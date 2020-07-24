Кабмін ліквідує ДФС до кінця 2020 року, - Шмигаль

Уряд ліквідує Державну фіскальну службу до кінця поточного року. Скасування ДФС є фактично умовою для другого траншу макрофінансової допомоги для України.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту в Брюссель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

"Це один з маячків для другого траншу. Це фактично умова для другого траншу. До кінця року ми маємо затвердити концепцію реформування державної податкової служби", - заявив прем'єр.

Він пояснив, що є однією з умов отримання другого траншу в межах п'ятої програми надання Україні макрофінансової допомоги.

"Наша ідеологія, це має бути інтелектуальний орган (замість Державної фіскальної служби. - Ред.). Не силовим, а інтелектуальним. Тобто орган, який матиме доступ до баз даних, ресурсів, який буде інтелектуально шукати фінансові порушення, викривати їх і передавати їх у відповідний орган", - зазначив Шмигаль.

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