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Турчинов: Копая под меня, выкапывают уголовное дело против действующего президента

Турчинов: Копая под меня, выкапывают уголовное дело против действующего президента

В правовом плане оккупация Крыма в 2014 году ничем не отличается от оккупации в 2020.

Об этом сказал экс-глава ВР Александр Турчинов в интервью "Цензор.НЕТ".

По его словам, действующая власть с лидерами ОПЗЖ и другими "защитниками отечества", вроде Януковича, "не придумала ничего лучше, как достать меня, переписав уже расследованное дело о захвате Крыма".

Смотрите: Турчинов: Кремлю необходима неуправляемость ситуации в Украине и хаос. ВИДЕО

Турчинов отметил, что для защиты страны от внешней агрессии в Конституции и в законодательном поле страны нет временных ограничений. "Мы же не допускаем мысли, что руководство страны и их" независимые "правоохранительные органы признали российскую аннексию АРК или их фейковый референдум? Ведь в правовом плане оккупация полуострова в 2014 году ничем не отличается от оккупации в 2020! Для защиты страны от внешней агрессии в Конституции и в законодательном поле страны нет временных ограничений", - сказал он, добавив, что численность российских войск в Крыму сейчас не больше, чем было там сконцентрировано в начале 2014 года, а подготовка и вооружение наших военных - в разы лучше.


"Легитимный Верховный Главнокомандующий, который имеет свое большинство в парламенте, свой Кабмин, боеспособную армию в 2020 году, в отличие от 2014 года (когда всего этого не было и приходилось создавать практически с нуля) - не имеет никаких правовых, политических, военно-технических и кадровых ограничений для выполнения конституционных требований по защите страны от агрессии и освобождения Крыма", - подчеркнул Турчинов.

Экс-глава Верховной Рады Украины объяснил, что власть и ее ставленники в прокуратуре и ГБР, начав разыгрывать подброшенную им пятой колонной Кремля крымскую карту, не только отбеливают российскую агрессию. "Из-за высокого "профессионализма незаангажированных" исполнителей они не в состоянии понять, что, играя в чужую игру и копая под меня, выкапывают уголовное дело против Зеленского. Который, пользуясь его терминологией, "не дает украинским морякам освободить Крым", - резюмировал Александр Турчинов. 

Полностью интервью Александра Турчинова "Цензор.НЕТ" читайте по ссылке.

Автор: 

Зеленский Владимир (20772) Турчинов Александр (3336)


