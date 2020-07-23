Окупанти вимагають від архієпископа ПЦУ Климента знести храм в Євпаторії

Архієпископу Кримської єпархії ПЦУ Клименту в день 20-річчя його архієрейської хіротонії (посвята в духовний сан) російські судові пристави вручили постанову про знесення храму в Євпаторії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це священнослужитель розповів Крим.Реалії.

"Сьогодні 20-річчя моєї архієрейської хіротонії. 20 років тому мене висвятили на єпископа і призначили керуючим Кримської єпархії. У цей ювілейний день судові пристави принесли мені припис про знесення церкви в Євпаторії", - розповів Климент.

Архієпископ отримав постанову про відкриття виконавчого провадження, датоване 15 травня. У ньому зазначено, що Кримська єпархія ПЦУ зобов'язується впродовж місяця від дня набрання рішенням суду законної сили провести демонтаж зведеної будови за адресою: Євпаторія, вул. Інтернаціональна, будинок 133.

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