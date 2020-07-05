УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11597 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
18 565 409

Турчинов: Кремлю необхідна некерованість ситуації в Україні та хаос. ВIДЕО

Турчинов: Кремлю необхідна некерованість ситуації в Україні та хаос. ВIДЕО

Передумовами наступу на Херсон російських військ можуть бути хаос і некерованість ситуації в Україні.

Так екссекретар РНБО України, керівник штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов прокоментував в ефірі "5 каналу" заяву колишнього командувача Збройними силами США в Європі Бена Ходжеса щодо можливості вторгнення росіян до Херсону, інформує Цензор.НЕТ.

"Путіну потрібна ситуація в Україні, як наприкінці 2013 – на початку 2014 року, коли в Україні було безвладдя. Сьогодні, коли ми бачимо, що посилюється криза і некерованість ситуації в Україні, це і може бути передумовами для військової агресії РФ", – сказав Олександр Турчинов.

Говорячи про те, що українські військові готові дати відсіч ворогу, екссекретар РНБО зазначив, що "коли російські військові "обмочаться" в Криму", тільки тоді з’явиться джерело обіцяної Путіним води, тому що українці готові боронити свою землю.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Дорослі українці люблять казки: вірять у казкових персонажів, нереальні обіцянки та мріють про диво", - екссекретар РНБО Турчинов презентував книжку "Казка про Добромола". ВIДЕО

Нагадаємо, екскомандувач силами США в Європі Бен Ходжес застеріг, що на початку осені, прикриваючись масштабними військовими навчаннями "Кавказ-2020 року", Росія може спробувати захопити дамбу в Херсоні, яка блокує воду з Дніпра в раніше окупований Крим. Кремль може виправдати нове вторгнення гуманітарною катастрофою на півострові.

росія (65360) Турчинов Олександр (1136) Херсон (3381)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+73
Турчинов: Кремлю необходима неуправляемость ситуации в Украине и хаос - Цензор.НЕТ 4885
показати весь коментар
05.07.2020 20:06
+65
Турчинов: Кремлю необходима неуправляемость ситуации в Украине и хаос - Цензор.НЕТ 3798
показати весь коментар
05.07.2020 20:00
+59
Турчинов: Кремлю необходима неуправляемость ситуации в Украине и хаос - Цензор.НЕТ 2056
показати весь коментар
05.07.2020 20:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 5 з 5
Он такой же канадец, как ЗЕ украинец.

Оно платная ватная промокашка, освоившая украинскую раскладку.
показати весь коментар
06.07.2020 10:12 Відповісти
Так это видно издали. Кацапские троли такие примитивные.
показати весь коментар
06.07.2020 10:31 Відповісти
За Крым ОТВЕТЬ!!!
показати весь коментар
06.07.2020 09:54 Відповісти
Это ты к ***** обнуленному или к предателям типа Константинова и няшмяш?
показати весь коментар
06.07.2020 09:57 Відповісти
И ЗЕ с этой задачей справляется отлично.
показати весь коментар
06.07.2020 10:11 Відповісти
Турчинов: Кремлю необхідна некерованість ситуації в Україні та хаос - Цензор.НЕТ 9606
показати весь коментар
06.07.2020 10:14 Відповісти
Херой Росії турчинов відводе від себе вину за продаж Криму путєну
показати весь коментар
06.07.2020 10:54 Відповісти
рем ...расскажи нам о распятых...
показати весь коментар
06.07.2020 13:04 Відповісти
Сторінка 5 з 5
 
 