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Новини Коронавірус і карантин
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Шість областей України не готові до пом'якшення карантинних заходів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Шість областей України не готові до пом'якшення карантинних заходів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 23 липня 6 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Згідно з даними МОЗ, до послаблення карантинних заходів не готові: Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська та Тернопільська області.

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Шість областей України не готові до помякшення карантинних заходів, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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задрал этот фейк почему в запорожье нет ковидов
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24.07.2020 12:12 Відповісти
Степанова и Кабмин в отставку !!!!!

Нечего делать из Украины ОТСИАЛУЮ СТРАНУ
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24.07.2020 12:54 Відповісти
 
 