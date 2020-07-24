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Минюст запустил подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в СИЗО

Минюст запустил подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в СИЗО

Минюст запустил услугу подарочных сертификатов на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минюста в Facebook.

"Сегодня у нас начала действовать новая услуга - оплата за пользование платными камерами наперед", - сказано в сообщении

Как отметили в ведомстве, благодаря этой услуге любое лицо, взятое под стражу, имеет право предоставить администрации СИЗО подтверждение оплаты "Услуги наперед" и воспользоваться соответствующей платной услугой в течение шести месяцев со дня совершения соответствующего платежа. Оплату услуги можно осуществлять обезличенно и без указания конкретного времени пребывания под стражей.

Таким образом, любой желающий может приобрести себе (или другим) место в любой из платных камер, которые уже открыты в 19 учреждениях исполнения наказаний, и воспользоваться возможностью "посетить" следственный изолятор в течение 6 месяцев.

Заявление о предоставлении "Услуги наперед" можно подавать как письменно, так и в электронной форме через автоматизированную систему "Онлайн-дом юстиции", совершив несколько простых шагов:

1. Перейти по ссылке https://online.minjust.gov.ua/kvsn/ 
2. Выбрать место предоставления услуги (наименование следственного изолятора)
3. Выбрать календарный период (сутки, неделя, месяц), за который намерены оплатить средства за пользование платной услугой
4. Оплатить стоимость услуги

Читайте на "Цензор.НЕТ": За поступления от платных камер отремонтирована большая бесплатная камера в киевском СИЗО, - Малюська. ФОТОрепортаж

После осуществления оплаты нужно просто распечатать квитанцию ​​с идентификатором платежа (цифровой или QR-код). 

"Будьте внимательны. Если в течение 6 месяцев никто так и не воспользуется "Услугой наперед", а значит - не попал под стражу, средства за неиспользованные дни будут зачислены в специальный фонд государственного бюджета СИЗО в качестве благотворительной помощи", - говорится в сообщении.

В свою очередь глава Минюста Денис Малюська на своей странице в Facebook написал следующее: "Отныне Минюст предлагает новую услугу - мы предлагаем подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах. Подарите знакомому подарочный сертификат, и, если его возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания". 

Малюська напомнил, что платные камеры работают в Киеве, Чернигове, Львове, Черновцах, Хмельницком, Виннице, Харькове, Житомире, Ивано-Франковске, Днепре и ряде других городов Украины.


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Минюст запустил подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в СИЗО 02
Минюст запустил подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в СИЗО 03

Минюст (1756) СИЗО (1364) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+26
****.... это какой-то дурдом... нам всем пиз...ц....
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24.07.2020 13:35
+15
Каков министр, такие и решения

Минюст запустил подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в СИЗО - Цензор.НЕТ 7793
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24.07.2020 13:39
+13
подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в СИЗО

Минюст запустил подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в СИЗО - Цензор.НЕТ 2925
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24.07.2020 13:34
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Правила форума Совет форумчан
И каждому зеку заказавшую платную камеру подарочную корабельную сосну Бабу-Да или начальника тюрьмы в колготках.
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24.07.2020 13:34 Ответить
Може скинемося на сертифікати для мертведчука ,вілкула,гепі,добкіну шуфричу? Вони ж їх заслужили.
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24.07.2020 19:21 Ответить
подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в СИЗО

Минюст запустил подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в СИЗО - Цензор.НЕТ 2925
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24.07.2020 13:34 Ответить
****.... это какой-то дурдом... нам всем пиз...ц....
показать весь комментарий
24.07.2020 13:35 Ответить
Каков министр, такие и решения

