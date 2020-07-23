Окупанти вимагають від архієпископа ПЦУ Климента знести храм в Євпаторії
Архієпископу Кримської єпархії ПЦУ Клименту в день 20-річчя його архієрейської хіротонії (посвята в духовний сан) російські судові пристави вручили постанову про знесення храму в Євпаторії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це священнослужитель розповів Крим.Реалії.
"Сьогодні 20-річчя моєї архієрейської хіротонії. 20 років тому мене висвятили на єпископа і призначили керуючим Кримської єпархії. У цей ювілейний день судові пристави принесли мені припис про знесення церкви в Євпаторії", - розповів Климент.
Архієпископ отримав постанову про відкриття виконавчого провадження, датоване 15 травня. У ньому зазначено, що Кримська єпархія ПЦУ зобов'язується впродовж місяця від дня набрання рішенням суду законної сили провести демонтаж зведеної будови за адресою: Євпаторія, вул. Інтернаціональна, будинок 133.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бунин.
на территории Украины. Битьё определяет сознание !
Наш през их подуйловник.
-Виссарион Григорьевич Белинский.
року
з Галичини в Сибір кацапи вивезли 80 000
чоловік!
З них 35 152 жінки та 22 174 дитини.
За один день !!!
Кацапи та малороси - ПНХ з України!
16.12.19
Верховний Суд України залишив без задоволення касаційну скаргу Міністерства культури України на рішення Окружного адміністративного суду Києва про призупинення перейменування Української православної церкви (Московського патріархату). Джерело: https://censor.net/ua/n3165680