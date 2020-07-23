Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза, - Шмыгаль
Сегодня был подписан Меморандум и Кредитное соглашение с Еврокомиссией.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня подписали Меморандум и Кредитное соглашение с Еврокомиссией в рамках нашего рабочего визита в Брюссель вместе с министром финансов Сергеем Марченко и главой НБУ Кириллом Шевченко", - говорится в сообщении.
Шмыгаль поблагодарил европейских коллег, заявив, что этот важный шаг поддержит макрофинансовую стабильность государства и направлен на обеспечение благосостояния украинских граждан.
"1,2 млрд евро для Украины - это самый большой транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии", - подытожил премьер.
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с клоуном никто дел не ведет.
В почте два письма:
- Германия и Польша сообщают о повышении цен для Украины.
Курс выводят на 29.8 и 29.5$
73% за кого проголосовали ???
Легкой эротики вам в утреннюю ленту
'По негативному прогнозу, безработица в Украине к концу осени может достигнуть 20%, - Коваль"
https://censor.net/news/3209739/po_negativnomu_prognozu_bezrabotitsa_v_ukraine_k_kontsu_oseni_mojet_dostignut_20_koval
То ли дело в Новой Зеландии, где по сообщениям СМИ, безработица достигнет "двойных цифр"(****** digits). "двойные цифры" безработицы - понятие растяжимое, это может быть и 11%, а может быть и 99% безработных.
И что удивительно: налоговая система в NZ - самая передовая в мире, соглашение с Китаем подписали аж 2 года назад, соглашение о
bells & whistlesbelts & roads, то бишь о кЕтайском шелковом пути, а вот поди же ты: безработица в двойных цифрах.
То ли свисток (whistle) слабый, то ли bells не того тона, то ли глав-вакцинатор, Билл Гейтс, который в NZ в своем бункере ховается, не дает \экономике NZ ни kуя.
Так что слабо Шмыгаль, слабо,
Недорабатываете.
Без кредита МВФ нихрена не будет.