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Україна отримає 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу, - Шмигаль

Україна отримає 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу, - Шмигаль

Сьогодні підписано Меморандум і Кредитну угоду з Єврокомісією.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні підписали Меморандум та Кредитну угоду з Єврокомісією в межах нашого робочого візиту до Брюсселя разом із міністром фінансів Сергієм Марченком та очільником НБУ Кирилом Шевченком", - йдеться в повідомленні.

Шмигаль подякував європейським колегам, заявивши, що цей важливий крок підтримає макрофінансову стабільність держави і спрямований на забезпечення добробуту українських громадян.

"1,2 млрд євро для України - це найбільший транш Єврокомісії в межах "виняткової" програми макрофінансової допомоги, яка передбачена для 10 країн та спрямована на подолання негативних наслідків пандемії", - підсумував прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На зміну глави НБУ європейські партнери відреагували спокійно, - Шмигаль

Автор: 

Єврокомісія (2175) допомога (8428) Шмигаль Денис (4633)


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Топ коментарі
+2
Весь вопрос когда. Вам заморозили и вроде как выделенные до этого 350 млн.
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23.07.2020 14:55
+2
Это эксгибиционизм в чисто зелёном виде !
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23.07.2020 15:06
+2
Что то, как то слабовато радуется Шмыгаль на фоне вот этого сообщения:
'По негативному прогнозу, безработица в Украине к концу осени может достигнуть 20%, - Коваль"
https://censor.net/news/3209739/po_negativnomu_prognozu_bezrabotitsa_v_ukraine_k_kontsu_oseni_mojet_dostignut_20_koval

То ли дело в Новой Зеландии, где по сообщениям СМИ, безработица достигнет "двойных цифр"(****** digits). "двойные цифры" безработицы - понятие растяжимое, это может быть и 11%, а может быть и 99% безработных.
И что удивительно: налоговая система в NZ - самая передовая в мире, соглашение с Китаем подписали аж 2 года назад, соглашение о bells & whistles belts & roads, то бишь о кЕтайском шелковом пути, а вот поди же ты: безработица в двойных цифрах.
То ли свисток (whistle) слабый, то ли bells не того тона, то ли глав-вакцинатор, Билл Гейтс, который в NZ в своем бункере ховается, не дает \экономике NZ ни kуя.
Так что слабо Шмыгаль, слабо,
Недорабатываете.
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23.07.2020 15:20
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А точно Украина получит!?
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23.07.2020 14:52 Відповісти
зелебобики получат.
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23.07.2020 14:53 Відповісти
это взятка за капитуляцию, сценарий которой привезла мадам из Швейцарии?!..
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23.07.2020 14:53 Відповісти
получит примерно то, что всегда при клоуне получала:
- большой
- толстый
- волосатый
.....

с клоуном никто дел не ведет.
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23.07.2020 14:54 Відповісти
Так клоуна вже немає. Він в кондитероборонпромі. Тобі туди.
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23.07.2020 23:25 Відповісти
клоун у нас один - и какой клоун! пальчики оближешь
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24.07.2020 07:49 Відповісти
Весь вопрос когда. Вам заморозили и вроде как выделенные до этого 350 млн.
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23.07.2020 14:55 Відповісти
Утро началось весело, в традициях гребаных "шуток" 95 квартала.
В почте два письма:
- Германия и Польша сообщают о повышении цен для Украины.
Курс выводят на 29.8 и 29.5$

Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3920
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23.07.2020 14:56 Відповісти
...- Германия и Польша сообщают о повышении цен для Украины.Курс выводят на 29.8 и 29.5$ ...ви хоч зрозуміли що написали ?
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23.07.2020 16:03 Відповісти
а че зеля их в опу не послал как в кино
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23.07.2020 14:56 Відповісти
а тут уже не кино, тут второй дубль это ночная дорога в Ростов только !!!
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23.07.2020 15:00 Відповісти
Та не Украина а кучка воров которые всё это дело попилят !
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23.07.2020 14:56 Відповісти
напомни мне пожалуйста а кто их год назад выбрал ?
73% за кого проголосовали ???
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23.07.2020 14:59 Відповісти
Тёмный Рыцарь
Легкой эротики вам в утреннюю ленту
Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 341
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23.07.2020 14:58 Відповісти
Это порнография...а не эротика..😃
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23.07.2020 15:00 Відповісти
порнография это то что сидит в ОП а это эротика ...
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23.07.2020 15:01 Відповісти
Это эксгибиционизм в чисто зелёном виде !
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23.07.2020 15:06 Відповісти
Скорее "антипорнография" или "Эммануэль уже не та.."))
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23.07.2020 15:18 Відповісти
Еще тот Эммануил.....
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23.07.2020 15:25 Відповісти
Когда вы суки зеленые сами что то заработаете без подачек?
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23.07.2020 14:59 Відповісти
так они заработали год назад - страну лохов которых теперь доить будут еще 4 года ...
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23.07.2020 15:03 Відповісти
Почему кредит всегда называют финансовой помощью? И еще, под какие проценты и на сколько?
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23.07.2020 15:06 Відповісти
Дык проФФЭсорша из ЛондОнской школ(от)ы ЙЕкономики сказала "не давать" деньгоФФ Украине!
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23.07.2020 15:14 Відповісти
нам би цю проФФессоршу "возвернуть" в Україну і випотрошити ...дивись і Україна зменьшила б зовнішній борг відсотків на п'ять ...а якщо ще й ***** випотрошити то на всі десять п'ятнадцять ...
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23.07.2020 16:02 Відповісти
Что то, как то слабовато радуется Шмыгаль на фоне вот этого сообщения:
'По негативному прогнозу, безработица в Украине к концу осени может достигнуть 20%, - Коваль"
https://censor.net/news/3209739/po_negativnomu_prognozu_bezrabotitsa_v_ukraine_k_kontsu_oseni_mojet_dostignut_20_koval

То ли дело в Новой Зеландии, где по сообщениям СМИ, безработица достигнет "двойных цифр"(****** digits). "двойные цифры" безработицы - понятие растяжимое, это может быть и 11%, а может быть и 99% безработных.
И что удивительно: налоговая система в NZ - самая передовая в мире, соглашение с Китаем подписали аж 2 года назад, соглашение о bells & whistles belts & roads, то бишь о кЕтайском шелковом пути, а вот поди же ты: безработица в двойных цифрах.
То ли свисток (whistle) слабый, то ли bells не того тона, то ли глав-вакцинатор, Билл Гейтс, который в NZ в своем бункере ховается, не дает \экономике NZ ни kуя.
Так что слабо Шмыгаль, слабо,
Недорабатываете.
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23.07.2020 15:20 Відповісти
а шо нада сделать?
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23.07.2020 15:34 Відповісти
кемскую волость ..."продать" **************
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23.07.2020 15:57 Відповісти
Хлопці з пацанами потирають руки, розводять пили та обіцяють залучити до розводу й лохів ...
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23.07.2020 15:43 Відповісти
"помощь" чи таки кредит з відсотками з зобов'язанням дорізати рештки лісу для "ікеї" ?
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23.07.2020 15:56 Відповісти
Шмыгаль сказал,что эти деньги будут направлены на улучшение благосостояния наших людей.А где можно узнать,я есть в этом списке?Или огласите весь список,пжл.
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23.07.2020 16:31 Відповісти
Бред. Талон на повидло - это ещё не само повидло!
Без кредита МВФ нихрена не будет.
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23.07.2020 16:36 Відповісти
Какой помощи??? ЭТО КРЕДИТ КАРЛ! КРЕДИТ!!!!
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23.07.2020 18:55 Відповісти
 
 