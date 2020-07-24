Апелляция по делу Маркива начнется в сентябре, - журналистка

В Италии апелляционный процесс по делу украинского военного Виталия Маркива начнется 29 сентября.

Об этом сообщила в Фейсбуке журналистка Ольга Токарюк, занимающаяся освещением процесса, информирует Цензор.НЕТ.

"Апелляционный суд по делу Виталия Маркива в Италии назначен на 29 сентября. Предварительно планируется два заседания, 29 сентября и 1 октября. Информация из собственных источников. Рассматривать дело будет апелляционный суд присяжных Милана", - написала она.

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Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.