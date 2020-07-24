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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін повністю розподілив кошти Фонду боротьби з COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Кабмін повністю розподілив кошти Фонду боротьби з COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Від початку у Фонд закладалося 64,7 млрд грн. З урахуванням змін, ухвалених законів України та рішень Уряду обсяг фонду становив 66 млрд гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

"Станом на 24 липня 2020 року Уряд розподілив 66 млрд грн коштів Фонду боротьби з COVID-19 за пріоритетними напрямами. Таким чином, обсяг виділених коштів з Фонду досягнув обсягу бюджетного призначення, затвердженого в державному бюджеті на 2020 рік для Фонду", - йдеться в повідомленні.

Касові видатки коштів фонду станом на 23 липня становили 9,8 млрд гривень.

Зазначається, що насамперед 16 млрд виділено для системи охорони здоров’я, зокрема для забезпечення медиків засобами індивідуального захисту, для виплати їм підвищеної заробітної плати, закупівлі для лікарень необхідного обладнання, у тому числі апаратів штучного дихання, а також для будівництва, реконструкції та ремонту приймальних відділень опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах.

Для фінансування фонду з безробіття – близько 7 млрд, з яких 2,7 млрд виділено на допомогу з часткового безробіття. Ще 1,2 млрд виділено Мінсоцполітики для фізичних осіб підприємців, які не можуть працювати через карантинні обмеження і мають дітей віком до 10 років. Також 2,5 млрд спрямовано на доплати військовослужбовцям, поліцейським та відповідним категоріям, які забезпечують життєдіяльність населення.

Окрім того, 35 млрд піде на реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шість областей України не готові до пом'якшення карантинних заходів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Кабмін повністю розподілив кошти Фонду боротьби з COVID-19 01

Автор: 

карантин (18172) Мінфін (3656) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+21
66 лярдов попилили за четыре месяца!
вот настоящий турборежим!
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24.07.2020 13:03
+18
На кого рассчитан этот бред? Особенно мне понравилась статья 52 млню на возврат средств пробного ЗНО. Так вам же эти деньги были перед этим перечислены претендентами, почему же тогда вы их возвращаете за счет фонда? Кто украл эти 52 млн.?
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24.07.2020 13:05
+15
Кабмин полностью распределил средства Фонда борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 2077
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24.07.2020 13:12
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Себе и соснам?
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24.07.2020 13:02 Відповісти
66 лярдов попилили за четыре месяца!
вот настоящий турборежим!
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24.07.2020 13:03 Відповісти
За 4 месяца ложнопандемии, которой не было. Афера тысячелетия.
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24.07.2020 13:04 Відповісти
О Лариса, я вас ждал. тут картинка персонально для вас

Кабмин полностью распределил средства Фонда борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 8916
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24.07.2020 13:08 Відповісти
Готовь лоб для чипа, сатанист. На сатану работаешь.
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24.07.2020 13:10 Відповісти
в мене вже стоїть ..... чіп
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24.07.2020 13:11 Відповісти
Оно и заметно.
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24.07.2020 13:14 Відповісти
уг
уг
угу
простите, бета-прошивка. только сегодня обновился
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24.07.2020 13:17 Відповісти
Тоді Дейл на допомогу.)))
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24.07.2020 13:15 Відповісти
ніт! для допомоги треба гаєчку! ту саму. з дитинства
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24.07.2020 13:25 Відповісти
Кабмин полностью распределил средства Фонда борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 2077
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24.07.2020 13:12 Відповісти
Для нас - китайская вакцина, китайцам же она не нужна.
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24.07.2020 13:47 Відповісти
Скажу Вам по секрету. 35 млрд. выделены на дорогу с номером 666. Это секретная информация, поэтому в прессе еще не засветилась. Эта дорога соединит все областные центры с тайным местом на карте, под которым находится подземный город, в котором разместилось мировое правительство.
Так шо будьте бдительны. Не позволяйте этим тролям затуманить Вам голову.
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24.07.2020 13:21 Відповісти
точно. даже в "матрице" этот город показывали. там и снимали. а потом братьев вачовских наказали за то что слили тайную информацию и превратили в женщин.
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24.07.2020 13:26 Відповісти
А что рак в Украине угас? Люди перестали болеть или меньше заболеваемость? Не меньше а даже выше и тут не последнее место занимает облучение электромагнитными волнами. Или у тебя есть доказательства обратного? Благотворного их влияния? Пишешь бред, но для тролля это не удивительно.
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24.07.2020 13:14 Відповісти
нет!!!! не надо!!!! я разбудил демона!!!! Ааааааа!!!!!
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24.07.2020 13:16 Відповісти
баба да...
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24.07.2020 13:26 Відповісти
Электромагнитные волны - это серьезно! Вот пример.
После тушения пожара в лесу, спасатели обнаружили тело сгоревшего водолаза в полной дайвинговской экипировке.
А было все так:
Человек спокойно плавал в подводной пучине моря. Рыбок рассматривал. На воду приземлился пожарный гидроплан, шобы черпануть воды. Мощным насосом вместе с водой засосало дайвингиста.

