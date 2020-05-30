РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10471 посетитель онлайн
Новости Видео
84 082 177

Ответом на кризис должно стать изменение стратегии управления страной, - Турчинов. ВИДЕО

Ответом на кризис должно стать изменение стратегии управления страной, - Турчинов. ВИДЕО

Исходя из того, как в этих сложных условиях происходит управление страной, в дальнейшем мы можем получить не просто кризис, а - катастрофу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал бывший спикер парламента, экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в эфире "5 канала".

Турчинов отметил, что в то время, когда еще никто не знал о коронавирусе, в нашей стране в октябре прошлого года уже было значительное падение промышленного производства.

"Когда мировая экономика находилась в положительной динамике, мы с негативным трендом (падение производства в ноябре составило уже 7%) вошли в системный кризис", - сказал он, добавив, что сегодня происходят очень серьезные негативные процессы в экономике, многие из которых имеют разрушительный характер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" обратилась к власти: Не надо сказок про рост ВВП и 500 тысяч рабочих мест

Ответом на кризис, по его мнению, должна стать смена стратегии управления страной.

"На смену опасному популизму должен прийти профессионализм. Новые лица - это хорошо, но кроме лица должны быть еще ум, опыт, знания и понимание того, что делать", - подчеркнул Турчинов.

По словам экс-секретаря СНБО, проблема в том, что у нас взрослое население, "пожалуй, больше чем дети верит в сказки и хочет, чтобы сложные проблемы решались быстро по мановению волшебной палочки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВВП Украины в первом квартале 2020 года упал на 1,5% - это лучше, чем в среднем по Европе, - Гончарук

"Но так не бывает. Нельзя выиграть войну без боли и крови, нельзя лучше жить без тяжелого труда. Когда начинаешь об этом говорить, не всем это нравится, большинство продолжает надеяться на быстрые, легкие решения сложных и опасных проблем. А наиболее легкий путь - это путь падения. К сожалению, мы не делаем выводов ни из нашей истории, ни из нашего настоящего", - сказал Турчинов.

Автор: 

кризис (3070) Турчинов Александр (3336)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+36
Яка стратегія? У КВНщиків її зроду не було.
показать весь комментарий
30.05.2020 12:54
+33
Ответом на кризис станет разве что ещё один видосик от клована и ещё парочка проданных должностей его "верным другом".
показать весь комментарий
30.05.2020 12:54
+32
Ответом на кризис должно стать изменение стратегии управления страной, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1036
показать весь комментарий
30.05.2020 13:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Зе-тыпил, со времён 2014 года у нас пять лет экономика РОСЛА!
показать весь комментарий
30.05.2020 13:33 Ответить
придурку малолітній - іди ще повчись
показать весь комментарий
30.05.2020 15:51 Ответить
https://tsargrad.tv/news/v-takom-gosdep-rossiju-eshhjo-ne-obvinjal-v-ssha-podnjali-skandal-iz-za-falshivyh-dinarov-v-livii_257082 В США подняли скандал из-за фальшивых динаров в Ливии
показать весь комментарий
30.05.2020 13:27 Ответить
Вот ты, зе-тыпил и выбрал Осла-Клоуна во власть.
"Хуже не будет".
А теперь ложи зубы на полку.
показать весь комментарий
30.05.2020 13:35 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/30/7253832/ Киев подтопило, к вечеру дождь усилится
показать весь комментарий
30.05.2020 13:31 Ответить
Зеленая плесень прислушается до мудрых советов? я сильно сомневаюсь...
показать весь комментарий
30.05.2020 13:32 Ответить
Дело даже не в том что они не прислушаются.

