Ми хочемо розшифровки кожного пункту мінських угод, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна виконує свою частину мінських домовленостей, і весь світ це бачить. Інша сторона також має продемонструвати готовність їх виконувати.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента, інформує Цензор.НЕТ.

Щодо деталей досягнутих домовленостей про постійне припинення вогню на лінії розмежування в Донбасі, то, за словами Зеленського, їх окремо напрацьовуватиме ТКГ у межах Мінського формату.

"Це узагальнена заява, детально за цією заявою ми повинні просто йти в Мінському форматі - така є домовленість. У Мінському форматі докладно все має бути виписано: кожна людина, хто відповідає, коли, як передається ця інформація. Тобто, це буде окрема історія, вона дуже довга", - зазначив президент.

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"Ми хочемо розшифровки кожного пункту "Мінська". Тоді ми будемо бачити - ми можемо виконати це, не можемо, як ми це будемо робити, хто буде відповідальний", - пояснив Зеленський.

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