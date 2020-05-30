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Відповіддю на кризу має стати зміна стратегії управління країною, - Турчинов. ВIДЕО

Відповіддю на кризу має стати зміна стратегії управління країною, - Турчинов. ВIДЕО

Дивлячись на те, як в цих складних умовах відбувається управління країною, ми можемо отримати не просто кризу, а - катастрофу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав колишній спікер парламенту, екссекретар РНБО України Олександр Турчинов в ефірі "5-го каналу".

Турчинов зазначив, що в той час, коли ще ніхто не знав про коронавірус, наша країна ще в жовтні минулого року отримала значне падіння промислового виробництва.

"Коли світова економіка перебувала в позитивній динаміці, ми з негативним трендом (падіння виробництва у листопаді становило вже 7%) увійшли в системну кризу", – сказав він, додавши, що сьогодні відбуваються дуже серйозні негативні процеси в економіці, багато з яких мають руйнівний характер.

Відповіддю на кризу, на його думку, повинна стати зміна стратегії управління країною.

"На зміну небезпечному популізму повинен прийти професіоналізм. Нові обличчя – це добре, але окрім обличчя повинні бути ще розум, досвід, знання і розуміння того, що робити", – наголосив Олександр Турчинов.

За словами екссекретаря РНБО, проблема в тому, що в нас доросле населення, "мабуть, більше ніж діти вірить у казки і хоче, щоб складні проблеми вирішувалися швидко за помахом чарівної палички".

"Але так не буває. Не можна виграти війну без болю і крові, не можна краще жити без важкої праці. Коли починаєш про це говорити, не всім це подобається, більшість продовжує сподіватися на швидкі, легкі рішення складних і небезпечних проблем. А найбільш легкий шлях – це шлях падіння. На жаль, ми не робимо висновків ані з нашої історії, ані з нашого сьогодення", - сказав Олександр Турчинов.

Читайте також: "Слуга народу" звернулася до влади: Не треба казок про зростання ВВП і 500 тисяч робочих місць

криза (418) Турчинов Олександр (1136)


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Топ коментарі
+36
Яка стратегія? У КВНщиків її зроду не було.
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30.05.2020 12:54
+33
Ответом на кризис станет разве что ещё один видосик от клована и ещё парочка проданных должностей его "верным другом".
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30.05.2020 12:54
+32
Ответом на кризис должно стать изменение стратегии управления страной, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1036
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30.05.2020 13:01
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Зе-тыпил, со времён 2014 года у нас пять лет экономика РОСЛА!
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30.05.2020 13:33 Відповісти
придурку малолітній - іди ще повчись
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30.05.2020 15:51 Відповісти
https://tsargrad.tv/news/v-takom-gosdep-rossiju-eshhjo-ne-obvinjal-v-ssha-podnjali-skandal-iz-za-falshivyh-dinarov-v-livii_257082 В США подняли скандал из-за фальшивых динаров в Ливии
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30.05.2020 13:27 Відповісти
Вот ты, зе-тыпил и выбрал Осла-Клоуна во власть.
"Хуже не будет".
А теперь ложи зубы на полку.
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30.05.2020 13:35 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/30/7253832/ Киев подтопило, к вечеру дождь усилится
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30.05.2020 13:31 Відповісти
Зеленая плесень прислушается до мудрых советов? я сильно сомневаюсь...
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30.05.2020 13:32 Відповісти
Дело даже не в том что они не прислушаются.

