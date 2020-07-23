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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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Оккупанты требуют от архиепископа ПЦУ Климента снести храм в Евпатории

Оккупанты требуют от архиепископа ПЦУ Климента снести храм в Евпатории

Архиепископу Крымской епархии ПЦУ Клименту в день 20-летия его архиерейской хиротонии (посвящение в духовный сан) российские судебные приставы вручили постановление о сносе храма в Евпатории.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом священнослужитель рассказал Крым.Реалии.

"Сегодня 20-летие с моей архиерейской хиротонии. 20 лет назад меня рукоположили в епископы и назначили управляющим Крымской епархии. В этот юбилейный день судебные приставы принесли мне предписание о сносе церкви в Евпатории", – рассказал Климент.

Архиепископ получил постановление о возбуждении исполнительного производства, датированное 15 мая. В нем указано, что Крымская епархия ПЦУ обязуется в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу произвести демонтаж возведенного строения по адресу: Евпатория, ул. Интернациональная, дом 133.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупационная власть пытается снести храм ПЦУ в Евпатории, - Епифаний

Автор: 

Евпатория (101) Климент (27) ПЦУ (791)


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Топ комментарии
+16
все як при їх любимому Сталіні
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23.07.2020 20:18
+15
А в нас МП воскресло з появою вовчика зеленого.
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23.07.2020 20:22
+15
ну нормально... quid pro quo... Снесем церковь ПЦУ в ойпатории, а в замен потребуем выселения попов кацапских из Лавры. Что они там до сих пор делают? Ходят, бородами блох разносят? Все равно украинской православной жизни у лаптей не будет.
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23.07.2020 20:23
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А что вы хотели от кацапов-сытой жизни? Так для этого им нужно ввлизвать зад...
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23.07.2020 20:16 Ответить
все як при їх любимому Сталіні
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23.07.2020 20:18 Ответить
Оккупанты требуют от архиепископа ПЦУ Климента снести храм в Евпатории - Цензор.НЕТ 719
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23.07.2020 20:20 Ответить
Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое быдло, захватившее власть в стране, и что будет с ней через два- три поколения...
Бунин.
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23.07.2020 20:22 Ответить
А в нас МП воскресло з появою вовчика зеленого.
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23.07.2020 20:22 Ответить
пачему тада саша усик не пьёт шампусик, но гаварит что Крым - божий ?...какой же он нахер божий ежели гундяй сцыт туда на яхте с тёлками заплывать да седым кадилом им по моськам помахать
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23.07.2020 20:23 Ответить
ну нормально... quid pro quo... Снесем церковь ПЦУ в ойпатории, а в замен потребуем выселения попов кацапских из Лавры. Что они там до сих пор делают? Ходят, бородами блох разносят? Все равно украинской православной жизни у лаптей не будет.
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23.07.2020 20:23 Ответить
а ти петіцюю про виселення плпів РПЦ з Лаври підписував на сайті прем"єр-міністра?
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23.07.2020 21:22 Ответить
У них же кумир разрушитель храмов Сталин. Скоты они неисправимые. Остаётся только вответку запретить МП по всей Украине.
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23.07.2020 20:24 Ответить
наклонская завтра скажет чё бюстик царя -батюшки уже замираточил ат таких харошых сатанинских навастей?
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23.07.2020 20:42 Ответить
в ответ сносить все храмы мАсковского сатаната!!!
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23.07.2020 20:43 Ответить
Осталось только ответка-- ликвидация Московского патриархата
на территории Украины. Битьё определяет сознание !
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23.07.2020 20:56 Ответить
А почему бы нам не вручить МП постановления о сносе нескольких их храмов в Украине?
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23.07.2020 21:01 Ответить
Вонять будут.
Наш през их подуйловник.
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23.07.2020 22:08 Ответить
"Когда русский говорит о Боге,он всегда чешет задницу!"
-Виссарион Григорьевич Белинский.
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23.07.2020 21:09 Ответить
щека есть на подставить? - то какие вопросы? - подставлыайте и не хныкайте....
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23.07.2020 21:12 Ответить
21 жовтня 1947
року

з Галичини в Сибір кацапи вивезли 80 000
чоловік!

З них 35 152 жінки та 22 174 дитини.

За один день !!!

