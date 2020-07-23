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Ми хочемо розшифровки кожного пункту мінських угод, - Зеленський

Ми хочемо розшифровки кожного пункту мінських угод, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна виконує свою частину мінських домовленостей, і весь світ це бачить. Інша сторона також має продемонструвати готовність їх виконувати.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента, інформує Цензор.НЕТ.

Щодо деталей досягнутих домовленостей про постійне припинення вогню на лінії розмежування в Донбасі, то, за словами Зеленського, їх окремо напрацьовуватиме ТКГ у межах Мінського формату.

"Це узагальнена заява, детально за цією заявою ми повинні просто йти в Мінському форматі - така є домовленість. У Мінському форматі докладно все має бути виписано: кожна людина, хто відповідає, коли, як передається ця інформація. Тобто, це буде окрема історія, вона дуже довга", - зазначив президент.

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"Ми хочемо розшифровки кожного пункту "Мінська". Тоді ми будемо бачити - ми можемо виконати це, не можемо, як ми це будемо робити, хто буде відповідальний", - пояснив Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24250) Донбас (22356) мінські угоди (2231) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+80
Начни с первого пункта.

И пока его не расшифруешь, ко второму не переходи
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23.07.2020 19:38
+45
расшифровка договорняка шмаркли с рашкой:
Уже есть текст, цитата оттуда:
«ответный огонь в случае наступательных действий* допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и (!) руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена ТКГ;».
Перевожу: если сепары идут в атаку - отвечать можно только тогда когда командование ВСУ согласует ответный огонь с орками. ЗБС.

С 27 июля нельзя использовать беспилотники, нельзя работать снайперам, нельзя ходить в разведку, и с артой там тоже всё нарядно.
Как вы думаете, сепары ж они ж конечно же всё это выполнят со своей стороны, да? Ну как до этого всё выполняли, прям тютелька в тютельку, да?
Эта жирная свинья ещё очень очень радуется что с 27 ещё будет дисциплинарное воздействие за невыполнение этих договоренностей. И вот тут я абсолютно уверен что как раз дисциплинарное воздействие будет. Хомчак и ко уже и так не сильно гнушаются «дисциплинарными воздействиями», только теперь они будут воздействовать за то, что армия воюет.
Нет, что вы, это снова ни разу "не похоже" на капитуляцию. Последствия этой непохожести мы уже видим почти каждый день, в сухих циферках обстрелов, 200-х и 300-х.
Но не отвлекайтесь, гораздо же интереснее попостить мемасики про Волынскую возню и посмотреть фильм «земля» 2005 года.
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23.07.2020 19:42
+32
зебил, минские закончились в декабре 2019.. а твоя шмаркля их СНОВА подписалО
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23.07.2020 19:43
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Ситуация с Минскими соглашениями , написанньіми в Москве (под диктовку Москвьі) , напоминает ситуацию с газовьім контрактом времен Тимошенко. Тогда Газпром принудил Нафтогаз Украиньі подписать свой типовой европейский контракт , в текст которого их юристьі внесли множество "предохранителей" , обеспечивающих вьіполнение хотелок Газпрома в любом возможном случае , за счет ущемления прав покупателя газа. Так они думали , пока грамотньіе юристьі , нанятьіе Нафтогазом , не подали иск в Стокгольмский Арбитраж. Результат известен . Аналогично Украина повела себя с Минскими соглашениями , только вместо арбитража используется Нормандский формат переговоров на вьісшем уровне. Поддержка позиции Украиньі со стороньі Франции и Германии естественна , т.к. отвечает их национальньім интересам , а Путин не может позволить себе игнорировать мнение ведущих государств ЕС , за которьіми стоит блок НАТО и США. РФ пока обьективно не готова к открьітой конфронтации с Западом , поєтому пока имеется возможность заставить РФ уйти с Донбасса , не применяя военную силу. Дай бог , чтобьі получилось !
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24.07.2020 23:27 Відповісти
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