Они вообще не понимают о чём он говорит. Их лексикон таких слов не содержит; а уровень их психического развития находится на уровне младшеклассников коррекционной школы.
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30.05.2020 13:44 Відповісти
Відповіддю на кризу має стати зміна стратегії управління країною, - Турчинов - Цензор.НЕТ 840
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30.05.2020 14:05 Відповісти
На смену 5 опасному популизму должен прийти 1 профессионализм . Новые лица - это хорошо, но кроме лица должны быть еще ум, опыт, знания и понимание того, что делать.Вверните нас в зад.
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30.05.2020 13:56 Відповісти
Ты там и сидишь, судя по твоей вони...
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30.05.2020 14:20 Відповісти
Всі колишні високопосадовці чомусь резко так вумними стають )))
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30.05.2020 13:58 Відповісти
Он всегда был умным. Вы забыли что именно Пастор восстановил в Украине разработку и производство ракетной техники ?
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30.05.2020 14:13 Відповісти
пока Зеля за Петей гоняется толку не будет
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30.05.2020 13:59 Відповісти
Изменения в Украине возможны только шаг за шагом на базе прочной национально-демократической платформы в направлении европейских ценностей и стандартов жизни. По этому пути можно идти быстрее или медленнее, но остановиться уже невозможно не разрушив страну. именно это и имел в виду Турчинов.
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30.05.2020 14:13 Відповісти
Пока зелёную банду не выгнали - толку не будет. Будет только экономическая катастрофа.
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30.05.2020 14:13 Відповісти
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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30.05.2020 14:24 Відповісти
Чудове інтерв,ю, відкрив для себе речі, про які раніше лише здогадувась, або не знав взагалі. Подяка Пастору за його харизму, за його вирішальну роль в той... складний і кризовий період моєї України. Чоловік - легенда! Людина - герой!
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30.05.2020 14:25 Відповісти
Турчинов отметил, что в то время, когда еще никто не знал о коронавирусе, наша страна еще в октябре прошлого года получила значительное падение промышленного производства.

За тот короткий срок у власти нынешняя власть просто не могла ничего кардинально изменить в экономике, поэтому кризис, это следствие правления прошлой власти, следствие преступной деятельности Гройсмана, который отменил гос. регулирование цен на социальные товары и который за это должен сидеть в тюрьме.

Кризис, это следствие "реформ" Гройсмана в частности и следствие пяти лет правления популистской прошлой власти, которая всем рассказывает, как хорошо заживем, если будем навязывать иностанный мир в Украине и гнобить народ.
При капитализме кризисы, нестабильность, это частое явление, поэтому задача власти сейчас не поддаваться на призывы популистов партии ЕС и все сделать, чтобы даже при кризисе жизнь в стране была стабильной, потому, что все сказки популистов о лучшей жизни, о реформах заканчиваются жесточайшим гнетом, грабежом народа в интересах богатых.
Буржуи рассказывающие о реформах никогда себя грабить не будут, они будут грабить народ.
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30.05.2020 14:27 Відповісти
Вам, родной прямиком путь в Путинскую Россию. Там правят бал коммунисты, более того, самые проверенные коммунисты, боевой отряд партии Ленина-Сталина - гэбня.

Путин В.В., член КПСС с 1975 года.
Матвиенко В.И., член КПСС с 1972 года.
Медведев Д.А., член КПСС с 1986 года

Шойгу С.К., член КПСС с 1979 года.

Собянин С.С., член КПСС с 1986 года.
Бортников А.В., член КПСС с 1975 года.

Чайка Ю.Я, член КПСС с 1976 года.

Сечин И.И., член КПСС с 1990 года.

..... И когда очередная лживая мразь начинает мне рассказывать, что то были ненастоящие коммунисты, а вот они самые что ни на есть настоящие, я их посылаю сразу всех. Чего и другим советую делать
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30.05.2020 14:44 Відповісти
Там правят такие же капиталисты, как и в Украине. А та маскировка совком, к которой прибегает россия, чтобы привлечь к себе внимание, не скроет гнилой сущности капитализма.
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30.05.2020 14:49 Відповісти
Лучше гнилая сущность капитализма, когда рабочий ездит на работу на Гольфе,
зная, в 30 лет будет ездить на Мерседесе.
Чем социалистическая нищета, когда рабочий ездит на работу на трамвае
и ждёт смерти деда, чтобы начать ездить на старом Москвиче (если хватит денег на бензин).
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30.05.2020 15:01 Відповісти
Если государство тратит много денег на мировые амбиции, как при совке, то да, народ при этом жировать не будет.

Тем не менее, даже сейчас многие не зря скучают по совку и россия пользуется этим, потому, что там были действительно ценности и жизнь была нормальной, а не тот кошмар, что сейчас навязывают.

