Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза, - Шмыгаль

Сегодня был подписан Меморандум и Кредитное соглашение с Еврокомиссией.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня подписали Меморандум и Кредитное соглашение с Еврокомиссией в рамках нашего рабочего визита в Брюссель вместе с министром финансов Сергеем Марченко и главой НБУ Кириллом Шевченко", - говорится в сообщении.

Шмыгаль поблагодарил европейских коллег, заявив, что этот важный шаг поддержит макрофинансовую стабильность государства и направлен на обеспечение благосостояния украинских граждан.

"1,2 млрд евро для Украины - это самый большой транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии", - подытожил премьер.

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