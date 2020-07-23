Шмыгаль назвал специальные условия получения 600 млн евро транша от ЕС
Для получения второй части макрофинансовой помощи от Европейского союза Украине необходимо выполнить специальные требования. Только после выполнения этих требований Украина получит транш в размере 600 млн евро.
Об этом на брифинге в Брюсселе заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Шмыгаля, получение второго транша от ЕС будет возможным только после выполнения специальных условий:
управление государственными закупками и корпоратизация управляющего совета;
реформа налоговой и таможенной администрации, путем проведения открытых конкурсов;
внедрение IT-решений;
реформа и совершенствование системы мониторинга НДС;
продолжение реформы государственной службы
улучшение бизнес-климата;
продолжение расширения полномочий частных исполнителей;
вопрос послесудебного урегулирования споров;
поэтапная ликвидации существующей Государственной фискальной службы;
секторальные реформы и государственные предприятия.
Премьер отметил, что в целом все условия можно разделить на четыре блока.
Кроме того, в Украине в рамках программы сотрудничества с ЕС планируют создать комиссию по вопросам этики судов. Участвовать в создании этой комиссии будут международные эксперты.
"По судебной системе предполагается международное участие. Что касается судебной реформы - это реформа Высшего административного суда Украины, реформа квалификационной комиссии и создание комиссии по вопросам этики с международным участием", - добавил Шмыгаль.
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Рашка рашкою, але в Україні близько 50% насєлєнія малоросів теж так думають
прищемите хвост нескольким зажравшимся рожам (с наличным капиталом, появившимся в последние полгода у них и их родаков-пенсионеров, любящих скорость и недвижимость) и они тихонько с вами поделятся без отех телодвижений...и унижений ))))