А если грамотно подходить, да еще если нет войны, то капитализм по сравнению с социализмом просто гнилой мусор.
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30.05.2020 15:28 Відповісти
Я розміняв 8-й десяток і скажу що найогидніша влада це совєцька.
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31.05.2020 03:41 Відповісти
Социализм в чистом виде возможен на базе высококультурного общества, где естественным образом осознан предел индивидуальных потребностей и люди сами, а не через пропаганду пришли к пониманию, что, вкладывая усилия в общее развитие, они инвестируют в себя. Такой, идеальный социализм, способен раскрыть потенциал всего общества (человечества) и отдельных личностей гораздо лучше, чем капитализм эгоистичного типа, когда все участники так или иначе желают возвышаться на фоне других, пусть даже для этого придётся взгромоздиться на трупы. В реальности есть эффективные комбинированные формы, где официальная модель - не социализм, но с развитыми социальными акцентами. Например, капитализм скандинавского типа, или арабские социальные монархии (где ортодоксальные зажимы компенсируются мощной экономической поддержкой и социальной заботой власти о своих гражданах).
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31.05.2020 10:02 Відповісти
готовился к политзанятиям?
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30.06.2020 19:34 Відповісти
Капитализм "гниет-гниет" и не сгнивает... коммунизм "процветал-процветал" и сгнил на пню. все нормальные перекрестились.
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30.05.2020 15:09 Відповісти
Капитализм развивается уже давно, по сравнению с социализмом, поэтому он сильнее и при любом удобном случае стремится социализм уничтожить, как например Кубу.
Кроме того, капитализм очень даже сгнивает и особенно это хорошо видно по развивающимся странам, которые или распадаются или постоянно находятся на грани развала, как например Украина.
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30.05.2020 15:33 Відповісти
социализм с коммунизмом уничтожать будем и мы - нормальные люди, понимающие, что капитализм это природно и нормально, а коммунизм и его недоделанная фаза - социализм это ненормально, античеловечески и антиприродно.
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30.05.2020 22:03 Відповісти
Ну-ну, вас "нормальных" на выборах 23% осталось. А дальше будет еще меньше, потому, что украинцы таких "нормальных" терпеть больше не будут.
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30.05.2020 22:07 Відповісти
73 % дибілів по-тихеньку прозрівають... їх уже аж ніяк не 73 і не 53 десь біля 30... залишаться одні розумововідсталі інваліди..
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30.05.2020 22:29 Відповісти
Ваш сициялізм чомусь довго не існує.
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31.05.2020 03:44 Відповісти
прибічник утопій??
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31.05.2020 12:47 Відповісти
Какая такая СТРАТЕГИЯ в управлении Державой для правящей"зелени"?Ведь сам их Гарант воочию заявил,что ему некогда и не под силу этим заниматься..
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30.05.2020 14:55 Відповісти
Вони як на возі без кобили з гори несуться, яке там управління.
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31.05.2020 09:33 Відповісти
пастор, давай уже, родной, делай шо то - забодают же гриворогатые и Киев и Украину.....
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30.05.2020 14:56 Відповісти
Пастора в Президенты! По крайней мере, зарево от рвущихся пердаков на востоке будет видно невооруженным глазом неделю!))
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30.05.2020 15:13 Відповісти
Відповіддю на кризу має стати зміна стратегії управління країною, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6119
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30.05.2020 15:19 Відповісти
Відповіддю на кризу має стати зміна стратегії управління країною, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3583
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30.05.2020 16:31 Відповісти
Вся система управління заточена на хабар і підіймання вгору казнокрада і його шобли. Треба думати, не дупами, а як зробити щоб розумні і патріотичні керівники попадали на гору влади завдяки розуму і управлінському таланту, а не креатури від мафії, бариг, і хабарників чи спеціально просунуті ідіоти-маріонетки як ставленики міжнародних корпорацій , мафії чи олігархії (хоч це однаково для долі країни). Схаменіться еліти бо і вас винесуть або на вилах свої, або чужі окупанти на танках.
