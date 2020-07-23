Оккупанты требуют от архиепископа ПЦУ Климента снести храм в Евпатории

Архиепископу Крымской епархии ПЦУ Клименту в день 20-летия его архиерейской хиротонии (посвящение в духовный сан) российские судебные приставы вручили постановление о сносе храма в Евпатории.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом священнослужитель рассказал Крым.Реалии.

"Сегодня 20-летие с моей архиерейской хиротонии. 20 лет назад меня рукоположили в епископы и назначили управляющим Крымской епархии. В этот юбилейный день судебные приставы принесли мне предписание о сносе церкви в Евпатории", – рассказал Климент.

Архиепископ получил постановление о возбуждении исполнительного производства, датированное 15 мая. В нем указано, что Крымская епархия ПЦУ обязуется в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу произвести демонтаж возведенного строения по адресу: Евпатория, ул. Интернациональная, дом 133.

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