Турчинов очолив штаб "ЄС": "Україні потрібне мирне перезавантаження влади"
Олександр Турчинов прийняв пропозицію очолити штаб, який створює політична партія "Європейська Солідарність".
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ексспікер ВР, екссекретар РНБО Олександр Турчинов, передає Цензор.НЕТ.
"Час, коли я не працюю в парламенті або на державних посадах, я завжди використовую, щоб займатися наукою, писати книжки, досліджувати біблійні тексти, проповідувати в церкві, жити спокійним і цікавим життям. Я намагаюся уникати публічності, яка вносить дискомфорт у життя нормальної людини. Але мені боляче спостерігати, як країна, яка ще з минулого року була штучно загнана в кризову парадигму, неухильно наближається до соціально-економічної катастрофи", - заявив Турчинов.
"Мені боляче спостерігати, як національна безпека і оборона, яким я присвятив частину свого життя, знову стають далеко не першим пріоритетом держави, що в умовах війни неприпустимо", - акцентував він.
"Знову в наше життя повертаються замовні справи та політичні переслідування опонентів, що знецінює надбання Революції Гідності і кров українських патріотів. П’ята колона Кремля підняла голову, нахабно посилюючи свій вплив на стратегічні інформаційні ресурси, внутрішню та зовнішню політику держави. Дилетантизм та популізм, як ракова пухлина, руйнують управлінську вертикаль, ведуть до хаосу та дестабілізації", - пояснив екссекретар РНБО.
"Тому сьогодні, як ніколи, необхідне єднання і консолідація всіх відповідальних патріотичних сил, всіх, хто здатен професійно діяти в екстремальних умовах багатовекторної кризи.
В ХХІ столітті Україна вже пройшла через дві революції. Нам не потрібна третя. Більше того, в умовах російської військової агресії, яка не припиняється вже шість років, будь-яка революція та дестабілізація є вкрай небезпечними", - зазначив Турчинов.
"Україні потрібне мирне перезавантаження влади. Нашій державі потрібні відповідальні професіонали, здатні зупинити руйнацію економіки, захистити країну та примусити всіх рахуватися з національними інтересами сильної і незалежної України. Мене не цікавить депутатський мандат чи державні посади, але щоб допомогти об’єднавчому процесу та підготувати якісні кадри ефективних управлінців, я прийняв пропозицію очолити штаб, який створює провідна українська опозиційна політична сила "Європейська Солідарність". Прийшов час забувати старі конфлікти і чвари та єднатися, щоб подолавши всі кризи і негаразди, забезпечити розвиток України як могутньої демократичної європейської держави!" - резюмував Турчинов.
Будь ласка, зачекайте...
Слава Пастору!
Пастор, давай уже будем гнать в Ростов этих зеленых обезьян!
Из 100% "украинских военнослужащих" в Крыму в материковую Украину перебрались 0,1 %
КОГО, придурки сраные, он должен был посылать в наступ на расийские войска?
"Вільха пастора", або Ракетна програма України в загоні - в програмі 5-го каналу "На власні очі"
Відновлення ракетного та оборонного потенціалу - не міф
"Ми повинні нарощувати свій потенціал. Ми повинні працювати над більш потужною зброєю, яка зможе не тільки захистити нашу Україну, але й примусити рахуватися з нашими національними інтересами", - казав Олександр Турчинов.
Відновлення ракетного та оборонного потенціалу - не міф! В Україні вміють виготовляти високоточне озброєння. На Павлоградському хімзаводі, зокрема, збирають 90% ракети Вільха, яка вже на озброєнні ЗСУ. Торік за державним замовленням виготовили понад 100 ракет. Цьогоріч держава замовила - нуль. На папері програму відновили, але замовлення й досі виробники не отримали. Для нової влади війна скінчилася? Чи загроза зникла само по собі? На заводі впевнені, що наявність такої зброї в країні - це аргумент на міжнародних перемовинах! І це доведено в програмі "На власні очі"; дивіться за ссиллю https://www.5.ua/suspilstvo/vilkha-pastora-abo-raketna-prohrama-ukrainy-na-vlasni-ochi-218202.html