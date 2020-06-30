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Турчинов возглавил штаб "ЕС": "Украине необходима мирная перезагрузка власти"

Турчинов возглавил штаб

Александр Турчинов принял предложение возглавить штаб, который создает политическая партия "Европейская Солидарность".

Об этом на своей странице в Фейсбук написал экс-спикер ВР, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, передает Цензор.НЕТ.

"Время, когда я не работаю в парламенте или на государственных должностях, я всегда использую, чтобы заниматься наукой, писать книги, исследовать библейские тексты, проповедовать в церкви, жить спокойной и интересной жизнью. Я стараюсь избегать публичности, которая вносит дискомфорт в жизнь нормального человека. Но мне больно наблюдать, как страна, которая еще с прошлого года была искусственно загнана в кризисную парадигму, неуклонно приближается к социально-экономической катастрофе", - заявил Турчинов.

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"Мне больно наблюдать, как национальная безопасность и оборона, которым я посвятил часть своей жизни, снова становятся далеко не первым приоритетом государства, что в условиях войны недопустимо", - акцентировал он.

"Опять в нашу жизнь возвращаются заказные дела и политические преследования оппонентов, что обесценивает достижения Революции Достоинства и кровь украинских патриотов. Пятая колонна Кремля подняла голову, нагло усиливая свое влияние на стратегические информационные ресурсы, внутреннюю и внешнюю политику государства. Дилетантство и популизм, как раковая опухоль, разрушают управленческую вертикаль, ведут к хаосу и дестабилизации", - пояснил экс-секретарь СНБО.

"Поэтому сегодня, как никогда, необходимо объединение и консолидация всех ответственных патриотических сил, всех, кто способен профессионально действовать в экстремальных условиях многовекторного кризиса. В XXI веке Украина уже прошла через две революции. Нам не нужна третья. Более того, в условиях российской военной агрессии, которая не прекращается уже шесть лет, любая революция и дестабилизация крайне опасны", - отметил Турчинов.

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"Украине необходима мирная перезагрузка власти. Нашему государству нужны ответственные профессионалы, способные остановить разрушение экономики, защитить страну и заставить всех считаться с национальными интересами сильной и независимой Украины. Меня не интересуют депутатский мандат или государственные должности, но чтобы помочь объединительному процессу и подготовить качественные кадры эффективных управленцев, я принял предложение возглавить штаб, который создает ведущая украинская оппозиционная политическая сила "Европейская Солидарность". Пришло время забывать старые конфликты и распри и объединиться, чтобы, преодолев все кризисы и проблемы, обеспечить развитие Украины как мощного демократического европейского государства!" - резюмировал Турчинов.

Турчинов возглавил штаб ЕС: Украине необходима мирная перезагрузка власти 01
Турчинов возглавил штаб ЕС: Украине необходима мирная перезагрузка власти 02

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Топ комментарии
+138
Аве, Пастор!
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30.06.2020 10:36
+94
уважаю Пастора!!!
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30.06.2020 10:36
+43
Дерендяев где воевал?
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30.06.2020 10:38
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Тлумку ,..іди попригай.., завилини твої сплелися ..Судячи себе реально побачив коли пенка з рота виступила...
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01.07.2020 23:38 Ответить
Пастор - патріот, а ти - кацапське всране гімно.
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01.07.2020 10:18 Ответить
У Турчинова є всі шанси обратись, але якщо знов будуть висувати Порошенко то це фіаско. Антирейтинги річ вперта, вони самі по собі не зникають.
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01.07.2020 09:20 Ответить
Турчинова в Президенты!!!
Слава Пастору!

Пастор, давай уже будем гнать в Ростов этих зеленых обезьян!
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01.07.2020 09:22 Ответить
Для дыбилов и провокаторвов, орущих "Турчинов просрал Крым побоявшись дать команду в наступ!" сообщаю:
Из 100% "украинских военнослужащих" в Крыму в материковую Украину перебрались 0,1 %
КОГО, придурки сраные, он должен был посылать в наступ на расийские войска?
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01.07.2020 10:49 Ответить
Про пастора, додатково: ЯК ЗНИЩУЄТЬСЯ РАКЕТНА ОБОРОНА УКРАЇНИ
"Вільха пастора", або Ракетна програма України в загоні - в програмі 5-го каналу "На власні очі"
Відновлення ракетного та оборонного потенціалу - не міф
"Ми повинні нарощувати свій потенціал. Ми повинні працювати над більш потужною зброєю, яка зможе не тільки захистити нашу Україну, але й примусити рахуватися з нашими національними інтересами", - казав Олександр Турчинов.
Відновлення ракетного та оборонного потенціалу - не міф! В Україні вміють виготовляти високоточне озброєння. На Павлоградському хімзаводі, зокрема, збирають 90% ракети Вільха, яка вже на озброєнні ЗСУ. Торік за державним замовленням виготовили понад 100 ракет. Цьогоріч держава замовила - нуль. На папері програму відновили, але замовлення й досі виробники не отримали. Для нової влади війна скінчилася? Чи загроза зникла само по собі? На заводі впевнені, що наявність такої зброї в країні - це аргумент на міжнародних перемовинах! І це доведено в програмі "На власні очі"; дивіться за ссиллю https://www.5.ua/suspilstvo/vilkha-pastora-abo-raketna-prohrama-ukrainy-na-vlasni-ochi-218202.html
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01.07.2020 14:59 Ответить
Нове призначння Пастора- витончений натяк зєльоним ушльопкам, що час "Ч" невпинно, стрімко, але невідворотньо наступає.
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01.07.2020 21:47 Ответить
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