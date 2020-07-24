Турчинов: Копаючи під мене, викопують кримінальну справу проти чинного президента
У правовому плані окупація Криму в 2014 році нічим не відрізняється від окупації в 2020.
Про це сказав ексголова ВР Олександр Турчинов в інтерв’ю "Цензор.НЕТ".
За його словами, чинна влада разом з лідерами ОПЗЖ та іншими "захисниками вітчизни", на кшталт Януковича, "не придумала нічого кращого, як дістати мене, переписавши вже розслідувану справу про захоплення Криму".
Турчинов наголосив, що для захисту країни від зовнішньої агресії в Конституції і в законодавчому полі країни немає часових обмежень. "Ми ж не припускаємо думки, що керівництво країни та їхні "незалежні" правоохоронні органи визнали російську анексію АРК або їхній фейковий референдум? Адже в правовому плані окупація півострова в 2014 році нічим не відрізняється від окупації в 2020! Для захисту країни від зовнішньої агресії в Конституції і в законодавчому полі країни немає часових обмежень", - сказав він, додавши, що чисельність російських військ у Криму зараз не більша, ніж була там сконцентрована на початку 2014 року, а підготовка і озброєння наших військових - у рази кращі.
"Легітимний Верховний Головнокомандувач, який має свою більшість у парламенті, свій Кабмін, боєздатну армію в 2020 році, на відміну від 2014 року (коли всього цього не було і доводилося створювати фактично з нуля), – не має жодних правових, політичних, військово-технічних та кадрових обмежень для виконання конституційних вимог щодо захисту країни від агресії і звільнення Криму", - наголосив Турчинов.
Ексголова Верховної Ради України пояснив, що влада та її ставленики в прокуратурі і ДБР, почавши розігрувати підкинуту їм п’ятою колоною Кремля кримську карту, не лише відбілюють російську агресію. "Через високий "професіоналізм незаангажованих" виконавців вони не в змозі зрозуміти, що, граючи в чужу гру і копаючи під мене, викопують кримінальну справу проти Зеленського. Який, користуючись його термінологією, "не дає українським морякам звільнити Крим", - резюмував Олександр Турчинов.
Повністю інтерв’ю Олександра Турчинова "Цензор.НЕТ" читайте за посиланням.
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Але саме в той час ви обидна ховалися за сортирами в привокзальних туалетах))
З оцих 73,22% ?
Та їм би Путін пообіцяв надбавки до пенсії за кожного партизана, на тому все й скінчилось би.
Для них було б вигідно знищити ракетно бомбовими ударами, ті залишки боєздатних військ ЗСУ, що лишилися, після «міністрів оборони України ФСБ» Саламатіна, і Лєбєдєва.
То двух террористов в одну неделю(!) откопали, и оба оказались бывшими АТО-шниками, то у убитого военного медика кости и части тела вырезали, то оставили умирать раненого воина 4 суток.
Это все провокации.
Очень торопятся в Кремле, сроки поджимают, они любят выступать в августе, традиция у них там такая, что ли.
Очень нужно выступление ВСУ, чтобы наконец-то росскийская армия могла войти в Украину, для "защиты законно избранной" власти "бубочки". Застоялись российские армии на границе с Украиной.
Кому не нравится Зе, должны вначале "похоронить" Турчинова. (с) Турчинов
Відмінювання іменників вам в стрічку... Зрештою, чому вже дивуватися...
Для кацапів, українська мова, дійсно іноземна...
Нащо ото про «баццкіє народи»...
Вы, кацапы, ваще берега путаете.
Не сдача Крыма была, а захват Крыма был.
А вот ты утверждаешь, что они были в боевой готовности и только отсутствие приказа Турчинова им помешало.
Если утверждаешь, значит знаешь, где они стояли.
Если знаешь, значит сам там был.
Но в том комменте нет ничего про то, как именно надо было сымитировать.
Ничего реального.
Кстати, а дети были изнасилованы насильником Чикатило или дети вступили с ним в половую связь ?
там тоже написано.
Действительно, в резолюции ООН дан чёткий ответ.
Но ты, падаль кацапская, почему-то называешь это сдачей Крыма.
Кацап, у тебя вместо мозга какое-то ядовитое говнище.
Тебе в детстве родители читали стишок "Что такое хорошо и что такое плохо" ?
Тебе не говорили, что грабить раненого - это плохо даже в том случае, если он не может оказать сопротивления ?