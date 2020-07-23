Україна отримає 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу, - Шмигаль
Сьогодні підписано Меморандум і Кредитну угоду з Єврокомісією.
Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні підписали Меморандум та Кредитну угоду з Єврокомісією в межах нашого робочого візиту до Брюсселя разом із міністром фінансів Сергієм Марченком та очільником НБУ Кирилом Шевченком", - йдеться в повідомленні.
Шмигаль подякував європейським колегам, заявивши, що цей важливий крок підтримає макрофінансову стабільність держави і спрямований на забезпечення добробуту українських громадян.
"1,2 млрд євро для України - це найбільший транш Єврокомісії в межах "виняткової" програми макрофінансової допомоги, яка передбачена для 10 країн та спрямована на подолання негативних наслідків пандемії", - підсумував прем'єр.
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с клоуном никто дел не ведет.
В почте два письма:
- Германия и Польша сообщают о повышении цен для Украины.
Курс выводят на 29.8 и 29.5$
73% за кого проголосовали ???
Легкой эротики вам в утреннюю ленту
'По негативному прогнозу, безработица в Украине к концу осени может достигнуть 20%, - Коваль"
https://censor.net/news/3209739/po_negativnomu_prognozu_bezrabotitsa_v_ukraine_k_kontsu_oseni_mojet_dostignut_20_koval
То ли дело в Новой Зеландии, где по сообщениям СМИ, безработица достигнет "двойных цифр"(****** digits). "двойные цифры" безработицы - понятие растяжимое, это может быть и 11%, а может быть и 99% безработных.
И что удивительно: налоговая система в NZ - самая передовая в мире, соглашение с Китаем подписали аж 2 года назад, соглашение о
bells & whistlesbelts & roads, то бишь о кЕтайском шелковом пути, а вот поди же ты: безработица в двойных цифрах.
То ли свисток (whistle) слабый, то ли bells не того тона, то ли глав-вакцинатор, Билл Гейтс, который в NZ в своем бункере ховается, не дает \экономике NZ ни kуя.
Так что слабо Шмыгаль, слабо,
Недорабатываете.
Без кредита МВФ нихрена не будет.