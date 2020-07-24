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Новини Санкції проти Росії
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Сенат США схвалив проєкт оборонного бюджету із санкціями проти Росії

Сенат США схвалив проєкт оборонного бюджету із санкціями проти Росії

Сенатори Конгресу США затвердили свою версію бюджету національної оборони на 2021-й фінансовий рік.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це 23 липня повідомляє пресслужба Конгресу США.

За затвердження документа проголосували 86 сенаторів, проти - 14.

Новий фінансовий рік почнеться в країні з 1 жовтня, загальний обсяг бюджету становить $740,5 млрд. У цій версії проєкту пріоритетна роль відводиться стратегічній конкуренції з Росією.

У бюджеті передбачаються обмежувальні заходи проти газопроводів "Північний потік" і "Турецький потік".

Крім того, документом передбачається запровадження санкцій щодо іноземних осіб та компаній, що сприяють оренді, продажу та наданню суден, які здійснюють будівництво газопроводів.

Також читайте: У Конгресі США схвалили проєкт оборонного бюджету з посиленням санкцій проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку"

Автор: 

Конгрес США (1235) санкції (12064)


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Топ коментарі
+8
Конгесс = Сенат + Палата Представителей..
и почему сенаторы не конгрессмены?
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24.07.2020 01:49
+4
учите азбуку, шура....
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24.07.2020 01:50
+4
Боже храни Америку !
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24.07.2020 02:02
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"..Сенаторы Конгресса США" -- это как понимать?
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24.07.2020 01:38 Відповісти
Конгесс = Сенат + Палата Представителей..
и почему сенаторы не конгрессмены?
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24.07.2020 01:49 Відповісти
учите азбуку, шура....
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24.07.2020 01:50 Відповісти
Что Вы тут впариваете? Палата представителей и есть конгресс. Это Вы статью писали?
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24.07.2020 01:54 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Congress The United States Congress is the bicameral legislature of the federal government of the United States and consists of two chambers: the House of Representatives and the Senate.
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24.07.2020 01:57 Відповісти
да именно я ее и писал.
сложно дурака унять... а тупого так и невозможно.
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24.07.2020 01:57 Відповісти
Я все понял. Вопросов больше нет.
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24.07.2020 02:01 Відповісти
Вам дали ссылку. Там все вполне понятным языком разложено. Какие проблемы?
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24.07.2020 02:06 Відповісти
бывает....
иногда даже вылечивается, но не всем везет.....
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24.07.2020 02:14 Відповісти
Две разные инстанции -- те кто пишут законы и те кто их принимает. Разницу чувстуете?
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24.07.2020 01:56 Відповісти
инстанция 3я,
которая ничего не понимает, но очень хочетя казаться умной.
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24.07.2020 02:00 Відповісти
У тебя "соображаловка кацапская" способна осознать, что такое "двухпалатный парламент"? и что "нижняя палата представителей" - это, как у вас, в Кацапии, "Госдура"...
"Государственная дума Федерального собрания Российской Федерацииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0#cite_note-2 [К 1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0#cite_note-3 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0#cite_note-4 [3] (сокращённо Государственная дума, Госдума, ГД) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 нижняя палата https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Федерального собрания - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 парламента https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Российской Федерации . Высший представительный иhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C законодательный орган власти в России наряду с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Советом Федерации .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81 Правовой статус Государственной думы определён в главе 5https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Конституции Российской Федерации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0#cite_note-5 [4] .".
Кто у вас, "Госдура, или "федсобрание", законы "пишет", а кто - "принимает"?...
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24.07.2020 07:23 Відповісти
доня еще на ето все накладет и не подпишет, бо там нет строчки - "любимый наш"
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24.07.2020 01:44 Відповісти
Мне непонятен такой момент....а против компаний, предоставляющих страховку судам, задействованным в строительстве СП-2 санкции действуют?
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24.07.2020 01:54 Відповісти
вроде да - не вникал так шо бы очень глубоко, но вроде после "а я яй" из за океана и норвежские и датские компании оттуда убрались....

