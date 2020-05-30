Ответом на кризис должно стать изменение стратегии управления страной, - Турчинов. ВИДЕО

Исходя из того, как в этих сложных условиях происходит управление страной, в дальнейшем мы можем получить не просто кризис, а - катастрофу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал бывший спикер парламента, экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в эфире "5 канала".

Турчинов отметил, что в то время, когда еще никто не знал о коронавирусе, в нашей стране в октябре прошлого года уже было значительное падение промышленного производства.

"Когда мировая экономика находилась в положительной динамике, мы с негативным трендом (падение производства в ноябре составило уже 7%) вошли в системный кризис", - сказал он, добавив, что сегодня происходят очень серьезные негативные процессы в экономике, многие из которых имеют разрушительный характер.

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Ответом на кризис, по его мнению, должна стать смена стратегии управления страной.

"На смену опасному популизму должен прийти профессионализм. Новые лица - это хорошо, но кроме лица должны быть еще ум, опыт, знания и понимание того, что делать", - подчеркнул Турчинов.

По словам экс-секретаря СНБО, проблема в том, что у нас взрослое население, "пожалуй, больше чем дети верит в сказки и хочет, чтобы сложные проблемы решались быстро по мановению волшебной палочки".

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"Но так не бывает. Нельзя выиграть войну без боли и крови, нельзя лучше жить без тяжелого труда. Когда начинаешь об этом говорить, не всем это нравится, большинство продолжает надеяться на быстрые, легкие решения сложных и опасных проблем. А наиболее легкий путь - это путь падения. К сожалению, мы не делаем выводов ни из нашей истории, ни из нашего настоящего", - сказал Турчинов.