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Шмигаль назвав спеціальні умови отримання 600 млн євро траншу від ЄС

Шмигаль назвав спеціальні умови отримання 600 млн євро траншу від ЄС

Для отримання другої частини макрофінансової допомоги від Європейського союзу Україні необхідно виконати спеціальні вимоги. Лише після виконання цих вимог Україна отримає транш у розмірі 600 млн євро.

Про це на брифінгу у Брюсселі заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Шмигаля, отримання другого траншу від ЄС буде можливим лише після виконання спеціальних умов:

  • управління державними закупівлями та корпоратизація керуючої ради;
  • реформа податкової та митної адміністрації, шляхом проведення відкритих конкурсів;
  • запровадження IT-рішень;
  • реформа й вдосконалення системи моніторингу ПДВ;
  • продовження реформи державної служби;
  • покращення бізнес-клімату;
  • продовження розширення повноважень приватних виконавців;
  • питання післясудового врегулювання спорів;
  • поетапна ліквідацію існуючої Державної фіскальної служби;
  • секторальні реформи та державні підприємства.

Прем'єр зазначив, що загалом всі умови можна поділити на чотири блоки.

Крім того, в Україні в рамках програми співпраці з ЄС планують створити комісію з питань етики судів. Участь у створенні цієї комісії братимуть міжнародні експерти.

"По судовій системі передбачається міжнародна участь. Що стосується судової реформи - це реформа Вищого адміністративного суду України, реформа кваліфікаційної комісії та створення комісії з питань етики з міжнародною участю", - додав Шмигаль.

Читайте також: Місія технічної підтримки МВФ завершила роботу в Україні, Мінфін використає її рекомендації під час розробки законопроєктів

Автор: 

МВФ (3077) транш (467) Шмигаль Денис (4633)


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Топ коментарі
+6
в общем - никогда при зеленых. ясно-понятно
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23.07.2020 22:06
+4
та щас...за какие-то вшивые 600 млн будут на шпагат садиться - штаны драть??
прищемите хвост нескольким зажравшимся рожам (с наличным капиталом, появившимся в последние полгода у них и их родаков-пенсионеров, любящих скорость и недвижимость) и они тихонько с вами поделятся без отех телодвижений...и унижений ))))
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23.07.2020 22:19
+3
Видимо подобные условия, всякие рыго-Шреки Волошины, называют "отсутствием суверенитета" и "внешним управлением". А продажу суверенитета Украины Януковичем путинской ОПГ за обещанных 15 миллиардов - это рыги называли "дружбой с Россией.
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23.07.2020 22:14
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Не пойман-не шмыргаль..
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23.07.2020 21:58 Відповісти
А одне місце їм продовжувати лизати чи ні?
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23.07.2020 22:05 Відповісти
Так. Лизати продовжувати. І не одне. Бо проституток, коли бере гроші клієнта, повинна виконувати його бажання. А зелені хотіли уюкинути клієнта. Тільки без грошей цього клієнта їм прийде повна гайка з ліваюою різьбою. Заробляти іншим способом окрім проституції, в тому числі і перед нашими олігархами вони просто не вміють. Не вистачає елементарних освіти, навиків, бажання. А клієнта кидати не можна, бо буде дуже боляче. 😁
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24.07.2020 08:48 Відповісти
в общем - никогда при зеленых. ясно-понятно
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23.07.2020 22:06 Відповісти
...управление государственными закупками и корпоратизация управляющего совета ...чергову партію лещенків з ********* пристроїти , чи там вже справжні господарі об'являться ?Источник: https://censor.net/n3209889
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23.07.2020 22:12 Відповісти
Их просто жаба задавила.Они поколениями работают и становятся миллионерами и ярдерами,а тут транш только дали сразу же появляються и лимонщики и ярдеры.
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24.07.2020 08:58 Відповісти
Видимо подобные условия, всякие рыго-Шреки Волошины, называют "отсутствием суверенитета" и "внешним управлением". А продажу суверенитета Украины Януковичем путинской ОПГ за обещанных 15 миллиардов - это рыги называли "дружбой с Россией.
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23.07.2020 22:14 Відповісти
Коли Росія мала халявні нафтодолари, то їхній кредит, ще й під погані для країни економічно - політичні умови було "кармім хахлов". А тепер коли Росія - бомж, то виявилось, що західні кредити під низькі проценти з антикорупційними вимогами - вселенське зло.
Рашка рашкою, але в Україні близько 50% насєлєнія малоросів теж так думають
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23.07.2020 23:40 Відповісти
Всем смотреть фильм Землянин 2005 года?
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23.07.2020 22:17 Відповісти
та щас...за какие-то вшивые 600 млн будут на шпагат садиться - штаны драть??
прищемите хвост нескольким зажравшимся рожам (с наличным капиталом, появившимся в последние полгода у них и их родаков-пенсионеров, любящих скорость и недвижимость) и они тихонько с вами поделятся без отех телодвижений...и унижений ))))
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23.07.2020 22:19 Відповісти
невыполнимо.
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23.07.2020 22:27 Відповісти
Ето все бред и туфта. ЕС уже сколько раз выдвигало такие условия и хоть одно условие было выполнено Укариной? И потом ЕС без всяких условий давало кредиты. Правда ЕС требовало пойти на очередные уступки перед кремлем, ради какого то сомнительного перемирия
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23.07.2020 23:20 Відповісти
методичка, рузькэ?
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24.07.2020 09:17 Відповісти
Чувакам дорожную карту на пальцах раскидали на коленке за пять минут.Берите делайте.Так нет же...Щас начнут килем вилять и про колонизацию Украины рассказывать
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23.07.2020 23:21 Відповісти
Лица то скучные стали, никто денег и не даст.
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24.07.2020 07:08 Відповісти
Вы главное Клоуну доходчиво объясните, что МВФ требует, а то он под стол, со страху, залезет после слов "секторальные реформы"
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24.07.2020 09:17 Відповісти
 
 