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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин полностью распределил средства Фонда борьбы с COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Кабмин полностью распределил средства Фонда борьбы с COVID-19. ИНФОГРАФИКА

С начала в Фонд закладывалось 64,7 млрд грн. С учетом изменений, принятыми законами Украины и решениями правительства объем фонда составил 66 млрд гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"По состоянию на 24 июля 2020 года правительство распределило 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям. Таким образом, объем выделенных средств из Фонда достиг объема бюджетного назначения, утвержденного в государственном бюджете на 2020 год для Фонда", - говорится в сообщении.

Кассовые расходы средств фонда по состоянию на 22 июля составили 9,7 млрд гривен.

Отмечается, что прежде всего 16 млрд выделены для системы здравоохранения, в частности для обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты, для выплаты им повышенной заработной платы, закупки для больниц необходимого оборудования, в том числе аппаратов искусственного дыхания, а также для строительства, реконструкции и ремонта приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.

Для финансирования фонда по безработице - около 7 млрд, из которых 2,7 млрд выделены на пособие по частичной безработице. Еще 1,2 млрд выделены Минсоцполитики для физических лиц предпринимателей, которые не могут работать из-за карантина и имеют детей в возрасте до 10 лет. Также 2,5 млрд направлены на доплаты военнослужащим, полицейским и соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.

Кроме того, 35 млрд пойдут на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шесть областей Украины не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Кабмин полностью распределил средства Фонда борьбы с COVID-19 01

Автор: 

карантин (16729) Минфин (1556) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+21
66 лярдов попилили за четыре месяца!
вот настоящий турборежим!
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24.07.2020 13:03
+18
На кого рассчитан этот бред? Особенно мне понравилась статья 52 млню на возврат средств пробного ЗНО. Так вам же эти деньги были перед этим перечислены претендентами, почему же тогда вы их возвращаете за счет фонда? Кто украл эти 52 млн.?
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24.07.2020 13:05
+15
Кабмин полностью распределил средства Фонда борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 2077
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24.07.2020 13:12
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Правила форума Совет форумчан
Себе и соснам?
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24.07.2020 13:02 Ответить
66 лярдов попилили за четыре месяца!
вот настоящий турборежим!
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24.07.2020 13:03 Ответить
За 4 месяца ложнопандемии, которой не было. Афера тысячелетия.
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24.07.2020 13:04 Ответить
О Лариса, я вас ждал. тут картинка персонально для вас

Кабмин полностью распределил средства Фонда борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 8916
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24.07.2020 13:08 Ответить
Готовь лоб для чипа, сатанист. На сатану работаешь.
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24.07.2020 13:10 Ответить
в мене вже стоїть ..... чіп
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24.07.2020 13:11 Ответить
Оно и заметно.
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24.07.2020 13:14 Ответить
уг
уг
угу
простите, бета-прошивка. только сегодня обновился
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24.07.2020 13:17 Ответить
Тоді Дейл на допомогу.)))
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24.07.2020 13:15 Ответить
ніт! для допомоги треба гаєчку! ту саму. з дитинства
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24.07.2020 13:25 Ответить
Кабмин полностью распределил средства Фонда борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 2077
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24.07.2020 13:12 Ответить
Для нас - китайская вакцина, китайцам же она не нужна.
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24.07.2020 13:47 Ответить
Скажу Вам по секрету. 35 млрд. выделены на дорогу с номером 666. Это секретная информация, поэтому в прессе еще не засветилась. Эта дорога соединит все областные центры с тайным местом на карте, под которым находится подземный город, в котором разместилось мировое правительство.
Так шо будьте бдительны. Не позволяйте этим тролям затуманить Вам голову.
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24.07.2020 13:21 Ответить
точно. даже в "матрице" этот город показывали. там и снимали. а потом братьев вачовских наказали за то что слили тайную информацию и превратили в женщин.
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24.07.2020 13:26 Ответить
А что рак в Украине угас? Люди перестали болеть или меньше заболеваемость? Не меньше а даже выше и тут не последнее место занимает облучение электромагнитными волнами. Или у тебя есть доказательства обратного? Благотворного их влияния? Пишешь бред, но для тролля это не удивительно.
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24.07.2020 13:14 Ответить
нет!!!! не надо!!!! я разбудил демона!!!! Ааааааа!!!!!
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24.07.2020 13:16 Ответить
баба да...
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24.07.2020 13:26 Ответить
Электромагнитные волны - это серьезно! Вот пример.
После тушения пожара в лесу, спасатели обнаружили тело сгоревшего водолаза в полной дайвинговской экипировке.
А было все так:
Человек спокойно плавал в подводной пучине моря. Рыбок рассматривал. На воду приземлился пожарный гидроплан, шобы черпануть воды. Мощным насосом вместе с водой засосало дайвингиста.

