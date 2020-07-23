Україна отримає 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу, - Шмигаль

Сьогодні підписано Меморандум і Кредитну угоду з Єврокомісією.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні підписали Меморандум та Кредитну угоду з Єврокомісією в межах нашого робочого візиту до Брюсселя разом із міністром фінансів Сергієм Марченком та очільником НБУ Кирилом Шевченком", - йдеться в повідомленні.



Шмигаль подякував європейським колегам, заявивши, що цей важливий крок підтримає макрофінансову стабільність держави і спрямований на забезпечення добробуту українських громадян.



"1,2 млрд євро для України - це найбільший транш Єврокомісії в межах "виняткової" програми макрофінансової допомоги, яка передбачена для 10 країн та спрямована на подолання негативних наслідків пандемії", - підсумував прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На зміну глави НБУ європейські партнери відреагували спокійно, - Шмигаль