Турчинов: Кремлю необхідна некерованість ситуації в Україні та хаос. ВIДЕО

Передумовами наступу на Херсон російських військ можуть бути хаос і некерованість ситуації в Україні.

Так екссекретар РНБО України, керівник штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов прокоментував в ефірі "5 каналу" заяву колишнього командувача Збройними силами США в Європі Бена Ходжеса щодо можливості вторгнення росіян до Херсону, інформує Цензор.НЕТ.

"Путіну потрібна ситуація в Україні, як наприкінці 2013 – на початку 2014 року, коли в Україні було безвладдя. Сьогодні, коли ми бачимо, що посилюється криза і некерованість ситуації в Україні, це і може бути передумовами для військової агресії РФ", – сказав Олександр Турчинов.

Говорячи про те, що українські військові готові дати відсіч ворогу, екссекретар РНБО зазначив, що "коли російські військові "обмочаться" в Криму", тільки тоді з’явиться джерело обіцяної Путіним води, тому що українці готові боронити свою землю.

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Нагадаємо, екскомандувач силами США в Європі Бен Ходжес застеріг, що на початку осені, прикриваючись масштабними військовими навчаннями "Кавказ-2020 року", Росія може спробувати захопити дамбу в Херсоні, яка блокує воду з Дніпра в раніше окупований Крим. Кремль може виправдати нове вторгнення гуманітарною катастрофою на півострові.