Турчинов: Копая под меня, выкапывают уголовное дело против действующего президента

В правовом плане оккупация Крыма в 2014 году ничем не отличается от оккупации в 2020.

Об этом сказал экс-глава ВР Александр Турчинов в интервью "Цензор.НЕТ".

По его словам, действующая власть с лидерами ОПЗЖ и другими "защитниками отечества", вроде Януковича, "не придумала ничего лучше, как достать меня, переписав уже расследованное дело о захвате Крыма".

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Турчинов отметил, что для защиты страны от внешней агрессии в Конституции и в законодательном поле страны нет временных ограничений. "Мы же не допускаем мысли, что руководство страны и их" независимые "правоохранительные органы признали российскую аннексию АРК или их фейковый референдум? Ведь в правовом плане оккупация полуострова в 2014 году ничем не отличается от оккупации в 2020! Для защиты страны от внешней агрессии в Конституции и в законодательном поле страны нет временных ограничений", - сказал он, добавив, что численность российских войск в Крыму сейчас не больше, чем было там сконцентрировано в начале 2014 года, а подготовка и вооружение наших военных - в разы лучше.



"Легитимный Верховный Главнокомандующий, который имеет свое большинство в парламенте, свой Кабмин, боеспособную армию в 2020 году, в отличие от 2014 года (когда всего этого не было и приходилось создавать практически с нуля) - не имеет никаких правовых, политических, военно-технических и кадровых ограничений для выполнения конституционных требований по защите страны от агрессии и освобождения Крыма", - подчеркнул Турчинов.

Экс-глава Верховной Рады Украины объяснил, что власть и ее ставленники в прокуратуре и ГБР, начав разыгрывать подброшенную им пятой колонной Кремля крымскую карту, не только отбеливают российскую агрессию. "Из-за высокого "профессионализма незаангажированных" исполнителей они не в состоянии понять, что, играя в чужую игру и копая под меня, выкапывают уголовное дело против Зеленского. Который, пользуясь его терминологией, "не дает украинским морякам освободить Крым", - резюмировал Александр Турчинов.

Полностью интервью Александра Турчинова "Цензор.НЕТ" читайте по ссылке.