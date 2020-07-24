Закон о медиа должен сохранить свободу слова в Украине, - Разумков

Закон о медиа должен сохранить в первую очередь то, что является большим достижением Украины, а это - свобода слова.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.

"Закон о медиа должен сохранить в первую очередь то, что является большим достижением Украины, а это - свобода слова. Это было, это есть, и я уверен, это так должно быть и в будущем", - сказал Разумков.

По словам спикера, у него, как и у многих других народных депутатов, есть к этому законопроекту вопросы.

"Там есть корректные и правильные вещи, но также есть вопросы, которые, несмотря на то, что он доработан, возможно, надо будет корректировать", - отметил Разумков.

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Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информполитики 1 июля сообщил, что будет рекомендовать парламенту принять за основу в первом чтении законопроект о медиа. Позже, председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что законопроект о медиа не предусматривает жесткого контроля за деятельностью онлайн-медиа.