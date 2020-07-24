Турчинов: Копаючи під мене, викопують кримінальну справу проти чинного президента

У правовому плані окупація Криму в 2014 році нічим не відрізняється від окупації в 2020.

Про це сказав ексголова ВР Олександр Турчинов в інтерв’ю "Цензор.НЕТ".

За його словами, чинна влада разом з лідерами ОПЗЖ та іншими "захисниками вітчизни", на кшталт Януковича, "не придумала нічого кращого, як дістати мене, переписавши вже розслідувану справу про захоплення Криму".

Також дивіться: Турчинов: Кремлю необхідна некерованість ситуації в Україні та хаос. ВIДЕО

Турчинов наголосив, що для захисту країни від зовнішньої агресії в Конституції і в законодавчому полі країни немає часових обмежень. "Ми ж не припускаємо думки, що керівництво країни та їхні "незалежні" правоохоронні органи визнали російську анексію АРК або їхній фейковий референдум? Адже в правовому плані окупація півострова в 2014 році нічим не відрізняється від окупації в 2020! Для захисту країни від зовнішньої агресії в Конституції і в законодавчому полі країни немає часових обмежень", - сказав він, додавши, що чисельність російських військ у Криму зараз не більша, ніж була там сконцентрована на початку 2014 року, а підготовка і озброєння наших військових - у рази кращі.

"Легітимний Верховний Головнокомандувач, який має свою більшість у парламенті, свій Кабмін, боєздатну армію в 2020 році, на відміну від 2014 року (коли всього цього не було і доводилося створювати фактично з нуля), – не має жодних правових, політичних, військово-технічних та кадрових обмежень для виконання конституційних вимог щодо захисту країни від агресії і звільнення Криму", - наголосив Турчинов.

Ексголова Верховної Ради України пояснив, що влада та її ставленики в прокуратурі і ДБР, почавши розігрувати підкинуту їм п’ятою колоною Кремля кримську карту, не лише відбілюють російську агресію. "Через високий "професіоналізм незаангажованих" виконавців вони не в змозі зрозуміти, що, граючи в чужу гру і копаючи під мене, викопують кримінальну справу проти Зеленського. Який, користуючись його термінологією, "не дає українським морякам звільнити Крим", - резюмував Олександр Турчинов.

Повністю інтерв’ю Олександра Турчинова "Цензор.НЕТ" читайте за посиланням.