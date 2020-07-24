Кабмин полностью распределил средства Фонда борьбы с COVID-19. ИНФОГРАФИКА
С начала в Фонд закладывалось 64,7 млрд грн. С учетом изменений, принятыми законами Украины и решениями правительства объем фонда составил 66 млрд гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"По состоянию на 24 июля 2020 года правительство распределило 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям. Таким образом, объем выделенных средств из Фонда достиг объема бюджетного назначения, утвержденного в государственном бюджете на 2020 год для Фонда", - говорится в сообщении.
Кассовые расходы средств фонда по состоянию на 22 июля составили 9,7 млрд гривен.
Отмечается, что прежде всего 16 млрд выделены для системы здравоохранения, в частности для обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты, для выплаты им повышенной заработной платы, закупки для больниц необходимого оборудования, в том числе аппаратов искусственного дыхания, а также для строительства, реконструкции и ремонта приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.
Для финансирования фонда по безработице - около 7 млрд, из которых 2,7 млрд выделены на пособие по частичной безработице. Еще 1,2 млрд выделены Минсоцполитики для физических лиц предпринимателей, которые не могут работать из-за карантина и имеют детей в возрасте до 10 лет. Также 2,5 млрд направлены на доплаты военнослужащим, полицейским и соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.
Кроме того, 35 млрд пойдут на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.
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вот настоящий турборежим!
уг
угу
простите, бета-прошивка. только сегодня обновился
Так шо будьте бдительны. Не позволяйте этим тролям затуманить Вам голову.
После тушения пожара в лесу, спасатели обнаружили тело сгоревшего водолаза в полной дайвинговской экипировке.
А было все так:
Человек спокойно плавал в подводной пучине моря. Рыбок рассматривал. На воду приземлился пожарный гидроплан, шобы черпануть воды. Мощным насосом вместе с водой засосало дайвингиста.
А потом его сбросили над горящим лесом.
Но отчего же он умер?
От того, шо ударился об землю? Нет.
Сгорел в огне пожара? Нет.
За секунду до того, как его засосало в танкер самолета, его укусила смертельная подводная змея, которая была чипирована по заданию мирового правительства.
Она с помощью электромагнитных волн обнаружила такой же чип у дайвингиста, стремительно его настигла и убила своим ядом.
Так шо так.
самое интересное что из этого фондла бабо выделялось в обход торгов на прозоро и тендеров. просто росчерком пера
думай...те если осталось еще чем
"соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения"Источник: https://censor.net/n3209965
перераспределять обратно будете???? или по миру с протянутой рукой ))))
После нас хоть потоп