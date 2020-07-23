Мы хотим расшифровки каждого пункта Минских соглашений, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина выполняет свою часть Минских договоренностей, и весь мир это видит. Другая сторона также должна продемонстрировать готовность их выполнять.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, информирует Цензор.НЕТ.
Относительно деталей достигнутых договоренностей о постоянном прекращении огня на линии разграничения на Донбассе, то, по словам Зеленского, их отдельно будет нарабатывать ТКГ в пределах Минского формата.
"Это обобщенное заявление, подробно по этому заявлению мы должны просто идти в Минском формате - такая есть договоренность. В Минском формате подробно все должно быть выписано: каждый человек, кто отвечает, когда, как передается эта информация. То есть, это будет отдельная история, она очень длинная ", - отметил президент.
"Мы хотим расшифровки каждого пункта "Минска". Тогда мы будем видеть - мы в состоянии выполнить это, не в состоянии, как мы это будем делать, кто будет ответственный ", - пояснил Зеленский.
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И пока его не расшифруешь, ко второму не переходи
Уже есть текст, цитата оттуда:
«ответный огонь в случае наступательных действий* допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и (!) руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена ТКГ;».
Перевожу: если сепары идут в атаку - отвечать можно только тогда когда командование ВСУ согласует ответный огонь с орками. ЗБС.
С 27 июля нельзя использовать беспилотники, нельзя работать снайперам, нельзя ходить в разведку, и с артой там тоже всё нарядно.
Как вы думаете, сепары ж они ж конечно же всё это выполнят со своей стороны, да? Ну как до этого всё выполняли, прям тютелька в тютельку, да?
Эта жирная свинья ещё очень очень радуется что с 27 ещё будет дисциплинарное воздействие за невыполнение этих договоренностей. И вот тут я абсолютно уверен что как раз дисциплинарное воздействие будет. Хомчак и ко уже и так не сильно гнушаются «дисциплинарными воздействиями», только теперь они будут воздействовать за то, что армия воюет.
Нет, что вы, это снова ни разу "не похоже" на капитуляцию. Последствия этой непохожести мы уже видим почти каждый день, в сухих циферках обстрелов, 200-х и 300-х.
Но не отвлекайтесь, гораздо же интереснее попостить мемасики про Волынскую возню и посмотреть фильм «земля» 2005 года.