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Закон о медиа должен сохранить свободу слова в Украине, - Разумков

Закон о медиа должен сохранить свободу слова в Украине, - Разумков

Закон о медиа должен сохранить в первую очередь то, что является большим достижением Украины, а это - свобода слова.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.

"Закон о медиа должен сохранить в первую очередь то, что является большим достижением Украины, а это - свобода слова. Это было, это есть, и я уверен, это так должно быть и в будущем", - сказал Разумков.

По словам спикера, у него, как и у многих других народных депутатов, есть к этому законопроекту вопросы.

"Там есть корректные и правильные вещи, но также есть вопросы, которые, несмотря на то, что он доработан, возможно, надо будет корректировать", - отметил Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект "О медиа" не содержит угроз цензуры и давления на СМИ, - "слуга народа" Потураев

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информполитики 1 июля сообщил, что будет рекомендовать парламенту принять за основу в первом чтении законопроект о медиа. Позже, председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что законопроект о медиа не предусматривает жесткого контроля за деятельностью онлайн-медиа.

ВР (29273) закон (3177) медиа (186) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+5
Разве что одноимённый балаган славика шустрого сохранится.
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24.07.2020 11:54
+3
Ваша зеленая свобода слова работает очень односторонне.
Проститутки певички Тина Кароль и Ко во главе з зам. министра культуры Ткаченко под путинские поздравления, рядом с крымнашистами Газмановым, Киркоровым, Ваенгой пели и плясали на "Славянском базаре" в составе ДЕЛЕГАЦИИ от Украины.
С этой же сцены звучало и поздравление от преЗедента Зеленского под мантры о триедином народе.

Як в Білорусі українські зірки та представник президента офіційно єднались із окупантами.



https://www.youtube.com/watch?v=tayyfQ0HlDw&feature=share&fbclid=IwAR2dAN80Q0jEUD6mWnw3E1UsGud6DzbevvPDqLt1mubDGkMnv3j4a65Av4g
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24.07.2020 12:01
+2
Це анонс свобода слова в межах кухні?
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24.07.2020 11:58
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Разве что одноимённый балаган славика шустрого сохранится.
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24.07.2020 11:54 Ответить
Слабода Шустера щезла з телеканалів. Совпадєніє?
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24.07.2020 11:59 Ответить
Мне это напоминает расейский закон, о разрешении платного отстрела краснокнижных животных с целью их сохранения (типа полученные средства будут использованы на сохранение этих животных )
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24.07.2020 12:05 Ответить
"сохранить" свободу слова законом, в котором всё ограничивают?))
ай да розумков - тогда рашка - эталон такой "свободы"
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24.07.2020 11:55 Ответить
Це анонс свобода слова в межах кухні?
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24.07.2020 11:58 Ответить
Якби хоч щось подібне існувало хоча б три роки тому, Г+Г та інші помийки вже розорились б від штрафів, "патріоти" на гімно зійшли від криків про "утиски свобои слова", а Його Нелошество й досі скакало на сцені.
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24.07.2020 12:00 Ответить
Ваша зеленая свобода слова работает очень односторонне.
Проститутки певички Тина Кароль и Ко во главе з зам. министра культуры Ткаченко под путинские поздравления, рядом с крымнашистами Газмановым, Киркоровым, Ваенгой пели и плясали на "Славянском базаре" в составе ДЕЛЕГАЦИИ от Украины.
С этой же сцены звучало и поздравление от преЗедента Зеленского под мантры о триедином народе.

Як в Білорусі українські зірки та представник президента офіційно єднались із окупантами.



https://www.youtube.com/watch?v=tayyfQ0HlDw&feature=share&fbclid=IwAR2dAN80Q0jEUD6mWnw3E1UsGud6DzbevvPDqLt1mubDGkMnv3j4a65Av4g
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24.07.2020 12:01 Ответить
Закон нікаму нічіво нє должен! Це влада повинна зберегти свободу слова, а кремлядську пропаганду притиснути.
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24.07.2020 12:03 Ответить
Ага.
І прийняти закон про журналістику, разом з законом про проституцію.
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24.07.2020 12:10 Ответить
Барыге соврать что два пальца.... Ермак: Разрабатываем законопроект о наказании за публикацию разговоров высокопоставленных чиновников / Новый законопроект от "слуги народа" Ткаченко "О медиа" приближает нас к закону Путина о "суверенном интернете"/Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Игорные заведения часто находятся рядом с ломбардами.
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24.07.2020 12:12 Ответить
Зєболото чекає коли всім вже буде похеру їх некчемність.
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24.07.2020 12:31 Ответить
Да нет нигде "СВОБОДЫ СЛОВА"! Попробуйте публично в СМИ огласить правду, что РАБСТВО формально (на бумаге) отменили, а НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ РАБЫ никуда не не делись и с этим нужно срочно что-то делать, ибо 90% всех проблем человечества - это дисбаланс между ПРАВАМИ и ОБЯЗАННОСТЯМИ (чем, больше прав, тем больше ответственность и обязанностей), а те кто не могут сами о себе позаботиться, какая у них может быть ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, а значит и ПРАВА соответственно минимальны!? Да "заклюют и затопчут" не только утописты, слюнтяи и соплежуи, но и УЗУРПАТОРЫ ВЛАСТИ спустят служебных "палканов", так как на безответственности и недееспособности ЛОХТОРАТА держится их власть (мнимая легетимность), путем мошеннической манипуляции "голосами" БОЛЬШИНСТВА, у которого и быть не должно никакого политического "голоса" (права участия в управлении государством)!
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24.07.2020 13:46 Ответить
Закон про медіа - це закон про цензуру. Як завжди, зелені на чорне кажуть біле, а people хаває с задовволенням.
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24.07.2020 16:03 Ответить
 
 