Они вообще не понимают о чём он говорит. Их лексикон таких слов не содержит; а уровень их психического развития находится на уровне младшеклассников коррекционной школы.
показать весь комментарий
30.05.2020 13:44 Ответить
Відповіддю на кризу має стати зміна стратегії управління країною, - Турчинов - Цензор.НЕТ 840
показать весь комментарий
30.05.2020 14:05 Ответить
На смену 5 опасному популизму должен прийти 1 профессионализм . Новые лица - это хорошо, но кроме лица должны быть еще ум, опыт, знания и понимание того, что делать.Вверните нас в зад.
показать весь комментарий
30.05.2020 13:56 Ответить
Ты там и сидишь, судя по твоей вони...
показать весь комментарий
30.05.2020 14:20 Ответить
Всі колишні високопосадовці чомусь резко так вумними стають )))
показать весь комментарий
30.05.2020 13:58 Ответить
Он всегда был умным. Вы забыли что именно Пастор восстановил в Украине разработку и производство ракетной техники ?
показать весь комментарий
30.05.2020 14:13 Ответить
пока Зеля за Петей гоняется толку не будет
показать весь комментарий
30.05.2020 13:59 Ответить
Изменения в Украине возможны только шаг за шагом на базе прочной национально-демократической платформы в направлении европейских ценностей и стандартов жизни. По этому пути можно идти быстрее или медленнее, но остановиться уже невозможно не разрушив страну. именно это и имел в виду Турчинов.
показать весь комментарий
30.05.2020 14:13 Ответить
Пока зелёную банду не выгнали - толку не будет. Будет только экономическая катастрофа.
показать весь комментарий
30.05.2020 14:13 Ответить
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
показать весь комментарий
30.05.2020 14:24 Ответить
Чудове інтерв,ю, відкрив для себе речі, про які раніше лише здогадувась, або не знав взагалі. Подяка Пастору за його харизму, за його вирішальну роль в той... складний і кризовий період моєї України. Чоловік - легенда! Людина - герой!
показать весь комментарий
30.05.2020 14:25 Ответить
Турчинов отметил, что в то время, когда еще никто не знал о коронавирусе, наша страна еще в октябре прошлого года получила значительное падение промышленного производства.

За тот короткий срок у власти нынешняя власть просто не могла ничего кардинально изменить в экономике, поэтому кризис, это следствие правления прошлой власти, следствие преступной деятельности Гройсмана, который отменил гос. регулирование цен на социальные товары и который за это должен сидеть в тюрьме.

Кризис, это следствие "реформ" Гройсмана в частности и следствие пяти лет правления популистской прошлой власти, которая всем рассказывает, как хорошо заживем, если будем навязывать иностанный мир в Украине и гнобить народ.
При капитализме кризисы, нестабильность, это частое явление, поэтому задача власти сейчас не поддаваться на призывы популистов партии ЕС и все сделать, чтобы даже при кризисе жизнь в стране была стабильной, потому, что все сказки популистов о лучшей жизни, о реформах заканчиваются жесточайшим гнетом, грабежом народа в интересах богатых.
Буржуи рассказывающие о реформах никогда себя грабить не будут, они будут грабить народ.
показать весь комментарий
30.05.2020 14:27 Ответить
Вам, родной прямиком путь в Путинскую Россию. Там правят бал коммунисты, более того, самые проверенные коммунисты, боевой отряд партии Ленина-Сталина - гэбня.

Путин В.В., член КПСС с 1975 года.
Матвиенко В.И., член КПСС с 1972 года.
Медведев Д.А., член КПСС с 1986 года

Шойгу С.К., член КПСС с 1979 года.

Собянин С.С., член КПСС с 1986 года.
Бортников А.В., член КПСС с 1975 года.

Чайка Ю.Я, член КПСС с 1976 года.

Сечин И.И., член КПСС с 1990 года.

..... И когда очередная лживая мразь начинает мне рассказывать, что то были ненастоящие коммунисты, а вот они самые что ни на есть настоящие, я их посылаю сразу всех. Чего и другим советую делать
показать весь комментарий
30.05.2020 14:44 Ответить
Там правят такие же капиталисты, как и в Украине. А та маскировка совком, к которой прибегает россия, чтобы привлечь к себе внимание, не скроет гнилой сущности капитализма.
показать весь комментарий
30.05.2020 14:49 Ответить
Лучше гнилая сущность капитализма, когда рабочий ездит на работу на Гольфе,
зная, в 30 лет будет ездить на Мерседесе.
Чем социалистическая нищета, когда рабочий ездит на работу на трамвае
и ждёт смерти деда, чтобы начать ездить на старом Москвиче (если хватит денег на бензин).
показать весь комментарий
30.05.2020 15:01 Ответить
Если государство тратит много денег на мировые амбиции, как при совке, то да, народ при этом жировать не будет.

Тем не менее, даже сейчас многие не зря скучают по совку и россия пользуется этим, потому, что там были действительно ценности и жизнь была нормальной, а не тот кошмар, что сейчас навязывают.

