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На зміну глави НБУ європейські партнери відреагували спокійно, - Шмигаль

На зміну глави НБУ європейські партнери відреагували спокійно, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що європейські партнери відреагували на зміну глави Національного банку України (НБУ) спокійно, але напружено, однак зараз напруга спала.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Шмигаль заявив журналістам під час робочого візиту в Брюссель.

"Відреагували спокійно і напружено. Вони хвилювалися про збереження незалежності Національного банку, стабільності політики НБУ - це важливі речі", - зазначив прем'єр.

Глава уряду додав, що міжнародні партнери переживали, "чи не викинули вони свої гроші на вітер, чи будуть збережені інвестиції у фінансовий сектор".

Шмигаль наголосив, що коли була затверджена кандидатура Кирила Шевченка на посаду голови НБУ, міжнародні партнери заспокоїлися, "зараз вже напруга спала".

"Для них зараз залишається відкритим питання, чи буде збережена в цілому незалежність НБУ, стабільність кадрової політики та фіскальної політики", - додав прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацбанк збереже політику щодо "ПриватБанку" і продовжить судитися з Коломойським, - Шевченко

Нагадаємо, 16 липня 2020 року Верховна Рада призначила голову правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка головою Національного банку України.

Як відомо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.. 3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.

Обов'язки в.о. голови Нацбанку тимчасово виконує Катерина Рожкова.

Автор: 

Брюссель (285) НБУ (10442) Шмигаль Денис (4633)


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Топ коментарі
+4
А курс гривны как отреагировал, не хочет прокомментировать зелено-ахметовский Шмыгаль?
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23.07.2020 13:00
+4
На смену главы НБУ европейские партнеры отреагировали спокойно, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4043
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23.07.2020 13:03
+3
Когда уже вас всех поменяют и желательно через виселицу
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23.07.2020 12:57
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Когда уже вас всех поменяют и желательно через виселицу
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23.07.2020 12:57 Відповісти
и бакс тоже положительно отреагировал - пополз в сторону 30!
зебанаты, как вам бакс по 28,2 с перспективой, в ближайшие дни стать 30?
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23.07.2020 13:15 Відповісти
а у зебилов уже новіе методички - "чем выше курс тем лучше для єкономики"))
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23.07.2020 13:19 Відповісти
так сами порохоботы все время кричали что низкий курс это плохо для экономики. Забыли уже или новая методичка пришла?
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23.07.2020 13:58 Відповісти
зебил, находясь на уровне "некачественном уровне развития"(с)третьякова - ты не способно понять простейшую вещь:
мы НЕ о низком уровне "кричали", а о том - что твоя зебильная власть построила ПИРАМИДУ ОВГЗ - которая енизбежно рухнет и приведет к обвалу гривны.
Собственно, что и происходит...
и курс 23 - это не потому что "+40% роста ВВП", а потому что зебилы, обосравшись за 4 месяца с экономикой - начали создавать эту самую пирамиду ничем не обеспеченных ОВГЗ..
Дошло, убогий?))
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23.07.2020 16:18 Відповісти
А причем тут ОВГЗ? Вы кричали что низкий курс мешает развитию производства. ОВГЗ к этому имеют только опосредованное отношение. Да и сейчас не наблюдается слив ОВГЗ, поэтому они не имеют отношения к росту курса.
Считать ВВП в валюте можно только при стабильных ценах и стабильном курсе. Во всех остальных случаях цифры не отображают реальное состояние.
Присваивая кому либо эпитеты Вы прежде всего показываете свой уровень культуры.
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23.07.2020 16:57 Відповісти
зато как гривна "спокойно" реагирует.. уже 28.
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23.07.2020 13:18 Відповісти
У них бюджет по 30 пощитали,они и так за полгода бобосики потеряли а жонам шубки к зиме надо
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23.07.2020 14:02 Відповісти
Перекладу для зебілів: несіть свої бакси та євро до обмінників!
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23.07.2020 12:58 Відповісти
Бо вони чомусь глибоко занепокоєні...
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23.07.2020 13:00 Відповісти
...рукалицо...
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23.07.2020 12:59 Відповісти
А курс гривны как отреагировал, не хочет прокомментировать зелено-ахметовский Шмыгаль?
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23.07.2020 13:00 Відповісти
Він навіть і не в курсі, таке молоти.
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23.07.2020 13:15 Відповісти
Треба було у 3.5 рази обвалити?
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23.07.2020 13:40 Відповісти
Сейчас какой-то форс-мажор?
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23.07.2020 13:48 Відповісти
и тогда, и сейчас - причина обвала гривны одна: беня коломойша)
и тебе об этом хорошо известно)
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23.07.2020 16:21 Відповісти
Звичайно спокійно,вам сказали не робити цього ви зробили.Як їм ще відноситься до людей у владі які не сповна розуму.
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23.07.2020 13:00 Відповісти
Не звертайте уваги. Вочевидь ЩюГмигаоь був або у тривалому запої, або у відключці і демарші партнерів не побачив, як і демарші світових фінустанов.
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23.07.2020 13:14 Відповісти
На смену главы НБУ европейские партнеры отреагировали спокойно, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4043
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23.07.2020 13:03 Відповісти
Після заяви Якова Смолія про відставку з посади глави Нацбанку гендиректор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала заявив, що призупиняє нові інвестиції.