кацапне с батискафом "медуза 347" без них работы непочатый край - с нуля практически.
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24.07.2020 02:07 Відповісти
Hадо документ почитать, бо ихий "академик черский" стоит на якоре уже месяц, разрешение от Данов уже имеет, но не может найти страховщика, а без страховки его к работам не допустят, шо на сегодня - единственное препятствие.
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24.07.2020 02:11 Відповісти
страховщики тоже люди и хорошо понимают, шо означает "а я яй" с другого берега речки...
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24.07.2020 02:18 Відповісти
Макс, так они, насколько я понимаю, УЖЕ введены и действуют... Вчерашние санкции - дополнение к ним...
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24.07.2020 07:25 Відповісти
Боже храни Америку !
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24.07.2020 02:02 Відповісти
Если бы не Америка , расия бы залила Украину кровью.
Был бы геноцид как 1933/33
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24.07.2020 02:03 Відповісти
та тю на вас - у украинцев тоже есть зубы...
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24.07.2020 02:09 Відповісти
А у чеченцев нет зубов ? Только детей чеченских русские варвари убили 42 000, а ещё женщины , старики .
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24.07.2020 02:59 Відповісти
и у чеченцев есть зубы, но еще у них есть кадыров, а у нас буба извиняшка...
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24.07.2020 03:18 Відповісти
Страшно представить, что кадыров мог бы сделать с бубой.
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24.07.2020 07:12 Відповісти
За логікою москалі мусять активізуватись після цього рішення.
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24.07.2020 02:18 Відповісти
Так. Активізують імпортозаміщення курятини "пєтухами из навоза".
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24.07.2020 03:23 Відповісти
Нужно эмбарго наложить на ресурсы РФ!!!
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24.07.2020 02:43 Відповісти
законы пишутся и решаются Конгресом , не путать с Сенатом.
и ложаться Президенту на стол - он может их подписать или нет,
но если подписал, то только Конегрес может тот закон отменить...
Президестские "указы" не одобреные Конгресом действуют до то момента пока их издавший в кресле.
Другой своим указом может на ети все указы может издать свой указ.
законы одобреные Конгресом им только и могут быть отменены.
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24.07.2020 02:56 Відповісти
Меркель програє і тому їй краще йти у відставку.
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24.07.2020 02:59 Відповісти
она сидит на пальце президента ровно до того момента пока палец еще Президент.....
потом все забудут за ети ети два гавнища - через месяц....
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24.07.2020 03:16 Відповісти
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета с санкциями против России - Цензор.НЕТ 7021Сенат США одобрил проект оборонного бюджета с санкциями против России - Цензор.НЕТ 4892
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24.07.2020 05:33 Відповісти
Все больше и больше пользы для рососеюшки. Уж процветают так процветают.
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24.07.2020 03:25 Відповісти
Все больше и больше пользы для рососеюшки. Уж процветают так процветают.
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24.07.2020 03:27 Відповісти
good!чем больше санкций для кацапии тем лучше!
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24.07.2020 03:45 Відповісти
Це прямо щастя привалило 2/3-ім розсіяних-сенатори США хочуть заставити ***** цих його парашинців ще й газифікувати.Цікаво,чи вони самі хоч від того щастя всі підїзди обіссуть чи знову американців покличуть з шампанським?
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24.07.2020 03:45 Відповісти
Дуже сильно хочеться , щоб застосували ЕФЕКТИВНІ санкції ...а не аби-які .
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24.07.2020 05:18 Відповісти
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета с санкциями против России - Цензор.НЕТ 7457
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24.07.2020 05:47 Відповісти
God bless US!Добре хоч хтось за народ ще думає,бо цей гібрид
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=QwKYh_3Y7Gs&feature=emb_title двох ПуПо "Жму руку-"-Обнимаю" дбає тільки за себе.
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24.07.2020 06:23 Відповісти
Для России эти санкции - только на пользу... После того, как Петрухе набили морду под Нарвой, он начал развивать горнорудное дело и металлургию в Московии. Теперь, получив по морде от американцев, Путин, наконец-то, начнёт массовую газификацию российской "глубинки"... И, наконец, закончит ленинский план ГОЭЛРО, по электрификации всей России...
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24.07.2020 07:34 Відповісти
Внезапно! Сенат США схвалив проєкт оборонного бюджету із санкціями проти Росії - Цензор.НЕТ 8031
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24.07.2020 08:39 Відповісти
Кацапи напали на Україну, а санкції вводять США. А наші відважно купують російське вугілля, щоб їхня газуль не накрилася мідним тазом, а свою гроблять. Який розумний президент і його "кварталівська" команда. Ще почали бензинчик купувати, автобуси, машини, одежу і все-все, тож "брати", а американці "піндоси".
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24.07.2020 11:20 Відповісти
 
 