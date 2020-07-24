Минюст запустил подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в СИЗО

Минюст запустил услугу подарочных сертификатов на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минюста в Facebook.

"Сегодня у нас начала действовать новая услуга - оплата за пользование платными камерами наперед", - сказано в сообщении

Как отметили в ведомстве, благодаря этой услуге любое лицо, взятое под стражу, имеет право предоставить администрации СИЗО подтверждение оплаты "Услуги наперед" и воспользоваться соответствующей платной услугой в течение шести месяцев со дня совершения соответствующего платежа. Оплату услуги можно осуществлять обезличенно и без указания конкретного времени пребывания под стражей.

Таким образом, любой желающий может приобрести себе (или другим) место в любой из платных камер, которые уже открыты в 19 учреждениях исполнения наказаний, и воспользоваться возможностью "посетить" следственный изолятор в течение 6 месяцев.

Заявление о предоставлении "Услуги наперед" можно подавать как письменно, так и в электронной форме через автоматизированную систему "Онлайн-дом юстиции", совершив несколько простых шагов:

1. Перейти по ссылке https://online.minjust.gov.ua/kvsn/

2. Выбрать место предоставления услуги (наименование следственного изолятора)

3. Выбрать календарный период (сутки, неделя, месяц), за который намерены оплатить средства за пользование платной услугой

4. Оплатить стоимость услуги

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После осуществления оплаты нужно просто распечатать квитанцию ​​с идентификатором платежа (цифровой или QR-код).

"Будьте внимательны. Если в течение 6 месяцев никто так и не воспользуется "Услугой наперед", а значит - не попал под стражу, средства за неиспользованные дни будут зачислены в специальный фонд государственного бюджета СИЗО в качестве благотворительной помощи", - говорится в сообщении.

В свою очередь глава Минюста Денис Малюська на своей странице в Facebook написал следующее: "Отныне Минюст предлагает новую услугу - мы предлагаем подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах. Подарите знакомому подарочный сертификат, и, если его возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания".

Малюська напомнил, что платные камеры работают в Киеве, Чернигове, Львове, Черновцах, Хмельницком, Виннице, Харькове, Житомире, Ивано-Франковске, Днепре и ряде других городов Украины.







