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Закон про медіа має зберегти свободу слова в Україні, - Разумков

Закон про медіа має зберегти свободу слова в Україні, - Разумков

Закон про медіа має зберегти передовсім те, що є великим досягненням України, а це - свобода слова.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24" в п'ятницю.

"Закон про медіа має зберегти передусім те, що є великим досягненням України, а це - свобода слова. Це було, це є, і я впевнений, це так має бути і в майбутньому", - сказав Разумков.

За словами спікера, у нього, як і у багатьох інших народних депутатів, є до цього законопроєкту запитання.

"Там є коректні й правильні речі, але також є питання, які, незважаючи на те, що він доопрацьований, можливо, треба буде коригувати", - зазначив Разумков.

Також читайте: Законопроєкт "Про медіа" не містить загроз цензури і тиску на ЗМІ, - "слуга народу" Потураєв

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформполітики 1 липня повідомив, що рекомендуватиме парламенту ухвалити за основу в першому читанні законопроєкт про медіа. Пізніше, голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що законопроєкт про медіа не передбачає жорсткого контролю за діяльністю онлайн-медіа.

Автор: 

ВР (15026) закон (2837) медіа (233) Разумков Дмитро (1528)


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Топ коментарі
+5
Разве что одноимённый балаган славика шустрого сохранится.
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24.07.2020 11:54
+3
Ваша зеленая свобода слова работает очень односторонне.
Проститутки певички Тина Кароль и Ко во главе з зам. министра культуры Ткаченко под путинские поздравления, рядом с крымнашистами Газмановым, Киркоровым, Ваенгой пели и плясали на "Славянском базаре" в составе ДЕЛЕГАЦИИ от Украины.
С этой же сцены звучало и поздравление от преЗедента Зеленского под мантры о триедином народе.

Як в Білорусі українські зірки та представник президента офіційно єднались із окупантами.



https://www.youtube.com/watch?v=tayyfQ0HlDw&feature=share&fbclid=IwAR2dAN80Q0jEUD6mWnw3E1UsGud6DzbevvPDqLt1mubDGkMnv3j4a65Av4g
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24.07.2020 12:01
+2
Це анонс свобода слова в межах кухні?
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24.07.2020 11:58
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Разве что одноимённый балаган славика шустрого сохранится.
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24.07.2020 11:54 Відповісти
Слабода Шустера щезла з телеканалів. Совпадєніє?
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24.07.2020 11:59 Відповісти
Мне это напоминает расейский закон, о разрешении платного отстрела краснокнижных животных с целью их сохранения (типа полученные средства будут использованы на сохранение этих животных )
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24.07.2020 12:05 Відповісти
"сохранить" свободу слова законом, в котором всё ограничивают?))
ай да розумков - тогда рашка - эталон такой "свободы"
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24.07.2020 11:55 Відповісти
Це анонс свобода слова в межах кухні?
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24.07.2020 11:58 Відповісти
Якби хоч щось подібне існувало хоча б три роки тому, Г+Г та інші помийки вже розорились б від штрафів, "патріоти" на гімно зійшли від криків про "утиски свобои слова", а Його Нелошество й досі скакало на сцені.
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24.07.2020 12:00 Відповісти
Ваша зеленая свобода слова работает очень односторонне.
Проститутки певички Тина Кароль и Ко во главе з зам. министра культуры Ткаченко под путинские поздравления, рядом с крымнашистами Газмановым, Киркоровым, Ваенгой пели и плясали на "Славянском базаре" в составе ДЕЛЕГАЦИИ от Украины.
С этой же сцены звучало и поздравление от преЗедента Зеленского под мантры о триедином народе.

Як в Білорусі українські зірки та представник президента офіційно єднались із окупантами.



https://www.youtube.com/watch?v=tayyfQ0HlDw&feature=share&fbclid=IwAR2dAN80Q0jEUD6mWnw3E1UsGud6DzbevvPDqLt1mubDGkMnv3j4a65Av4g
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24.07.2020 12:01 Відповісти
Закон нікаму нічіво нє должен! Це влада повинна зберегти свободу слова, а кремлядську пропаганду притиснути.
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24.07.2020 12:03 Відповісти
Ага.
І прийняти закон про журналістику, разом з законом про проституцію.
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24.07.2020 12:10 Відповісти
Барыге соврать что два пальца.... Ермак: Разрабатываем законопроект о наказании за публикацию разговоров высокопоставленных чиновников / Новый законопроект от "слуги народа" Ткаченко "О медиа" приближает нас к закону Путина о "суверенном интернете"/Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Игорные заведения часто находятся рядом с ломбардами.
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24.07.2020 12:12 Відповісти
Зєболото чекає коли всім вже буде похеру їх некчемність.
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24.07.2020 12:31 Відповісти
Да нет нигде "СВОБОДЫ СЛОВА"! Попробуйте публично в СМИ огласить правду, что РАБСТВО формально (на бумаге) отменили, а НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ РАБЫ никуда не не делись и с этим нужно срочно что-то делать, ибо 90% всех проблем человечества - это дисбаланс между ПРАВАМИ и ОБЯЗАННОСТЯМИ (чем, больше прав, тем больше ответственность и обязанностей), а те кто не могут сами о себе позаботиться, какая у них может быть ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, а значит и ПРАВА соответственно минимальны!? Да "заклюют и затопчут" не только утописты, слюнтяи и соплежуи, но и УЗУРПАТОРЫ ВЛАСТИ спустят служебных "палканов", так как на безответственности и недееспособности ЛОХТОРАТА держится их власть (мнимая легетимность), путем мошеннической манипуляции "голосами" БОЛЬШИНСТВА, у которого и быть не должно никакого политического "голоса" (права участия в управлении государством)!
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24.07.2020 13:46 Відповісти
Закон про медіа - це закон про цензуру. Як завжди, зелені на чорне кажуть біле, а people хаває с задовволенням.
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24.07.2020 16:03 Відповісти
 
 