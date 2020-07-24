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Новости Санкции против России
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Сенат США одобрил проект оборонного бюджета с санкциями против России

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета с санкциями против России

Сенаторы Конгресса США утвердили свою версию бюджета национальной обороны на 2021-й финансовый год.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом 23 июля сообщает пресс-служба Конгресса США.

За утверждение документа проголосовали 86 сенаторов, против – 14.

Новый финансовый год начнется в стране с 1 октября, на $740,5 млрд. В этой версии проекта приоритетная роль отводится стратегической конкуренции с Россией.

В бюджете предусматриваются ограничительные меры против газопроводов "Северный поток" и "Турецкий поток".

Кроме того, документом предполагается введение санкций в отношении иностранных лиц и компаний, способствующих аренде, продаже и предоставлении судов, осуществляющих строительство газопроводов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Конгрессе США одобрили проект оборонного бюджета с ужесточением санкций против "Северного потока-2" и "Турецкого потока"

Автор: 

Конгресс США (1241) санкции (11433)


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Топ комментарии
+8
Конгесс = Сенат + Палата Представителей..
и почему сенаторы не конгрессмены?
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24.07.2020 01:49
+4
учите азбуку, шура....
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24.07.2020 01:50
+4
Боже храни Америку !
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24.07.2020 02:02
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"..Сенаторы Конгресса США" -- это как понимать?
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24.07.2020 01:38 Ответить
Конгесс = Сенат + Палата Представителей..
и почему сенаторы не конгрессмены?
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24.07.2020 01:49 Ответить
учите азбуку, шура....
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24.07.2020 01:50 Ответить
Что Вы тут впариваете? Палата представителей и есть конгресс. Это Вы статью писали?
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24.07.2020 01:54 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Congress The United States Congress is the bicameral legislature of the federal government of the United States and consists of two chambers: the House of Representatives and the Senate.
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24.07.2020 01:57 Ответить
да именно я ее и писал.
сложно дурака унять... а тупого так и невозможно.
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24.07.2020 01:57 Ответить
Я все понял. Вопросов больше нет.
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24.07.2020 02:01 Ответить
Вам дали ссылку. Там все вполне понятным языком разложено. Какие проблемы?
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24.07.2020 02:06 Ответить
бывает....
иногда даже вылечивается, но не всем везет.....
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24.07.2020 02:14 Ответить
Две разные инстанции -- те кто пишут законы и те кто их принимает. Разницу чувстуете?
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24.07.2020 01:56 Ответить
инстанция 3я,
которая ничего не понимает, но очень хочетя казаться умной.
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24.07.2020 02:00 Ответить
У тебя "соображаловка кацапская" способна осознать, что такое "двухпалатный парламент"? и что "нижняя палата представителей" - это, как у вас, в Кацапии, "Госдура"...
"Государственная дума Федерального собрания Российской Федерацииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0#cite_note-2 [К 1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0#cite_note-3 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0#cite_note-4 [3] (сокращённо Государственная дума, Госдума, ГД) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 нижняя палата https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Федерального собрания - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 парламента https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Российской Федерации . Высший представительный иhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C законодательный орган власти в России наряду с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Советом Федерации .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81 Правовой статус Государственной думы определён в главе 5https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Конституции Российской Федерации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0#cite_note-5 [4] .".
Кто у вас, "Госдура, или "федсобрание", законы "пишет", а кто - "принимает"?...
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24.07.2020 07:23 Ответить
доня еще на ето все накладет и не подпишет, бо там нет строчки - "любимый наш"
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24.07.2020 01:44 Ответить
Мне непонятен такой момент....а против компаний, предоставляющих страховку судам, задействованным в строительстве СП-2 санкции действуют?
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24.07.2020 01:54 Ответить
вроде да - не вникал так шо бы очень глубоко, но вроде после "а я яй" из за океана и норвежские и датские компании оттуда убрались....

