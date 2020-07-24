Минюст запустил подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в СИЗО
Минюст запустил услугу подарочных сертификатов на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минюста в Facebook.
"Сегодня у нас начала действовать новая услуга - оплата за пользование платными камерами наперед", - сказано в сообщении
Как отметили в ведомстве, благодаря этой услуге любое лицо, взятое под стражу, имеет право предоставить администрации СИЗО подтверждение оплаты "Услуги наперед" и воспользоваться соответствующей платной услугой в течение шести месяцев со дня совершения соответствующего платежа. Оплату услуги можно осуществлять обезличенно и без указания конкретного времени пребывания под стражей.
Таким образом, любой желающий может приобрести себе (или другим) место в любой из платных камер, которые уже открыты в 19 учреждениях исполнения наказаний, и воспользоваться возможностью "посетить" следственный изолятор в течение 6 месяцев.
Заявление о предоставлении "Услуги наперед" можно подавать как письменно, так и в электронной форме через автоматизированную систему "Онлайн-дом юстиции", совершив несколько простых шагов:
1. Перейти по ссылке https://online.minjust.gov.ua/kvsn/
2. Выбрать место предоставления услуги (наименование следственного изолятора)
3. Выбрать календарный период (сутки, неделя, месяц), за который намерены оплатить средства за пользование платной услугой
4. Оплатить стоимость услуги
После осуществления оплаты нужно просто распечатать квитанцию с идентификатором платежа (цифровой или QR-код).
"Будьте внимательны. Если в течение 6 месяцев никто так и не воспользуется "Услугой наперед", а значит - не попал под стражу, средства за неиспользованные дни будут зачислены в специальный фонд государственного бюджета СИЗО в качестве благотворительной помощи", - говорится в сообщении.
В свою очередь глава Минюста Денис Малюська на своей странице в Facebook написал следующее: "Отныне Минюст предлагает новую услугу - мы предлагаем подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах. Подарите знакомому подарочный сертификат, и, если его возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания".
Малюська напомнил, что платные камеры работают в Киеве, Чернигове, Львове, Черновцах, Хмельницком, Виннице, Харькове, Житомире, Ивано-Франковске, Днепре и ряде других городов Украины.
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во подарочек на днюху будет!
Аааааа идиоты во власти!!!! полные!!! клинические!!!!
хорошую игрухорошее поведение.
сертификат № 1 - величайшему в мире потерпиллеру.
бо скоро им понадобится...
Это просто какой то пиз....ц. Где понабирали этих креативщиков **....ых
Вот кого не хватает еще в зекоманде.
если много фин преступлений - обеспеченных заключенных, значит заработать можно в определенных местах.
проще было бы конфисковать в казну все имущество, включая средства родственников.