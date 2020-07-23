На смену главы НБУ европейские партнеры отреагировали спокойно, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что европейские партнеры отреагировали на смену главы Национального банка Украины (НБУ) спокойно, но напряженно, однако сейчас напряжение спало.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Шмыгаль заявил журналистам в ходе рабочего визита в Брюссель.

"Отреагировали спокойно и напряженно. Они переживали о сохранении независимости Национального банка, стабильности политики НБУ - это важные вещи", - отметил премьер.

Глава правительства добавил, что международные партнеры переживали, "не выбросили ли они свои деньги на ветер, будут ли сохранены инвестиции в финансовый сектор".

Шмыгаль подчеркнул, что когда была утверждена кандидатура Кирилла Шевченко на пост главы НБУ, международные партнеры успокоились, "сейчас уже напряжение спало".

"Для них сейчас остается открытым вопрос будет ли сохранена в целом независимость НБУ, стабильность кадровой политики и фискальной политики", - добавил премьер.

Также читайте: Скоро мы дойдем до отметки в миллион тестов на COVID-19, - Шмыгаль

Напомним,16 июля 2020 года, Верховная Рада назначила председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко председателем Национального банка Украины.

Как известно, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.

Обязанности и.о. главы Нацбанка временно исполняла Екатерина Рожкова.

Также читайте: Судовладелец еще раз попытается поднять затонувший танкер Delfi, в случае неудачи этим займется АМПУ, - Шмыгаль