Закон о медиа должен сохранить свободу слова в Украине, - Разумков
Закон о медиа должен сохранить в первую очередь то, что является большим достижением Украины, а это - свобода слова.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.
"Закон о медиа должен сохранить в первую очередь то, что является большим достижением Украины, а это - свобода слова. Это было, это есть, и я уверен, это так должно быть и в будущем", - сказал Разумков.
По словам спикера, у него, как и у многих других народных депутатов, есть к этому законопроекту вопросы.
"Там есть корректные и правильные вещи, но также есть вопросы, которые, несмотря на то, что он доработан, возможно, надо будет корректировать", - отметил Разумков.
Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информполитики 1 июля сообщил, что будет рекомендовать парламенту принять за основу в первом чтении законопроект о медиа. Позже, председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что законопроект о медиа не предусматривает жесткого контроля за деятельностью онлайн-медиа.
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ай да розумков - тогда рашка - эталон такой "свободы"
Проститутки певички Тина Кароль и Ко во главе з зам. министра культуры Ткаченко под путинские поздравления, рядом с крымнашистами Газмановым, Киркоровым, Ваенгой пели и плясали на "Славянском базаре" в составе ДЕЛЕГАЦИИ от Украины.
С этой же сцены звучало и поздравление от преЗедента Зеленского под мантры о триедином народе.
Як в Білорусі українські зірки та представник президента офіційно єднались із окупантами.
https://www.youtube.com/watch?v=tayyfQ0HlDw&feature=share&fbclid=IwAR2dAN80Q0jEUD6mWnw3E1UsGud6DzbevvPDqLt1mubDGkMnv3j4a65Av4g
І прийняти закон про журналістику, разом з законом про проституцію.