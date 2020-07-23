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На смену главы НБУ европейские партнеры отреагировали спокойно, - Шмыгаль

На смену главы НБУ европейские партнеры отреагировали спокойно, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что европейские партнеры отреагировали на смену главы Национального банка Украины (НБУ) спокойно, но напряженно, однако сейчас напряжение спало.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Шмыгаль заявил журналистам в ходе рабочего визита в Брюссель.

"Отреагировали спокойно и напряженно. Они переживали о сохранении независимости Национального банка, стабильности политики НБУ - это важные вещи", - отметил премьер.

Глава правительства добавил, что международные партнеры переживали, "не выбросили ли они свои деньги на ветер, будут ли сохранены инвестиции в финансовый сектор".

Шмыгаль подчеркнул, что когда была утверждена кандидатура Кирилла Шевченко на пост главы НБУ, международные партнеры успокоились, "сейчас уже напряжение спало".

"Для них сейчас остается открытым вопрос будет ли сохранена в целом независимость НБУ, стабильность кадровой политики и фискальной политики", - добавил премьер.

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Напомним,16 июля 2020 года, Верховная Рада назначила председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко председателем Национального банка Украины.

Как известно, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.

Обязанности и.о. главы Нацбанка временно исполняла Екатерина Рожкова.

Также читайте: Судовладелец еще раз попытается поднять затонувший танкер Delfi, в случае неудачи этим займется АМПУ, - Шмыгаль

Автор: 

Брюссель (619) НБУ (4836) Шмыгаль Денис (2721)


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Топ комментарии
+4
А курс гривны как отреагировал, не хочет прокомментировать зелено-ахметовский Шмыгаль?
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23.07.2020 13:00
+4
На смену главы НБУ европейские партнеры отреагировали спокойно, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4043
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23.07.2020 13:03
+3
Когда уже вас всех поменяют и желательно через виселицу
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23.07.2020 12:57
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Когда уже вас всех поменяют и желательно через виселицу
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23.07.2020 12:57 Ответить
и бакс тоже положительно отреагировал - пополз в сторону 30!
зебанаты, как вам бакс по 28,2 с перспективой, в ближайшие дни стать 30?
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23.07.2020 13:15 Ответить
а у зебилов уже новіе методички - "чем выше курс тем лучше для єкономики"))
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23.07.2020 13:19 Ответить
так сами порохоботы все время кричали что низкий курс это плохо для экономики. Забыли уже или новая методичка пришла?
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23.07.2020 13:58 Ответить
зебил, находясь на уровне "некачественном уровне развития"(с)третьякова - ты не способно понять простейшую вещь:
мы НЕ о низком уровне "кричали", а о том - что твоя зебильная власть построила ПИРАМИДУ ОВГЗ - которая енизбежно рухнет и приведет к обвалу гривны.
Собственно, что и происходит...
и курс 23 - это не потому что "+40% роста ВВП", а потому что зебилы, обосравшись за 4 месяца с экономикой - начали создавать эту самую пирамиду ничем не обеспеченных ОВГЗ..
Дошло, убогий?))
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23.07.2020 16:18 Ответить
А причем тут ОВГЗ? Вы кричали что низкий курс мешает развитию производства. ОВГЗ к этому имеют только опосредованное отношение. Да и сейчас не наблюдается слив ОВГЗ, поэтому они не имеют отношения к росту курса.
Считать ВВП в валюте можно только при стабильных ценах и стабильном курсе. Во всех остальных случаях цифры не отображают реальное состояние.
Присваивая кому либо эпитеты Вы прежде всего показываете свой уровень культуры.
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23.07.2020 16:57 Ответить
зато как гривна "спокойно" реагирует.. уже 28.
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23.07.2020 13:18 Ответить
У них бюджет по 30 пощитали,они и так за полгода бобосики потеряли а жонам шубки к зиме надо
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23.07.2020 14:02 Ответить
Перекладу для зебілів: несіть свої бакси та євро до обмінників!
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23.07.2020 12:58 Ответить
Бо вони чомусь глибоко занепокоєні...
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23.07.2020 13:00 Ответить
...рукалицо...
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23.07.2020 12:59 Ответить
А курс гривны как отреагировал, не хочет прокомментировать зелено-ахметовский Шмыгаль?
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23.07.2020 13:00 Ответить
Він навіть і не в курсі, таке молоти.
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23.07.2020 13:15 Ответить
Треба було у 3.5 рази обвалити?
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23.07.2020 13:40 Ответить
Сейчас какой-то форс-мажор?
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23.07.2020 13:48 Ответить
и тогда, и сейчас - причина обвала гривны одна: беня коломойша)
и тебе об этом хорошо известно)
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23.07.2020 16:21 Ответить
Звичайно спокійно,вам сказали не робити цього ви зробили.Як їм ще відноситься до людей у владі які не сповна розуму.
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23.07.2020 13:00 Ответить
Не звертайте уваги. Вочевидь ЩюГмигаоь був або у тривалому запої, або у відключці і демарші партнерів не побачив, як і демарші світових фінустанов.
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23.07.2020 13:14 Ответить
На смену главы НБУ европейские партнеры отреагировали спокойно, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4043
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23.07.2020 13:03 Ответить
Після заяви Якова Смолія про відставку з посади глави Нацбанку гендиректор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала заявив, що призупиняє нові інвестиції.

