Кабмін повністю розподілив кошти Фонду боротьби з COVID-19. ІНФОГРАФІКА
Від початку у Фонд закладалося 64,7 млрд грн. З урахуванням змін, ухвалених законів України та рішень Уряду обсяг фонду становив 66 млрд гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.
"Станом на 24 липня 2020 року Уряд розподілив 66 млрд грн коштів Фонду боротьби з COVID-19 за пріоритетними напрямами. Таким чином, обсяг виділених коштів з Фонду досягнув обсягу бюджетного призначення, затвердженого в державному бюджеті на 2020 рік для Фонду", - йдеться в повідомленні.
Касові видатки коштів фонду станом на 23 липня становили 9,8 млрд гривень.
Зазначається, що насамперед 16 млрд виділено для системи охорони здоров’я, зокрема для забезпечення медиків засобами індивідуального захисту, для виплати їм підвищеної заробітної плати, закупівлі для лікарень необхідного обладнання, у тому числі апаратів штучного дихання, а також для будівництва, реконструкції та ремонту приймальних відділень опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах.
Для фінансування фонду з безробіття – близько 7 млрд, з яких 2,7 млрд виділено на допомогу з часткового безробіття. Ще 1,2 млрд виділено Мінсоцполітики для фізичних осіб підприємців, які не можуть працювати через карантинні обмеження і мають дітей віком до 10 років. Також 2,5 млрд спрямовано на доплати військовослужбовцям, поліцейським та відповідним категоріям, які забезпечують життєдіяльність населення.
Окрім того, 35 млрд піде на реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг.
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вот настоящий турборежим!
уг
угу
простите, бета-прошивка. только сегодня обновился
Так шо будьте бдительны. Не позволяйте этим тролям затуманить Вам голову.
После тушения пожара в лесу, спасатели обнаружили тело сгоревшего водолаза в полной дайвинговской экипировке.
А было все так:
Человек спокойно плавал в подводной пучине моря. Рыбок рассматривал. На воду приземлился пожарный гидроплан, шобы черпануть воды. Мощным насосом вместе с водой засосало дайвингиста.
А потом его сбросили над горящим лесом.
Но отчего же он умер?
От того, шо ударился об землю? Нет.
Сгорел в огне пожара? Нет.
За секунду до того, как его засосало в танкер самолета, его укусила смертельная подводная змея, которая была чипирована по заданию мирового правительства.
Она с помощью электромагнитных волн обнаружила такой же чип у дайвингиста, стремительно его настигла и убила своим ядом.
Так шо так.
самое интересное что из этого фондла бабо выделялось в обход торгов на прозоро и тендеров. просто росчерком пера
думай...те если осталось еще чем
"соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения"Источник: https://censor.net/n3209965
перераспределять обратно будете???? или по миру с протянутой рукой ))))
После нас хоть потоп