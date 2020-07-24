Кабмин ликвидирует ГФС до конца 2020 года, - Шмыгаль
Правительство ликвидирует Государственную фискальную службу до конца текущего года. Упразднение ГФС является фактически условием для второго транша макрофинансовой помощи для Украины.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Брюссель, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.
"Это один из маячков для второго транша. Это фактически условие для второго транша. До конца года мы должны утвердить концепцию реформирования государственной налоговой службы", - заявил премьер.
Он пояснил, что является одним из условий получения второго транша в рамках пятой программы предоставления Украине макрофинансовой помощи.
"Наша идеология, это должно быть интеллектуальный орган (вместо Государственной фискальной службы - ред.). Не силовым, а интеллектуальным. То есть, орган, который будет иметь доступ к базам данных, ресурсов, который будет интеллектуально искать финансовые нарушения, разоблачать их и передавать их в соответствующий органу", - отметил Шмыгаль.
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У зевлади може бути лише один інтелектуальний орган, яким грають на роялі. Це тому, що саме інтелектуали розуміють чим для них закінчиться робота на таку владу.
Новый орган будет такой же, как и старый, с "подкрашенным фасадом".
Что бы что то поменялось в стране, вначале должны поменяться люди! Власть, это зеркальное отображение пересиченых граждан.
Когда, даже смотря фильмы, большинство болеет за бандитов. 80% выпускников школ, готовы участвовать в незаконной деятельности, если будут уверены, что их не поймают. ОНи будут выбирать власть, которая 100% их поймает?
До МВФ дошло, что самый большой враг экономики Украины - налоговая, кабмин и ВР.
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