Оккупанты требуют от архиепископа ПЦУ Климента снести храм в Евпатории
Архиепископу Крымской епархии ПЦУ Клименту в день 20-летия его архиерейской хиротонии (посвящение в духовный сан) российские судебные приставы вручили постановление о сносе храма в Евпатории.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом священнослужитель рассказал Крым.Реалии.
"Сегодня 20-летие с моей архиерейской хиротонии. 20 лет назад меня рукоположили в епископы и назначили управляющим Крымской епархии. В этот юбилейный день судебные приставы принесли мне предписание о сносе церкви в Евпатории", – рассказал Климент.
Архиепископ получил постановление о возбуждении исполнительного производства, датированное 15 мая. В нем указано, что Крымская епархия ПЦУ обязуется в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу произвести демонтаж возведенного строения по адресу: Евпатория, ул. Интернациональная, дом 133.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бунин.
на территории Украины. Битьё определяет сознание !
Наш през их подуйловник.
-Виссарион Григорьевич Белинский.
року
з Галичини в Сибір кацапи вивезли 80 000
чоловік!
З них 35 152 жінки та 22 174 дитини.
За один день !!!
Кацапи та малороси - ПНХ з України!
16.12.19
Верховний Суд України залишив без задоволення касаційну скаргу Міністерства культури України на рішення Окружного адміністративного суду Києва про призупинення перейменування Української православної церкви (Московського патріархату). Джерело: https://censor.net/ua/n3165680