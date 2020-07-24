Кабмин полностью распределил средства Фонда борьбы с COVID-19. ИНФОГРАФИКА

С начала в Фонд закладывалось 64,7 млрд грн. С учетом изменений, принятыми законами Украины и решениями правительства объем фонда составил 66 млрд гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"По состоянию на 24 июля 2020 года правительство распределило 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям. Таким образом, объем выделенных средств из Фонда достиг объема бюджетного назначения, утвержденного в государственном бюджете на 2020 год для Фонда", - говорится в сообщении.

Кассовые расходы средств фонда по состоянию на 22 июля составили 9,7 млрд гривен.

Отмечается, что прежде всего 16 млрд выделены для системы здравоохранения, в частности для обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты, для выплаты им повышенной заработной платы, закупки для больниц необходимого оборудования, в том числе аппаратов искусственного дыхания, а также для строительства, реконструкции и ремонта приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.

Для финансирования фонда по безработице - около 7 млрд, из которых 2,7 млрд выделены на пособие по частичной безработице. Еще 1,2 млрд выделены Минсоцполитики для физических лиц предпринимателей, которые не могут работать из-за карантина и имеют детей в возрасте до 10 лет. Также 2,5 млрд направлены на доплаты военнослужащим, полицейским и соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.

Кроме того, 35 млрд пойдут на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.

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