Сенат США одобрил проект оборонного бюджета с санкциями против России

Сенаторы Конгресса США утвердили свою версию бюджета национальной обороны на 2021-й финансовый год.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом 23 июля сообщает пресс-служба Конгресса США.



За утверждение документа проголосовали 86 сенаторов, против – 14.



Новый финансовый год начнется в стране с 1 октября, на $740,5 млрд. В этой версии проекта приоритетная роль отводится стратегической конкуренции с Россией.



В бюджете предусматриваются ограничительные меры против газопроводов "Северный поток" и "Турецкий поток".



Кроме того, документом предполагается введение санкций в отношении иностранных лиц и компаний, способствующих аренде, продаже и предоставлении судов, осуществляющих строительство газопроводов.

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