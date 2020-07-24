Сенат США схвалив проєкт оборонного бюджету із санкціями проти Росії
Сенатори Конгресу США затвердили свою версію бюджету національної оборони на 2021-й фінансовий рік.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це 23 липня повідомляє пресслужба Конгресу США.
За затвердження документа проголосували 86 сенаторів, проти - 14.
Новий фінансовий рік почнеться в країні з 1 жовтня, загальний обсяг бюджету становить $740,5 млрд. У цій версії проєкту пріоритетна роль відводиться стратегічній конкуренції з Росією.
У бюджеті передбачаються обмежувальні заходи проти газопроводів "Північний потік" і "Турецький потік".
Крім того, документом передбачається запровадження санкцій щодо іноземних осіб та компаній, що сприяють оренді, продажу та наданню суден, які здійснюють будівництво газопроводів.
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и почему сенаторы не конгрессмены?
сложно дурака унять... а тупого так и невозможно.
иногда даже вылечивается, но не всем везет.....
которая ничего не понимает, но очень хочетя казаться умной.
"Государственная дума Федерального собрания Российской Федерацииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0#cite_note-2 [К 1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0#cite_note-3 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0#cite_note-4 [3] (сокращённо Государственная дума, Госдума, ГД) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 нижняя палата https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Федерального собрания - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 парламента https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Российской Федерации . Высший представительный иhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C законодательный орган власти в России наряду с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Советом Федерации .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81 Правовой статус Государственной думы определён в главе 5https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Конституции Российской Федерации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0#cite_note-5 [4] .".
Кто у вас, "Госдура, или "федсобрание", законы "пишет", а кто - "принимает"?...
кацапне с батискафом "медуза 347" без них работы непочатый край - с нуля практически.
Был бы геноцид как 1933/33
и ложаться Президенту на стол - он может их подписать или нет,
но если подписал, то только Конегрес может тот закон отменить...
Президестские "указы" не одобреные Конгресом действуют до то момента пока их издавший в кресле.
Другой своим указом может на ети все указы может издать свой указ.
законы одобреные Конгресом им только и могут быть отменены.
потом все забудут за ети ети два гавнища - через месяц....
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=QwKYh_3Y7Gs&feature=emb_title двох ПуПо "Жму руку-"-Обнимаю" дбає тільки за себе.