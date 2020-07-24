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Новости Коронавирус и карантин
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Шесть областей Украины не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Шесть областей Украины не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 23 июля 6 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Согласно данным Минздрава, к ослаблению карантинных мер не готовы: Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская области.

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Шесть областей Украины не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав 01

Автор: 

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задрал этот фейк почему в запорожье нет ковидов
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24.07.2020 12:12 Ответить
Степанова и Кабмин в отставку !!!!!

Нечего делать из Украины ОТСИАЛУЮ СТРАНУ
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24.07.2020 12:54 Ответить
 
 