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30.05.2020 17:09 Відповісти
73% быдла, выбрало себе для потехи клоуна, управляемого из кремля. Тот растратил казну и готов пустить Украину по миру. Потому как оно не знает, что такое государство и для чего оно надо. Это же не на корпоративе кривляться... и членом по роялю. Но быдло у нас упоротое, любит в жопе ковыряться и говно хавать... почти как кацапы.
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30.05.2020 18:56 Відповісти
Ви, пане Турчинов, вже накерувались. Ви показали, " професіоналізм", " розуміння, що робити"... Як для 5 каналу це те, що їм треба.
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30.05.2020 22:13 Відповісти
у водилы какое-то знакомое лицо. физиономия стукачка.
и да, мы сейчас остро нуждаемся в проповедях.
О, пастор, веди нас.
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30.05.2020 23:47 Відповісти
декоммунизация провалена, пастор
а безбожники веруют в фейки...
"сказал безумец в сердце своем: нет Бога"
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31.05.2020 00:04 Відповісти
Были же люди, как люди - Яценюк Турчинов Порошенко, и это говно теперь. Впрочем, всё, что не убивает нас - делает нас сильней, для это ты послал нам испытание Зеленским, Господи?
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31.05.2020 00:29 Відповісти
Відповіддю на кризу має стати зміна стратегії управління країною, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7400
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31.05.2020 03:37 Відповісти
Відповіддю на кризу має стати зміна стратегії управління країною, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3302
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31.05.2020 03:39 Відповісти
...еще одного урода начали оживлять... удивительная страна Украина своей способностью порождать великих падлюк...
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31.05.2020 06:48 Відповісти
Пана Турчинова треба судити за державну зраду, а його як опудало витягли знову на публіку. Ці собачки жіночого роду пофукали і території, і зброю, і якби не добробати то і Україну знищили б . Таке враження, що цих недополітиків викопують десь в лайні і вони за собою тягнуть вверх всю свою корумповану шоблу, яка як васали, мають особисту відданість феодалу, а не народу України. Це ми побачили по Врадієвці, по Кагарлику, по Броварам, а раніше по Криму і Донбасу. Розумна людина коли приходить оце гешефтне лайно плюне йому в рожу і звільниться з роботи, бо має інтелект і самоповагу, а залишаються у владі "дєвочки" з мізками курки, казнокради, ціль яких пограбунок країни, валюнтаристи типу хабаника Яценюка і інша шобла. Чомусь Швейцарія захистила свою територію від Гітлера, хоч той теж мав на неї великі плани, а ці скоти здали без жодного пострілу все, що для них надриваючи пупок створював народ. Це пацюки, які знищать Україну.
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31.05.2020 08:19 Відповісти
от шкода, що на той час не тебе обрали в.о.президента. Ти б усіх переміг. ))))
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31.05.2020 12:42 Відповісти
Чи заплатив пастирь податки з грошей, якi отримав за продаж Криму кацапам?
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31.05.2020 09:30 Відповісти
Відповіддю на кризу має стати зміна стратегії управління країною, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9432
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31.05.2020 11:25 Відповісти
дві такі ж самі нульовки як і ти вподобали твій коментар.
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31.05.2020 12:41 Відповісти
Да, были люди в то время, не то, что нынешнее племя.
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31.05.2020 09:35 Відповісти
абсолютно вірно сказав Пастор. Країну зелена пліснява занапастила значно раніше, ніж її "охопив" коронавірус. А коронавірус лише допоміг аферистам при владі замаскувати свої ганебні дії, помилки та свідомі антинародні і антинаціональні вчинки.
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31.05.2020 12:40 Відповісти
Для шмарклі все це дуже складні матерії... у віслюка Оманського від складного голова болить та псується настрій, воно ж думало - раз, раз і парєшалі.

Дайте Янелоху краще грати на роялі тим, чим воно вміє, це в нього краще виходить, чим керувати країною в такий час.
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31.05.2020 14:34 Відповісти
аве, пастор!
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31.05.2020 21:05 Відповісти
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