А потом его сбросили над горящим лесом.
Но отчего же он умер?
От того, шо ударился об землю? Нет.
Сгорел в огне пожара? Нет.
За секунду до того, как его засосало в танкер самолета, его укусила смертельная подводная змея, которая была чипирована по заданию мирового правительства.
Она с помощью электромагнитных волн обнаружила такой же чип у дайвингиста, стремительно его настигла и убила своим ядом.
Так шо так.
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24.07.2020 14:12 Відповісти
Кабмін повністю розподілив кошти Фонду боротьби з COVID-19 - Цензор.НЕТ 2574
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24.07.2020 14:22 Відповісти
Клоун, нечего сказать?
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24.07.2020 14:15 Відповісти
кто здесь?
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24.07.2020 14:16 Відповісти
Кабмин полностью распределил средства Фонда борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 5753
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24.07.2020 13:20 Відповісти
Це сталося випадково - дивайси випадко налаштувались на інфернальну частоту, що збурило просторово-часову воронку звідки почали переміщатись лихі парфуми і піддавати борошнам білкові системи вищого порядку з соціальною структурою існування.
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24.07.2020 13:31 Відповісти
Кабмін повністю розподілив кошти Фонду боротьби з COVID-19 - Цензор.НЕТ 3689
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24.07.2020 14:21 Відповісти
Время распила тянет на рекорд! Спешат.
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24.07.2020 13:19 Відповісти
и все без тендеров...
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24.07.2020 13:19 Відповісти
Кому в карман? Степанов врал, что в Украине будут лечить Ковид бесплатно. Все лечились и лечатся платно. Куда бабло пошло?
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24.07.2020 13:03 Відповісти
🤢🤢🤡🤡🎪💩💩👃🏻🎹 ,тому кто у корыта
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24.07.2020 13:10 Відповісти
Учись,"барыга" Порошенко!
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24.07.2020 13:04 Відповісти
статьи расходов прикольные. все как один имею отношение к борьбе с ковид-19
самое интересное что из этого фондла бабо выделялось в обход торгов на прозоро и тендеров. просто росчерком пера
думай...те если осталось еще чем
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24.07.2020 13:04 Відповісти
На кого рассчитан этот бред? Особенно мне понравилась статья 52 млню на возврат средств пробного ЗНО. Так вам же эти деньги были перед этим перечислены претендентами, почему же тогда вы их возвращаете за счет фонда? Кто украл эти 52 млн.?
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24.07.2020 13:05 Відповісти
миши
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24.07.2020 13:08 Відповісти
52 млн. - это комиссия за переводы ))))))
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24.07.2020 13:09 Відповісти
А кто 25000 вагонов сожрал зерна из гос резерва?
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24.07.2020 13:21 Відповісти
Особенно понравилось это:
"соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения"Источник: https://censor.net/n3209965
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24.07.2020 13:08 Відповісти
а шо, до окончания года таки с ним бороться уже будет не надо?...
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24.07.2020 13:08 Відповісти
та пагадите...а как же вторая возможная волна???? а деньги... уже...распределили? )))
перераспределять обратно будете???? или по миру с протянутой рукой ))))
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24.07.2020 13:09 Відповісти
А у любой власти в Украине принцип один
После нас хоть потоп
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24.07.2020 13:22 Відповісти
кАК ОДИН ПОГОВАРИВАЛ, НА Х........ ОСТАВЛЯТЬ НА ЗАВТРА, ЕСЛИ МОЖНО ВЗЯТЬ СЕГОДНЯ.
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24.07.2020 13:36 Відповісти
Прочитав Кабмин полностью распилил.
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24.07.2020 13:09 Відповісти
и так и так правильно будет
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24.07.2020 13:17 Відповісти
Кабмин полностью распределил средства Фонда борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 8833
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24.07.2020 13:10 Відповісти
С досрочным распилом! Ура, "товарищи"!
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24.07.2020 13:11 Відповісти
это мне это снова мне
Кабмин полностью распределил средства Фонда борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 1265
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24.07.2020 13:16 Відповісти
Реальный остаток денег в бюджетном фонде "Борьбы с COVID-19 и его последствиями" составляет - 8,709 млрд. гривен. !!! "Эх дороги, пыль да туман ...Улетели деньги в полный дерибан" ...(лирическое отступление)... (с)
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24.07.2020 14:25 Відповісти
Хорошо поработали, раздерибанили весь фонд !
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24.07.2020 14:36 Відповісти
Тепер такі "пандемії" будуть проходити з регулярністю. Як легко зараз стало масово стригти баранів через монітори та телеекрани...
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24.07.2020 14:57 Відповісти
Короновирус не прекращаеться, потому , что 3енелейсский ЗАРАБАТЫВАЕТ на эпидемии !!! ..................... . . . .. . . . . .. . Все очень просто !...... Нужно просто перестать болеть , или хотя бы- дышать !
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24.07.2020 18:09 Відповісти
 
 