«Ми відкладемо нові інвестиції, адже влада робить останні п'ять місяців абсолютно протилежно тому, що інвестори, як внутрішні, так і міжнародні, очікують від них і радять їм. Це остання крапля. Можна тільки здогадуватися, які мотиви, повна некомпетентність або мотивований Росією саботаж», - заявив Фіала.
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23.07.2020 13:09 Ответить
На смену главы НБУ европейские партнеры отреагировали спокойно

На зміну глави НБУ європейські партнери відреагували спокійно, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9943
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23.07.2020 13:10 Ответить
Сивохо?
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23.07.2020 13:27 Ответить
эта инфа типа для овец, ну гуд, пусть хавают им то какая разница.
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23.07.2020 13:10 Ответить
Шмигаль, будь спокійний... Коли тебе, з твоїми міністрами, "Майдан" буде вантажить у сміттєві контейнери, "західні партнери" будуть це сприймать "спокійно"... І навіть "напружуватись" не будуть...
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23.07.2020 13:10 Ответить
Угу доллар только лихорадит уже 28-20! Я жду как и пожелал Зеленский 36.6!
На зміну глави НБУ європейські партнери відреагували спокійно, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5234
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23.07.2020 13:12 Ответить
Европейские партнеры такие, ... да ну вас нах.., идиотов, как вы уже задолбали...
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23.07.2020 13:12 Ответить
блин, я один в заголовке статьи прочитал: "...еврейские партнёры.."???
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23.07.2020 13:17 Ответить
Хто небуть, повідомте пліснявим, що в світі існує інтернет
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23.07.2020 13:17 Ответить
А їм що реагувати? їх то яким боком хвилювати має? То ж наші проблеми - курс, ціни, інфляція, триндець економіці... А, зебіли, чи вас також то не стосується? А худобу то хіба має хвилювати? Вам похер все, головне, пожрать, поржать, посрать. Як там, нових свАтов ще не крутять?
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23.07.2020 13:23 Ответить
На смену премьер-министра они отреагируют радостно...
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23.07.2020 13:25 Ответить
Да они уже устали, эти партнёры, и рукой на вас махнули. Делайте, что хотите и к нам за помощью не обращайтесь.
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23.07.2020 13:39 Ответить
А чего им беспокоится... Кредиты отрубили и всё - пусть дальше беспокоится украинский нарид и его очильнык
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23.07.2020 13:45 Ответить
"Отреагировали спокойно и напряженно"
Два взаимоисключающих слова.
Так все же "спокойно" или "напряженно"?
А может быть "беспокойно и расслабленно?"
Источник: https://censor.net/n3209750
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23.07.2020 13:51 Ответить
никто не заметил смены одного долларового мультимиллионера на другого.
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23.07.2020 20:25 Ответить
 
 