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Топ комментарии
+51
тонко макнул бубочку. чувствуется мастерство
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24.07.2020 13:28
+43
Ты, задроченное создание! Что ты делало в марте 2014 ???? Сидела гнида под столом и боялась кукарекать. Я 11 марта пошел в военкомат, а жена три года держала на обеспечении фирмой транзитный пункт, пуляла на МО деньги на мат обеспечение и на лечение раненых, и бегала в госпиталь помогать. Может ты не в курсе, гаденыш, но в то время март-апрель белгородская и воронежская обл были забиты танками, бтр, сау, грады, эшелоны с личным составом и бк. В пригороде на авто припарковаться не было места, все забито техникой. Лично у меня не было сомнения, что Харьковскую обл захватят. До сих пор, понять не могу, как Турчинов разрулил! Он гений.
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24.07.2020 13:52
+38
щоб звільнити Крим в 2014 - не вистачало тільки тебе та гриценко.
Але саме в той час ви обидна ховалися за сортирами в привокзальних туалетах))
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24.07.2020 13:35
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Правила форума Совет форумчан
Турчинов хотел отобрать Крым у рюсских Мудаков рюсскага Мира КГБиста...
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24.07.2020 13:25 Ответить
щоб звільнити Крим в 2014 - не вистачало тільки тебе та гриценко.
Але саме в той час ви обидна ховалися за сортирами в привокзальних туалетах))
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24.07.2020 13:35 Ответить
Ты, задроченное создание! Что ты делало в марте 2014 ???? Сидела гнида под столом и боялась кукарекать. Я 11 марта пошел в военкомат, а жена три года держала на обеспечении фирмой транзитный пункт, пуляла на МО деньги на мат обеспечение и на лечение раненых, и бегала в госпиталь помогать. Может ты не в курсе, гаденыш, но в то время март-апрель белгородская и воронежская обл были забиты танками, бтр, сау, грады, эшелоны с личным составом и бк. В пригороде на авто припарковаться не было места, все забито техникой. Лично у меня не было сомнения, что Харьковскую обл захватят. До сих пор, понять не могу, как Турчинов разрулил! Он гений.
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24.07.2020 13:52 Ответить
как-как...
Турчинов: Копаючи під мене, викопують кримінальну справу проти чинного президента - Цензор.НЕТ 1086
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24.07.2020 13:56 Ответить
захопити то одно, а от утримати то інше. Захопити я думаю вони могли і весь лівий берег, але тоді б їх війська були сильно роспорошені і просто партизанськими загонами їх вирізали. Там також не настілько тупі. Там тупі виконавці, а ті хто планує не тупі.
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24.07.2020 15:02 Ответить
«партизанські загони»?
З оцих 73,22% ?
Та їм би Путін пообіцяв надбавки до пенсії за кожного партизана, на тому все й скінчилось би.
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24.07.2020 15:31 Ответить
ага, а грошей в рашки жопой жуй? ))) В них на своїх немає, а ви хочете щоб нашим пенсам платили )) Там 10% з головою хватить, шоб пацаки срали кров'ю, головне щоб тих 73 не заважали і сиділи на свої діванчиках, дивились тєлік, ходили у клюби.
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24.07.2020 22:06 Ответить
Та швидше за все каци і чекали що наші, ту невелику кількість боєздатних військ що була, кинуть в Крим, а вони потім зайдуть по Дніпру в центрі і на півдні по Одесу. Тим самим заблокувавши ті війська в голій, степовій, частині Криму.
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24.07.2020 15:04 Ответить
Так.
Для них було б вигідно знищити ракетно бомбовими ударами, ті залишки боєздатних військ ЗСУ, що лишилися, після «міністрів оборони України ФСБ» Саламатіна, і Лєбєдєва.
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24.07.2020 15:34 Ответить
Изнасилованная свинья руSSкая! Скажи НЕТ наркотикам
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24.07.2020 13:41 Ответить
ти, нарештi, прочитаєш протокол засiдання СНБО, яке було навеснi 2014-го? по ньому саджати треба жулю. бо "нi адiн танк нє должен пакiнуть казарму".
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24.07.2020 13:44 Ответить
саме цікаве, що тобі його ідол - гриценко - МОВЧАЛО та боялося навіть дихати.. бо каби чого проти рашки не сказати ненароком..
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24.07.2020 13:48 Ответить
ага. шоб на передок бравого полковника не загребли.
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24.07.2020 13:52 Ответить
Трусам не место во власти
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24.07.2020 13:27 Ответить
А ти сміливий, зебот, так про плісняву владу говорити.
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24.07.2020 13:45 Ответить
Аякже, хоробро песдякує чергами з дивану аж гай шумить...
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24.07.2020 13:54 Ответить
ты хочешь чтобы власть которую ты выбрал ходила без трусов?
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24.07.2020 14:03 Ответить
ай, маладца!
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24.07.2020 13:28 Ответить
тонко макнул бубочку. чувствуется мастерство
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24.07.2020 13:28 Ответить
Так монике пофиг, она уже столько законов нарушила, что одной статьёй больше, одной меньше... хуже не будет!
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24.07.2020 13:29 Ответить
Паскуды Кремля,вам шакалам Шмариям и прочим Портновым осталось недолго...Потерпите немного.....
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24.07.2020 13:29 Ответить
О, уже за Турчинова принялись, провокация идет за провокацией, провоцируют ВСУ на выступление, на "майдан", на свержение "бубочки".
То двух террористов в одну неделю(!) откопали, и оба оказались бывшими АТО-шниками, то у убитого военного медика кости и части тела вырезали, то оставили умирать раненого воина 4 суток.
Это все провокации.
Очень торопятся в Кремле, сроки поджимают, они любят выступать в августе, традиция у них там такая, что ли.
Очень нужно выступление ВСУ, чтобы наконец-то росскийская армия могла войти в Украину, для "защиты законно избранной" власти "бубочки". Застоялись российские армии на границе с Украиной.
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24.07.2020 13:29 Ответить
Сєйчас бєзголовиє зєльониє черті будут ізвєргать пламя.))
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24.07.2020 13:29 Ответить
Красиво,и главное 100% по закону!Вперед зедебилы.
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24.07.2020 13:30 Ответить
О захвате Крыма говорили еще в 2004 году на Северодонецком шабаше почетные гости кремля фамилии ИШАКОВ Путлера называть не буду...,крыс украинских тоже...все есть в Инете
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24.07.2020 13:33 Ответить
Копая под меня, выкапывают уголовное дело против действующего президента

Кому не нравится Зе, должны вначале "похоронить" Турчинова. (с) Турчинов
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24.07.2020 13:34 Ответить
Хреновая у вас память ишаки ПОРТНОВЫ....стадо баранов...Кровавый Пастор вас сцук размажет по морде Шмария...
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24.07.2020 13:34 Ответить
Путинленд не забывает тратится на троллей, допускаю некоторая падаль, ненавидящая Украину, стучит на клавиатуру из ненависти к Турчинову.
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24.07.2020 13:47 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25356294.html Луцьково, столиця луцькової області

