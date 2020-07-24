Заказные дела против оппозиции - демонстрация агрессивности и бессилия власти, - Турчинов

Фабрикуя дела против оппозиции, власть демонстрирует свою агрессивность и одновременно бессилие.

Об этом сказал руководитель штаба ЕС Александр Турчинов в интервью "Цензор.НЕТ".

Читайте: Турчинов: Копая под меня, выкапывают уголовное дело против действующего президента

Говоря о политических преследованиях, руководитель штаба "ЕС" отметил, что следователи и прокуроры, фабрикуя бессмысленные дела против оппозиции и многих патриотов, защищавших страну, отрабатывают прямой заказ действующей власти. "Но у исполнителей нет оснований для серьезных обвинений, и с профессионализмом реальные проблемы", - сказал он.

По словам Турчинова, уже через неделю после заявления о том, что он возглавил штаб ЕС, началась активизация фальсификации дела против него.

"Принимая решение возглавить штаб ЕС, я предполагал, какой может быть их реакция. Через неделю после моего заявления из Офиса Генпрокурора в Печерский суд пришла пачка ходатайств о выемке документов, связанных с моей прежней работой. Как видите, довольно оперативная реакция", - рассказал Турчинов, добавив, что во времена президентства Кучмы и Януковича против него также" было возбуждено с десяток уголовных дел за организацию массовых беспорядков, за захват телецентра, сопротивление силовикам и т.д. ".

"Я это все проходил. Не думаю, что нынешняя власть меня сможет в этом плане чем-то удивить", - сказал руководитель штаба "ЕС", резюмировав, что" заказные дела всегда плохо заканчивались для их инициаторов".

Полностью интервью Александра Турчинова "Цензор.НЕТ" читайте здесь.