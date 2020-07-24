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Кабмин ликвидирует ГФС до конца 2020 года, - Шмыгаль

Кабмин ликвидирует ГФС до конца 2020 года, - Шмыгаль

Правительство ликвидирует Государственную фискальную службу до конца текущего года. Упразднение ГФС является фактически условием для второго транша макрофинансовой помощи для Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Брюссель, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.

"Это один из маячков для второго транша. Это фактически условие для второго транша. До конца года мы должны утвердить концепцию реформирования государственной налоговой службы", - заявил премьер.

Он пояснил, что является одним из условий получения второго транша в рамках пятой программы предоставления Украине макрофинансовой помощи.

"Наша идеология, это должно быть интеллектуальный орган (вместо Государственной фискальной службы - ред.). Не силовым, а интеллектуальным. То есть, орган, который будет иметь доступ к базам данных, ресурсов, который будет интеллектуально искать финансовые нарушения, разоблачать их и передавать их в соответствующий органу", - отметил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза, - Шмыгаль

Автор: 

ГФС (3600) Шмыгаль Денис (2721)


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Топ комментарии
+4
Для поднятия прибыли в борделе надо менять не вывеску и постельное белье, а таки обслугу и набор услуг.
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24.07.2020 01:24
+2
Якась гра слів. ДФС як діева служба перестала існувати ще восени 2019, а ліквідація почалась ще за Порошенка. 99% працівників переведено в ДПС. Нафіга МВФ така умова - взагалі незрозуміло.
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24.07.2020 01:19
+2
Опять поменяют название и печать, сама контора и сотрудники останутся - рехформа называется!
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24.07.2020 01:20
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Якась гра слів. ДФС як діева служба перестала існувати ще восени 2019, а ліквідація почалась ще за Порошенка. 99% працівників переведено в ДПС. Нафіга МВФ така умова - взагалі незрозуміло.
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24.07.2020 01:19 Ответить
Опять поменяют название и печать, сама контора и сотрудники останутся - рехформа называется!
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24.07.2020 01:20 Ответить
Для поднятия прибыли в борделе надо менять не вывеску и постельное белье, а таки обслугу и набор услуг.
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24.07.2020 01:24 Ответить
В этом борделе клиенты постепенно превращаются в обслугу.Они ведь сами проголосовали за "мамку" Монику.
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24.07.2020 06:26 Ответить
оце професіонали будуть......може і по кавовій гущі навчаться порушення шукати? І так у нас тіньова економіка процвітає, бюджет грошей недоотримує, а ту ще фіскальну службу хочуть помножити на ноль....
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24.07.2020 01:28 Ответить
Опять?
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24.07.2020 01:35 Ответить
ага, знову реформа....
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24.07.2020 01:39 Ответить
А податкову міліцію і досі не можуть прибрати... Цирк на дроті.
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24.07.2020 01:50 Ответить
"Наша идеология, это должно быть интеллектуальный орган (вместо Государственной фискальной службы - ред.). Источник: https://censor.net.ua/n3209903
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У зевлади може бути лише один інтелектуальний орган, яким грають на роялі. Це тому, що саме інтелектуали розуміють чим для них закінчиться робота на таку владу.
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24.07.2020 03:08 Ответить
Кабмин ликвидирует ГФС до конца 2020 года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5818
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24.07.2020 06:35 Ответить
Дадут транш будем изображать активность но оставим все по старому. Вот что он сказал барыжной своей челяди.
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24.07.2020 06:36 Ответить
Неизвестно, какой из этих органов будет ликвидирован к концу года первым.
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24.07.2020 07:03 Ответить
И так бардак в стране, а они все больше контроль сокращают. Интересно что будет взамен? Будет ли новый орган таким же действенным как, например, в США, где ни один цент не проходит мимо бюджета, где налоги прогрессивные, где ты не можешь, к примеру, приехать на новой машине или нацепить дорогие часы, не объяснив и не подтвердив откуда на всё это бабки. Сразу тюрьма и надолго, уклонение от уплаты налогов считается преступлением против страны и народа!
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24.07.2020 07:43 Ответить
Сокращают не контроль а беспредел.
Новый орган будет такой же, как и старый, с "подкрашенным фасадом".
Что бы что то поменялось в стране, вначале должны поменяться люди! Власть, это зеркальное отображение пересиченых граждан.
Когда, даже смотря фильмы, большинство болеет за бандитов. 80% выпускников школ, готовы участвовать в незаконной деятельности, если будут уверены, что их не поймают. ОНи будут выбирать власть, которая 100% их поймает?
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24.07.2020 08:48 Ответить
Каша, мед, гавно и пчелы -содержимое Вашего "чердака". В США народ- все ангелы???? Там нет банд нигеров, латинов, нет преступности??? При чём тут ваш бред к налогам??? Лечитесь, вы больны.
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24.07.2020 09:20 Ответить
Шмыгаль то проект закона поданный его Кабмином читал? "Передать соответствующим органам"...Наооборот из СБУ функции К подразделения передают в новую службу...
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24.07.2020 08:23 Ответить
Упразднение ГФС является фактически условием для второго транша макрофинансовой помощи

До МВФ дошло, что самый большой враг экономики Украины - налоговая, кабмин и ВР.
.
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24.07.2020 08:40 Ответить
Самый большой враг для Украины - Украина????
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24.07.2020 09:21 Ответить
Україна під зовнішнім управлінням? При державних боргах в 80 млрд доларів скоро і пукнуть без дозволу економічного вбивці - МВФ буде заборонено. Під ліквідацією розуміється , що йде вимивання професіоналів із державної влади, ці нові недоучки не зможуть нагинати міжнародні корпорації, аналізувати ті договори і зобовязання які не вигідні і шкіфдливі для України. Вони забули що Т.Г. Шевченко наголошував що "в своїй хаті своя права і воля", а не в давлекому офісі МВФ.
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24.07.2020 10:28 Ответить
Ой ржу не могу.... На моей памяти это уже 2 или 3-е переименование одного и того же гадюшника!!!!
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24.07.2020 11:06 Ответить
Nice Information thanks for sharing. May you bring this more in future. https://templerun3.co temple run
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23.11.2021 12:54 Ответить
 
 