответить
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