Минюст запустил подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в СИЗО - Цензор.НЕТ 7793
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24.07.2020 13:39 Ответить
Хочу замовити іменні сертифікати для депутатів Верховної ради всіх скликань, всіх урядів та всіх Президентів! А можна такий іменний сертифікат купити щоб людину посадили без рішення суду? Чи це тільки Генпрокуратура такі продає?
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24.07.2020 13:36 Ответить
Распространяйте эти подарочные сертификаты исключительно среди ЗЕкодлы. Они им понадобятся в первую очередь.
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24.07.2020 13:36 Ответить
Нехай малюська відправить ці сертифікати в раду,кабмін,та президентську адміністрацію.Їм згодиться...
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24.07.2020 13:36 Ответить
Можна вже у серпні цього року на День Незалежності...
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24.07.2020 13:42 Ответить
Шиза косит ряды зеленых. А лотерею на досрочно-условное еще не придумали? Или аукцион?
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24.07.2020 13:37 Ответить
Аукціони вже давно є і процвітають.
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24.07.2020 13:38 Ответить
Остановите, я сойду....
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24.07.2020 13:37 Ответить
Вони там всі *бануті?...думаю знак питання зайвий.
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24.07.2020 13:38 Ответить
Пусть подарят Ермаку 😀😀 он заработал
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24.07.2020 13:39 Ответить
там много таких, что заработали... а если мы скинемся на подарки, их посадят?
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24.07.2020 13:48 Ответить
это писец.....
во подарочек на днюху будет!
Аааааа идиоты во власти!!!! полные!!! клинические!!!!
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24.07.2020 13:40 Ответить
Я теж ще не можу звикнути.... Може до психіатра сходити?
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24.07.2020 13:42 Ответить
Скоро все психически нормальные попросят убежища в психбольницах...
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24.07.2020 13:43 Ответить
У мене скоро день народження. Встаєш вранці, а дружина тобі - "Вітаю, любий! Сертифікат!!!"
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24.07.2020 13:40 Ответить
на камеру в тюрьме)
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24.07.2020 13:42 Ответить
Члены ОПГ "Слуга народа" должны все, без исключения, получить такие подарочные сертификаты. В первую очередь. Вторая очередь для членов ОПГ "ОПЗЖ" и "Старуха-колясочница". Ну и далее, посписку, за "Обісравшимися без бою".
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24.07.2020 13:40 Ответить
Кто знает?, клоун заказал себе, или всё ещё надеется на помилование народа?
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24.07.2020 13:41 Ответить
что вы, какое помилование от народа? он его дико боится - разорвут же... кто на сувениры, кто на грелки
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24.07.2020 13:50 Ответить
оплатите три года камеры вперед, четвертый вам бесплатно. Позаботьтесь о комфортной отсидке, даже если вас еще не посадили, пока...
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24.07.2020 13:41 Ответить
Минюст запустил подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в СИЗО - Цензор.НЕТ 2839
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24.07.2020 13:42 Ответить
Ну что, имбицилы зеленые, кому сертификат? Олигофрены долбаные.
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24.07.2020 13:43 Ответить
дно становится все днистее и илистее
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24.07.2020 13:43 Ответить
скоро снизу постучат еще раз...
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24.07.2020 13:51 Ответить
всем террористам актёрам полгодика в VIP апартаментах, а потом амнистия от бубачки за хорошую игру хорошее поведение.
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24.07.2020 13:43 Ответить
Полтавскому уже оплатили на перед?
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24.07.2020 13:45 Ответить
подарите в первую очередь всем слугам.
сертификат № 1 - величайшему в мире потерпиллеру.

бо скоро им понадобится...
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24.07.2020 13:46 Ответить
Такого зебилизма страна еще не видела
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24.07.2020 13:50 Ответить
"Граждане воры, прежде, чем идти на дело, позаботьтесь о комфортной отсидке от Малюськи."
Это просто какой то пиз....ц. Где понабирали этих креативщиков **....ых
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24.07.2020 13:52 Ответить
Перейдите по ссылке и зацените тарифы. Цены, как в неплохих гостиницах. В Лукьяновке 2000 грн/сутки. В Харькове и Львове по 1000 грн/сутки
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24.07.2020 13:53 Ответить
йоханний бабай!😂
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24.07.2020 13:56 Ответить
"Среди прочих санкций, Кадыров назвал и блокирование счетов Помпео в чеченских банкахИсточник: https://censor.net/v3209976"

Вот кого не хватает еще в зекоманде.
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24.07.2020 13:57 Ответить
Кому на днюху подогнать?
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24.07.2020 13:59 Ответить
Шмаркле.
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24.07.2020 15:07 Ответить
это уже помешательство... синдром моллюска
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24.07.2020 14:01 Ответить
похоже на какой-то идиотский сон...
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24.07.2020 14:02 Ответить
Бронь камеры.Как заезжаешь,тебе Шампанское бесплатно от заведения
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24.07.2020 14:06 Ответить
А "горящие путёвки" в наличии есть?
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24.07.2020 14:20 Ответить
Клоуны у власти - Украина стало Шапито......
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24.07.2020 14:24 Ответить
где деньги, там и акции.

если много фин преступлений - обеспеченных заключенных, значит заработать можно в определенных местах.
проще было бы конфисковать в казну все имущество, включая средства родственников.
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24.07.2020 14:26 Ответить
не учтена сезонность, лето-зима.
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24.07.2020 14:46 Ответить
Реферальная программа есть?Типо-посади друга и получи скидку 50% на следующий срок.
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24.07.2020 14:54 Ответить
отличный подарок ко дню рождения. Любой будет рад. Как говорят "от сумы и от тюрьмы не зарекайся".
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24.07.2020 15:04 Ответить
Давайте Зеле лет на 5 надарим!
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24.07.2020 15:06 Ответить
Дауны, Украина превратилась в зазеркалье.
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24.07.2020 15:26 Ответить
а собі вже взяв сертифікат? чи ще вагаєшся?
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24.07.2020 15:32 Ответить
Необходимо подарить всем слугам, ваЗЕлину со сворой скоморохов, лисе алиске. Не забыть бы о портянке. Беню, беню не забудьте.
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24.07.2020 15:58 Ответить
Хочу подарить *********** и всем его слугам места на кладбище. И подарок прикольный, и пригодится!
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24.07.2020 16:24 Ответить
Дурдом ..мля может это шутка
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25.07.2020 07:07 Ответить
 
 