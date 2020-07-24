РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12889 посетителей онлайн
Новости
82 176 55

Заказные дела против оппозиции - демонстрация агрессивности и бессилия власти, - Турчинов

Заказные дела против оппозиции - демонстрация агрессивности и бессилия власти, - Турчинов

Фабрикуя дела против оппозиции, власть демонстрирует свою агрессивность и одновременно бессилие.

 Об этом сказал руководитель штаба ЕС Александр Турчинов в интервью "Цензор.НЕТ".

Читайте: Турчинов: Копая под меня, выкапывают уголовное дело против действующего президента

Говоря о политических преследованиях, руководитель штаба "ЕС" отметил, что следователи и прокуроры, фабрикуя бессмысленные дела против оппозиции и многих патриотов, защищавших страну, отрабатывают прямой заказ действующей власти. "Но у исполнителей нет оснований для серьезных обвинений, и с профессионализмом реальные проблемы", - сказал он.

По словам Турчинова, уже через неделю после заявления о том, что он возглавил штаб ЕС, началась активизация фальсификации дела против него.

"Принимая решение возглавить штаб ЕС, я предполагал, какой может быть их реакция. Через неделю после моего заявления из Офиса Генпрокурора в Печерский суд пришла пачка ходатайств о выемке документов, связанных с моей прежней работой. Как видите, довольно оперативная реакция", - рассказал Турчинов, добавив, что во времена президентства Кучмы и Януковича против него также" было возбуждено с десяток уголовных дел за организацию массовых беспорядков, за захват телецентра, сопротивление силовикам и т.д. ".
"Я это все проходил. Не думаю, что нынешняя власть меня сможет в этом плане чем-то удивить", - сказал руководитель штаба "ЕС", резюмировав, что" заказные дела всегда плохо заканчивались для их инициаторов".

Полностью интервью Александра Турчинова "Цензор.НЕТ" читайте здесь.

Автор: 

оппозиция (5335) Турчинов Александр (3336)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Турчинов не защитил Крым в 2014 м., когда все руководство МО смылось в рашу вместе с Яныком, и армии фактически не было. А что мешает нынешней власти выполнить свой Конституционный долг когда армия есть? Сколько уже статей светит этой клоунской шобле?
показать весь комментарий
24.07.2020 14:08
+8
дима, тебе сколько лет?
показать весь комментарий
24.07.2020 14:05
+7
Но зато!!!
Янелох приобрёл дачёнку, прямо в Крыму! Прямо у гоблина! До этого, ну никак...
показать весь комментарий
24.07.2020 14:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
у Турчинова какая то перевернутая логика..
С точностью наоборот - Заказные дела показывает бессилие оппозиции...
Вот так он и Крым "защищал".., с таким перевернутым сознанием..
показать весь комментарий
24.07.2020 14:03 Ответить
ну таки если убрать Крым всё верно . это практически бессилие именно оппозиции если людей садят по надуманным предлогам . а они ни чего не могут с этим сделать . организовал бы массовые протесты и народ подтянулся бы с радостью. зелёную плесень разогнать
показать весь комментарий
24.07.2020 14:47 Ответить
Удивительно это слышать от человека, который в политике с далёкого 1987 года, с комсомола ещё
показать весь комментарий
24.07.2020 14:04 Ответить
дима, тебе сколько лет?
показать весь комментарий
24.07.2020 14:05 Ответить
Та небагато йому... Заказные дела против оппозиции - демонстрация агрессивности и бессилия власти, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9212
показать весь комментарий
24.07.2020 14:13 Ответить
та ще доволі адекватний, порівняно з іншими зебілами... глянь на коменти під основною статтею Бутусова...
показать весь комментарий
24.07.2020 14:36 Ответить
« Да на кого вы бочку катите? Наш Зеленский умница -- вон даже россияне с него пример берут!!! »


https://proisshestviya.d3.ru/v-pravitelstve-progovorilis-o-planakh-uronit-kurs-******-2014375/ В правительстве проговорились о планах уронить курс рубля

Заказные дела против оппозиции - демонстрация агрессивности и бессилия власти, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6039