А если грамотно подходить, да еще если нет войны, то капитализм по сравнению с социализмом просто гнилой мусор.
показать весь комментарий
30.05.2020 15:28 Ответить
Я розміняв 8-й десяток і скажу що найогидніша влада це совєцька.
показать весь комментарий
31.05.2020 03:41 Ответить
Социализм в чистом виде возможен на базе высококультурного общества, где естественным образом осознан предел индивидуальных потребностей и люди сами, а не через пропаганду пришли к пониманию, что, вкладывая усилия в общее развитие, они инвестируют в себя. Такой, идеальный социализм, способен раскрыть потенциал всего общества (человечества) и отдельных личностей гораздо лучше, чем капитализм эгоистичного типа, когда все участники так или иначе желают возвышаться на фоне других, пусть даже для этого придётся взгромоздиться на трупы. В реальности есть эффективные комбинированные формы, где официальная модель - не социализм, но с развитыми социальными акцентами. Например, капитализм скандинавского типа, или арабские социальные монархии (где ортодоксальные зажимы компенсируются мощной экономической поддержкой и социальной заботой власти о своих гражданах).
показать весь комментарий
31.05.2020 10:02 Ответить
готовился к политзанятиям?
показать весь комментарий
30.06.2020 19:34 Ответить
Капитализм "гниет-гниет" и не сгнивает... коммунизм "процветал-процветал" и сгнил на пню. все нормальные перекрестились.
показать весь комментарий
30.05.2020 15:09 Ответить
Капитализм развивается уже давно, по сравнению с социализмом, поэтому он сильнее и при любом удобном случае стремится социализм уничтожить, как например Кубу.
Кроме того, капитализм очень даже сгнивает и особенно это хорошо видно по развивающимся странам, которые или распадаются или постоянно находятся на грани развала, как например Украина.
показать весь комментарий
30.05.2020 15:33 Ответить
социализм с коммунизмом уничтожать будем и мы - нормальные люди, понимающие, что капитализм это природно и нормально, а коммунизм и его недоделанная фаза - социализм это ненормально, античеловечески и антиприродно.
показать весь комментарий
30.05.2020 22:03 Ответить
Ну-ну, вас "нормальных" на выборах 23% осталось. А дальше будет еще меньше, потому, что украинцы таких "нормальных" терпеть больше не будут.
показать весь комментарий
30.05.2020 22:07 Ответить
73 % дибілів по-тихеньку прозрівають... їх уже аж ніяк не 73 і не 53 десь біля 30... залишаться одні розумововідсталі інваліди..
показать весь комментарий
30.05.2020 22:29 Ответить
Ваш сициялізм чомусь довго не існує.
показать весь комментарий
31.05.2020 03:44 Ответить
прибічник утопій??
показать весь комментарий
31.05.2020 12:47 Ответить
Какая такая СТРАТЕГИЯ в управлении Державой для правящей"зелени"?Ведь сам их Гарант воочию заявил,что ему некогда и не под силу этим заниматься..
показать весь комментарий
30.05.2020 14:55 Ответить
Вони як на возі без кобили з гори несуться, яке там управління.
показать весь комментарий
31.05.2020 09:33 Ответить
пастор, давай уже, родной, делай шо то - забодают же гриворогатые и Киев и Украину.....
показать весь комментарий
30.05.2020 14:56 Ответить
Пастора в Президенты! По крайней мере, зарево от рвущихся пердаков на востоке будет видно невооруженным глазом неделю!))
показать весь комментарий
30.05.2020 15:13 Ответить
Відповіддю на кризу має стати зміна стратегії управління країною, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6119
показать весь комментарий
30.05.2020 15:19 Ответить
Відповіддю на кризу має стати зміна стратегії управління країною, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3583
показать весь комментарий
30.05.2020 16:31 Ответить
Вся система управління заточена на хабар і підіймання вгору казнокрада і його шобли. Треба думати, не дупами, а як зробити щоб розумні і патріотичні керівники попадали на гору влади завдяки розуму і управлінському таланту, а не креатури від мафії, бариг, і хабарників чи спеціально просунуті ідіоти-маріонетки як ставленики міжнародних корпорацій , мафії чи олігархії (хоч це однаково для долі країни). Схаменіться еліти бо і вас винесуть або на вилах свої, або чужі окупанти на танках.
