Мы хотим расшифровки каждого пункта Минских соглашений, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина выполняет свою часть Минских договоренностей, и весь мир это видит. Другая сторона также должна продемонстрировать готовность их выполнять.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, информирует Цензор.НЕТ.

Относительно деталей достигнутых договоренностей о постоянном прекращении огня на линии разграничения на Донбассе, то, по словам Зеленского, их отдельно будет нарабатывать ТКГ в пределах Минского формата.

"Это обобщенное заявление, подробно по этому заявлению мы должны просто идти в Минском формате - такая есть договоренность. В Минском формате подробно все должно быть выписано: каждый человек, кто отвечает, когда, как передается эта информация. То есть, это будет отдельная история, она очень длинная ", - отметил президент.

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"Мы хотим расшифровки каждого пункта "Минска". Тогда мы будем видеть - мы в состоянии выполнить это, не в состоянии, как мы это будем делать, кто будет ответственный ", - пояснил Зеленский.