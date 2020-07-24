Турчинов: Копая под меня, выкапывают уголовное дело против действующего президента
В правовом плане оккупация Крыма в 2014 году ничем не отличается от оккупации в 2020.
Об этом сказал экс-глава ВР Александр Турчинов в интервью "Цензор.НЕТ".
По его словам, действующая власть с лидерами ОПЗЖ и другими "защитниками отечества", вроде Януковича, "не придумала ничего лучше, как достать меня, переписав уже расследованное дело о захвате Крыма".
Турчинов отметил, что для защиты страны от внешней агрессии в Конституции и в законодательном поле страны нет временных ограничений. "Мы же не допускаем мысли, что руководство страны и их" независимые "правоохранительные органы признали российскую аннексию АРК или их фейковый референдум? Ведь в правовом плане оккупация полуострова в 2014 году ничем не отличается от оккупации в 2020! Для защиты страны от внешней агрессии в Конституции и в законодательном поле страны нет временных ограничений", - сказал он, добавив, что численность российских войск в Крыму сейчас не больше, чем было там сконцентрировано в начале 2014 года, а подготовка и вооружение наших военных - в разы лучше.
"Легитимный Верховный Главнокомандующий, который имеет свое большинство в парламенте, свой Кабмин, боеспособную армию в 2020 году, в отличие от 2014 года (когда всего этого не было и приходилось создавать практически с нуля) - не имеет никаких правовых, политических, военно-технических и кадровых ограничений для выполнения конституционных требований по защите страны от агрессии и освобождения Крыма", - подчеркнул Турчинов.
Экс-глава Верховной Рады Украины объяснил, что власть и ее ставленники в прокуратуре и ГБР, начав разыгрывать подброшенную им пятой колонной Кремля крымскую карту, не только отбеливают российскую агрессию. "Из-за высокого "профессионализма незаангажированных" исполнителей они не в состоянии понять, что, играя в чужую игру и копая под меня, выкапывают уголовное дело против Зеленского. Который, пользуясь его терминологией, "не дает украинским морякам освободить Крым", - резюмировал Александр Турчинов.
Полностью интервью Александра Турчинова "Цензор.НЕТ" читайте по ссылке.
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Але саме в той час ви обидна ховалися за сортирами в привокзальних туалетах))
З оцих 73,22% ?
Та їм би Путін пообіцяв надбавки до пенсії за кожного партизана, на тому все й скінчилось би.
Для них було б вигідно знищити ракетно бомбовими ударами, ті залишки боєздатних військ ЗСУ, що лишилися, після «міністрів оборони України ФСБ» Саламатіна, і Лєбєдєва.
То двух террористов в одну неделю(!) откопали, и оба оказались бывшими АТО-шниками, то у убитого военного медика кости и части тела вырезали, то оставили умирать раненого воина 4 суток.
Это все провокации.
Очень торопятся в Кремле, сроки поджимают, они любят выступать в августе, традиция у них там такая, что ли.
Очень нужно выступление ВСУ, чтобы наконец-то росскийская армия могла войти в Украину, для "защиты законно избранной" власти "бубочки". Застоялись российские армии на границе с Украиной.
Кому не нравится Зе, должны вначале "похоронить" Турчинова. (с) Турчинов
Відмінювання іменників вам в стрічку... Зрештою, чому вже дивуватися...
Для кацапів, українська мова, дійсно іноземна...
Нащо ото про «баццкіє народи»...
Вы, кацапы, ваще берега путаете.
Не сдача Крыма была, а захват Крыма был.
А вот ты утверждаешь, что они были в боевой готовности и только отсутствие приказа Турчинова им помешало.
Если утверждаешь, значит знаешь, где они стояли.
Если знаешь, значит сам там был.
Но в том комменте нет ничего про то, как именно надо было сымитировать.
Ничего реального.
Кстати, а дети были изнасилованы насильником Чикатило или дети вступили с ним в половую связь ?
там тоже написано.
Действительно, в резолюции ООН дан чёткий ответ.
Но ты, падаль кацапская, почему-то называешь это сдачей Крыма.
Кацап, у тебя вместо мозга какое-то ядовитое говнище.
Тебе в детстве родители читали стишок "Что такое хорошо и что такое плохо" ?
Тебе не говорили, что грабить раненого - это плохо даже в том случае, если он не может оказать сопротивления ?