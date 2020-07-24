Кабмін повністю розподілив кошти Фонду боротьби з COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Від початку у Фонд закладалося 64,7 млрд грн. З урахуванням змін, ухвалених законів України та рішень Уряду обсяг фонду становив 66 млрд гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

"Станом на 24 липня 2020 року Уряд розподілив 66 млрд грн коштів Фонду боротьби з COVID-19 за пріоритетними напрямами. Таким чином, обсяг виділених коштів з Фонду досягнув обсягу бюджетного призначення, затвердженого в державному бюджеті на 2020 рік для Фонду", - йдеться в повідомленні.

Касові видатки коштів фонду станом на 23 липня становили 9,8 млрд гривень.

Зазначається, що насамперед 16 млрд виділено для системи охорони здоров’я, зокрема для забезпечення медиків засобами індивідуального захисту, для виплати їм підвищеної заробітної плати, закупівлі для лікарень необхідного обладнання, у тому числі апаратів штучного дихання, а також для будівництва, реконструкції та ремонту приймальних відділень опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах.

Для фінансування фонду з безробіття – близько 7 млрд, з яких 2,7 млрд виділено на допомогу з часткового безробіття. Ще 1,2 млрд виділено Мінсоцполітики для фізичних осіб підприємців, які не можуть працювати через карантинні обмеження і мають дітей віком до 10 років. Також 2,5 млрд спрямовано на доплати військовослужбовцям, поліцейським та відповідним категоріям, які забезпечують життєдіяльність населення.

Окрім того, 35 млрд піде на реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг.

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