Российские власти, похоже, делают ставку на ослабление курса рубля во второй половине года, чтобы залатать дыру в федеральном бюджете и сохранить резервы, которые тратятся на компенсацию выпавших нефтегазовых доходов.
Объем ликвидных активов Фонда национального благосостояния к концу 2020 года будет не меньше 8 триллионов рублей, заявил премьер Михаил Мишустин в интервью телеканалу «Россия-24» в четверг.
показать весь комментарий
24.07.2020 14:07 Ответить
Дурное дело не хитрое...
показать весь комментарий
24.07.2020 14:08 Ответить
Турчинов не защитил Крым в 2014 м., когда все руководство МО смылось в рашу вместе с Яныком, и армии фактически не было. А что мешает нынешней власти выполнить свой Конституционный долг когда армия есть? Сколько уже статей светит этой клоунской шобле?
показать весь комментарий
24.07.2020 14:08 Ответить
Но зато!!!
Янелох приобрёл дачёнку, прямо в Крыму! Прямо у гоблина! До этого, ну никак...
показать весь комментарий
24.07.2020 14:30 Ответить
И не одну ,и не только в Крыму
показать весь комментарий
24.07.2020 14:33 Ответить
прикинь.
показать весь комментарий
24.07.2020 14:37 Ответить
А у нас есть оппозиция? Когда цель дорваться до корыта и грабить страну то это не оппозиция. Давайте реальные программы. Порошенко был, рыги (жопоблок) были, жуля была. Лица меняются, а результат один и тот же.
показать весь комментарий
24.07.2020 14:19 Ответить
Так і про Чорновола комуняки пистіли
показать весь комментарий
24.07.2020 14:38 Ответить
ощущение, что ты вышел из комы прямо перед голосованием за бубачку.
показать весь комментарий
24.07.2020 14:38 Ответить
А тут пародия на клоуна, которое допустила рыла бородатой бабушки и 95-го, в корыто!
Только зЕбилы, могли выбрать этого подсвинка "клоуна"!
показать весь комментарий
24.07.2020 14:55 Ответить
против единственной, патриотической, правильной, державницкой аппазисыы))
показать весь комментарий
24.07.2020 14:32 Ответить
Провокаторы кацапсинские , да есть Герои и настоящие патриоты ,не вам холуям рашистским судить ! В своём болоте квакайте
показать весь комментарий
24.07.2020 14:38 Ответить
О болоте, могут только помечтать! А так, визжат и тявкают из выгребной яме-404...
показать весь комментарий
24.07.2020 15:05 Ответить
Боятся на копростане Кровавого Пастыря? Правильно, что боитесь! Уже и янелоху заказали...
показать весь комментарий
24.07.2020 15:08 Ответить
Да, вы всех рыгов сохранили. А некоторых, вроде леши гончаренко, у себя пригрели.
показать весь комментарий
24.07.2020 15:08 Ответить
Бомбит у кацапов от Гончаренко?
показать весь комментарий
24.07.2020 15:15 Ответить
Не думаю...
показать весь комментарий
24.07.2020 15:21 Ответить
Одесса 2 мая - «низабудимнипрастим!». Организатор нападения на Гончаренко давно уехал по обмену на РФ, то есть - РФ признала своего агента. И т.д.
показать весь комментарий
24.07.2020 15:22 Ответить
Так по тебе видно, что бомбит, а ты мычишь "не знаю" Кстати, после победы шмаркли, свнсбк кукарекали, что Гончаренко сбежит из ЕС к клоунам. И снова зашкварились.
показать весь комментарий
25.07.2020 14:10 Ответить
Какая вы псы оппозиция,ваш проворовавшийся шеф проиграл выборы простому клоуну разгромно,вы никто,теперь вы просто кучка дерьма пахнущая свинарчуками.
показать весь комментарий
24.07.2020 15:21 Ответить
В "простого клоуна" олигархи вложили миллиарды денег, и теперь требуют своё - чтобы клоун вёл страну к дефолту. А результат их медийного штурма, у Вас в тексте - "проворовавшийся" и "Свинарчуки".
показать весь комментарий
24.07.2020 15:28 Ответить
Таких ещё оправдашек от свинарчуковских порохоботов я не видел,а отказаться от выплаты долгов,которые набрал потрох и его торговец труселями грося - для страны только на пользу.
показать весь комментарий
24.07.2020 15:32 Ответить
Практические все долги, которые "набрал" уряд Гройсмана - это деньги влитые в золотовалютный резерв и деньги для обслуживания предыдущих долгов. Вы кроме "абырвалг", можете что-либо придумать?
