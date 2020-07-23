На зміну глави НБУ європейські партнери відреагували спокійно, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що європейські партнери відреагували на зміну глави Національного банку України (НБУ) спокійно, але напружено, однак зараз напруга спала.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Шмигаль заявив журналістам під час робочого візиту в Брюссель.

"Відреагували спокійно і напружено. Вони хвилювалися про збереження незалежності Національного банку, стабільності політики НБУ - це важливі речі", - зазначив прем'єр.

Глава уряду додав, що міжнародні партнери переживали, "чи не викинули вони свої гроші на вітер, чи будуть збережені інвестиції у фінансовий сектор".

Шмигаль наголосив, що коли була затверджена кандидатура Кирила Шевченка на посаду голови НБУ, міжнародні партнери заспокоїлися, "зараз вже напруга спала".

"Для них зараз залишається відкритим питання, чи буде збережена в цілому незалежність НБУ, стабільність кадрової політики та фіскальної політики", - додав прем'єр.

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Нагадаємо, 16 липня 2020 року Верховна Рада призначила голову правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка головою Національного банку України.

Як відомо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.. 3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.

Обов'язки в.о. голови Нацбанку тимчасово виконує Катерина Рожкова.