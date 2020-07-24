РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6319 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
975 18

За сутки COVID-19 заболели 65 детей и 43 медработника, - Степанов

За сутки COVID-19 заболели 65 детей и 43 медработника, - Степанов

За минувшие сутки коронавирусной инфекции в Украине заболел 65 детей, а также 43 медицинских работника.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 972 человека. Из них 65 детей, а также 43 медицинских работника. Были госпитализированы 255 человек. Зафиксировано 20 летальных случаев. При этом выздоровели 886 пациентов", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, за все время пандемии заболели 62 823 человека. Из них 4 465 детей, а также 8 196 медработников.

При этом, всего выздоровели 34 886 человек, а летальных случаев - 1 571.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине 972 новых случая COVID-19, умерли 20 человек, всего - 62 823 случая. ИНФОГРАФИКА

дети (6556) карантин (16729) Минздрав (4902) врачи (1517) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Степанов, Вы сдурели
Вчера за сутки 50 медиков заболели
Сегодня 43 медика заболели
Гнать Вас в шею и уголовное дело завести
показать весь комментарий
24.07.2020 10:01
+2
и что интересно - болеют только медики и дети.
медики - для легализации выплат за брехливую статистику, дети - чтобы быдло дрожало и не мычало в стойле...
показать весь комментарий
24.07.2020 10:17
+1
В поликлиниках самые крепкие медики. Дети? Хочется узнать, сколько членов их семей тоже заболели, бо теоретически должны заболеть все.
показать весь комментарий
24.07.2020 11:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Где разбивка по областям?
показать весь комментарий
24.07.2020 09:29 Ответить
не все ти питаєш. до початку навчалього року повинна бути статистика по перебігу захворюваності і смертності саме по дітям. а вони все лише загальними фразами: ідем у школу - не ідем у школу. як дибіли.
показать весь комментарий
24.07.2020 10:26 Ответить
і ці мамашки як курки на сідалі - не хочу дистанційку, вірусу немає і інша недоразвита *****.
показать весь комментарий
24.07.2020 10:28 Ответить
Так где же все больные. Уже полгода так и не вижу никаких признаков орви среди людей. И хнзнакомых знакомых нет что б болели болячкой. Где они находят только среди стариков сердечников и диабетиков которые по своей природе болеют вечно. Ну это же явно что-то нечистое. Почему нет больных? Почему большинство с этих тестированых лечаться вдома и большинство без симптомов. Вы что там ку-ку?
показать весь комментарий
24.07.2020 10:38 Ответить
ой, тобі не відчитуються, бідолага! а ти, коли заболіваєш у люди біжиш? а ти можеш собі уявити, що це таке, коли совки знають, що ти хворий? окрім того існує лікарська таємниця. ну і чудово, що лічаться удома, а не на апараті у лікарні. уся паніка лише у відсутності препаратів для цього вірусу, усі заходи лише для того, щоб затримати велике рзповсюдження до появи дійових ліків. радуйся, що на вулиці не падають.
показать весь комментарий
24.07.2020 11:07 Ответить
А шо, мали б падати?
показать весь комментарий
24.07.2020 11:44 Ответить
Навалом, только про всякие рино-адено-прочие вирусы все забыли.
показать весь комментарий
24.07.2020 11:58 Ответить
Степанов, Вы сдурели
Вчера за сутки 50 медиков заболели
Сегодня 43 медика заболели
Гнать Вас в шею и уголовное дело завести
показать весь комментарий
24.07.2020 10:01 Ответить
и что интересно - болеют только медики и дети.
медики - для легализации выплат за брехливую статистику, дети - чтобы быдло дрожало и не мычало в стойле...
показать весь комментарий
24.07.2020 10:17 Ответить
Насчёт медиков - что-то наводит на такие мысли тоже ,
показать весь комментарий
24.07.2020 10:42 Ответить
В поликлиниках самые крепкие медики. Дети? Хочется узнать, сколько членов их семей тоже заболели, бо теоретически должны заболеть все.
показать весь комментарий
24.07.2020 11:47 Ответить
с моей стороны был сарказм - ***** на должности министра брешет на всю страну рассказывая "статистику"...
мрази захватили власть и усиленно дерибанят и гробят Украину.
показать весь комментарий
24.07.2020 11:54 Ответить
Не снимая ответственности со Степанова, хочу сказать и о безответственном отношении к вероятности заразиться самих медработников. Несколько дней назад я был в поликлинике , 50 процентов медперсонала тупо без масок .
показать весь комментарий
24.07.2020 12:42 Ответить
Вот оштрафовать их как в Европе на 3000 евро и все сразу оденут маски !!!!!!!
показать весь комментарий
24.07.2020 12:56 Ответить
В чехии не носят маски, в швеции тоже. Тоесть ты фашист о какой европе говоришь?
показать весь комментарий
24.07.2020 21:15 Ответить
Потому что они знают что коронавирус это не пандемия а это политика.
показать весь комментарий
24.07.2020 21:16 Ответить
А бутусов живой? Ждем героической поэмы о супертяжелом лечении бутусова от коронавируса. Ох как тяжело чуваку было выздороветь от чумы 2020 года. Теперб после этого цензура в коментах на цензоре должна быть еще жестче и каждый обьязан рассказывать какой страшный и ужасный святой ковид. Бутусов не носили маску по этому заразился бедняга. Он хоть живоц там? Герой бутусов поборит ковид/)
показать весь комментарий
24.07.2020 21:20 Ответить
 
 