Відмінювання іменників вам в стрічку... Зрештою, чому вже дивуватися...
Турчинов: Копаючи під мене, викопують кримінальну справу проти чинного президента - Цензор.НЕТ 5968
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24.07.2020 13:53 Ответить
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24.07.2020 13:57 Ответить
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24.07.2020 13:57 Ответить
Турчинов: Копаючи під мене, викопують кримінальну справу проти чинного президента - Цензор.НЕТ 4537
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24.07.2020 13:59 Ответить
Пекельні борошна перекладу.
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24.07.2020 14:05 Ответить
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24.07.2020 14:30 Ответить
там взагалі зашквар, бо: КвІтки, а то квИтки.
Для кацапів, українська мова, дійсно іноземна...
Нащо ото про «баццкіє народи»...
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24.07.2020 15:37 Ответить
Взагалі то, там все правильно написано, бо за ********* правилами українського правопису може бути і "в Луцьку", і "в Луцькові".
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25.07.2020 12:51 Ответить
Не чіпайте Кривавого Пастора, бо буде вам миттєва карма, потвори зелені.
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24.07.2020 13:56 Ответить
Логично.Зеле осталось возглавить зелёный авангард монобольшинства и запустив турбо режим,по шурику кабанчиком взять Перекоп.Щоб утереть нос Турчинову
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24.07.2020 13:57 Ответить
Не встигнете оголосити мобілізацію, як зе-скот вже буде під плінтусами.
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24.07.2020 16:21 Ответить
Турчинов сейчас готов броситься в бой за освобождение Крыма, чувствуя вину за его сдачу. Но сдача, похоже, произошла после консультации с американскими товарищами, которые никак не ожидали агрессии рашки против Украины.
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24.07.2020 13:57 Ответить
Вина в чём ?

Вы, кацапы, ваще берега путаете.

Не сдача Крыма была, а захват Крыма был.
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24.07.2020 14:15 Ответить
Вы, подляшники, правильно говорите - был захват рашкой украинского Крыма. Но наши украинские турчиновы должны, просто обязаны были, хоть пукнуть из тяжелой артиллерии в ответ.
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24.07.2020 14:20 Ответить
ты лично за какой пушкой возле прицела тогда стоял и ждал приказа Турчинова ?
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24.07.2020 14:21 Ответить
За той же, что и ты; слепой что ли?
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24.07.2020 14:23 Ответить
да я ни за какой не стоял. Я знаю, что их просто не было.

А вот ты утверждаешь, что они были в боевой готовности и только отсутствие приказа Турчинова им помешало.

Если утверждаешь, значит знаешь, где они стояли.

Если знаешь, значит сам там был.
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24.07.2020 14:26 Ответить
в нього своя "пущка", правда, вже не стріляє (тільки випускає), яку йому доводиться підтримувати, щоб мимо унітазу випуск не промазати...
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24.07.2020 14:54 Ответить
Можно бьіло поверить Турчинову про Крьім , но есть одно НО! Слишком явно он организовал свое прикрьітие на СНБОУ , переведя стрелки на Тимошенко. Которую он предал перед єтим.
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24.07.2020 14:31 Ответить
а если бы там не было Тимошенко, то события развивались бы как ?
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24.07.2020 14:39 Ответить
Собьітия развивались бьі по кремлевскому сценарию , примерно так же. Турчинов бьі придумал другую отмазку.
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24.07.2020 16:10 Ответить
Вот это и есть весь гамуз проблем нашей тогдашней как бы армии, но возможности хоть сымитировать сопротивление были и тогда. Скорее всего, не было одобрения наших заокеанских друзей.
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24.07.2020 14:32 Ответить
как именно сымитировать ?
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24.07.2020 14:40 Ответить
Смотри мой коммент выше, который ты засунул в спам.
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24.07.2020 14:43 Ответить
Я ничего в спам не засовывал.

Но в том комменте нет ничего про то, как именно надо было сымитировать.

Ничего реального.
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24.07.2020 14:57 Ответить
Он хочет сказать, что сдать без боя это одно и то же, что вернуть с боем? на кого это рассчитано?
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24.07.2020 14:51 Ответить
на логически мыслящих людей.

Кстати, а дети были изнасилованы насильником Чикатило или дети вступили с ним в половую связь ?
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24.07.2020 14:58 Ответить
Читайте приговор, там написано.
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24.07.2020 15:16 Ответить
читай резолюцию ООН.

там тоже написано.
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24.07.2020 15:17 Ответить
что именно там читать?
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24.07.2020 15:34 Ответить
а в приговорах что читать ?
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24.07.2020 15:35 Ответить
там четкий ответ на Ваш вопрос.
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24.07.2020 15:37 Ответить
на вопрос, называть это сдачей Крыма или Аннексией Крыма ?