кацапне с батискафом "медуза 347" без них работы непочатый край - с нуля практически.
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24.07.2020 02:07 Ответить
Hадо документ почитать, бо ихий "академик черский" стоит на якоре уже месяц, разрешение от Данов уже имеет, но не может найти страховщика, а без страховки его к работам не допустят, шо на сегодня - единственное препятствие.
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24.07.2020 02:11 Ответить
страховщики тоже люди и хорошо понимают, шо означает "а я яй" с другого берега речки...
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24.07.2020 02:18 Ответить
Макс, так они, насколько я понимаю, УЖЕ введены и действуют... Вчерашние санкции - дополнение к ним...
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24.07.2020 07:25 Ответить
Боже храни Америку !
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24.07.2020 02:02 Ответить
Если бы не Америка , расия бы залила Украину кровью.
Был бы геноцид как 1933/33
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24.07.2020 02:03 Ответить
та тю на вас - у украинцев тоже есть зубы...
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24.07.2020 02:09 Ответить
А у чеченцев нет зубов ? Только детей чеченских русские варвари убили 42 000, а ещё женщины , старики .
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24.07.2020 02:59 Ответить
и у чеченцев есть зубы, но еще у них есть кадыров, а у нас буба извиняшка...
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24.07.2020 03:18 Ответить
Страшно представить, что кадыров мог бы сделать с бубой.
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24.07.2020 07:12 Ответить
За логікою москалі мусять активізуватись після цього рішення.
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24.07.2020 02:18 Ответить
Так. Активізують імпортозаміщення курятини "пєтухами из навоза".
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24.07.2020 03:23 Ответить
Нужно эмбарго наложить на ресурсы РФ!!!
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24.07.2020 02:43 Ответить
законы пишутся и решаются Конгресом , не путать с Сенатом.
и ложаться Президенту на стол - он может их подписать или нет,
но если подписал, то только Конегрес может тот закон отменить...
Президестские "указы" не одобреные Конгресом действуют до то момента пока их издавший в кресле.
Другой своим указом может на ети все указы может издать свой указ.
законы одобреные Конгресом им только и могут быть отменены.
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24.07.2020 02:56 Ответить
Меркель програє і тому їй краще йти у відставку.
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24.07.2020 02:59 Ответить
она сидит на пальце президента ровно до того момента пока палец еще Президент.....
потом все забудут за ети ети два гавнища - через месяц....
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24.07.2020 03:16 Ответить
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета с санкциями против России - Цензор.НЕТ 7021Сенат США одобрил проект оборонного бюджета с санкциями против России - Цензор.НЕТ 4892
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24.07.2020 05:33 Ответить
Все больше и больше пользы для рососеюшки. Уж процветают так процветают.
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24.07.2020 03:25 Ответить
Все больше и больше пользы для рососеюшки. Уж процветают так процветают.
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24.07.2020 03:27 Ответить
good!чем больше санкций для кацапии тем лучше!
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24.07.2020 03:45 Ответить
Це прямо щастя привалило 2/3-ім розсіяних-сенатори США хочуть заставити ***** цих його парашинців ще й газифікувати.Цікаво,чи вони самі хоч від того щастя всі підїзди обіссуть чи знову американців покличуть з шампанським?
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24.07.2020 03:45 Ответить
Дуже сильно хочеться , щоб застосували ЕФЕКТИВНІ санкції ...а не аби-які .
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24.07.2020 05:18 Ответить
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета с санкциями против России - Цензор.НЕТ 7457
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24.07.2020 05:47 Ответить
God bless US!Добре хоч хтось за народ ще думає,бо цей гібрид
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=QwKYh_3Y7Gs&feature=emb_title двох ПуПо "Жму руку-"-Обнимаю" дбає тільки за себе.
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24.07.2020 06:23 Ответить
Для России эти санкции - только на пользу... После того, как Петрухе набили морду под Нарвой, он начал развивать горнорудное дело и металлургию в Московии. Теперь, получив по морде от американцев, Путин, наконец-то, начнёт массовую газификацию российской "глубинки"... И, наконец, закончит ленинский план ГОЭЛРО, по электрификации всей России...
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24.07.2020 07:34 Ответить
Внезапно! Сенат США схвалив проєкт оборонного бюджету із санкціями проти Росії - Цензор.НЕТ 8031
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24.07.2020 08:39 Ответить
Кацапи напали на Україну, а санкції вводять США. А наші відважно купують російське вугілля, щоб їхня газуль не накрилася мідним тазом, а свою гроблять. Який розумний президент і його "кварталівська" команда. Ще почали бензинчик купувати, автобуси, машини, одежу і все-все, тож "брати", а американці "піндоси".
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24.07.2020 11:20 Ответить
 
 