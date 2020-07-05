Турчинов: Кремлю необходима неуправляемость ситуации в Украине и хаос. ВИДЕО

Предпосылками наступления на Херсон российских войск могут быть хаос и неуправляемость ситуации в Украине.

Так экс-секретарь СНБО Украины, руководитель штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов прокомментировал в эфире "5 канала" заявление бывшего командующего Вооруженными силами США в Европе Бена Ходжеса о возможности вторжения русских в Херсон, информирует Цензор.НЕТ.

"Путину нужна ситуация в Украине, как в конце 2013-го - начале 2014 года, когда в Украине было безвластие. Сегодня, когда мы видим, что усиливается кризис и неуправляемость ситуации в Украине, это и может быть предпосылками для военной агрессии РФ", - сказал Александр Турчинов.

Говоря о том, что украинские военные готовы дать отпор врагу, экс-секретарь СНБО отметил, что "когда российские военные "обписаются" в Крыму", только тогда появится источник обещанной Путиным воды, потому что украинцы готовы защищать свою землю.

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Напомним, экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес предостерег, что в начале осени, прикрываясь масштабными военными учениями Кавказ-2020, Россия может попытаться захватить дамбу в Херсоне, которая перекрывает воду из Днепра в ранее оккупированный Крым. Кремль может оправдать новое вторжение гуманитарной катастрофой на полуострове.