показать весь комментарий
30.05.2020 17:09 Ответить
73% быдла, выбрало себе для потехи клоуна, управляемого из кремля. Тот растратил казну и готов пустить Украину по миру. Потому как оно не знает, что такое государство и для чего оно надо. Это же не на корпоративе кривляться... и членом по роялю. Но быдло у нас упоротое, любит в жопе ковыряться и говно хавать... почти как кацапы.
показать весь комментарий
30.05.2020 18:56 Ответить
Ви, пане Турчинов, вже накерувались. Ви показали, " професіоналізм", " розуміння, що робити"... Як для 5 каналу це те, що їм треба.
показать весь комментарий
30.05.2020 22:13 Ответить
у водилы какое-то знакомое лицо. физиономия стукачка.
и да, мы сейчас остро нуждаемся в проповедях.
О, пастор, веди нас.
показать весь комментарий
30.05.2020 23:47 Ответить
декоммунизация провалена, пастор
а безбожники веруют в фейки...
"сказал безумец в сердце своем: нет Бога"
показать весь комментарий
31.05.2020 00:04 Ответить
Были же люди, как люди - Яценюк Турчинов Порошенко, и это говно теперь. Впрочем, всё, что не убивает нас - делает нас сильней, для это ты послал нам испытание Зеленским, Господи?
показать весь комментарий
31.05.2020 00:29 Ответить
Відповіддю на кризу має стати зміна стратегії управління країною, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7400
показать весь комментарий
31.05.2020 03:37 Ответить
Відповіддю на кризу має стати зміна стратегії управління країною, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3302
показать весь комментарий
31.05.2020 03:39 Ответить
...еще одного урода начали оживлять... удивительная страна Украина своей способностью порождать великих падлюк...
показать весь комментарий
31.05.2020 06:48 Ответить
Пана Турчинова треба судити за державну зраду, а його як опудало витягли знову на публіку. Ці собачки жіночого роду пофукали і території, і зброю, і якби не добробати то і Україну знищили б . Таке враження, що цих недополітиків викопують десь в лайні і вони за собою тягнуть вверх всю свою корумповану шоблу, яка як васали, мають особисту відданість феодалу, а не народу України. Це ми побачили по Врадієвці, по Кагарлику, по Броварам, а раніше по Криму і Донбасу. Розумна людина коли приходить оце гешефтне лайно плюне йому в рожу і звільниться з роботи, бо має інтелект і самоповагу, а залишаються у владі "дєвочки" з мізками курки, казнокради, ціль яких пограбунок країни, валюнтаристи типу хабаника Яценюка і інша шобла. Чомусь Швейцарія захистила свою територію від Гітлера, хоч той теж мав на неї великі плани, а ці скоти здали без жодного пострілу все, що для них надриваючи пупок створював народ. Це пацюки, які знищать Україну.
показать весь комментарий
31.05.2020 08:19 Ответить
от шкода, що на той час не тебе обрали в.о.президента. Ти б усіх переміг. ))))
показать весь комментарий
31.05.2020 12:42 Ответить
Чи заплатив пастирь податки з грошей, якi отримав за продаж Криму кацапам?
показать весь комментарий
31.05.2020 09:30 Ответить
Відповіддю на кризу має стати зміна стратегії управління країною, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9432
показать весь комментарий
31.05.2020 11:25 Ответить
дві такі ж самі нульовки як і ти вподобали твій коментар.
показать весь комментарий
31.05.2020 12:41 Ответить
Да, были люди в то время, не то, что нынешнее племя.
показать весь комментарий
31.05.2020 09:35 Ответить
абсолютно вірно сказав Пастор. Країну зелена пліснява занапастила значно раніше, ніж її "охопив" коронавірус. А коронавірус лише допоміг аферистам при владі замаскувати свої ганебні дії, помилки та свідомі антинародні і антинаціональні вчинки.
показать весь комментарий
31.05.2020 12:40 Ответить
Для шмарклі все це дуже складні матерії... у віслюка Оманського від складного голова болить та псується настрій, воно ж думало - раз, раз і парєшалі.

Дайте Янелоху краще грати на роялі тим, чим воно вміє, це в нього краще виходить, чим керувати країною в такий час.
показать весь комментарий
31.05.2020 14:34 Ответить
аве, пастор!
показать весь комментарий
31.05.2020 21:05 Ответить
Страница 2 из 2
 
 