Действительно, в резолюции ООН дан чёткий ответ.

Но ты, падаль кацапская, почему-то называешь это сдачей Крыма.
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24.07.2020 15:40 Ответить
А "обороной" крыма там есть что назвать?
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24.07.2020 17:31 Ответить
а это меняет факт агрессии и захвата ?
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25.07.2020 05:31 Ответить
В приговоре по Чикатило отсутствие сопротивления со стороны детей было смягчающим фактором ?

Кацап, у тебя вместо мозга какое-то ядовитое говнище.

Тебе в детстве родители читали стишок "Что такое хорошо и что такое плохо" ?

Тебе не говорили, что грабить раненого - это плохо даже в том случае, если он не может оказать сопротивления ?
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25.07.2020 05:37 Ответить
80% кримського ЗСУ приняли присягу РФ! На початку 2014 року переважна більшість це Добровольчі Батальони які були поспіхом створені з більш менш адекватних українців! Як ідіот можна було на початку анексії Криму дати відсіч та втримати Крим?!!! Кинути на Крим всі залишки непідготовненої армії? Щоб потім кацапи спокійно захопили в Харьков,Херсон,Запоріжя та Дніпро? Звідки такі ідіоти диванні експерти беруться как ти??!!!
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24.07.2020 17:21 Ответить
80% кримського ЗСУ приняли присягу РФ! На початку 2014 року переважна більшість це Добровольчі Батальони які були поспіхом створені з більш менш адекватних українців! Як можна було на початку анексії Криму дати відсіч та втримати Крим?!!! В Крим Путін перебросив спецназ та контрактників-десантуру, більше 25 тис. Кинути на Крим всі залишки непідготовненої армії? Щоб потім кацапи спокійно захопили в Харьков,Херсон,Запоріжя та Дніпро? Звідки такі ідіоти диванні експерти беруться!!!???
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24.07.2020 17:23 Ответить
maestro он и есть маэстро )))
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24.07.2020 17:44 Ответить
Козломорлые отдыхают вместе путлером
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24.07.2020 22:55 Ответить
Турчинов: Копаючи під мене, викопують кримінальну справу проти чинного президента - Цензор.НЕТ 1045
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24.07.2020 23:24 Ответить
Зе, ты зачем Крым сдал
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25.07.2020 08:55 Ответить
Зеленський ЗДАВ Крим!!!!
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25.07.2020 09:47 Ответить
Необхідно завести карну справу з приводу того, як Зеленський в 2019-2020 роках не захотів звільняти Крим і здав Крим!!!!
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25.07.2020 09:50 Ответить
пастор - успішний кризовий менеджер
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25.07.2020 13:27 Ответить
З кожною годиною переконуюсь,що всю цю шоблу диверсантів будемо скоро ганяти....дубинами. Іначе не буде. Вєнядіктова і інші слуги- це звичайні групи диверсантів,що відпрацьовують своє завдання по напрямкам.Їх уже видно без окулярів. Україна в реальній небезпеці,без посмішки. Наша буденна побутова вата все ще задовольняється миром від Порошенка та планують їзду по безвізу Порошенківському по світу,але реально вже ми одною ногою стоїмо...на роздоріжжі маховика історії: чи буде завтра,чи ні?! Зюзя сіонський з погощиком Коломиєю та їх ватопацифіське войовниче кодло готується до повного розвороту України в...НІКУДИ. З цим планом корегуються і диверсанти Медведчука,який сьогодні в Криму коорденує та обговорює подальші кроки по обездержавленню країни- України. Ви ж бачите,що відбувається?! Захисників держави....практично і реально в цій владі ніхто не слуха і не чує,а навпаки. Їх готують на ЗАКЛАННЯ, на ЗГИН- ПОГИБЕЛЬ. Згодон підуть всі інші,що зараз на слуху: волонтери, генрали, офіцери, громадські патріоти, блогери, журналісти. Готується масовий геноцид конституційного громадянства. Повірьте,якщо я не правий ....плюнете мені в очі хоча б раз!
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05.08.2020 22:08 Ответить
І ще. Для автолюбителів. Не замовляйте відеорегістратор Full HD+,1080. Це розвід від одеситів. Працює протягом неділі-двух і наступає кінець "реєстраціям", яких і не було,бо акамулятори негідні і ї нігде мікроскопічних не знайдете. Ну а функції взагалі не працюють по кнопкам. Просто показує зображення,а вночі...темрява,бо інфракрасні ЛСД світять ....звичайним ліхтарем. Ну,розвід є розвід на 300 гривень!
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05.08.2020 22:17 Ответить
 
 