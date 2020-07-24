Апеляція у справі Марківа почнеться у вересні, - журналістка

В Італії апеляційний процес у справі українського військового Віталія Марківа розпочнеться 29 вересня.

Про це повідомила у фейсбуці журналістка Ольга Токарюк, яка займається висвітленням процесу, інформує Цензор.НЕТ.

"Апеляційний суд у справі Віталія Марківа в Італії призначено на 29 вересня. Попередньо планується два засідання, 29 вересня і 1 жовтня. Інформація із власних джерел. Розглядатиме справу апеляційний суд присяжних Мілана", - написала вона.

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Нагадаємо, 12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.