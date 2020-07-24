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Кабмін ліквідує ДФС до кінця 2020 року, - Шмигаль

Кабмін ліквідує ДФС до кінця 2020 року, - Шмигаль

Уряд ліквідує Державну фіскальну службу до кінця поточного року. Скасування ДФС є фактично умовою для другого траншу макрофінансової допомоги для України.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту в Брюссель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

"Це один з маячків для другого траншу. Це фактично умова для другого траншу. До кінця року ми маємо затвердити концепцію реформування державної податкової служби", - заявив прем'єр.

Він пояснив, що є однією з умов отримання другого траншу в межах п'ятої програми надання Україні макрофінансової допомоги.

"Наша ідеологія, це має бути інтелектуальний орган (замість Державної фіскальної служби. - Ред.). Не силовим, а інтелектуальним. Тобто орган, який матиме доступ до баз даних, ресурсів, який буде інтелектуально шукати фінансові порушення, викривати їх і передавати їх у відповідний орган", - зазначив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу, - Шмигаль

Автор: 

ДФС (4047) Шмигаль Денис (4633)


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Топ коментарі
+4
Для поднятия прибыли в борделе надо менять не вывеску и постельное белье, а таки обслугу и набор услуг.
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24.07.2020 01:24
+2
Якась гра слів. ДФС як діева служба перестала існувати ще восени 2019, а ліквідація почалась ще за Порошенка. 99% працівників переведено в ДПС. Нафіга МВФ така умова - взагалі незрозуміло.
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24.07.2020 01:19
+2
Опять поменяют название и печать, сама контора и сотрудники останутся - рехформа называется!
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24.07.2020 01:20
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Якась гра слів. ДФС як діева служба перестала існувати ще восени 2019, а ліквідація почалась ще за Порошенка. 99% працівників переведено в ДПС. Нафіга МВФ така умова - взагалі незрозуміло.
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24.07.2020 01:19 Відповісти
Опять поменяют название и печать, сама контора и сотрудники останутся - рехформа называется!
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24.07.2020 01:20 Відповісти
Для поднятия прибыли в борделе надо менять не вывеску и постельное белье, а таки обслугу и набор услуг.
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24.07.2020 01:24 Відповісти
В этом борделе клиенты постепенно превращаются в обслугу.Они ведь сами проголосовали за "мамку" Монику.
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24.07.2020 06:26 Відповісти
оце професіонали будуть......може і по кавовій гущі навчаться порушення шукати? І так у нас тіньова економіка процвітає, бюджет грошей недоотримує, а ту ще фіскальну службу хочуть помножити на ноль....
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24.07.2020 01:28 Відповісти
Опять?
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24.07.2020 01:35 Відповісти
ага, знову реформа....
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24.07.2020 01:39 Відповісти
А податкову міліцію і досі не можуть прибрати... Цирк на дроті.
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24.07.2020 01:50 Відповісти
"Наша идеология, это должно быть интеллектуальный орган (вместо Государственной фискальной службы - ред.). Источник: https://censor.net.ua/n3209903
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У зевлади може бути лише один інтелектуальний орган, яким грають на роялі. Це тому, що саме інтелектуали розуміють чим для них закінчиться робота на таку владу.
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24.07.2020 03:08 Відповісти
Кабмин ликвидирует ГФС до конца 2020 года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5818
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24.07.2020 06:35 Відповісти
Дадут транш будем изображать активность но оставим все по старому. Вот что он сказал барыжной своей челяди.
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24.07.2020 06:36 Відповісти
Неизвестно, какой из этих органов будет ликвидирован к концу года первым.
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24.07.2020 07:03 Відповісти
И так бардак в стране, а они все больше контроль сокращают. Интересно что будет взамен? Будет ли новый орган таким же действенным как, например, в США, где ни один цент не проходит мимо бюджета, где налоги прогрессивные, где ты не можешь, к примеру, приехать на новой машине или нацепить дорогие часы, не объяснив и не подтвердив откуда на всё это бабки. Сразу тюрьма и надолго, уклонение от уплаты налогов считается преступлением против страны и народа!
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24.07.2020 07:43 Відповісти
Сокращают не контроль а беспредел.
Новый орган будет такой же, как и старый, с "подкрашенным фасадом".
Что бы что то поменялось в стране, вначале должны поменяться люди! Власть, это зеркальное отображение пересиченых граждан.
Когда, даже смотря фильмы, большинство болеет за бандитов. 80% выпускников школ, готовы участвовать в незаконной деятельности, если будут уверены, что их не поймают. ОНи будут выбирать власть, которая 100% их поймает?
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24.07.2020 08:48 Відповісти
Каша, мед, гавно и пчелы -содержимое Вашего "чердака". В США народ- все ангелы???? Там нет банд нигеров, латинов, нет преступности??? При чём тут ваш бред к налогам??? Лечитесь, вы больны.
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24.07.2020 09:20 Відповісти
Шмыгаль то проект закона поданный его Кабмином читал? "Передать соответствующим органам"...Наооборот из СБУ функции К подразделения передают в новую службу...
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24.07.2020 08:23 Відповісти
Упразднение ГФС является фактически условием для второго транша макрофинансовой помощи

До МВФ дошло, что самый большой враг экономики Украины - налоговая, кабмин и ВР.
.
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24.07.2020 08:40 Відповісти
Самый большой враг для Украины - Украина????
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24.07.2020 09:21 Відповісти
Україна під зовнішнім управлінням? При державних боргах в 80 млрд доларів скоро і пукнуть без дозволу економічного вбивці - МВФ буде заборонено. Під ліквідацією розуміється , що йде вимивання професіоналів із державної влади, ці нові недоучки не зможуть нагинати міжнародні корпорації, аналізувати ті договори і зобовязання які не вигідні і шкіфдливі для України. Вони забули що Т.Г. Шевченко наголошував що "в своїй хаті своя права і воля", а не в давлекому офісі МВФ.
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24.07.2020 10:28 Відповісти
Ой ржу не могу.... На моей памяти это уже 2 или 3-е переименование одного и того же гадюшника!!!!
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24.07.2020 11:06 Відповісти
Nice Information thanks for sharing. May you bring this more in future. https://templerun3.co temple run
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23.11.2021 12:54 Відповісти
 
 