За сутки COVID-19 заболели 65 детей и 43 медработника, - Степанов

За минувшие сутки коронавирусной инфекции в Украине заболел 65 детей, а также 43 медицинских работника.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 972 человека. Из них 65 детей, а также 43 медицинских работника. Были госпитализированы 255 человек. Зафиксировано 20 летальных случаев. При этом выздоровели 886 пациентов", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, за все время пандемии заболели 62 823 человека. Из них 4 465 детей, а также 8 196 медработников.

При этом, всего выздоровели 34 886 человек, а летальных случаев - 1 571.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине 972 новых случая COVID-19, умерли 20 человек, всего - 62 823 случая. ИНФОГРАФИКА