Відповіддю на кризу має стати зміна стратегії управління країною, - Турчинов. ВIДЕО

Дивлячись на те, як в цих складних умовах відбувається управління країною, ми можемо отримати не просто кризу, а - катастрофу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав колишній спікер парламенту, екссекретар РНБО України Олександр Турчинов в ефірі "5-го каналу".

Турчинов зазначив, що в той час, коли ще ніхто не знав про коронавірус, наша країна ще в жовтні минулого року отримала значне падіння промислового виробництва.

"Коли світова економіка перебувала в позитивній динаміці, ми з негативним трендом (падіння виробництва у листопаді становило вже 7%) увійшли в системну кризу", – сказав він, додавши, що сьогодні відбуваються дуже серйозні негативні процеси в економіці, багато з яких мають руйнівний характер.

Відповіддю на кризу, на його думку, повинна стати зміна стратегії управління країною.

"На зміну небезпечному популізму повинен прийти професіоналізм. Нові обличчя – це добре, але окрім обличчя повинні бути ще розум, досвід, знання і розуміння того, що робити", – наголосив Олександр Турчинов.

За словами екссекретаря РНБО, проблема в тому, що в нас доросле населення, "мабуть, більше ніж діти вірить у казки і хоче, щоб складні проблеми вирішувалися швидко за помахом чарівної палички".

"Але так не буває. Не можна виграти війну без болю і крові, не можна краще жити без важкої праці. Коли починаєш про це говорити, не всім це подобається, більшість продовжує сподіватися на швидкі, легкі рішення складних і небезпечних проблем. А найбільш легкий шлях – це шлях падіння. На жаль, ми не робимо висновків ані з нашої історії, ані з нашого сьогодення", - сказав Олександр Турчинов.

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