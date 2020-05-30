Ответом на кризис должно стать изменение стратегии управления страной, - Турчинов. ВИДЕО
Исходя из того, как в этих сложных условиях происходит управление страной, в дальнейшем мы можем получить не просто кризис, а - катастрофу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал бывший спикер парламента, экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в эфире "5 канала".
Турчинов отметил, что в то время, когда еще никто не знал о коронавирусе, в нашей стране в октябре прошлого года уже было значительное падение промышленного производства.
"Когда мировая экономика находилась в положительной динамике, мы с негативным трендом (падение производства в ноябре составило уже 7%) вошли в системный кризис", - сказал он, добавив, что сегодня происходят очень серьезные негативные процессы в экономике, многие из которых имеют разрушительный характер.
Ответом на кризис, по его мнению, должна стать смена стратегии управления страной.
"На смену опасному популизму должен прийти профессионализм. Новые лица - это хорошо, но кроме лица должны быть еще ум, опыт, знания и понимание того, что делать", - подчеркнул Турчинов.
По словам экс-секретаря СНБО, проблема в том, что у нас взрослое население, "пожалуй, больше чем дети верит в сказки и хочет, чтобы сложные проблемы решались быстро по мановению волшебной палочки".
"Но так не бывает. Нельзя выиграть войну без боли и крови, нельзя лучше жить без тяжелого труда. Когда начинаешь об этом говорить, не всем это нравится, большинство продолжает надеяться на быстрые, легкие решения сложных и опасных проблем. А наиболее легкий путь - это путь падения. К сожалению, мы не делаем выводов ни из нашей истории, ни из нашего настоящего", - сказал Турчинов.
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"Хуже не будет".
А теперь ложи зубы на полку.
Они вообще не понимают о чём он говорит. Их лексикон таких слов не содержит; а уровень их психического развития находится на уровне младшеклассников коррекционной школы.
За тот короткий срок у власти нынешняя власть просто не могла ничего кардинально изменить в экономике, поэтому кризис, это следствие правления прошлой власти, следствие преступной деятельности Гройсмана, который отменил гос. регулирование цен на социальные товары и который за это должен сидеть в тюрьме.
Кризис, это следствие "реформ" Гройсмана в частности и следствие пяти лет правления популистской прошлой власти, которая всем рассказывает, как хорошо заживем, если будем навязывать иностанный мир в Украине и гнобить народ.
При капитализме кризисы, нестабильность, это частое явление, поэтому задача власти сейчас не поддаваться на призывы популистов партии ЕС и все сделать, чтобы даже при кризисе жизнь в стране была стабильной, потому, что все сказки популистов о лучшей жизни, о реформах заканчиваются жесточайшим гнетом, грабежом народа в интересах богатых.
Буржуи рассказывающие о реформах никогда себя грабить не будут, они будут грабить народ.
Путин В.В., член КПСС с 1975 года.
Матвиенко В.И., член КПСС с 1972 года.
Медведев Д.А., член КПСС с 1986 года
Шойгу С.К., член КПСС с 1979 года.
Собянин С.С., член КПСС с 1986 года.
Бортников А.В., член КПСС с 1975 года.
Чайка Ю.Я, член КПСС с 1976 года.
Сечин И.И., член КПСС с 1990 года.
..... И когда очередная лживая мразь начинает мне рассказывать, что то были ненастоящие коммунисты, а вот они самые что ни на есть настоящие, я их посылаю сразу всех. Чего и другим советую делать
зная, в 30 лет будет ездить на Мерседесе.
Чем социалистическая нищета, когда рабочий ездит на работу на трамвае
и ждёт смерти деда, чтобы начать ездить на старом Москвиче (если хватит денег на бензин).
Тем не менее, даже сейчас многие не зря скучают по совку и россия пользуется этим, потому, что там были действительно ценности и жизнь была нормальной, а не тот кошмар, что сейчас навязывают.
А если грамотно подходить, да еще если нет войны, то капитализм по сравнению с социализмом просто гнилой мусор.
Кроме того, капитализм очень даже сгнивает и особенно это хорошо видно по развивающимся странам, которые или распадаются или постоянно находятся на грани развала, как например Украина.
и да, мы сейчас остро нуждаемся в проповедях.
О, пастор, веди нас.
а безбожники веруют в фейки...
"сказал безумец в сердце своем: нет Бога"
Дайте Янелоху краще грати на роялі тим, чим воно вміє, це в нього краще виходить, чим керувати країною в такий час.