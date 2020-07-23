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Шмыгаль назвал специальные условия получения 600 млн евро транша от ЕС

Шмыгаль назвал специальные условия получения 600 млн евро транша от ЕС

Для получения второй части макрофинансовой помощи от Европейского союза Украине необходимо выполнить специальные требования. Только после выполнения этих требований Украина получит транш в размере 600 млн евро.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  РБК-Украина.

По словам Шмыгаля, получение второго транша от ЕС будет возможным только после выполнения специальных условий:

управление государственными закупками и корпоратизация управляющего совета;

реформа налоговой и таможенной администрации, путем проведения открытых конкурсов;

внедрение IT-решений;

реформа и совершенствование системы мониторинга НДС;

продолжение реформы государственной службы

улучшение бизнес-климата;

продолжение расширения полномочий частных исполнителей;

вопрос послесудебного урегулирования споров;

поэтапная ликвидации существующей Государственной фискальной службы;

секторальные реформы и государственные предприятия.

Премьер отметил, что в целом все условия можно разделить на четыре блока.

Кроме того, в Украине в рамках программы сотрудничества с ЕС планируют создать комиссию по вопросам этики судов. Участвовать в создании этой комиссии будут международные эксперты.

"По судебной системе предполагается международное участие. Что касается судебной реформы - это реформа Высшего административного суда Украины, реформа квалификационной комиссии и создание комиссии по вопросам этики с международным участием", - добавил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза, - Шмыгаль

Автор: 

МВФ (3335) транш (279) Шмыгаль Денис (2721)


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Топ комментарии
+6
в общем - никогда при зеленых. ясно-понятно
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23.07.2020 22:06
+4
та щас...за какие-то вшивые 600 млн будут на шпагат садиться - штаны драть??
прищемите хвост нескольким зажравшимся рожам (с наличным капиталом, появившимся в последние полгода у них и их родаков-пенсионеров, любящих скорость и недвижимость) и они тихонько с вами поделятся без отех телодвижений...и унижений ))))
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23.07.2020 22:19
+3
Видимо подобные условия, всякие рыго-Шреки Волошины, называют "отсутствием суверенитета" и "внешним управлением". А продажу суверенитета Украины Януковичем путинской ОПГ за обещанных 15 миллиардов - это рыги называли "дружбой с Россией.
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23.07.2020 22:14
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Не пойман-не шмыргаль..
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23.07.2020 21:58 Ответить
А одне місце їм продовжувати лизати чи ні?
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23.07.2020 22:05 Ответить
Так. Лизати продовжувати. І не одне. Бо проституток, коли бере гроші клієнта, повинна виконувати його бажання. А зелені хотіли уюкинути клієнта. Тільки без грошей цього клієнта їм прийде повна гайка з ліваюою різьбою. Заробляти іншим способом окрім проституції, в тому числі і перед нашими олігархами вони просто не вміють. Не вистачає елементарних освіти, навиків, бажання. А клієнта кидати не можна, бо буде дуже боляче. 😁
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24.07.2020 08:48 Ответить
в общем - никогда при зеленых. ясно-понятно
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23.07.2020 22:06 Ответить
...управление государственными закупками и корпоратизация управляющего совета ...чергову партію лещенків з ********* пристроїти , чи там вже справжні господарі об'являться ?Источник: https://censor.net/n3209889
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23.07.2020 22:12 Ответить
Их просто жаба задавила.Они поколениями работают и становятся миллионерами и ярдерами,а тут транш только дали сразу же появляються и лимонщики и ярдеры.
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24.07.2020 08:58 Ответить
Видимо подобные условия, всякие рыго-Шреки Волошины, называют "отсутствием суверенитета" и "внешним управлением". А продажу суверенитета Украины Януковичем путинской ОПГ за обещанных 15 миллиардов - это рыги называли "дружбой с Россией.
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23.07.2020 22:14 Ответить
Коли Росія мала халявні нафтодолари, то їхній кредит, ще й під погані для країни економічно - політичні умови було "кармім хахлов". А тепер коли Росія - бомж, то виявилось, що західні кредити під низькі проценти з антикорупційними вимогами - вселенське зло.
Рашка рашкою, але в Україні близько 50% насєлєнія малоросів теж так думають
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23.07.2020 23:40 Ответить
Всем смотреть фильм Землянин 2005 года?
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23.07.2020 22:17 Ответить
та щас...за какие-то вшивые 600 млн будут на шпагат садиться - штаны драть??
прищемите хвост нескольким зажравшимся рожам (с наличным капиталом, появившимся в последние полгода у них и их родаков-пенсионеров, любящих скорость и недвижимость) и они тихонько с вами поделятся без отех телодвижений...и унижений ))))
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23.07.2020 22:19 Ответить
невыполнимо.
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23.07.2020 22:27 Ответить
Ето все бред и туфта. ЕС уже сколько раз выдвигало такие условия и хоть одно условие было выполнено Укариной? И потом ЕС без всяких условий давало кредиты. Правда ЕС требовало пойти на очередные уступки перед кремлем, ради какого то сомнительного перемирия
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23.07.2020 23:20 Ответить
методичка, рузькэ?
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24.07.2020 09:17 Ответить
Чувакам дорожную карту на пальцах раскидали на коленке за пять минут.Берите делайте.Так нет же...Щас начнут килем вилять и про колонизацию Украины рассказывать
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23.07.2020 23:21 Ответить
Лица то скучные стали, никто денег и не даст.
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24.07.2020 07:08 Ответить
Вы главное Клоуну доходчиво объясните, что МВФ требует, а то он под стол, со страху, залезет после слов "секторальные реформы"
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24.07.2020 09:17 Ответить
 
 