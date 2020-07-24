Кабмін ліквідує ДФС до кінця 2020 року, - Шмигаль
Уряд ліквідує Державну фіскальну службу до кінця поточного року. Скасування ДФС є фактично умовою для другого траншу макрофінансової допомоги для України.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту в Брюссель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна
"Це один з маячків для другого траншу. Це фактично умова для другого траншу. До кінця року ми маємо затвердити концепцію реформування державної податкової служби", - заявив прем'єр.
Він пояснив, що є однією з умов отримання другого траншу в межах п'ятої програми надання Україні макрофінансової допомоги.
"Наша ідеологія, це має бути інтелектуальний орган (замість Державної фіскальної служби. - Ред.). Не силовим, а інтелектуальним. Тобто орган, який матиме доступ до баз даних, ресурсів, який буде інтелектуально шукати фінансові порушення, викривати їх і передавати їх у відповідний орган", - зазначив Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
-------------------------------
У зевлади може бути лише один інтелектуальний орган, яким грають на роялі. Це тому, що саме інтелектуали розуміють чим для них закінчиться робота на таку владу.
Новый орган будет такой же, как и старый, с "подкрашенным фасадом".
Что бы что то поменялось в стране, вначале должны поменяться люди! Власть, это зеркальное отображение пересиченых граждан.
Когда, даже смотря фильмы, большинство болеет за бандитов. 80% выпускников школ, готовы участвовать в незаконной деятельности, если будут уверены, что их не поймают. ОНи будут выбирать власть, которая 100% их поймает?
До МВФ дошло, что самый большой враг экономики Украины - налоговая, кабмин и ВР.
.