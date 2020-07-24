Заказные дела против оппозиции - демонстрация агрессивности и бессилия власти, - Турчинов
Фабрикуя дела против оппозиции, власть демонстрирует свою агрессивность и одновременно бессилие.
Об этом сказал руководитель штаба ЕС Александр Турчинов в интервью "Цензор.НЕТ".
Говоря о политических преследованиях, руководитель штаба "ЕС" отметил, что следователи и прокуроры, фабрикуя бессмысленные дела против оппозиции и многих патриотов, защищавших страну, отрабатывают прямой заказ действующей власти. "Но у исполнителей нет оснований для серьезных обвинений, и с профессионализмом реальные проблемы", - сказал он.
По словам Турчинова, уже через неделю после заявления о том, что он возглавил штаб ЕС, началась активизация фальсификации дела против него.
"Принимая решение возглавить штаб ЕС, я предполагал, какой может быть их реакция. Через неделю после моего заявления из Офиса Генпрокурора в Печерский суд пришла пачка ходатайств о выемке документов, связанных с моей прежней работой. Как видите, довольно оперативная реакция", - рассказал Турчинов, добавив, что во времена президентства Кучмы и Януковича против него также" было возбуждено с десяток уголовных дел за организацию массовых беспорядков, за захват телецентра, сопротивление силовикам и т.д. ".
"Я это все проходил. Не думаю, что нынешняя власть меня сможет в этом плане чем-то удивить", - сказал руководитель штаба "ЕС", резюмировав, что" заказные дела всегда плохо заканчивались для их инициаторов".
Полностью интервью Александра Турчинова "Цензор.НЕТ" читайте здесь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
С точностью наоборот - Заказные дела показывает бессилие оппозиции...
Вот так он и Крым "защищал".., с таким перевернутым сознанием..
https://proisshestviya.d3.ru/v-pravitelstve-progovorilis-o-planakh-uronit-kurs-******-2014375/ В правительстве проговорились о планах уронить курс рубля
Российские власти, похоже, делают ставку на ослабление курса рубля во второй половине года, чтобы залатать дыру в федеральном бюджете и сохранить резервы, которые тратятся на компенсацию выпавших нефтегазовых доходов.
Объем ликвидных активов Фонда национального благосостояния к концу 2020 года будет не меньше 8 триллионов рублей, заявил премьер Михаил Мишустин в интервью телеканалу «Россия-24» в четверг.
Янелох приобрёл дачёнку, прямо в Крыму! Прямо у гоблина! До этого, ну никак...
Только зЕбилы, могли выбрать этого подсвинка "клоуна"!
Дефолт правильная мера? Дефолт - это возможность олигархам скупить активы по дешёвке, дефолт - это гиперинфляция, нищета и безработица. Вам Коломойский сказал, что дефолт - это простое списание долгов со страны? Верьте, ведь Коломойский - это самый честный человек на планете...