«Ми відкладемо нові інвестиції, адже влада робить останні п'ять місяців абсолютно протилежно тому, що інвестори, як внутрішні, так і міжнародні, очікують від них і радять їм. Це остання крапля. Можна тільки здогадуватися, які мотиви, повна некомпетентність або мотивований Росією саботаж», - заявив Фіала.
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23.07.2020 13:09 Відповісти
На смену главы НБУ европейские партнеры отреагировали спокойно

На зміну глави НБУ європейські партнери відреагували спокійно, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9943
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23.07.2020 13:10 Відповісти
Сивохо?
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23.07.2020 13:27 Відповісти
эта инфа типа для овец, ну гуд, пусть хавают им то какая разница.
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23.07.2020 13:10 Відповісти
Шмигаль, будь спокійний... Коли тебе, з твоїми міністрами, "Майдан" буде вантажить у сміттєві контейнери, "західні партнери" будуть це сприймать "спокійно"... І навіть "напружуватись" не будуть...
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23.07.2020 13:10 Відповісти
Угу доллар только лихорадит уже 28-20! Я жду как и пожелал Зеленский 36.6!
На зміну глави НБУ європейські партнери відреагували спокійно, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5234
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23.07.2020 13:12 Відповісти
Европейские партнеры такие, ... да ну вас нах.., идиотов, как вы уже задолбали...
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23.07.2020 13:12 Відповісти
блин, я один в заголовке статьи прочитал: "...еврейские партнёры.."???
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23.07.2020 13:17 Відповісти
Хто небуть, повідомте пліснявим, що в світі існує інтернет
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23.07.2020 13:17 Відповісти
А їм що реагувати? їх то яким боком хвилювати має? То ж наші проблеми - курс, ціни, інфляція, триндець економіці... А, зебіли, чи вас також то не стосується? А худобу то хіба має хвилювати? Вам похер все, головне, пожрать, поржать, посрать. Як там, нових свАтов ще не крутять?
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23.07.2020 13:23 Відповісти
На смену премьер-министра они отреагируют радостно...
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23.07.2020 13:25 Відповісти
Да они уже устали, эти партнёры, и рукой на вас махнули. Делайте, что хотите и к нам за помощью не обращайтесь.
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23.07.2020 13:39 Відповісти
А чего им беспокоится... Кредиты отрубили и всё - пусть дальше беспокоится украинский нарид и его очильнык
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23.07.2020 13:45 Відповісти
"Отреагировали спокойно и напряженно"
Два взаимоисключающих слова.
Так все же "спокойно" или "напряженно"?
А может быть "беспокойно и расслабленно?"
Источник: https://censor.net/n3209750
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23.07.2020 13:51 Відповісти
никто не заметил смены одного долларового мультимиллионера на другого.
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23.07.2020 20:25 Відповісти
 
 