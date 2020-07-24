Закон про медіа має зберегти свободу слова в Україні, - Разумков
Закон про медіа має зберегти передовсім те, що є великим досягненням України, а це - свобода слова.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24" в п'ятницю.
"Закон про медіа має зберегти передусім те, що є великим досягненням України, а це - свобода слова. Це було, це є, і я впевнений, це так має бути і в майбутньому", - сказав Разумков.
За словами спікера, у нього, як і у багатьох інших народних депутатів, є до цього законопроєкту запитання.
"Там є коректні й правильні речі, але також є питання, які, незважаючи на те, що він доопрацьований, можливо, треба буде коригувати", - зазначив Разумков.
Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформполітики 1 липня повідомив, що рекомендуватиме парламенту ухвалити за основу в першому читанні законопроєкт про медіа. Пізніше, голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що законопроєкт про медіа не передбачає жорсткого контролю за діяльністю онлайн-медіа.
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ай да розумков - тогда рашка - эталон такой "свободы"
Проститутки певички Тина Кароль и Ко во главе з зам. министра культуры Ткаченко под путинские поздравления, рядом с крымнашистами Газмановым, Киркоровым, Ваенгой пели и плясали на "Славянском базаре" в составе ДЕЛЕГАЦИИ от Украины.
С этой же сцены звучало и поздравление от преЗедента Зеленского под мантры о триедином народе.
Як в Білорусі українські зірки та представник президента офіційно єднались із окупантами.
https://www.youtube.com/watch?v=tayyfQ0HlDw&feature=share&fbclid=IwAR2dAN80Q0jEUD6mWnw3E1UsGud6DzbevvPDqLt1mubDGkMnv3j4a65Av4g
І прийняти закон про журналістику, разом з законом про проституцію.