РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9239 посетителей онлайн
Новости
1 856 32

Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза, - Шмыгаль

Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза, - Шмыгаль

Сегодня был подписан Меморандум и Кредитное соглашение с Еврокомиссией.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня подписали Меморандум и Кредитное соглашение с Еврокомиссией в рамках нашего рабочего визита в Брюссель вместе с министром финансов Сергеем Марченко и главой НБУ Кириллом Шевченко", - говорится в сообщении.

Шмыгаль поблагодарил европейских коллег, заявив, что этот важный шаг поддержит макрофинансовую стабильность государства и направлен на обеспечение благосостояния украинских граждан.

"1,2 млрд евро для Украины - это самый большой транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии", - подытожил премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На смену главы НБУ европейские партнеры отреагировали спокойно, - Шмыгаль

Автор: 

Еврокомиссия (1468) помощь (7861) Шмыгаль Денис (2721)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+2
Весь вопрос когда. Вам заморозили и вроде как выделенные до этого 350 млн.
показать весь комментарий
23.07.2020 14:55
+2
Это эксгибиционизм в чисто зелёном виде !
показать весь комментарий
23.07.2020 15:06
+2
Что то, как то слабовато радуется Шмыгаль на фоне вот этого сообщения:
'По негативному прогнозу, безработица в Украине к концу осени может достигнуть 20%, - Коваль"
https://censor.net/news/3209739/po_negativnomu_prognozu_bezrabotitsa_v_ukraine_k_kontsu_oseni_mojet_dostignut_20_koval

То ли дело в Новой Зеландии, где по сообщениям СМИ, безработица достигнет "двойных цифр"(****** digits). "двойные цифры" безработицы - понятие растяжимое, это может быть и 11%, а может быть и 99% безработных.
И что удивительно: налоговая система в NZ - самая передовая в мире, соглашение с Китаем подписали аж 2 года назад, соглашение о bells & whistles belts & roads, то бишь о кЕтайском шелковом пути, а вот поди же ты: безработица в двойных цифрах.
То ли свисток (whistle) слабый, то ли bells не того тона, то ли глав-вакцинатор, Билл Гейтс, который в NZ в своем бункере ховается, не дает \экономике NZ ни kуя.
Так что слабо Шмыгаль, слабо,
Недорабатываете.
показать весь комментарий
23.07.2020 15:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А точно Украина получит!?
показать весь комментарий
23.07.2020 14:52 Ответить
зелебобики получат.
показать весь комментарий
23.07.2020 14:53 Ответить
это взятка за капитуляцию, сценарий которой привезла мадам из Швейцарии?!..
показать весь комментарий
23.07.2020 14:53 Ответить
получит примерно то, что всегда при клоуне получала:
- большой
- толстый
- волосатый
.....

с клоуном никто дел не ведет.
показать весь комментарий
23.07.2020 14:54 Ответить
Так клоуна вже немає. Він в кондитероборонпромі. Тобі туди.
показать весь комментарий
23.07.2020 23:25 Ответить
клоун у нас один - и какой клоун! пальчики оближешь
показать весь комментарий
24.07.2020 07:49 Ответить
Весь вопрос когда. Вам заморозили и вроде как выделенные до этого 350 млн.
показать весь комментарий
23.07.2020 14:55 Ответить
Утро началось весело, в традициях гребаных "шуток" 95 квартала.
В почте два письма:
- Германия и Польша сообщают о повышении цен для Украины.
Курс выводят на 29.8 и 29.5$

Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3920
показать весь комментарий
23.07.2020 14:56 Ответить
...- Германия и Польша сообщают о повышении цен для Украины.Курс выводят на 29.8 и 29.5$ ...ви хоч зрозуміли що написали ?
показать весь комментарий
23.07.2020 16:03 Ответить
а че зеля их в опу не послал как в кино
показать весь комментарий
23.07.2020 14:56 Ответить
а тут уже не кино, тут второй дубль это ночная дорога в Ростов только !!!
показать весь комментарий
23.07.2020 15:00 Ответить
Та не Украина а кучка воров которые всё это дело попилят !
показать весь комментарий
23.07.2020 14:56 Ответить
напомни мне пожалуйста а кто их год назад выбрал ?
73% за кого проголосовали ???
показать весь комментарий
23.07.2020 14:59 Ответить
Тёмный Рыцарь
Легкой эротики вам в утреннюю ленту
Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 341
показать весь комментарий
23.07.2020 14:58 Ответить
Это порнография...а не эротика..😃
показать весь комментарий
23.07.2020 15:00 Ответить
порнография это то что сидит в ОП а это эротика ...
показать весь комментарий
23.07.2020 15:01 Ответить
Это эксгибиционизм в чисто зелёном виде !
показать весь комментарий
23.07.2020 15:06 Ответить
Скорее "антипорнография" или "Эммануэль уже не та.."))
показать весь комментарий
23.07.2020 15:18 Ответить
Еще тот Эммануил.....
показать весь комментарий
23.07.2020 15:25 Ответить
Когда вы суки зеленые сами что то заработаете без подачек?
показать весь комментарий
23.07.2020 14:59 Ответить
так они заработали год назад - страну лохов которых теперь доить будут еще 4 года ...
показать весь комментарий
23.07.2020 15:03 Ответить
Почему кредит всегда называют финансовой помощью? И еще, под какие проценты и на сколько?
показать весь комментарий
23.07.2020 15:06 Ответить
Дык проФФЭсорша из ЛондОнской школ(от)ы ЙЕкономики сказала "не давать" деньгоФФ Украине!
показать весь комментарий
23.07.2020 15:14 Ответить
нам би цю проФФессоршу "возвернуть" в Україну і випотрошити ...дивись і Україна зменьшила б зовнішній борг відсотків на п'ять ...а якщо ще й ***** випотрошити то на всі десять п'ятнадцять ...
показать весь комментарий
23.07.2020 16:02 Ответить
Что то, как то слабовато радуется Шмыгаль на фоне вот этого сообщения:
'По негативному прогнозу, безработица в Украине к концу осени может достигнуть 20%, - Коваль"
https://censor.net/news/3209739/po_negativnomu_prognozu_bezrabotitsa_v_ukraine_k_kontsu_oseni_mojet_dostignut_20_koval

То ли дело в Новой Зеландии, где по сообщениям СМИ, безработица достигнет "двойных цифр"(****** digits). "двойные цифры" безработицы - понятие растяжимое, это может быть и 11%, а может быть и 99% безработных.
И что удивительно: налоговая система в NZ - самая передовая в мире, соглашение с Китаем подписали аж 2 года назад, соглашение о bells & whistles belts & roads, то бишь о кЕтайском шелковом пути, а вот поди же ты: безработица в двойных цифрах.
То ли свисток (whistle) слабый, то ли bells не того тона, то ли глав-вакцинатор, Билл Гейтс, который в NZ в своем бункере ховается, не дает \экономике NZ ни kуя.
Так что слабо Шмыгаль, слабо,
Недорабатываете.
показать весь комментарий
23.07.2020 15:20 Ответить
а шо нада сделать?
показать весь комментарий
23.07.2020 15:34 Ответить
кемскую волость ..."продать" **************
показать весь комментарий
23.07.2020 15:57 Ответить
Хлопці з пацанами потирають руки, розводять пили та обіцяють залучити до розводу й лохів ...
показать весь комментарий
23.07.2020 15:43 Ответить
"помощь" чи таки кредит з відсотками з зобов'язанням дорізати рештки лісу для "ікеї" ?
показать весь комментарий
23.07.2020 15:56 Ответить
Шмыгаль сказал,что эти деньги будут направлены на улучшение благосостояния наших людей.А где можно узнать,я есть в этом списке?Или огласите весь список,пжл.
показать весь комментарий
23.07.2020 16:31 Ответить
Бред. Талон на повидло - это ещё не само повидло!
Без кредита МВФ нихрена не будет.
показать весь комментарий
23.07.2020 16:36 Ответить
Какой помощи??? ЭТО КРЕДИТ КАРЛ! КРЕДИТ!!!!
показать весь комментарий
23.07.2020 18:55 Ответить
 
 