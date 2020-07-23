На смену главы НБУ европейские партнеры отреагировали спокойно, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что европейские партнеры отреагировали на смену главы Национального банка Украины (НБУ) спокойно, но напряженно, однако сейчас напряжение спало.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Шмыгаль заявил журналистам в ходе рабочего визита в Брюссель.
"Отреагировали спокойно и напряженно. Они переживали о сохранении независимости Национального банка, стабильности политики НБУ - это важные вещи", - отметил премьер.
Глава правительства добавил, что международные партнеры переживали, "не выбросили ли они свои деньги на ветер, будут ли сохранены инвестиции в финансовый сектор".
Шмыгаль подчеркнул, что когда была утверждена кандидатура Кирилла Шевченко на пост главы НБУ, международные партнеры успокоились, "сейчас уже напряжение спало".
"Для них сейчас остается открытым вопрос будет ли сохранена в целом независимость НБУ, стабильность кадровой политики и фискальной политики", - добавил премьер.
Напомним,16 июля 2020 года, Верховная Рада назначила председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко председателем Национального банка Украины.
Как известно, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.
Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.
2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.
Обязанности и.о. главы Нацбанка временно исполняла Екатерина Рожкова.
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зебанаты, как вам бакс по 28,2 с перспективой, в ближайшие дни стать 30?
мы НЕ о низком уровне "кричали", а о том - что твоя зебильная власть построила ПИРАМИДУ ОВГЗ - которая енизбежно рухнет и приведет к обвалу гривны.
Собственно, что и происходит...
и курс 23 - это не потому что "+40% роста ВВП", а потому что зебилы, обосравшись за 4 месяца с экономикой - начали создавать эту самую пирамиду ничем не обеспеченных ОВГЗ..
Дошло, убогий?))
Считать ВВП в валюте можно только при стабильных ценах и стабильном курсе. Во всех остальных случаях цифры не отображают реальное состояние.
Присваивая кому либо эпитеты Вы прежде всего показываете свой уровень культуры.
и тебе об этом хорошо известно)
«Ми відкладемо нові інвестиції, адже влада робить останні п'ять місяців абсолютно протилежно тому, що інвестори, як внутрішні, так і міжнародні, очікують від них і радять їм. Це остання крапля. Можна тільки здогадуватися, які мотиви, повна некомпетентність або мотивований Росією саботаж», - заявив Фіала.
Два взаимоисключающих слова.
Так все же "спокойно" или "напряженно"?
А может быть "беспокойно и расслабленно?"
Источник: https://censor.net/n3209750