показать весь комментарий
24.07.2020 15:37 Ответить
Гройсман брал,пусть теперь они с потрохом и отдают,потроховские офшоры лопаются от ворованных капиталов.
показать весь комментарий
24.07.2020 15:46 Ответить
Вы способны понять прочитанное? Брал не Гройсман, а государство Украина, для чего брали - я написал. США и не только, расследует воровство и омывание денег Коломойским. Почему никто не расследует "оффшоры" Порошенко?
показать весь комментарий
24.07.2020 15:54 Ответить
Избиратель не давал право такому идиоту как грося брать долги от имени государства,во всяком случае в предвыборный период таких планов никто не озвучивал,иначе ни потрох ни бэпэпэ с нарфронтом не получили бы такого количества голосов,людей просто обманули,а значит право гроськи брать в долг было незаконным.
показать весь комментарий
24.07.2020 16:05 Ответить
Предлагаю еще раз попробовать понять прочитанное - деньги брали для обслуживания долга и пополнения золотовалютных резервов. Эти кредиты имеют целевое назначение, их нельзя вывести в оффшоры. Уряд Азірова брал в долг и прожигал золотовалютный запас, из последних сил поддерживая курс гривны. Уряд Яценюка умудрился отдавать даже больше чем брал.
показать весь комментарий
24.07.2020 16:15 Ответить
Верить порохоботам - себя не уважать,грося самозванец,такого премьера избиратель не желал видеть и не желал давать ему полномочия набирать долги и их распределять,дефолт совершенно правильная мера,давать в долг идиотам - такого в практике МВФ быть не должно.
показать весь комментарий
24.07.2020 16:19 Ответить
Не нужно верить ни мне, ни порохоботам, ни ************ - нужно жить своим умом.
Дефолт правильная мера? Дефолт - это возможность олигархам скупить активы по дешёвке, дефолт - это гиперинфляция, нищета и безработица. Вам Коломойский сказал, что дефолт - это простое списание долгов со страны? Верьте, ведь Коломойский - это самый честный человек на планете...
показать весь комментарий
24.07.2020 16:28 Ответить
Текст идиота.
показать весь комментарий
24.07.2020 18:29 Ответить
"Какая вы псы оппозиция,ваш проворовавшийся шеф проиграл выборы простому клоуну разгромно,вы никто,теперь вы просто кучка дерьма пахнущая свинарчуками" - этот текст?
показать весь комментарий
24.07.2020 18:51 Ответить
Да не прикидывайся дуриком,прекрасно все ты понял,кто тут идиот.
показать весь комментарий
24.07.2020 19:31 Ответить
ОК, можете записать себе ещё одну интеллектуальную победу над "порохоботом".
показать весь комментарий
24.07.2020 19:37 Ответить
Эффект Даннинга-Крюгера - погуглите.
показать весь комментарий
24.07.2020 19:39 Ответить
Вообще то начал все Сеня Яценюк с Гонтаревой,теперь наступает логический большой трындец вот почему глава Нацбанка и сделал ноги.
показать весь комментарий
24.07.2020 15:56 Ответить
Ваша мысль, или Шария с Дубинским?
показать весь комментарий
24.07.2020 16:29 Ответить
Зебот, ты снова зашкварился, как и Бигус со Свинарчуками, которого суд обязал опровергнуть его инфовысер.
показать весь комментарий
25.07.2020 14:11 Ответить
Да,да,да,этому порохоботскому судьишке мы верим,он взяток никогда не брал и брать не собирался,сама честность,сейчас все опровергнем и выберем свинарчука президентом Украины.
показать весь комментарий
25.07.2020 14:13 Ответить
Ну за бессилия этот герой Крыма знает больше всех.
показать весь комментарий
24.07.2020 15:54 Ответить
Тупой агрессивен, потому что даже пустым местом для мозгов чувствует, что бессилен,,,
показать весь комментарий
24.07.2020 17:51 Ответить
Плёнки показали, а Жвания рассказал какие они заказные. Заказное то, что сам Турчинов написал.
показать весь комментарий
24.07.2020 19:41 Ответить
А конкретно?
показать весь комментарий
24.07.2020 22:31 Ответить
Агресивність чи безсилля, щось тре одне вибрати...
показать весь комментарий
25.07.2020 02:12 Ответить
 
 