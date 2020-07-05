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Турчинов: Кремлю необходима неуправляемость ситуации в Украине и хаос. ВИДЕО

Предпосылками наступления на Херсон российских войск могут быть хаос и неуправляемость ситуации в Украине.

Так экс-секретарь СНБО Украины, руководитель штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов прокомментировал в эфире "5 канала" заявление бывшего командующего Вооруженными силами США в Европе Бена Ходжеса о возможности вторжения русских в Херсон, информирует Цензор.НЕТ.

"Путину нужна ситуация в Украине, как в конце 2013-го - начале 2014 года, когда в Украине было безвластие. Сегодня, когда мы видим, что усиливается кризис и неуправляемость ситуации в Украине, это и может быть предпосылками для военной агрессии РФ", - сказал Александр Турчинов.

Говоря о том, что украинские военные готовы дать отпор врагу, экс-секретарь СНБО отметил, что "когда российские военные "обписаются" в Крыму", только тогда появится источник обещанной Путиным воды, потому что украинцы готовы защищать свою землю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов возглавил штаб "ЕС": "Украине необходима мирная перезагрузка власти"

Напомним, экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес предостерег, что в начале осени, прикрываясь масштабными военными учениями Кавказ-2020, Россия может попытаться захватить дамбу в Херсоне, которая перекрывает воду из Днепра в ранее оккупированный Крым. Кремль может оправдать новое вторжение гуманитарной катастрофой на полуострове.

Автор: 

россия (95671) Турчинов Александр (3336) Херсон (2840)


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Топ комментарии
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Турчинов: Кремлю необходима неуправляемость ситуации в Украине и хаос - Цензор.НЕТ 4885
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05.07.2020 20:06
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Турчинов: Кремлю необходима неуправляемость ситуации в Украине и хаос - Цензор.НЕТ 3798
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05.07.2020 20:00
+59
Турчинов: Кремлю необходима неуправляемость ситуации в Украине и хаос - Цензор.НЕТ 2056
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05.07.2020 20:01
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Страница 5 из 5
Он такой же канадец, как ЗЕ украинец.

Оно платная ватная промокашка, освоившая украинскую раскладку.
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06.07.2020 10:12 Ответить
Так это видно издали. Кацапские троли такие примитивные.
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06.07.2020 10:31 Ответить
За Крым ОТВЕТЬ!!!
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06.07.2020 09:54 Ответить
Это ты к ***** обнуленному или к предателям типа Константинова и няшмяш?
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06.07.2020 09:57 Ответить
И ЗЕ с этой задачей справляется отлично.
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06.07.2020 10:11 Ответить
Турчинов: Кремлю необхідна некерованість ситуації в Україні та хаос - Цензор.НЕТ 9606
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06.07.2020 10:14 Ответить
Херой Росії турчинов відводе від себе вину за продаж Криму путєну
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06.07.2020 10:54 Ответить
рем ...расскажи нам о распятых...
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06.07.2020 13:04 Ответить
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