Турчинов возглавил штаб "ЕС": "Украине необходима мирная перезагрузка власти"

Александр Турчинов принял предложение возглавить штаб, который создает политическая партия "Европейская Солидарность".

Об этом на своей странице в Фейсбук написал экс-спикер ВР, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, передает Цензор.НЕТ.

"Время, когда я не работаю в парламенте или на государственных должностях, я всегда использую, чтобы заниматься наукой, писать книги, исследовать библейские тексты, проповедовать в церкви, жить спокойной и интересной жизнью. Я стараюсь избегать публичности, которая вносит дискомфорт в жизнь нормального человека. Но мне больно наблюдать, как страна, которая еще с прошлого года была искусственно загнана в кризисную парадигму, неуклонно приближается к социально-экономической катастрофе", - заявил Турчинов.

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"Мне больно наблюдать, как национальная безопасность и оборона, которым я посвятил часть своей жизни, снова становятся далеко не первым приоритетом государства, что в условиях войны недопустимо", - акцентировал он.

"Опять в нашу жизнь возвращаются заказные дела и политические преследования оппонентов, что обесценивает достижения Революции Достоинства и кровь украинских патриотов. Пятая колонна Кремля подняла голову, нагло усиливая свое влияние на стратегические информационные ресурсы, внутреннюю и внешнюю политику государства. Дилетантство и популизм, как раковая опухоль, разрушают управленческую вертикаль, ведут к хаосу и дестабилизации", - пояснил экс-секретарь СНБО.

"Поэтому сегодня, как никогда, необходимо объединение и консолидация всех ответственных патриотических сил, всех, кто способен профессионально действовать в экстремальных условиях многовекторного кризиса. В XXI веке Украина уже прошла через две революции. Нам не нужна третья. Более того, в условиях российской военной агрессии, которая не прекращается уже шесть лет, любая революция и дестабилизация крайне опасны", - отметил Турчинов.

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"Украине необходима мирная перезагрузка власти. Нашему государству нужны ответственные профессионалы, способные остановить разрушение экономики, защитить страну и заставить всех считаться с национальными интересами сильной и независимой Украины. Меня не интересуют депутатский мандат или государственные должности, но чтобы помочь объединительному процессу и подготовить качественные кадры эффективных управленцев, я принял предложение возглавить штаб, который создает ведущая украинская оппозиционная политическая сила "Европейская Солидарность". Пришло время забывать старые конфликты и распри и объединиться, чтобы, преодолев все кризисы и проблемы, обеспечить развитие Украины как мощного демократического европейского государства!" - резюмировал Турчинов.