А потом его сбросили над горящим лесом.
Но отчего же он умер?
От того, шо ударился об землю? Нет.
Сгорел в огне пожара? Нет.
За секунду до того, как его засосало в танкер самолета, его укусила смертельная подводная змея, которая была чипирована по заданию мирового правительства.
Она с помощью электромагнитных волн обнаружила такой же чип у дайвингиста, стремительно его настигла и убила своим ядом.
Так шо так.
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24.07.2020 14:12 Ответить
Кабмін повністю розподілив кошти Фонду боротьби з COVID-19 - Цензор.НЕТ 2574
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24.07.2020 14:22 Ответить
Клоун, нечего сказать?
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24.07.2020 14:15 Ответить
кто здесь?
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24.07.2020 14:16 Ответить
Кабмин полностью распределил средства Фонда борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 5753
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24.07.2020 13:20 Ответить
Це сталося випадково - дивайси випадко налаштувались на інфернальну частоту, що збурило просторово-часову воронку звідки почали переміщатись лихі парфуми і піддавати борошнам білкові системи вищого порядку з соціальною структурою існування.
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24.07.2020 13:31 Ответить
Кабмін повністю розподілив кошти Фонду боротьби з COVID-19 - Цензор.НЕТ 3689
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24.07.2020 14:21 Ответить
Время распила тянет на рекорд! Спешат.
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24.07.2020 13:19 Ответить
и все без тендеров...
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24.07.2020 13:19 Ответить
Кому в карман? Степанов врал, что в Украине будут лечить Ковид бесплатно. Все лечились и лечатся платно. Куда бабло пошло?
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24.07.2020 13:03 Ответить
🤢🤢🤡🤡🎪💩💩👃🏻🎹 ,тому кто у корыта
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24.07.2020 13:10 Ответить
Учись,"барыга" Порошенко!
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24.07.2020 13:04 Ответить
статьи расходов прикольные. все как один имею отношение к борьбе с ковид-19
самое интересное что из этого фондла бабо выделялось в обход торгов на прозоро и тендеров. просто росчерком пера
думай...те если осталось еще чем
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24.07.2020 13:04 Ответить
На кого рассчитан этот бред? Особенно мне понравилась статья 52 млню на возврат средств пробного ЗНО. Так вам же эти деньги были перед этим перечислены претендентами, почему же тогда вы их возвращаете за счет фонда? Кто украл эти 52 млн.?
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24.07.2020 13:05 Ответить
миши
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24.07.2020 13:08 Ответить
52 млн. - это комиссия за переводы ))))))
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24.07.2020 13:09 Ответить
А кто 25000 вагонов сожрал зерна из гос резерва?
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24.07.2020 13:21 Ответить
Особенно понравилось это:
"соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения"Источник: https://censor.net/n3209965
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24.07.2020 13:08 Ответить
а шо, до окончания года таки с ним бороться уже будет не надо?...
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24.07.2020 13:08 Ответить
та пагадите...а как же вторая возможная волна???? а деньги... уже...распределили? )))
перераспределять обратно будете???? или по миру с протянутой рукой ))))
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24.07.2020 13:09 Ответить
А у любой власти в Украине принцип один
После нас хоть потоп
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24.07.2020 13:22 Ответить
кАК ОДИН ПОГОВАРИВАЛ, НА Х........ ОСТАВЛЯТЬ НА ЗАВТРА, ЕСЛИ МОЖНО ВЗЯТЬ СЕГОДНЯ.
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24.07.2020 13:36 Ответить
Прочитав Кабмин полностью распилил.
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24.07.2020 13:09 Ответить
и так и так правильно будет
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24.07.2020 13:17 Ответить
Кабмин полностью распределил средства Фонда борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 8833
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24.07.2020 13:10 Ответить
С досрочным распилом! Ура, "товарищи"!
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24.07.2020 13:11 Ответить
это мне это снова мне
Кабмин полностью распределил средства Фонда борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 1265
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24.07.2020 13:16 Ответить
Реальный остаток денег в бюджетном фонде "Борьбы с COVID-19 и его последствиями" составляет - 8,709 млрд. гривен. !!! "Эх дороги, пыль да туман ...Улетели деньги в полный дерибан" ...(лирическое отступление)... (с)
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24.07.2020 14:25 Ответить
Хорошо поработали, раздерибанили весь фонд !
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24.07.2020 14:36 Ответить
Тепер такі "пандемії" будуть проходити з регулярністю. Як легко зараз стало масово стригти баранів через монітори та телеекрани...
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24.07.2020 14:57 Ответить
Короновирус не прекращаеться, потому , что 3енелейсский ЗАРАБАТЫВАЕТ на эпидемии !!! ..................... . . . .. . . . . .. . Все очень просто !...... Нужно просто перестать болеть , или хотя бы- дышать !
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24.07.2020 18:09 Ответить
 
 