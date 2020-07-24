За сутки COVID-19 заболели 65 детей и 43 медработника, - Степанов
За минувшие сутки коронавирусной инфекции в Украине заболел 65 детей, а также 43 медицинских работника.
Об этом во время онлайн-брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 972 человека. Из них 65 детей, а также 43 медицинских работника. Были госпитализированы 255 человек. Зафиксировано 20 летальных случаев. При этом выздоровели 886 пациентов", - отметил глава Минздрава.
По словам Степанова, за все время пандемии заболели 62 823 человека. Из них 4 465 детей, а также 8 196 медработников.
При этом, всего выздоровели 34 886 человек, а летальных случаев - 1 571.
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Вчера за сутки 50 медиков заболели
Сегодня 43 медика заболели
Гнать Вас в шею и уголовное дело завести
медики - для легализации выплат за брехливую статистику, дети - чтобы быдло дрожало и не мычало в стойле...
мрази захватили власть и усиленно дерибанят и гробят Украину.