Кацапи та малороси - ПНХ з України!
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23.07.2020 21:14 Ответить
Тримайся - отче! І це мине...
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23.07.2020 21:23 Ответить
цацапські окупанти.
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23.07.2020 21:23 Ответить
Конечно не по морали так предлагать. Та пусть сносят. Врядли там спокойно ходили на службу прихожане. Это сверборзость. На Западе такое невозможно давно. Скорее давят, провоцируют. Там тупик по любому. Пора давно сказать то что было известно почти сразу с 2014 г. Это не имеет отношения к данной новости. Не все татары встали против РФ. Даже радовались с остальными. Это и к другим там этносам относится. Наших имею в виду и не только военных что перешли служить в РФ. Таковы реалии. Слишком сложная тема.
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23.07.2020 21:27 Ответить
Тема і складна і проста. Україна з самого початку взяла на себе весь облаштунок з позицій толерантної всезахоплюючої ...демократії. Ну це щось середнє між автономією і анархією. А в Росії цей облаштунок тривав до кінця 1998 року. Закінчився повним Дефолтом. Нас це торкнулось по причині того,що вся промисловість була завязана на цю гімнисту і непослідовну країну упирів,що вже тоді проросли і почали діяти. Ну,а потім пішла имперіалізація по бандитському сцернарію.А коли ми з 2014 року підняли більше 3% приріст,то Путлєр збагнув,що з Порошенком Україна стане розвиненою десь через 5-10 років і вона пошле на три букви і Росію. Тому зараз і маємо ...лайно на Пороха і всемукраїнське. В тгму яислі і ПЦУ з татарами непокірними. Чгму ООН мовчить і не вигоне це лайно з усіх організацій,не зрозуміло?!
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23.07.2020 22:56 Ответить
Часто обращаемся к прошлому---ничего не сделав тогда как настоящее. Зря дали Крыму автономию. Сразу тогда появился Песков самозванец. Возомнил. Стал мешать и РФ. Убрали его. Но в РФ. На всякий случай. Ничего там не делали---как и везде с точки зрения реформ. А какие реформы могли провести два первых комуняки? 13 лет пропало. В РФ к власти пришло чк. У Ющенко была не плохая команда. Но всем хотелось лидерства. Посыпалось всё быстро. Ну а как шапкокрада выбрал кстати народ---тогда точку на нас и поставили везде. Уголовников не выбирают. И клоуна когда выбрали сами. Тут точку и РФ уверен поставили на нас. Само яблочко припало. Зачем широко наступать? Всё что нужно было---произошло. Вялотекущее состояние дефолта. Полная при этом потеря обороноспособности. Что делать? Только консолидация народа вокруг национальной идеи. И нет другого пути. Но пока не усваиваем.
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23.07.2020 23:20 Ответить
Кацапский поп скорей всего в чине кацапского генерал-полковника кацапского фсб, скорейвсего внук сралинского генерала чека-огпу- нквд-кгб-фсб что-то "требует" от НЕЗАВИСИМОГО ГОСУДАРСТВА УКРАИНА..При Порохе-Главнокомандующем такого вообще себе в Украине представить не могли. Это вообще пистес .
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23.07.2020 21:40 Ответить
Снести в ответ орковско-гундяевское капище
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23.07.2020 21:52 Ответить
Большевики уже сносили храмы и чем это закончилось? Как можно сносить храм? Я хоть и неверующая, но знаю, что до седьмого колена будут отвечать.
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23.07.2020 21:55 Ответить
А ви ,шановна одного не враховуєте,що там у керівницва країною стоять не християни канонічної віри,а упирі рода людського. На днях поховали війсьвого лікаря в Київі- Миколу Ілліна,якого мвріонетки-людожери Путіна ...покроїли тіло з вирізанням органів . Що цим нехристям з півночі знести церкву,коли вони людей вже ріжуть і виїдають по частинам. Просипайтесь,пані!?
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23.07.2020 22:43 Ответить
Верховна Рада 20 грудня 2018 року ухвалила закон, що зобов'язує УПЦ (МП) у своїй назві зазначити приналежність до Російської православної церкви. 22 грудня 2018 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

16.12.19
Верховний Суд України залишив без задоволення касаційну скаргу Міністерства культури України на рішення Окружного адміністративного суду Києва про призупинення перейменування Української православної церкви (Московського патріархату). Джерело: https://censor.net/ua/n3165680
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23.07.2020 22:07 Ответить
Будемо звертатись до народу Украіни про визнання РПЦ і УПЦ МП неканонічними сектами і вони не можуть мати юридичного знаходження на території України з простої сильнозначущої причини: ВОНИ ТРИЧІ НЕ КАНОНІЧНІ. А це вже серйозніше ,а ніж АНАФЕМА. До речі,цю АНАФЕМУ може вліпити не тільки Вселенський патріарх,а і наша рідна ПЦУ. Сьогодні ми будемо готувати лист до святійшого Єпіфанію про Анафему неканонічному цвинтарю із Мокви і розгону з захоплених церков без канонічних висвячень. Церква,яка налаштовує мирян проти України і її державності,проти основ життєвого простору і налаштовує громадян до непокори- нам така церква НЕ ПОТРІБНА. Геть з України полковників ФСБ у рясах!
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23.07.2020 22:35 Ответить
А что говорит наш ЗеПрезидент?
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23.07.2020 22:54 Ответить
это только в украине, а еще и с приходом малороссов к власти, пляшут перед сектой врага.
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24.07.2020 12:29 Ответить
 
 