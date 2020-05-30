Відповіддю на кризу має стати зміна стратегії управління країною, - Турчинов. ВIДЕО
Дивлячись на те, як в цих складних умовах відбувається управління країною, ми можемо отримати не просто кризу, а - катастрофу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав колишній спікер парламенту, екссекретар РНБО України Олександр Турчинов в ефірі "5-го каналу".
Турчинов зазначив, що в той час, коли ще ніхто не знав про коронавірус, наша країна ще в жовтні минулого року отримала значне падіння промислового виробництва.
"Коли світова економіка перебувала в позитивній динаміці, ми з негативним трендом (падіння виробництва у листопаді становило вже 7%) увійшли в системну кризу", – сказав він, додавши, що сьогодні відбуваються дуже серйозні негативні процеси в економіці, багато з яких мають руйнівний характер.
Відповіддю на кризу, на його думку, повинна стати зміна стратегії управління країною.
"На зміну небезпечному популізму повинен прийти професіоналізм. Нові обличчя – це добре, але окрім обличчя повинні бути ще розум, досвід, знання і розуміння того, що робити", – наголосив Олександр Турчинов.
За словами екссекретаря РНБО, проблема в тому, що в нас доросле населення, "мабуть, більше ніж діти вірить у казки і хоче, щоб складні проблеми вирішувалися швидко за помахом чарівної палички".
"Але так не буває. Не можна виграти війну без болю і крові, не можна краще жити без важкої праці. Коли починаєш про це говорити, не всім це подобається, більшість продовжує сподіватися на швидкі, легкі рішення складних і небезпечних проблем. А найбільш легкий шлях – це шлях падіння. На жаль, ми не робимо висновків ані з нашої історії, ані з нашого сьогодення", - сказав Олександр Турчинов.
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"Хуже не будет".
А теперь ложи зубы на полку.
Они вообще не понимают о чём он говорит. Их лексикон таких слов не содержит; а уровень их психического развития находится на уровне младшеклассников коррекционной школы.
За тот короткий срок у власти нынешняя власть просто не могла ничего кардинально изменить в экономике, поэтому кризис, это следствие правления прошлой власти, следствие преступной деятельности Гройсмана, который отменил гос. регулирование цен на социальные товары и который за это должен сидеть в тюрьме.
Кризис, это следствие "реформ" Гройсмана в частности и следствие пяти лет правления популистской прошлой власти, которая всем рассказывает, как хорошо заживем, если будем навязывать иностанный мир в Украине и гнобить народ.
При капитализме кризисы, нестабильность, это частое явление, поэтому задача власти сейчас не поддаваться на призывы популистов партии ЕС и все сделать, чтобы даже при кризисе жизнь в стране была стабильной, потому, что все сказки популистов о лучшей жизни, о реформах заканчиваются жесточайшим гнетом, грабежом народа в интересах богатых.
Буржуи рассказывающие о реформах никогда себя грабить не будут, они будут грабить народ.
Путин В.В., член КПСС с 1975 года.
Матвиенко В.И., член КПСС с 1972 года.
Медведев Д.А., член КПСС с 1986 года
Шойгу С.К., член КПСС с 1979 года.
Собянин С.С., член КПСС с 1986 года.
Бортников А.В., член КПСС с 1975 года.
Чайка Ю.Я, член КПСС с 1976 года.
Сечин И.И., член КПСС с 1990 года.
..... И когда очередная лживая мразь начинает мне рассказывать, что то были ненастоящие коммунисты, а вот они самые что ни на есть настоящие, я их посылаю сразу всех. Чего и другим советую делать
зная, в 30 лет будет ездить на Мерседесе.
Чем социалистическая нищета, когда рабочий ездит на работу на трамвае
и ждёт смерти деда, чтобы начать ездить на старом Москвиче (если хватит денег на бензин).
Тем не менее, даже сейчас многие не зря скучают по совку и россия пользуется этим, потому, что там были действительно ценности и жизнь была нормальной, а не тот кошмар, что сейчас навязывают.
А если грамотно подходить, да еще если нет войны, то капитализм по сравнению с социализмом просто гнилой мусор.
Кроме того, капитализм очень даже сгнивает и особенно это хорошо видно по развивающимся странам, которые или распадаются или постоянно находятся на грани развала, как например Украина.
и да, мы сейчас остро нуждаемся в проповедях.
О, пастор, веди нас.
а безбожники веруют в фейки...
"сказал безумец в сердце своем: нет Бога"
Дайте Янелоху краще грати на роялі тим, чим воно вміє, це в нього краще виходить, чим керувати країною в такий час.